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Бердянск временно оккупирован, - ОГА о ситуации в городе на утро 28 февраля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Бердянск временно оккупирован, - ОГА о ситуации в городе на утро 28 февраля

Оперативная информация по Бердянскому району по состоянию на 7:00 от Бердянской районной государственной администрации. Район оккупирован.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА в Фейсбуке.

Вражеская техника наблюдается в разных громадах. С вечера местные жители Осипенковской громады сообщали о "рейдах" оккупантов по домам в поисках телефонов.

В Бердянске во время операции по захвату города пострадали два человека: один убит, другой ранен. По имеющейся информации, пострадавшие - охранники предприятия "Бердянские жатки".

Бердянский отдел полиции расформирован. Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

Также смотрите: Российские захватчики взяли под контроль все админздания и мэрию Бердянска, - и.о. городского главы Свидло. ВИДЕО

Ночью местные фиксировали перемещение техники по городу. Утром в Осипенковской громаде также началось движение.

В громадах периодические проблемы со связью.

Бердянск временно оккупирован, - ОГА о ситуации в городе на утро 28 февраля 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Утром была слышна канонада, надеюсь оркам хорошо насыпали
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28.02.2022 08:27
+15
@PVB40

·
22 хв



По Бердянску на утро.

В городе очень много вражеской техники, в целом всё спокойно.

Теперь, то что думаю - колонна оккупантов которая зашла в город, ранее не планировала это делать, но как минимум три прихода от наших ... (пока тсс), потери более 30 ед. и около 100 двухсотых, сделали свое дело и враг испугавшись завел свою технику в жилые кварталы.

Не знаю какие у них поставлены задачи, но думаю,что в течение день-два вся или практически вся колонна уйдет из города.
По поводу наших пацанов, об окружении которых писалось ниже,с ними все хорошо, работают)
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28.02.2022 08:27
+14
Ну что не понятного то. С паРашей граница 2000 км. Наша относительно небольшая армия физически не способна все перекрыть. Поэтому защита происходит на определенных укрепленных рубежах. Слава Украине! Смерть путинским фашистам!
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28.02.2022 08:39
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@PVB40

·
22 хв



По Бердянску на утро.

В городе очень много вражеской техники, в целом всё спокойно.

Теперь, то что думаю - колонна оккупантов которая зашла в город, ранее не планировала это делать, но как минимум три прихода от наших ... (пока тсс), потери более 30 ед. и около 100 двухсотых, сделали свое дело и враг испугавшись завел свою технику в жилые кварталы.

Не знаю какие у них поставлены задачи, но думаю,что в течение день-два вся или практически вся колонна уйдет из города.
По поводу наших пацанов, об окружении которых писалось ниже,с ними все хорошо, работают)
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28.02.2022 08:27 Ответить
боже, бережи наших захистників
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28.02.2022 08:36 Ответить
Нужно при выходе их всех попалить ... вообще сдались просто и полиция расформировалась -- защитнички хреновы
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28.02.2022 08:47 Ответить
Так суки и оружие хрен раздали тем кто хотел
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28.02.2022 09:52 Ответить
Утром была слышна канонада, надеюсь оркам хорошо насыпали
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28.02.2022 08:27 Ответить
В пердак їм насипали
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28.02.2022 08:41 Ответить
коли все закінчиться потрібно буде розбиратися як так сталося, що майже без бою здали південний напрямок - вузький кримковий перешийок. Брдянськ українські війська не захищали - їх там не було, чому?
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28.02.2022 08:29 Ответить
вы пробовали воевать на 5 сторон сразу? у вас получилось?
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28.02.2022 08:37 Ответить
там навіть не замінювали нічого хоч часу було море. І обороняти перешийок у 1000 разів легше ніж зараз Запоріжжя, Маріуполь та Київ.
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28.02.2022 08:41 Ответить
Ну что не понятного то. С паРашей граница 2000 км. Наша относительно небольшая армия физически не способна все перекрыть. Поэтому защита происходит на определенных укрепленных рубежах. Слава Украине! Смерть путинским фашистам!
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28.02.2022 08:39 Ответить
Є йще одна тонкощ -- якщо є хоча б якись парітет сил на небі , то проти танкових колон виставляється гармати калібру 120-150 мм й хрен би вони навіть Перекоп пройшли . Але там "дике поле" - ідеальне місце для ворожої авіації - а не лісу , а не рельєфу .
Хоча були б тоді "Стінгери" які вже є зараз .
Просто для українців й влади в тому числі -- люди головна цінність . Вояки зараз -- особливо й поставити гарматників тоді це було б послати на 100% гибель . Вояки важливійші за позиції .
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28.02.2022 09:17 Ответить
там сепарская власть
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28.02.2022 08:43 Ответить
Як й Крим - не 2014 здали , а в 2010 , коли "обрали" Ібуковича .
Головний прорахунок подавньої більшості прихильників ПР те , що вони вважали , що ********** відноситься до українців як до рівних собі .
А з 23 лютого світ змінився у того ж Допкіна . Так й на писав , що усе в що вірив - зруйнованно Путіним й "братнім народом" .

А ЗЕленський це Добкін лайт . Він увесь час сподівався , що мовляв ***** поганий , мерзота , але він гомо-сапієнс й діє як людина - тобто зі здоровим глуздом . Ось в деяких містах мери , депутати , навіть голови райадміністрацій не вірили в необхідність збирати людей в тероборону й робили усе тяп-ляп .

А ***** він рептілоїд и діє за логікою рептілоїда . Й тому кидає гарматне м"ясо в Україну з усіх сторін й розраховує виключно , що його з квітами будуть зустрічати й почнуть годувати , паливо наливати . Що він з місцевих створить чергову дирляндію .
Але часу в його нема й ресурсів для дирляндії в кожному захопленному містечку . Требо ж залякати людей . Відмикнути від інфи .
Нові партії "Джевілінів ідуть вже й буде й для визволення Бердянська багато запаленних колон . Мобілізація те ж йде й буде через кілька днів йще 200 тисяч нових вояк . Буде повний контроль неба через винищувачі й "стінгери" . Усе вже в дорозі .

А головний прорахунок, що тотальну мобілізацію усіх требо було робити вже в день "визнання" Дирляндії *****м . Ось тоді б вистачило війська й для кожного 100 тисячного містечка . Й перевіряти усі ці містечка на вишкіл й кількість тероборони йще 2 місяця тому .

Головне ,що розвідка й аналітики США були 100% праві . Й вони вивчали ситуацію не тільки з розрахунку достаньої кількості для наступу , але й психопаталогію маяка рептілоїда .
А наші генерали тільки рахували кількість війська й озброєння . Й рахували , що ***** прислуховується до військових як в Україні політики .
А там такі які скажуть правду ***** в очі , вже на пенсії ...
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28.02.2022 09:05 Ответить
Это как в давнишюю Гражданскую войну-сплошной фронт отсутствует,боевые действия ведутся по соответствующим направлениям.Врят ли рашисты задержатся надолго в городе,уйдут оставивши небольшой гарнизон,который с удовольствием разгромят и вырежут местные нью-партизаны..
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28.02.2022 09:47 Ответить
⚡Лукашенко 6 февраля: Возьмем Украину за 3-4 дня!

Лукашенко через 3-4 дня после начала войны с Украиной: Приезжайте, пожалуйста, на переговоры, у нас ничего не получается - соцсети.
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28.02.2022 08:30 Ответить
Неужели усатый таракан реально решил повязать себя кровью с карликом?
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28.02.2022 08:40 Ответить
А разве обстрелы "искандерами" с Мозыря об этом четко не говорят ?
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28.02.2022 08:44 Ответить
Треба палити бензовози!
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28.02.2022 08:33 Ответить
Наши птички Байрактары баражируют небо в поисках целей ✊
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28.02.2022 08:41 Ответить
Оккупированых территорий ещё есть
полесский район отрезан от мира без продуктов без интернета и частично без электричества
думаю таких есть и как минимум хорошо бы гуманитарку какую то туда как-т
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28.02.2022 08:43 Ответить
Прочитав "Брянск тимчасово окуповано". Курва, очі підвели, але нічого. Надіюсь так буде
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28.02.2022 08:49 Ответить
А де місцеві поліція, нацгвардія та СБУ?
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28.02.2022 09:10 Ответить
У Марику - ад же й ця колона туди піде .
Курортний Бердянськ їм й нахрен не потрібен , бо там ворога дуже комфортно "скидати у море" . Без Марика усі ці захоплення тимчасові марні .
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28.02.2022 09:23 Ответить
Зрадники
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28.02.2022 11:20 Ответить
 
 