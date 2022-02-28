У российских войск уже заканчиваются резервы, средств для их доставки нет, - Вениславский

В российских войсках уже заканчиваются резервы, а также мощности.

Об этом сказал член Комитета Верховной Рады Украины Федор Вениславский (фракция "Слуга народа") в эфире Украины 24, сообщает Цензор.НЕТ.

"Резервы закончились, средств доставки этих резервов у РФ нет. Наши беспилотные летальные аппараты Байрактар, наши истребители, штурмовики уничтожают запасы горючего, которые они хотят использовать для заправки своей техники. То есть на данный момент, на сегодня, по всем прогнозам, и в том числе наших западных партнеров, это действительно будет решающий день, будет переломным, потому что нет уже у них мощностей, они пытаются каким-то образом перегруппировать силы, пытаются достичь тех целей, которые они ставили перед собой в отношении Киева, но мы видим, что ни одна бронированная машина в Киев не вошла, и не войдет, потому что на всех постах, направлениях стоит территориальная оборона, Вооруженные силы, Нацгвардия", - сказал Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты снизили темпы наступления, противник деморализован и несет большие потери, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 28 февраля