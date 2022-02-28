Бердянск временно оккупирован, - ОГА о ситуации в городе на утро 28 февраля
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Оперативная информация по Бердянскому району по состоянию на 7:00 от Бердянской районной государственной администрации. Район оккупирован.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА в Фейсбуке.
Вражеская техника наблюдается в разных громадах. С вечера местные жители Осипенковской громады сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов.
В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие - охранники предприятия "Бердянские жатки".
Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.
Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской громаде также началось движение.
В громадах периодические проблемы со связью.
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22 хв
По Бердянску на утро.
В городе очень много вражеской техники, в целом всё спокойно.
Теперь, то что думаю - колонна оккупантов которая зашла в город, ранее не планировала это делать, но как минимум три прихода от наших ... (пока тсс), потери более 30 ед. и около 100 двухсотых, сделали свое дело и враг испугавшись завел свою технику в жилые кварталы.
Не знаю какие у них поставлены задачи, но думаю,что в течение день-два вся или практически вся колонна уйдет из города.
По поводу наших пацанов, об окружении которых писалось ниже,с ними все хорошо, работают)
Хоча були б тоді "Стінгери" які вже є зараз .
Просто для українців й влади в тому числі -- люди головна цінність . Вояки зараз -- особливо й поставити гарматників тоді це було б послати на 100% гибель . Вояки важливійші за позиції .
Головний прорахунок подавньої більшості прихильників ПР те , що вони вважали , що ********** відноситься до українців як до рівних собі .
А з 23 лютого світ змінився у того ж Допкіна . Так й на писав , що усе в що вірив - зруйнованно Путіним й "братнім народом" .
А ЗЕленський це Добкін лайт . Він увесь час сподівався , що мовляв ***** поганий , мерзота , але він гомо-сапієнс й діє як людина - тобто зі здоровим глуздом . Ось в деяких містах мери , депутати , навіть голови райадміністрацій не вірили в необхідність збирати людей в тероборону й робили усе тяп-ляп .
А ***** він рептілоїд и діє за логікою рептілоїда . Й тому кидає гарматне м"ясо в Україну з усіх сторін й розраховує виключно , що його з квітами будуть зустрічати й почнуть годувати , паливо наливати . Що він з місцевих створить чергову дирляндію .
Але часу в його нема й ресурсів для дирляндії в кожному захопленному містечку . Требо ж залякати людей . Відмикнути від інфи .
Нові партії "Джевілінів ідуть вже й буде й для визволення Бердянська багато запаленних колон . Мобілізація те ж йде й буде через кілька днів йще 200 тисяч нових вояк . Буде повний контроль неба через винищувачі й "стінгери" . Усе вже в дорозі .
А головний прорахунок, що тотальну мобілізацію усіх требо було робити вже в день "визнання" Дирляндії *****м . Ось тоді б вистачило війська й для кожного 100 тисячного містечка . Й перевіряти усі ці містечка на вишкіл й кількість тероборони йще 2 місяця тому .
Головне ,що розвідка й аналітики США були 100% праві . Й вони вивчали ситуацію не тільки з розрахунку достаньої кількості для наступу , але й психопаталогію маяка рептілоїда .
А наші генерали тільки рахували кількість війська й озброєння . Й рахували , що ***** прислуховується до військових як в Україні політики .
А там такі які скажуть правду ***** в очі , вже на пенсії ...
Лукашенко через 3-4 дня после начала войны с Украиной: Приезжайте, пожалуйста, на переговоры, у нас ничего не получается - соцсети.
полесский район отрезан от мира без продуктов без интернета и частично без электричества
думаю таких есть и как минимум хорошо бы гуманитарку какую то туда как-т
Курортний Бердянськ їм й нахрен не потрібен , бо там ворога дуже комфортно "скидати у море" . Без Марика усі ці захоплення тимчасові марні .