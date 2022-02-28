НАТО и Украина не представляют угрозы для России: Белый дом отреагировал на решение Путина привести силы сдерживания в режим готовности
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Представитель Белого дома Джен Псаки утверждает, что НАТО и Украина не представляют угрозы для России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Никоим образом Россия не находилась под угрозой от НАТО, не находилась под угрозой от Украины", - сказала она в воскресенье телеканалу ABC.
ABC уточняет, что так Псаки прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Также она заявила о готовности США направить больше гуманитарной, экономической и военной помощи Украине.
В ответ на вопрос о готовности США предпринять меры против энергетического сектора России, Псаки заверила, что все подобные варианты действий "стоят на повестке дня".
Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым сообщил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому велю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживание российской армии в особый режим несения боевого дежурства".
"Есть", - сказал в ответ Шойгу.
Президент отметил, что западные страны совершают недружественные действия в отношении России и в экономической сфере. "Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают", – сказал Путин.
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Всі все розуміють:
Україна та НАТО несуть Рашці загрозу тільки фактом свого ІСНУВАННЯ!
Кацапи не можуть спокійно існувати, коли знають, що десь живуть краще і вільніше їх.
А так, як кацапи не спроможні зробити своем життя кращім, вони бажають зробити життя других гіршим за своє, або зовсім знищити!