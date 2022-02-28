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Российские оккупанты снизили темпы наступления, противник деморализован и несет большие потери, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 28 февраля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты снизили темпы наступления, противник деморализован и несет большие потери, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 28 февраля

Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 06:00 28.02.2022 по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.

"Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.

"Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу. Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн техники и живой силы противника. Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативная информация Генштаба ВСУ по поводу российского вторжения по состоянию на 00:00 27 февраля

Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону. Слава Украине!

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+49
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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28.02.2022 07:46
+21
Никакой жалости к упырям ! Мочить ВСЕХ ! Слава Украине !
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28.02.2022 07:57
+18
ЦЕ БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:50
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ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА
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28.02.2022 07:46 Ответить
Бить Палить рвать ублюдков **********
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28.02.2022 07:58 Ответить
ЦЕ БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....

Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
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28.02.2022 07:50 Ответить
схоже тепер ясно чому кацапи запросили переговори,щоб перегрупуватись
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28.02.2022 07:50 Ответить
Они так всегда делают
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28.02.2022 08:06 Ответить
Почему? Ты потерян для общества.

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28.02.2022 07:59 Ответить
а шо, важко віднести ворога на гілку до модера?
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28.02.2022 09:10 Ответить
О!, поки я збирався - вже модер хрестанув. Ну і славно!
Але ж скотина, цілу годину з хвостиком він тут торчав, ублюдок
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28.02.2022 09:12 Ответить
ця операція рузге дешо нагадує період Польської війни 20 року. Вона тривала ще з травня 1920 року і також був період, коли поляки взяли Київ, а ленін запросив миру. А поки делегації уточнювали протокол (теж десь в білоруссії)Ленін перекинув з Кавказу 1 кінну арм. із району Умань, Черкаси Канів завдав удару в фланг поляків. Переговори припинились.. А потім було те, що назвали катастрофою на Віслі. Всі "туземні дивізії" башкирів,чувашів,"орлів" з Кавказу,калмиків, донських та кубанськіх козаків після триденних 6 коротких різнопланових (по місцю) контрударів вдарилися в паніку, ціла орда корпусу Гая сама інтернувалась (70 000 з 240 000).
До речі, барон врангель тоді ж з криму завдав удару по степу на північ і оперував саме в тих районах де зараз поки що катається на металевих тиграх та сама спадкова маса орди. Хочу навести два характерні приклади - польське вйсько було екіпіроване у форму австрійської армії, бо Пілсудський воював проти Росії саме там. Так, польських полонених обовязково роззували. Коли почалась паніка, всі "взуті" почали роззуватись (бо мародерство !) а поляки в свою чергу почали розстрілювати всіх "босих" полонених. Зразу ж після вступу ЧА масово почали переганяти локомотиви та вагони. Всього було вкрадено 4500 вагонів і біля 600 локомотивів, але ширина колії то не та, Віддали зразуж у вересні 1920 року, ще до Рижського договору.
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28.02.2022 10:34 Ответить
що про десант з Білорусі? Літаки злетіли?
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28.02.2022 07:52 Ответить
обізнаний, свої попри
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28.02.2022 08:06 Ответить
Збройні Сили України.
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28.02.2022 07:56 Ответить
Перемовини з кацапнею ТІЛЬКИ на наших умовах; де, коли, скільки. А ось уже на яких умовах вони будуть далі існувати, то вже діло навіть не друге, а десь третє, четверте.
Бо якщо повестись на їхні вимоги по перемовинам, то буде нова біда.
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28.02.2022 07:57 Ответить
Никакой жалости к упырям ! Мочить ВСЕХ ! Слава Украине !
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28.02.2022 07:57 Ответить
Слава Украине !
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28.02.2022 08:00 Ответить
путінХу№ло
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28.02.2022 08:07 Ответить
Ну ти й бовдур нешановний. У тебе в макітрі суцільна пустота, як і в профілі. Ти хоча б гасло вивчи , згодиться коли наші до вас прийдуть. Може не так сильно гамселити будуть.🐸🐍
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28.02.2022 08:47 Ответить
Їбаште їх так, щоб весь світ ***** від цього.
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28.02.2022 08:06 Ответить
⚡️ще раз поширю. У БУНКЕРІ ПУТЛЕРА ЗАРАЗ
das ist fantastisch!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0
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28.02.2022 08:08 Ответить
Шедевр!
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28.02.2022 08:53 Ответить
Надо Херсонскую обл отбить.
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28.02.2022 08:10 Ответить
У 2014 вонкучі кацапські пропагандони постили карикатури як світ рватиме Україну на шматки

Але... не так сталось як гадалось
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28.02.2022 08:19 Ответить
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28.02.2022 08:45 Ответить
Крошіть орків!!!!
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28.02.2022 08:50 Ответить
Бульбокацапам - вічні ганьба і презирство! Мерзенні зрадники слов'ян! Горіти Білораші у Вогні!
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28.02.2022 08:51 Ответить
Те що свинособаки знизили темпи наступу, говорить про те що вони акумулюють сили!!!!
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28.02.2022 08:56 Ответить
Или о том, что у кацапских свиней полный звиздорез, так как ударная группировка, которая должна была "Киевзатридня" кормит червей. А так как это была самая боеспособная часть кацапов, то сил на захват и удержание Украинских земель банально нет.
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28.02.2022 10:33 Ответить
Данные Слова бомба и войдут в историю
Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net/ru/n3319931
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28.02.2022 09:17 Ответить
Шойгу и генералы не читали книгу Сунь Цзы ,, искусство побеждать" . Там описано как войско надо держать сытым если идёшь завоёвывать.
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28.02.2022 10:41 Ответить
Зе і КО дають їм перегрупуватися. "Эта ж наши люди".
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28.02.2022 10:45 Ответить
 
 