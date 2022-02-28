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Синегубов о ситуации в Харькове: Всю ночь отражали наступление. Город под контролем. Большое количество диверсионных групп. Есть погибшие среди детей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Синегубов о ситуации в Харькове: Всю ночь отражали наступление. Город под контролем. Большое количество диверсионных групп. Есть погибшие среди детей

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утром 28 февраля сообщил, что Харьков остается под контролем ВСУ.

Об этом пишет Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.

"Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утром 28 февраля:

▪️ Всю ночь отражали наступление, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города;
▪️ Город под контролем;
▪️ Большое количество диверсионных групп;
▪️ Вчера вся техника, которая зашла в Харьков, была уничтожена, более 20 диверсантов были заблокированы в школе, они уничтожены;

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десятки российских военных сдались в плен в Харькове, - глава ОГА Синегубов. ФОТО

▪️ Был случай, когда одному украинскому военному сдались семь российских военных;
▪️ Люди добровольно предоставляют автомобили нашим военным;
▪️ Будут развертывать несколько логистических центров, чтобы распределять продукты;
▪️ Есть риски наступления диверсионных групп;
▪️ Есть погибшие среди детей;
▪️ Сегодня комендантский час будет с 15:00 до 6:00;
▪️ Метка не означает, что в дом прилетит снаряд, люди активно снимают метки", - говорится в сообщении.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
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28.02.2022 08:26
+18
Говорять учора у Харьків нарешті надійшов конвої з великою кількістю джавелинів, нлов и тд.?
Металобрухт кацапів буде палати з рекордною швидкістю.
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28.02.2022 08:23
+12
Слава Харків!!! Браво 2-я столица !!!!
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28.02.2022 08:23
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⚡Во всех украинских пабликах запустили вирусный ролик в поддержку ВСУ Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=fntf40JjjcM
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28.02.2022 08:18 Ответить
Говорять учора у Харьків нарешті надійшов конвої з великою кількістю джавелинів, нлов и тд.?
Металобрухт кацапів буде палати з рекордною швидкістю.
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28.02.2022 08:23 Ответить
Слава Харків!!! Браво 2-я столица !!!!
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28.02.2022 08:23 Ответить
Хтось чув про Одесу?
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28.02.2022 08:24 Ответить
⚡Украинские хакеры совершили атаку на веб-ресурсы России и Беларуси.
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28.02.2022 08:24 Ответить
Nick Golovin 12 год ·

Ну вот и всё.
Подруга летит в эту минуту в Нью-Йорк, а прилетит обратно в Москву. Рейс Aeroflot SU124 Москва-Нью-Йорк развернули у Гренландии.

UPD. Капитан корабля сказал, что не пустила Канада
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28.02.2022 08:26 Ответить
Пусть начинает у дедов интересоваться про нюансов жизни в совке. Без выезда за рубеж, очередях, тюрьму за валюту итд.
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28.02.2022 11:54 Ответить
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28.02.2022 08:26 Ответить
Харьков держись , у вас , и в Киеве сейчас просто передовая , Днепр с вами , как и вся Украина
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28.02.2022 08:46 Ответить
Тримайтесь рiдненцкi! СлаваХаркiв! Слава Українi!!!
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28.02.2022 10:23 Ответить
 
 