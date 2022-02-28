Российские оккупанты снизили темпы наступления, противник деморализован и несет большие потери, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 28 февраля
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить успех на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины.
Об этом говорится в оперативной информации Генштаба по состоянию на 06:00 28.02.2022 по поводу российского вторжения, передает Цензор.НЕТ.
"Во время воздушно-наступательной операции противник продолжил нанесение огневого поражения военным и гражданским аэродромам, пунктам управления войсками (силами), объектам системы ПВО, важным критическим объектам инфраструктуры, населенным пунктам и подразделениям в районах обороны", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в нарушение норм Международного гуманитарного права оккупанты коварно нанесли ракетный удар по жилым домам в городах Житомир и Чернигов.
"Вместе с тем, все попытки российских захватчиков по достижению цели военной операции потерпели неудачу. Удается успешно отражать атаки батальонно-тактических групп еще на подступах, заставляя врага отказываться от наступления. По состоянию на сегодняшний день артиллерийским огнем только одной из украинских бригад уничтожено более 5 колонн техники и живой силы противника. Противник деморализован и несет большие потери. Отмечены частые случаи дезертирства и неповиновения. Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", - говорится в сообщении.
Защитники Украины продолжают удерживать стойкую оборону. Слава Украине!
Пожалуйста, подождите...
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
Люди, піднімайте Молдову, щоб відбирали свою землю!!! іншої можливості у них НЕ буде!
Але ж скотина, цілу годину з хвостиком він тут торчав, ублюдок
До речі, барон врангель тоді ж з криму завдав удару по степу на північ і оперував саме в тих районах де зараз поки що катається на металевих тиграх та сама спадкова маса орди. Хочу навести два характерні приклади - польське вйсько було екіпіроване у форму австрійської армії, бо Пілсудський воював проти Росії саме там. Так, польських полонених обовязково роззували. Коли почалась паніка, всі "взуті" почали роззуватись (бо мародерство !) а поляки в свою чергу почали розстрілювати всіх "босих" полонених. Зразу ж після вступу ЧА масово почали переганяти локомотиви та вагони. Всього було вкрадено 4500 вагонів і біля 600 локомотивів, але ширина колії то не та, Віддали зразуж у вересні 1920 року, ще до Рижського договору.
Бо якщо повестись на їхні вимоги по перемовинам, то буде нова біда.
das ist fantastisch!!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
https://www.youtube.com/watch?v=FF84zhQpep0
Але... не так сталось як гадалось
Враг понял, что пропаганда и реальность отличаются. Оккупанты нас боятся", - говорится в сообщении Источник: https://censor.net/ru/n3319931