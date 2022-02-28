52 996 177
В МИД Японии заявили, что Россия оккупировала Курилы: "Это противоречит международному праву, как и нападение войск РФ на Украину"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Директор департамента МИД Японии Хидеки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".
"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и совершаемое в данный момент нападение российской армии на Украину", - сказал он.
Переговоры между Москвой и Токио о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Шикотан ведутся с середины прошлого столетия. В то же время, российская сторона неоднократно заявляла, что суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.
Топ комментарии
+71 Серж Пир
показать весь комментарий28.02.2022 08:07
+55 Anastasiya А.
показать весь комментарий28.02.2022 08:07
+47 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий28.02.2022 08:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Організовуйте другий фронт!
Хоча б готуйтесь, щоб відволікти парашні війська із євиопейської частини паРащі!
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Некрасов, Железная дорога
Йдеться ж про залізничну колію Петербург-Москва.
Значить, хай віддають Естонії 🇪🇪
«Идель-Урал» выступает за создание национального государства из поволжских национальных республик - Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий Эл, Чувашии и Мордовии - и дальнейшего его отделения от России.
тут зараз під шумок можуть потрапити під роздачу(звісно дипломатичну) Сирія та Армяшки, які тільки за спиною карлика голого борзіли.
Муж у меня тот еще хохмач. После 2014г, если я говорю Калининград, он орет "Кенигсберг наш" на русском, выyчил, зараза . Он наполовину немец)
кабаев, надо было читать сказки Пушкина о старухе, жадности и ее разбитом корыте..
Курилы наш!
Татарстан, Башкирия, Дагестан, буряты, Чукотка и тд - на выход из рф, у вас сейчас исторический шанс, который вам дарит Украина - получить независимость и начать жить своей жизнью, а не быть вассалом московии..
Татары призвали к вооруженному восстанию против России.
Кстати Германии, стоит подумать о Калининграде
Грузини! У вас є чудовий шанс повернути Абхазію! Ми замкнули на себе все що в них є!
Молдовани! Забирайте Придністров'я назад собі! Вам це буде зробити легко! Давайте разом розірвемо скаженого ведмедя!
Доповню від себе.
Фіни! Карелія на вас зачекалася.
Японці, Курили мають знову бути вашими!
Німеччина, скільки можна дозволяти недобиткам спорожнюватися на могилу Канта в Кенігсбергу?
Ічкерія, здобувай незалежність, скидай паразита!
КИТАЙ! Ти знаєш, що робити!
Гадаю, це флешмоб!
(С) Таня Микитенко
Копіюйте текст і публікуйте (не перепост)