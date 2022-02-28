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Россия направила в Киев более 400 "вагнеровцев", чтобы убить Зеленского, - The Times

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Россия направила в Киев более 400

Британское издание The Times сообщает, что в Киеве действуют более 400 "вагнеровцев", которым Кремль приказал убить президента Владимира Зеленского и его правительство и подготовить почву для захвата власти Россией.

Группа Вагнера, частная военная компания, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату", пишет The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский правду.

Сообщается, что информация об их замысле достигла украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.

Также читайте: Колонны войск РФ штурмовали окрестности, но Киев выстоял, - Сухопутные войска ВСУ

Столичные власти предупредили мирных жителей, что всех, кто будет выходить на улицу в комендантский час, будут рассматривать как агентов Кремля и могут ликвидировать.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+83
Ху...я Вони що думають.що якщо приберуть Зеленського то щось це змінить?
У нас вся Україна...Президент
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28.02.2022 07:58
+72
Дурачки...смерть зеленского ничего не изменит...презом станет стефанчук...
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28.02.2022 07:57
+44
Вони думають, що вб'ють Зеленського і цей народ підкориться окупантам? Російський корабль, йди на йух! (народне прислів'я).
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28.02.2022 08:00
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Страница 2 из 2
Буде ще краще для України !
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28.02.2022 08:27 Ответить
Це гарантовано. Але: 1. не дуже красиво міняти президента під час війни - не комільфо. 2. І так нічогенько. Зрозумійте - це актор. Паганенько навчений - але актор. І зараз він "увійшов у роль". І, схоже, самовіддано грає. І знайшлися люди, які для нього пишуть зараз правильний сценарій. Бо, очевидно, що самостійно зробити таке воно б не змогло. І ось поки грає правильно - треба зайнятися рашистами, на ним.
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28.02.2022 09:35 Ответить
Не варто ганьбити президента, якщо ти просто кукла
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08.03.2022 21:23 Ответить
Если они прибыли с Африки-то у них должен быть какой никакой но загар.
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28.02.2022 08:05 Ответить
Хана студентам з Нігерії.
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28.02.2022 08:16 Ответить
А що це змінить це що воює зелена пліснява чи народ України?
Що воно є що його нема *****.
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28.02.2022 08:06 Ответить
За 400 років, кацапи так і не зрозуміли, що "МИ НЕ РОССІЯ"!
Вони до сіх пір вважають, що в нас таке саме відношення, схиляння перед "царем", та владою.
Гадають, що, якщо вб'ють чи захоплять президента то вся держава в той же час впаде до їх ніг.
Ви уявляєте?
Вони з самого початку воюють та бажають досягнути ХИБНОЇ мети, яку сами собі ВИГАДАЛИ!
Б'ють у "молоко" вважаючи його "сердце"!
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28.02.2022 08:06 Ответить
А ти згадай - вони завжди, бунтуючи, когось назначали "царем"! При Шуйському було повстання Болотнікова - той хвалився що з ним у війську - "царевич Димитрій" При Разіні тягали "струг" по Волзі під чорними вітрилами, де нібито плив опальний патріарх Нікон Пугачовське повстання взагалі "Петро ІІІ" очолив А от у нас ватажки повстань виступали завжди під власними іменами!
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28.02.2022 08:20 Ответить
От вбили вони отого Зєлєнського. І шоо?
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28.02.2022 08:07 Ответить
Кацапи не розуміють, що мамаРіма ще понароджує. Там тільки дустом треба!
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28.02.2022 08:09 Ответить
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28.02.2022 08:16 Ответить
І пи#да їм.... хоча.... їм и так пиИзда.
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28.02.2022 08:09 Ответить
Вони просто думають, що в Україні як на їх Козлорилії все вирішує цар і його вбивство паралічу країну. Дикунів не можуть навіть уявити, що десь може бути інакше
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28.02.2022 09:40 Ответить
Я думаю там вже не розібрати де вагнерівці, а де кадировці. Там рука лежить , там нога, там голова. Хер зрозуміеш то вагнерівець чи хто ?
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28.02.2022 08:09 Ответить
Вагнеровцев убивать с особой жестокостью!!!
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28.02.2022 08:09 Ответить
Ага! Відосіками з Зеленським.
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28.02.2022 08:17 Ответить
Зеленський такий же українець як і ми, а за кожного українця будемо мститися безжально.
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28.02.2022 08:10 Ответить
Мокшанія всеодно би всунула своє рило сюди, не тіштеся ілюзіями.
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28.02.2022 09:34 Ответить
Дебилы, ***** мочите. Тогда может и выживете.
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28.02.2022 08:10 Ответить
И что это изменит? У нас каждый - президент. Як воевали, так и будем воевать дальше. ЗСУ выстоят, а мы поможем им херачить москалей
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28.02.2022 08:11 Ответить
продолжаем - красивое
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28.02.2022 08:12 Ответить
Красіво!
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28.02.2022 08:14 Ответить
Десять бравых москалей

Десять бравых москалей
Летели "пообедать".
Вдруг ******* ПВО -
И их осталось девять.
Девять бравых москалей
Курили папиросы.
Тут снайпер тихо подошел-
И вот их только восемь.
Восьмерка бравых москалей
Поспать легла затем.
Тут под окном раздался взрыв-
И их осталось семь.
Семь погрустневших москалей
Шли на аэродром.
Тут их заметила арта-
Остались вшестером.
Шесть ******** москалей
Отправились бухать,
Но вышло с вилами село-
И их осталось пять.
Пять москалей залезли в танк,
На запад покатили.
Ударил точно Джавелин-
И стало их четыре.
Четыре злобных москаля
Купались у Дніпрі.
А тут Мыкола с калашом-
И их осталось три.
Три москаля в село пошли-
Закончилась еда.
Из хаты выглянул обрез-
И их осталось два.
Два москаля бежали в лес,
Петляя среди мин,
Не повезло- и вот в живых
Остался лишь один.
Перекрестился - и лежит,
Унять пытаясь жар.
А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
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28.02.2022 08:19 Ответить
Класс!!!!
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28.02.2022 08:59 Ответить
На Джавелинах можно было бы заканчивать.

Или после Мыколы
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28.02.2022 09:20 Ответить
Шедеврально
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28.02.2022 10:02 Ответить
І прикрили лише живіт МАбуть землі української наївся - аж живіт репнув!
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28.02.2022 08:25 Ответить
Семки в кармане есть?
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28.02.2022 08:34 Ответить
Ось він, класичний натюрморт! А не якісь там яблука-грушки...
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28.02.2022 08:40 Ответить
"Велика Білозерка Запорізької знову формують колону около 250 одиниць"
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28.02.2022 08:12 Ответить
Таке враження, що вони дійсно не розуміють, що воюють не з владою, а з народом...
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28.02.2022 08:13 Ответить
Хороши новости , по приказу Байдена и Бориса Green Berets и SBS для охраны Зелен ского уж тут и так же Центр протидії дезінформації при РНБО України підтверджує, що українці з французького іноземного легіону зможуть поїхати до України в повній бойовій екіпіровці, УНН. .... инсайд
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28.02.2022 08:14 Ответить
Українцям в бою "поганяльщики" не потрібні - ми самі собі "командири" Так що вбивство однієї особи нічого не змінить Тим більше вбивство якогось "зеленого клоуна" - ми цим "зеленим макакам" років два як остаточно вірить перестали і виконуємо їх розпорядження чисто формально І тоді коли вони з нашими бажаннями співпадають!
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28.02.2022 08:14 Ответить
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28.02.2022 08:22 Ответить
шо ти тут розМИкалось , теля тупе ? що ти зробило заради України ? Сидить $ука старий #ідор і лайно своє по гілках розкидує . Ти ворог України , завжди ним був , є і здохнеш таким .
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28.02.2022 11:37 Ответить
Яр Холодний

Українцям в бою "поганяльщики" не потрібні - ми самі собі "командири" Так що вбивство однієї особи нічого не змінить Тим більше вбивство якогось "зеленого клоуна" - ми цим "зеленим макакам" років два як остаточно вірить перестали і виконуємо їх розпорядження чисто формально І тоді коли вони з нашими бажаннями співпадають!

28.02.2022 08:14 Відповісти Видалити 10
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28.02.2022 11:55 Ответить
Пішов нахєр провокатор! Мені далеко не треба ходить - барикада під вікнами!
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28.02.2022 11:56 Ответить
ти ворог України !!!!!!!!! В той час коли Українці всі разом згуртувались навколо біди що прийшла в нашу країну чоботом орди , такі тварюки як ти і ті десять тобі подібних розносять ≪зраду≫ по всьому нету . А та барикада під вікнами вона не твоя , ти не маєш до неї ніякого відношення , як і до України . Гори у пеклі старий довбень .
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28.02.2022 12:08 Ответить
Знаю, зараз не до цього. Але треба подякувати Дєрьмаку і Ко за те, що "злили" цих потвор до мордору. Ми усе пам"ятаємо.
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28.02.2022 08:15 Ответить
Сколько здесь ,извините ,недалеких.
Да ничего не изменится,Но главное позор на весь мир,если армияи спецслужбы не уберегли президента.И второе ,у нас было бы замешательство,что бы было можно представить.
И никаких порошенко,кто он?Рядовой депутат.Читай те книги,второе лицо Стефанчук.
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28.02.2022 08:15 Ответить
То тимчасово.
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28.02.2022 08:19 Ответить
Не будет никакого замешательства. Он Стефанчук нашо? Зря он, шоли кресло в ВР просиживает? Был спикером станет и.о. президента. В первый раз шоли?
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28.02.2022 08:22 Ответить
Как? Как 400 дуболомов заточены сбивать негров с пальмы, могут убить президента охраняемого армией в окопавшемся городе, вы там совсем тупые в рахе?
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28.02.2022 08:17 Ответить
война идет с народом Украины, а не
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28.02.2022 08:18 Ответить
Кадыровцы уже лежат гниют. Вагнеровцы следующие!
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28.02.2022 08:21 Ответить
смажене мясо не гниє !
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28.02.2022 09:09 Ответить
Мы их ВСЕХ убьём ,если ещё не убили ...
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28.02.2022 08:21 Ответить
Если американцы могут сократить их к-во, то и мы тоже можем.
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28.02.2022 08:22 Ответить
Пришло время и с ними покончить. Тогда уже никто не захочет из наемников воевать против Украины.
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28.02.2022 08:22 Ответить
Передайте NYT, что с етой задачей справятся сами граждане Украиньі и гораздо меньшими силами.
После ликвидации вагнеровцев
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28.02.2022 08:22 Ответить
Volodymyr Fedorychak


Четвертий день "самую сильную армию мира" розйобують по усіх напрямках, бомжі здають пляшки під коктейлі Молотова, цигани ******* танки, а російських солдатів витягують з БТР селяни і забивають палицями. Курва, тепер я бачив і чув у цьому житті мабуть все
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28.02.2022 08:22 Ответить
Если эти мудаки убьют Зеленского они только разозлят народ и мировую общественность еще больше. Этот бункерный придурок до сих пор не понял что все его действия несут обратный эффект - обьединяют Украину и НАТО.
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28.02.2022 08:22 Ответить
У нас президент представитель народа, ********** с тоталитарным режимом этого не понять.
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28.02.2022 08:23 Ответить
Вообще это может быть деза от рашки чтобы заставить зелю пойти на уступки.
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28.02.2022 08:24 Ответить
Вот это аукнулись Зеленскому спасенные им вагнеровцы.
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28.02.2022 08:27 Ответить
********** если у нас погибнет президент, то мы изберем своего нового. Ты опять крыса самопроголошеная кремлевская визжать будешь, что он не избран.
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28.02.2022 08:29 Ответить
О дива! Нещодавно наша вища влада цих вагнерівців злочинно відпустила. А вони тварюки неблагородні проникли до Києва, щоб убити цю владу.
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28.02.2022 08:30 Ответить
Благодарочка !
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28.02.2022 08:35 Ответить
Чушь конечно же. Именно про вагнеровцев. Эти утырки даже толком воевать не умеют. Я уже не говорю про такие специфические задания, как убийство первых лиц. Эту работу выполняют совершенно другие люди.
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28.02.2022 08:31 Ответить
Петя из параши со шваброй в заднице.
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28.02.2022 08:38 Ответить
небо над Україною тримають ЗСУ і патріоти, а не Зеленський персонально
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28.02.2022 08:37 Ответить
А прикиньте что сейчас творится в голове зеленого недоумка: он и в очко Путину заглядьівал в надежде мир там увидеть, и "вагнеровцев" ему сдал чтобьі в Гааге нечем нам крьіть бьіло, и Цемаха, свидетеля по MH17, а Путин взял подослал к нему вагнеровцев для его ликвидации.

Зеленьій недоумок по имени Зеленский, тьі своим скудньім умом допетрить не в состоянии, что для Путина-ФСБ тьі отьігранньій материал: свое дело по уменьшению обороноспособности и созданию причин, приведшей к сегодняшней ситуации, тьі сделал. Теперь чтобьі мир не узнал ни про Оман, ни про сбитьій самолет МАУ в Иране, ни про другое, нам еще неизвестное, но известное тебе, они на тебя обьявили охоту.
Поетому после того, как все закончится, давай по ст. 111. Десятку отсидишь, зато жив останешься.
Ну и свидетелем в Гааге будешь
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28.02.2022 08:48 Ответить
по-перше ну і що їм це дасть, ми нація козаків а не холопів що поклоняються царю.
а по-друге підуть на корм хробакам, як колись в Сирії.... то ж не мирняк та босих африканців на спец техніці ганяти.
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28.02.2022 08:53 Ответить
***** просто не може змиритися з тим, що його, полковника КГБ, вертить на банані капітан команди КВН.
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28.02.2022 08:54 Ответить
кадыровцев помножили на 0 ,побрили знатно
теперь музыканты приедут - ну че , встретим по полной , со всем укранинским гостеприимством , только в плен брать не будем , ибо вы суки не комбатанты
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28.02.2022 08:55 Ответить
Инсталяторы выдвинулись на Киев. Wanted.

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28.02.2022 09:31 Ответить
Хлопці! вагнеровців в полон не беріть!
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28.02.2022 08:55 Ответить
Яка іронія долі: відпустив вагнерівців, а тепер вони полюють на нього. Бумеранг.
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28.02.2022 09:08 Ответить
так ! з 400 чоловік 30 вже б сиділи в ізоляторі СБУ ... думати треба на перед ...
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28.02.2022 09:12 Ответить
Поки потрібний:що б підписав капітуляцію а рада затвердила.А так і нахєр...
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28.02.2022 09:09 Ответить
Ну да. Мы ж без Зеленскава як дети малые.
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28.02.2022 09:23 Ответить
Херкин и иго банда исчезли с горизонта, ждем в Киеве.
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28.02.2022 09:23 Ответить
С"ки конченные! В Киеве сейчас наш Гетьман да еще и Юлия Володимировна вооруженная! У этих пи"""сов нет шансов вернутся домой!
А если серьезно-то я думаю что надо ловить и казьнить прелюдно ао законам военного времени!
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28.02.2022 09:32 Ответить
Може серед них ті,яких президент «спас» у Мінську? Ще не раз згадає.
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28.02.2022 09:33 Ответить
У лаптей никак в голове не может освоиться мысль, что Украина это не один человек. Они мыслят категориями царей. Есть царь-есть государство, нет царя нет государства. Дбл бл
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28.02.2022 09:51 Ответить
їм зебєня потрібен що б підписав і озвучив капітуляцію і зібрав раду для затвердження.Заміна є гниди:мураєв,царьов,скорик (хто ще з них не втече,знаєте можуть і не витримати бо "асвабадітелі" дддддуже вєжліво гатять по чім попало)
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28.02.2022 10:05 Ответить
У нас ПАРЛАМЕНТСЬКО- президентска республіка. Чи кацапи серйоно вважають, що Бубочка керує опором? Ідіоти.
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28.02.2022 10:23 Ответить
Мистер Зеленский это молодой энергичный красивый президент. У него мозги не загажены комуняками . Он уже показал свою власть и ум в войне . Он реальный обалденный главнокомандующий страны.
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28.02.2022 10:35 Ответить
вероятно прикидьівался все время
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28.02.2022 11:33 Ответить
чтобьі врага дезинформировать
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28.02.2022 11:34 Ответить
400 ХЙЛОВЦІВ / 10 РАЙОНІВ КИЇВА = 40 ХЙЛОВЦІВ НА РАЙОН !!! ШУКАЄМО !)
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28.02.2022 11:55 Ответить
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28.02.2022 11:57 Ответить
Инфа у англичан откуда? Я правильно понял, что из украинского правительства? Рейтинг подымают, ведь, ради имиджа строителя дорог, забили на оборону перед неминуемой большой войной.
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28.02.2022 19:06 Ответить
Українці воюють не числом, а вмінням. Вб'ють і цих найманців. Перемога буде за нами.
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05.03.2022 21:01 Ответить
А хто про наміри Роіzzії написав?Подляк чи дерьмак?Це вже який, двадцять шостий намір?400 вагнерів на одного який 4 рази від Армії втікав.!
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06.08.2022 14:51 Ответить
Вначале шухер был мощный!
ЛИЧНО видел на перекрёстке Банковской с Лютеранской баррикады с ветками и мусорными баками и окоп на клумбе!
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06.08.2022 19:00 Ответить
Тобто негрів з Африки? 400 негрів в Києві, в шортах у грудні. А за ними ще й парашути волочаться.
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16.12.2022 08:14 Ответить
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