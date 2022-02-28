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У российских войск уже заканчиваются резервы, средств для их доставки нет, - Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

У российских войск уже заканчиваются резервы, средств для их доставки нет, - Вениславский

В российских войсках уже заканчиваются резервы, а также мощности.

Об этом сказал член Комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") в эфире Украины 24, сообщает Цензор.НЕТ.

"Резервы закончились, средств доставки этих резервов у РФ нет. Наши беспилотные летальные аппараты Байрактар, наши истребители, штурмовики уничтожают запасы горючего, которые они хотят использовать для заправки своей техники. То есть на данный момент, на сегодня, по всем прогнозам, и в том числе наших западных партнеров, это действительно будет решающий день, будет переломным, потому что нет уже у них мощностей, они пытаются каким-то образом перегруппировать силы, пытаются достичь тех целей, которые они ставили перед собой в отношении Киева, но мы видим, что ни одна бронированная машина в Киев не вошла, и не войдет, потому что на всех постах, направлениях стоит территориальная оборона, Вооруженные силы, Нацгвардия", - сказал Вениславский.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+79
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28.02.2022 08:16
+78
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28.02.2022 08:14
+32
Головне - знищувати їхні машини з пальним... Без пального їхня техніка - лише металобрухт...
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28.02.2022 08:18
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28.02.2022 08:14 Ответить
А также *** v Jopu
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28.02.2022 08:26 Ответить
...з лівою різьбою
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28.02.2022 08:39 Ответить
Конической упорной
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28.02.2022 23:06 Ответить
ЗСУ-УТІЛІЗАТОРИ УТІЛІЗІРУЮЩІЄ КАЦАПСЬІЙ БІАМУСОР...
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28.02.2022 08:16 Ответить
потрібно запрошувати шведів і поляків аби відновили у нас наше звичаєве право (структуру управління містами, краями) - шведи за ним живуть від 1719 року, а полякам допомогли наставити після їхньої конституції 1996 р.
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28.02.2022 09:54 Ответить
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28.02.2022 08:16 Ответить
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28.02.2022 08:18 Ответить
Анекдот про Західну Україну.
Але тепер пишу про всю нашу Батьківщину - могло статися будь де.

Блок-пост на кордоні областей.
Патруль спиняє авто - за кермом дідусь.
- везете щось заборонене?
- та нічого начебто...
- відкрийте багажник
Відкриває, а там мертвий москаль.
- що це таке? Як він сюди потрапив?
- пане поліцейський, сам дивуюсь....
- гм... яка несподівана і прикра смерть... щасливої дороги.
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28.02.2022 09:03 Ответить
блин, ну зачем портить анекдот? Москаль в багажнике был порубаный на куски, а полицейский ответил "ну надо же, яке прикре самогубство!"
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28.02.2022 10:38 Ответить
Красава)))
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28.02.2022 10:39 Ответить
Осталось только не про.бать эту победу на переговорах. Непонятно, на.ер они нужны именно сейчас?
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28.02.2022 08:16 Ответить
Тебе не понятно потому,что ты,здесь комменты строчишь,а не на войне воюешь.
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28.02.2022 08:23 Ответить
Как ты оригинально ответил. С такой логикой сопротивляться вообще не нужно было.
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28.02.2022 08:40 Ответить
А что переговоры? На время переговоров никто н запрещает Украине жарить бурятов. Даже лучше, остальные не мешают.
Война идет на всех направлениях. Как бы там Мариуполь не взяли в кольцо.
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28.02.2022 08:25 Ответить
Спробую Вам пояснити. Нас з вами усіх в ЗМІ повідомляють про позитивні для нас обставини та локальні перемоги. Вони звісно є. Але ймовірно є й певні труднощі і загрози. Про які нам не кажуть, щоби не зламати дух нашого народу та армії. А ситуація може бути такою, яка вимагає зниження градусу і певних, скажем так, невеличких поступок і з нашого боку.
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28.02.2022 08:29 Ответить
Я представляю, как подаются новости во время войны. Мне не надо объяснять. Про невеличкi поступки: как ни верти, но кацапы зашли ещё глубже на нашу территорию, пробили коридор в Крым, сейчас (или уже) пустят туда воду. Или, если сейчас всё остановится, они всё это вернут?
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28.02.2022 08:37 Ответить
если ты про их видео - то это фейк. Дамба выглядит по другому.
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28.02.2022 10:39 Ответить
Здравый реалистичный подход к проблеме, уважаемый белге-бельж: шапкозакидательство очень опасная штука.

Надо всегда помнить мудрую народную поговорку "НЕ говори гоп, пока не перепрыгнешь".
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28.02.2022 10:17 Ответить
я уже отвечал - воду не возможно пустить в принципе по этому каналу. Канала, как такового просто не существует - за 8 лет он был полностью разобран, все плиты вывезены, а местность выровнена дождями. Любая попытка запустить по нему воду кончится созданием болота сразу же после окончания украинской части где сохранились плиты. Восстановить канал можно примерно за год активных работ и миллиарды долларов который у паРаши сейчас нет и уже не будет.
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28.02.2022 10:42 Ответить
Точно плиты убрали? А как они тогда полагали воду пустить?
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28.02.2022 13:05 Ответить
Точно. Никак не полагали, это же пропогандоны. У них уже и Киев взят и потерь среди военных нет, но только по телевизору.
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28.02.2022 13:07 Ответить
Потому что люди умирают и наши
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28.02.2022 08:30 Ответить
Так вмирають гої. А перемовини йдуть за інші цінності.
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28.02.2022 08:50 Ответить
Самое время мочит кацапских склады с оружием и аеродромы
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28.02.2022 08:18 Ответить
Головне - знищувати їхні машини з пальним... Без пального їхня техніка - лише металобрухт...
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28.02.2022 08:18 Ответить
Будуть мародерить
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28.02.2022 08:21 Ответить
Какой-то руССкий писатель написал трёхтомную книгу "Специальная операция и мир".
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28.02.2022 08:21 Ответить
що там зі Свіфтом!?
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28.02.2022 08:22 Ответить
Нічого не буде! Зеля підпише перемир'я.
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28.02.2022 08:52 Ответить
Пугали нас эскандэрами... Пусть засунут их себе в жопу! Дешевки позорные! Одни понты и больше ничего! Навалимся всем Миром и раздавим кацапье ничтожное! Победа близко!!!
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28.02.2022 08:26 Ответить
Ваше дело правое, победа будет за вами.
Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
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28.02.2022 11:06 Ответить
⚡️В Бородянке замечена большое количество русской военной техники, предположительно направляются в сторону Киева.
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28.02.2022 08:27 Ответить
В Макарові теж "направлялися" Тепер "змінили маршрут" - пішли в пекло!
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28.02.2022 09:54 Ответить
Не так быстро всё это закончится. Но ничё. Мы кацапню на танках не звали. Хай горять
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28.02.2022 08:32 Ответить
@zloi_byx· 31 хв

На станції "Суми-товарна" заблукав російський бронетранспортер.

Коли росіяни спитали дорогу, наші вказали шлях в тупик за колією.

Потрапивши у пастку, четверо рос. військових намагалися полишити автомобіль.

Двох росіян затримали, ще двох зараз шукають.
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28.02.2022 08:37 Ответить
Ця новина вже була:

Двоє залізничників голіруч захопили ворожий БТР й затримали окупантів. ФОТО
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28.02.2022 09:53 Ответить
Официальная утренняя торговая сессия на Мосбирже, которая должна была начаться в 7:00 мск, отменена. Торги откроются с основной сессии в 10:00 мск. О таком решении биржа объявила сегодня.



Ранее стало известно, что ЦБ разослал предписание брокерам о запрете на выполнение заявок иностранных компаний и граждан на продажу российских ценных бумаг.
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28.02.2022 08:41 Ответить
Пора уже на ********* взрывать мосты чтобы не смогли доставлять пополнение
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28.02.2022 10:24 Ответить
Скоро у путинской ********* всё закончится.
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28.02.2022 11:04 Ответить
Для РФ-ії страшні втрати. Ніхто з матерів не буде розбиратися згорів їх син у підбитому танку чи спаленому бензовозі.

Танк і так стане посеред поля без пального. Ніхто у ньому сидіти з екіпажу не буде чекаючи НЛАВА чи Джавеліна. Ніяку потужну зброю із нього з собою не знімеш. Тобто екіпаж із АКСУ височить і піде пішки, піде до дому і це вже не потужний танк, а чотири голодні, вимучені пацана із автоматами.

Тому паліть колони забезпечення, поповнюйте кількість їхніх двухсотих.
Ніколи кацапи не піднімуться проти Царя за нас чи проти злочинів своєї армії. Вони не встануть навіть якби ***.ло вдарив ЯО по Києву, а от кількість двухсотих для них важлива. Ми просто маємо її довести до потрібного рівня.
Зупиняйте колони забезпечення барикадами, по можливості просто забирайте бензовози.
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28.02.2022 11:22 Ответить
 
 