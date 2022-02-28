У российских войск уже заканчиваются резервы, средств для их доставки нет, - Вениславский
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В российских войсках уже заканчиваются резервы, а также мощности.
Об этом сказал член Комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") в эфире Украины 24, сообщает Цензор.НЕТ.
"Резервы закончились, средств доставки этих резервов у РФ нет. Наши беспилотные летальные аппараты Байрактар, наши истребители, штурмовики уничтожают запасы горючего, которые они хотят использовать для заправки своей техники. То есть на данный момент, на сегодня, по всем прогнозам, и в том числе наших западных партнеров, это действительно будет решающий день, будет переломным, потому что нет уже у них мощностей, они пытаются каким-то образом перегруппировать силы, пытаются достичь тех целей, которые они ставили перед собой в отношении Киева, но мы видим, что ни одна бронированная машина в Киев не вошла, и не войдет, потому что на всех постах, направлениях стоит территориальная оборона, Вооруженные силы, Нацгвардия", - сказал Вениславский.
Пожалуйста, подождите...
Але тепер пишу про всю нашу Батьківщину - могло статися будь де.
Блок-пост на кордоні областей.
Патруль спиняє авто - за кермом дідусь.
- везете щось заборонене?
- та нічого начебто...
- відкрийте багажник
Відкриває, а там мертвий москаль.
- що це таке? Як він сюди потрапив?
- пане поліцейський, сам дивуюсь....
- гм... яка несподівана і прикра смерть... щасливої дороги.
Война идет на всех направлениях. Как бы там Мариуполь не взяли в кольцо.
Надо всегда помнить мудрую народную поговорку "НЕ говори гоп, пока не перепрыгнешь".
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Танк і так стане посеред поля без пального. Ніхто у ньому сидіти з екіпажу не буде чекаючи НЛАВА чи Джавеліна. Ніяку потужну зброю із нього з собою не знімеш. Тобто екіпаж із АКСУ височить і піде пішки, піде до дому і це вже не потужний танк, а чотири голодні, вимучені пацана із автоматами.
Тому паліть колони забезпечення, поповнюйте кількість їхніх двухсотих.
Ніколи кацапи не піднімуться проти Царя за нас чи проти злочинів своєї армії. Вони не встануть навіть якби ***.ло вдарив ЯО по Києву, а от кількість двухсотих для них важлива. Ми просто маємо її довести до потрібного рівня.
Зупиняйте колони забезпечення барикадами, по можливості просто забирайте бензовози.