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оккупация (9515) Япония (1240) Курилы (89)

В МИД Японии заявили, что Россия оккупировала Курилы: "Это противоречит международному праву, как и нападение войск РФ на Украину"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В МИД Японии заявили, что Россия оккупировала Курилы:

Директор департамента МИД Японии Хидеки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и совершаемое в данный момент нападение российской армии на Украину", - сказал он.

Переговоры между Москвой и Токио о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Шикотан ведутся с середины прошлого столетия. В то же время, российская сторона неоднократно заявляла, что суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Япония и Южная Корея присоединятся к Западу в случае отключения российских банков от SWIFT

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+71
Началось
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28.02.2022 08:07
+55
Ну все. Деление рашки объявляю открытым! Всем шампанского за мой счёт
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28.02.2022 08:07
+47
Японцям-респект.Курили-це Японія...
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28.02.2022 08:08
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Японцям хвала!
Організовуйте другий фронт!
Хоча б готуйтесь, щоб відволікти парашні війська із євиопейської частини паРащі!
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28.02.2022 08:32 Ответить
Налітай! Беріть всі, хто може!
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28.02.2022 08:33 Ответить
.... "Это наша земля! и мы сдесь Боги! Это наша земля РУХАЙТЕ С ДОРОГИ!" (не знаю Японский)
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28.02.2022 08:33 Ответить
Должно быть так 「これは私たちの土地です！そして私たちはここの神です！これは私たちの土地です
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28.02.2022 09:31 Ответить
Если огласить весь список территорий, захваченных Россией выяснится, что России не существует.
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28.02.2022 08:33 Ответить
Да ладно. Москва и, пожалуй, Петербург, который он на своих костях построили.
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28.02.2022 09:11 Ответить
На козацьких кістках.
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28.02.2022 09:33 Ответить
А по бокам-то всё косточки русские…
Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?

Некрасов, Железная дорога

Йдеться ж про залізничну колію Петербург-Москва.
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28.02.2022 15:00 Ответить
Нє, Лєнінград не на російській землі. Це був "край унилого чухонця", (Пушкін засвідчив).
Значить, хай віддають Естонії 🇪🇪
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28.02.2022 11:38 Ответить
Почалося , и Кениксберг , надо отдавать , Курилы, , Восточную Сибирь, придётся отдать Китайцам 😁
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28.02.2022 08:34 Ответить
Не зовсім так. Там споконвіку жив корінний народ і це їхня земля. Для цього треба не гав ловити, а забирати її у недоімперії. Волю поневоленим народам московії !
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28.02.2022 09:36 Ответить
Хантам и Мансям принадлежат все северные просторы и газ, а дальше на восток- еще больше Якутам, Корякам и Чукчам.
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28.02.2022 11:42 Ответить
Карелию и Выборг также надо возвращать.
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28.02.2022 13:05 Ответить
Рвите кацапов на части. Историческая территория кацапии --- маацкофская область...
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28.02.2022 08:34 Ответить
Адже зараз саме час…
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28.02.2022 08:35 Ответить
Японія, Грузія, Молдова, Чечня, Дагестан, Якутія та інші поневолені та пограбовані народи , скиньте ярмо ненависного ворога і заберіть своє! А весь Світ має активно допомагати їм в цій шляхетній справі! Піднімайте народи на боротьбу!!! Волю народам! Смерть ворогам!!!
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28.02.2022 08:42 Ответить
Кубань наш
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28.02.2022 08:35 Ответить
І не тільки Кубань наша, частина земель пінічного сходу які відхапала московія теж наші, частина південної Білорусі теж наша. Зрештою Маємо карти які це підтверджують. І воно все буде наше. Чужого не хочемо, але своє повернемо.
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28.02.2022 09:39 Ответить
Японія дуже високотехнологічна країна з високим рівнем життя та ВВП. Поки ми шмалим кацапів дійте швидше,якщо у вас яйця стальні. Звертайтесь до свого союзника США, до Ради безпеки ООН, до Генеральної асамблеї ООН трубить всім. Ви подивитесь на Україну. Звертайтесь до ***** що він вам ввідав Курили. Це повинен робити Премьер-Міністр країни. Японія має свої сили самооборони. У вас зброя краще а ніж у кацапів. Піднімайте свою армію. Робить свою історію
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28.02.2022 08:35 Ответить
высокоразвитые страны не воюют, по крайней мере пока у них идет плюсовой рост. разве что построят армию роботов.
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28.02.2022 09:38 Ответить
Через три діні просто зайдітьі заберіть своє і ніхто навіть не муркне.
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28.02.2022 09:40 Ответить
Пошла вода в хату
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28.02.2022 08:37 Ответить
Сибирь пусть првратится в Великий и могучий Китай!
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28.02.2022 08:39 Ответить
Там проживають корінні народи і це земля їхня. Тільки б не проспали.
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28.02.2022 09:43 Ответить
Дорогие друзья Японцы, ЗАБЕРАЙТЕ СРАЗУ остров СА-ХА-ЛИН!
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28.02.2022 08:40 Ответить
Зелений Клин теж хоче до Неньки
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28.02.2022 08:41 Ответить
Там уже нема нічого українського! Я там бував ще у 80-ті! Окацапилися повністю!
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28.02.2022 08:57 Ответить
Вони окацаплені, але гени працюють, про це говорять розумні люди.
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28.02.2022 09:42 Ответить
Даешь китайскую,японскую весну!
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28.02.2022 08:43 Ответить
Пусть начинают движуху своим флотом а там и хитропопый Китай подтянется,а войско лапотное сибирское то в Украине подыхает.
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28.02.2022 08:43 Ответить
десь проскакували карти на яких позначені пів сходу кацапії як Сібірнаш
тут зараз під шумок можуть потрапити під роздачу(звісно дипломатичну) Сирія та Армяшки, які тільки за спиною карлика голого борзіли.
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28.02.2022 08:47 Ответить
вафли лаптестану
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28.02.2022 08:43 Ответить
пока в Украине мочат козломордых кацапов Японии надо силой забрать свои Курилы... и это будет правильно... без тени сомнения... будут кацапы сопротивляться - убивайте без зазрения совести... иначе они убьют вас...
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28.02.2022 08:44 Ответить
силою ??? я вас прошу через місяць санкцій(які по зомбоящику будуть тільки на користь) ті землі самі будуть бунти робити щоб приєнатись до Японії.
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28.02.2022 08:49 Ответить
Предлагаю всему миру разрезать рашку на части как торт
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28.02.2022 08:44 Ответить
Уже була така картинка в Інтернет - сидять народи світу навкруги РОсії у вигляді торта із ножами в руках
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28.02.2022 08:59 Ответить
Для чого так ? Є карта з національно новоутворених країн. Кожна нація має повернути своє. От і все.
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28.02.2022 09:47 Ответить
А це Ви про які "новоутворені" пишете? ПМР ДНР ЛНР?
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28.02.2022 09:48 Ответить
Начнаем отбирать свои территории. От рашки останется только Москва и близлежащие деревни. Покойся с миром рашка
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28.02.2022 08:47 Ответить
Курилы и Сахалин - Японии, Приднестровье - Молдове, Оренбург - Казахстану, Выборг = финнам, Кенигсберг - немцам. Крым, Донбасс и Таганрог - обратно домой в Украину. Только так и не иначе
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28.02.2022 08:52 Ответить
Кстати, интересно, как поведет себя Кенигсберг сейчас, когда авиасообщение с Россией прервалось?
Муж у меня тот еще хохмач. После 2014г, если я говорю Калининград, он орет "Кенигсберг наш" на русском, выyчил, зараза . Он наполовину немец)
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28.02.2022 08:57 Ответить
А поведе Кенігсберг себе "весело"! Він повністю залежить від поставок з Росії Якщо зараз оголосять "навчання" Польщі і Естонії на Балтиці, то через тиждень "Калінінградська область" "сяде на голодний пайок"
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28.02.2022 10:03 Ответить
понеслась..
кабаев, надо было читать сказки Пушкина о старухе, жадности и ее разбитом корыте..
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28.02.2022 08:52 Ответить
І на додаток - китайську - "Про Жабу що хотіла ковтнуть весь світ"
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28.02.2022 10:04 Ответить
Молодцы японцы, ловят момент.
Курилы наш!
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28.02.2022 08:53 Ответить
Ракеты гоните Украине !
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28.02.2022 08:55 Ответить
Ой дєржитє мєня сємєро, почалося те що чекалося! Вони напевно цензор читають!
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28.02.2022 08:57 Ответить
Напишу на русіше. Лихое дело начало!
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28.02.2022 08:59 Ответить
Оооо, а це вже серьйозно!
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28.02.2022 09:00 Ответить
Китаю, Финляндии, Германии не хлопать ушами.. забирайте ваши территории..
Татарстан, Башкирия, Дагестан, буряты, Чукотка и тд - на выход из рф, у вас сейчас исторический шанс, который вам дарит Украина - получить независимость и начать жить своей жизнью, а не быть вассалом московии..
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28.02.2022 09:00 Ответить
Уже начинают расшатывать изнутри.
Татары призвали к вооруженному восстанию против России.
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28.02.2022 11:05 Ответить
Ну что же, теперь, когда говнорашинская армия оказалась ваще не такой, как на своих парадах, эрефию будут кусать, как гиены льва, пока он не обессилит и не сдохнет.
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28.02.2022 09:03 Ответить
Взагалі то гієна плямиста це тотем ( і поведінка) московії.
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28.02.2022 09:50 Ответить
Монголи... Ваш вихід
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28.02.2022 09:05 Ответить
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28.02.2022 09:37 Ответить
Дайте японцам землю! Чистая и благородная нация, от них только польза!
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28.02.2022 09:09 Ответить
Чем раньше, тем лучше. Если начнут рвать запоребрик на части, нам легче будет отбиваться, да и "бацька" поостережется вмешиваться.
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28.02.2022 09:15 Ответить
Головне, щоб загнаний в куток щур, який відчуває, що шансів втікти в нього вже немає і йому ось-ось прийде ..зда, не натиснув на ядерну кнопку і не забрав з собою мільйони людей- воно ж їбoнyте.
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28.02.2022 09:12 Ответить
Як ви собі уявляєте кнопку. Там же чергують люди (не одна людина) і безпосередньо кнопка (кнопки) пуску в їхніх руках. Немає загрози нападу, а вони роблять першими пуск-це треба бути зовсіи божевільним.
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28.02.2022 09:53 Ответить
Я крайне желаю что бы у кацапии забрали ранее захваченные ею територии. Но без проживающих там орков. Потому что там давно желают отойти и в Японию и в Финляндию просто за райской жизнью которую они официально проклинают. В 90-х прошел слух о возврате Курил так там жилье в хибарах удесятерилось в цене, всякие хитровжаренные туда поперли в надежде очутится в Японии. Да и жители Печенги, Никеля хотели бы толи в Норвегию то ли в Финляндию но нахрен эти косорукие там нужны. Хай треску ловят в Белом море и делают свой вонючий архаровский посол.
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28.02.2022 09:13 Ответить
Треба, щоб ***** прибрало його оточення. Бо ця божевільна потвора ще ядерну війну почне. Я розумію, що вони всі там злодії, але якесь відчуття самозбереження повинно бути.
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28.02.2022 09:15 Ответить
Щось ви спізнилися зі своєю аналітикою? Так війна продовжується, але "бліц" провалено. а кінець московії питання часу. Наших захисників шкода. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!!!
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28.02.2022 09:57 Ответить
почалося
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28.02.2022 09:21 Ответить
Японии должны быть возвращены ВСЕ Курильские острова от Хоккайдо до Камчатки ( это без Сахалина) по договору 1875 г. который действовал до 1905 года.
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28.02.2022 09:34 Ответить
Кенігсберг поки що їхній, але хрін вони тепер до нього долетять
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28.02.2022 09:37 Ответить
Їхній? Це так приблизно як відірвана нога загарбника на українській дорозі-вона ж його.
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28.02.2022 09:59 Ответить
Сейчас оптимальный момент вернуть Курилы.
Кстати Германии, стоит подумать о Калининграде
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28.02.2022 10:19 Ответить
Свято починається.
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28.02.2022 10:29 Ответить
Сейчас самое время восстановить справедливость. Все силы Куйла стянуты в Украину, ответить ему нечем.
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28.02.2022 10:34 Ответить


Грузини! У вас є чудовий шанс повернути Абхазію! Ми замкнули на себе все що в них є!

Молдовани! Забирайте Придністров'я назад собі! Вам це буде зробити легко! Давайте разом розірвемо скаженого ведмедя!

Доповню від себе.

Фіни! Карелія на вас зачекалася.

Японці, Курили мають знову бути вашими!

Німеччина, скільки можна дозволяти недобиткам спорожнюватися на могилу Канта в Кенігсбергу?

Ічкерія, здобувай незалежність, скидай паразита!

КИТАЙ! Ти знаєш, що робити!

Гадаю, це флешмоб!



(С) Таня Микитенко



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28.02.2022 11:16 Ответить
Япанобандеровцам почёт
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28.02.2022 11:46 Ответить
кубань и таганрог УКРАИНСКИЕ,курилы японские,сибирь китайская!
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28.02.2022 17:47 Ответить
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