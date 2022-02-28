Россия направила в Киев более 400 "вагнеровцев", чтобы убить Зеленского, - The Times
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Британское издание The Times сообщает, что в Киеве действуют более 400 "вагнеровцев", которым Кремль приказал убить президента Владимира Зеленского и его правительство и подготовить почву для захвата власти Россией.
Группа Вагнера, частная военная компания, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина олигархом Евгением Пригожиным, 5 недель назад прислала наемников из Африки с миссией убить правительство Зеленского в обмен на солидную плату", пишет The Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский правду.
Сообщается, что информация об их замысле достигла украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой "жесткий" комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов.
Столичные власти предупредили мирных жителей, что всех, кто будет выходить на улицу в комендантский час, будут рассматривать как агентов Кремля и могут ликвидировать.
Пожалуйста, подождите...
Що воно є що його нема *****.
Вони до сіх пір вважають, що в нас таке саме відношення, схиляння перед "царем", та владою.
Гадають, що, якщо вб'ють чи захоплять президента то вся держава в той же час впаде до їх ніг.
Ви уявляєте?
Вони з самого початку воюють та бажають досягнути ХИБНОЇ мети, яку сами собі ВИГАДАЛИ!
Б'ють у "молоко" вважаючи його "сердце"!
Десять бравых москалей
Летели "пообедать".
Вдруг ******* ПВО -
И их осталось девять.
Девять бравых москалей
Курили папиросы.
Тут снайпер тихо подошел-
И вот их только восемь.
Восьмерка бравых москалей
Поспать легла затем.
Тут под окном раздался взрыв-
И их осталось семь.
Семь погрустневших москалей
Шли на аэродром.
Тут их заметила арта-
Остались вшестером.
Шесть ******** москалей
Отправились бухать,
Но вышло с вилами село-
И их осталось пять.
Пять москалей залезли в танк,
На запад покатили.
Ударил точно Джавелин-
И стало их четыре.
Четыре злобных москаля
Купались у Дніпрі.
А тут Мыкола с калашом-
И их осталось три.
Три москаля в село пошли-
Закончилась еда.
Из хаты выглянул обрез-
И их осталось два.
Два москаля бежали в лес,
Петляя среди мин,
Не повезло- и вот в живых
Остался лишь один.
Перекрестился - и лежит,
Унять пытаясь жар.
А сверху целится уже
Бесшумный "Байрактар"
Или после Мыколы
Українцям в бою "поганяльщики" не потрібні - ми самі собі "командири" Так що вбивство однієї особи нічого не змінить Тим більше вбивство якогось "зеленого клоуна" - ми цим "зеленим макакам" років два як остаточно вірить перестали і виконуємо їх розпорядження чисто формально І тоді коли вони з нашими бажаннями співпадають!
28.02.2022 08:14 Відповісти Видалити 10
Да ничего не изменится,Но главное позор на весь мир,если армияи спецслужбы не уберегли президента.И второе ,у нас было бы замешательство,что бы было можно представить.
И никаких порошенко,кто он?Рядовой депутат.Читай те книги,второе лицо Стефанчук.
После ликвидации вагнеровцев
Четвертий день "самую сильную армию мира" розйобують по усіх напрямках, бомжі здають пляшки під коктейлі Молотова, цигани ******* танки, а російських солдатів витягують з БТР селяни і забивають палицями. Курва, тепер я бачив і чув у цьому житті мабуть все
Зеленьій недоумок по имени Зеленский, тьі своим скудньім умом допетрить не в состоянии, что для Путина-ФСБ тьі отьігранньій материал: свое дело по уменьшению обороноспособности и созданию причин, приведшей к сегодняшней ситуации, тьі сделал. Теперь чтобьі мир не узнал ни про Оман, ни про сбитьій самолет МАУ в Иране, ни про другое, нам еще неизвестное, но известное тебе, они на тебя обьявили охоту.
Поетому после того, как все закончится, давай по ст. 111. Десятку отсидишь, зато жив останешься.
Ну и свидетелем в Гааге будешь
а по-друге підуть на корм хробакам, як колись в Сирії.... то ж не мирняк та босих африканців на спец техніці ганяти.
теперь музыканты приедут - ну че , встретим по полной , со всем укранинским гостеприимством , только в плен брать не будем , ибо вы суки не комбатанты
А если серьезно-то я думаю что надо ловить и казьнить прелюдно ао законам военного времени!
ЛИЧНО видел на перекрёстке Банковской с Лютеранской баррикады с ветками и мусорными баками и окоп на клумбе!