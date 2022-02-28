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НАТО и Украина не представляют угрозы для России: Белый дом отреагировал на решение Путина привести силы сдерживания в режим готовности

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

НАТО и Украина не представляют угрозы для России: Белый дом отреагировал на решение Путина привести силы сдерживания в режим готовности

Представитель Белого дома Джен Псаки утверждает, что НАТО и Украина не представляют угрозы для России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Никоим образом Россия не находилась под угрозой от НАТО, не находилась под угрозой от Украины", - сказала она в воскресенье телеканалу ABC.

ABC уточняет, что так Псаки прокомментировала решение президента РФ Владимира Путина перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.

Также она заявила о готовности США направить больше гуманитарной, экономической и военной помощи Украине.

В ответ на вопрос о готовности США предпринять меры против энергетического сектора России, Псаки заверила, что все подобные варианты действий "стоят на повестке дня".

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Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин во время встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым сообщил, что "высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому велю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживание российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

"Есть", - сказал в ответ Шойгу.

Президент отметил, что западные страны совершают недружественные действия в отношении России и в экономической сфере. "Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают", – сказал Путин.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
Конвульсии
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28.02.2022 08:34
+7
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28.02.2022 08:53
+6
Проте про "нациків" питання не стоїть, вони дійдуть до Кремля і пиво в мошкві буде по 40 грн.
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28.02.2022 08:40
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Конвульсии
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28.02.2022 08:34 Ответить
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28.02.2022 08:53 Ответить
Украина - это Европа, передний край противостояния цивилизации и Мордора.
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28.02.2022 09:23 Ответить
Проте про "нациків" питання не стоїть, вони дійдуть до Кремля і пиво в мошкві буде по 40 грн.
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28.02.2022 08:40 Ответить
Гнати рашисстов за Урал !!! Звільнимо усі народи!
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28.02.2022 08:45 Ответить
Ядерное оружие всегда должно находится в боевом режиме. Пуйло опять блефует.
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28.02.2022 08:48 Ответить
Вообще-то боевая готовность может быть постоянная, повышенная и полная. То есть они сейчас перешли в повышенную.
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28.02.2022 09:00 Ответить
Та ладно!
Всі все розуміють:
Україна та НАТО несуть Рашці загрозу тільки фактом свого ІСНУВАННЯ!
Кацапи не можуть спокійно існувати, коли знають, що десь живуть краще і вільніше їх.
А так, як кацапи не спроможні зробити своем життя кращім, вони бажають зробити життя других гіршим за своє, або зовсім знищити!
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28.02.2022 08:49 Ответить
Именно так, в самую точку. Именно это и говорили в свое время и Шамиль Басаев, и русские классики.
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28.02.2022 09:25 Ответить
Почем так доллар в ларьке в расеюшке? ты хоть понимаешь, что твоя зарплата упала раза в 2 только что или даже больше? Хотя откуда у тебя мозг...
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28.02.2022 08:59 Ответить
***** живет в иной реальности. все что не делается по его бредовым желаниям, оно воспринимает как личную угрозу
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28.02.2022 08:55 Ответить
Ну а вообще ж в мире есть система предупреждения о развороте ядерного оружия, по идее оно должно быть ликвидировано уже на стадии разворота в боевое положение. т..е. если пыня попытается дето что-то запустить то оно должно быть сбито противоракетой
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28.02.2022 09:00 Ответить
Зачем перед убьюдком оправдываться?! Сказали бы: только попробуй, ****, с лица земли твой Мордор сотрем.
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28.02.2022 09:08 Ответить
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28.02.2022 09:21 Ответить
 
 