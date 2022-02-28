В МИД Японии заявили, что Россия оккупировала Курилы: "Это противоречит международному праву, как и нападение войск РФ на Украину"

Директор департамента МИД Японии Хидеки Уяма заявил, что Россия оккупировала южные Курилы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы".

"Северные территории оккупированы, и мы считаем, что это противоречит международному праву, как и совершаемое в данный момент нападение российской армии на Украину", - сказал он.

Переговоры между Москвой и Токио о принадлежности островов Итуруп, Кунашир и Шикотан ведутся с середины прошлого столетия. В то же время, российская сторона неоднократно заявляла, что суверенитет над этими территориями имеет соответствующее международно-правовое оформление и не подлежит сомнению.

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