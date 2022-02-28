НАТО и Украина не представляют угрозы для России: Белый дом отреагировал на решение Путина привести силы сдерживания в режим готовности

Представитель Белого дома Джен Псаки утверждает, что НАТО и Украина не представляют угрозы для России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Никоим образом Россия не находилась под угрозой от НАТО, не находилась под угрозой от Украины", - сказала она в воскресенье телеканалу ABC.

ABC уточняет, что так Псаки прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Также она заявила о готовности США направить больше гуманитарной, экономической и военной помощи Украине.

В ответ на вопрос о готовности США предпринять меры против энергетического сектора России, Псаки заверила, что все подобные варианты действий "стоят на повестке дня".

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Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым сообщил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому велю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживание российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

"Есть", - сказал в ответ Шойгу.

Президент отметил, что западные страны совершают недружественные действия в отношении России и в экономической сфере. "Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают", – сказал Путин.