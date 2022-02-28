Синегубов о ситуации в Харькове: Всю ночь отражали наступление. Город под контролем. Большое количество диверсионных групп. Есть погибшие среди детей

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утром 28 февраля сообщил, что Харьков остается под контролем ВСУ.

Об этом пишет Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.

"Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов утром 28 февраля:

▪️ Всю ночь отражали наступление, уничтожали колонны уже на подходах к позициям еще до того, как они смогли нанести артиллерийские обстрелы города;

▪️ Город под контролем;

▪️ Большое количество диверсионных групп;

▪️ Вчера вся техника, которая зашла в Харьков, была уничтожена, более 20 диверсантов были заблокированы в школе, они уничтожены;

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▪️ Был случай, когда одному украинскому военному сдались семь российских военных;

▪️ Люди добровольно предоставляют автомобили нашим военным;

▪️ Будут развертывать несколько логистических центров, чтобы распределять продукты;

▪️ Есть риски наступления диверсионных групп;

▪️ Есть погибшие среди детей;

▪️ Сегодня комендантский час будет с 15:00 до 6:00;

▪️ Метка не означает, что в дом прилетит снаряд, люди активно снимают метки", - говорится в сообщении.