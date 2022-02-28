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Минобороны о потерях войск РФ с начала вторжения: 5300 человек, 191 танк, 816 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Минобороны о потерях войск РФ с начала вторжения: 5300 человек, 191 танк, 816 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов

Вторгшиеся в Украину войска РФ продолжают нести тяжелые потери.

Об этом сообщила в Фейсбуке замминистра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6:00:

Самолеты – 29

Вертолеты - 29

Танки – 191

Боевые бронированные машины - 816

Пушки - 74

ЗРК БУК - 1

Град - 21

Автомобильная техника - 291

Цистерны – 60

БпЛА ОТР-3

Корабли/катеры - 2

Средства ПВО – 5

Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)", - пишет Маляр.

Также читайте: Минобороны о потерях войск РФ за предыдущие 3 суток: 4300 человек, 146 танков, 706 бронированных машин, 27 самолетов, 26 вертолетов

Она акцентирует внимание, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

"Кроме того информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой длился ночью, начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - резюмировала Маляр.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+82
Слава Украине!
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28.02.2022 08:44
+71
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28.02.2022 08:47
+56
Україна понад усе! Смерть ворогам!
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28.02.2022 08:45
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Слава Украине!
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28.02.2022 08:44 Ответить
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28.02.2022 08:56 Ответить
Героям слава !!
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28.02.2022 10:48 Ответить
Україна понад усе! Смерть ворогам!
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28.02.2022 08:45 Ответить
Ще пару днів і мережа "Десяткаа" буде
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28.02.2022 08:46 Ответить
Це 200-ті? Чи взагалі, з пораненими? Хоча важкі поранені може і краще - хай по лікарнях Мордора розносять звістку про денафікацію декацапізацію...
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28.02.2022 08:56 Ответить
З пораненими... вже писали про це
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28.02.2022 08:57 Ответить
ЗСУ-ВДЯЧНІСТЬ ПОВНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА.НЕ ЗУПИНЯЙМОСЬ...
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28.02.2022 08:47 Ответить
прекрасная новость... к разбитой технике желательно ежедневно добавлять минимум 10 тысяч кацапских трупов... это так красиво звучит - мертвый руснявый кацап...
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28.02.2022 08:47 Ответить
Шоб українським косарям із ЗСУ та ТрО руки не боліли косить ті бур'яни.
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28.02.2022 08:47 Ответить
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…



С. Гайдамака.
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28.02.2022 09:16 Ответить
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28.02.2022 08:47 Ответить
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28.02.2022 08:58 Ответить
Шимус, передай нашим - в плен пусть берут только сдавшихся добровольно...!
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28.02.2022 09:01 Ответить
Слава Украіні ! Слава нашим Збройним Силам! смерть рашиській чумі.
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28.02.2022 08:48 Ответить
А ворог атакує і преться щосил,

Юнак-кулеметник їх вправно косив.

Ах, лента за лентою - набої подавай,

Вкраїнський повстанче, в бою не відступай! )))))
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28.02.2022 08:48 Ответить
ще до *** закуплених мішків залишилося
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28.02.2022 08:48 Ответить
Овва! Скільки б " соняшника" виросло.
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28.02.2022 08:50 Ответить
#ПотєрьНєт
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28.02.2022 08:52 Ответить
рузге красивое показываем и разбирайте на мемасики для рузге мамко пусть знают https://twitter.com/i/status/1498188930591739904
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28.02.2022 08:54 Ответить
братушкі, якщо це не пиз*дорєз, то що це?
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28.02.2022 08:51 Ответить
Укрзалізниця круті!
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28.02.2022 08:52 Ответить
Так только вчера 2 бука эаи.. пашили.Чи не?
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28.02.2022 08:52 Ответить
На видео попадание в один, но есть надежда, что и второй, стоявший сзади, вышел из строя.
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28.02.2022 08:55 Ответить
скорей всего- направляющие погнуло 100 процентов электронику тоже приложило
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28.02.2022 09:22 Ответить
5300 - це занадто. Припустити можно будь що. Але така кількість... Техніку можливо порахувать. А кількість загиблих - припущення. Їх багато мандрує Українськими селами, зі зброєю, без їжи. І вони роблять небезпеку.


Президент мусить об'явити, що ми вже майже перемогли. Да так, щоб по всіх каналах. Тоді росіяни почнуть сдаватись більше.
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28.02.2022 08:53 Ответить
Ця цифра включає і вбитих і поранених
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28.02.2022 08:54 Ответить
Тільки двухсоті. Трьохсотих може бути 10000-12000.
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28.02.2022 08:57 Ответить
А чому не сто тисяч? Є методика, за якою роблять оцінки. Втрати - це вбиті і поранені.
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28.02.2022 12:21 Ответить
В Криму переповнені лікарні та морги,цих ми не рахуємо
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28.02.2022 09:10 Ответить
Це і вбиті і поранені разом.
Орієнтовно
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28.02.2022 08:57 Ответить
Кульки для труппов не будут пустовать !!!
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28.02.2022 08:55 Ответить
Ой , а де це поділися зафатівальщіки ''кієвов'' і прочіх 100500 лугандонєцкіх тєріторій Пєніс Душилін з Пісічніком?
Це ж начебто завдяки їм почався такий масовий мор у боєвих угробурятів.
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28.02.2022 08:55 Ответить
cifri prosto SUPER - dalshe , bolshe..... mochite ih vseh shtop drapali azh lapti sverkali !!!
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28.02.2022 08:56 Ответить
5300 убито? Или 5300 убито и ранено?
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28.02.2022 08:56 Ответить
Коктейль
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28.02.2022 08:58 Ответить
вбитих 1500 було на вчора
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28.02.2022 08:59 Ответить
2800
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28.02.2022 10:25 Ответить
Маловато.
МАЛОВАТО БУДЕТ - YouTube
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28.02.2022 08:57 Ответить
В Афгані за 10 років 13 900 загинуло радянських солдат. А тут за 4 дні .... Красівоє.
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28.02.2022 08:57 Ответить
Как у вас погода сегодня, в Беларуси было -7. Это когда болта и поля не промерзают, зато русня в своем железе и в лесах - легко.
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28.02.2022 08:59 Ответить
На ПОліссі - -2 В полях - "місиво" (земля напилася води за зиму) Так що "переможного маршу" по українських полях у кацапів не виходить - вони збиваються на дорогах у колони Нам це "на руку" - "Чим густіша трава - тим легше косить!"
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28.02.2022 09:22 Ответить
Человечешко без еды на ветру замерзает всего при +5. Берегите своих, убиваяйте скотов. Слава Украине !!!!
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28.02.2022 10:12 Ответить
Косабы, вам піхва !
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28.02.2022 08:59 Ответить
Суки рашистские! Украина вас крестила, Украина вас и отпоет!
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28.02.2022 09:00 Ответить
Породила а не хрестила
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28.02.2022 11:18 Ответить
И родила, и крестила, и спокойно отпоет.
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28.02.2022 12:11 Ответить
мало мало ми *****, дали вате сраной
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28.02.2022 09:01 Ответить
Кадиров , када ізуеняцца будешь?!
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28.02.2022 09:01 Ответить
5300 это те что можно хоть как то посчитать, а сколько тех кто сгорел дотла никто не считал
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28.02.2022 09:01 Ответить
У нас по полях їх уже собаки гризуть - лежать смердять Деякі - вже третій-четвертий день!
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28.02.2022 09:23 Ответить
ДОЛУЧИСЬ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВІЙНИ.

НИЖЧЕ - ПОСИЛАННЯ НА ФАЙЛООБМІННИК. ТАМ ВІДЕО З СЕЛА БУЧА ПІД КИЄВОМ, ДЕ БУЛА ЗНИЩЕНА КОЛОНА КАДИРІВСЬКОГО СПЕЦНАЗУ. РОЗСИЛАЙ, ДЕ ТІЛЬКИ МОЖНА, ЯКЩО Є МОЖЛИВІСТЬ, ШЛИ В РОСІЮ. ПІДПИС ДО ВІДЕО РОБИТИ ТЕЖ КРАЩЕ РОСІЙСЬКОЮ. НЕХАЙ БОЯТЬСЯ.

ПІДПИС ДО ВІДЕО (НАВМИСНЕ ПИШИ "на" УКРАЇНІ, коли шлеш в Росію, щоб вони обов'язково подивилися відео!).

РОССИЙСКИЕ ТАНКИ НА УКРАИНЕ.
https://fex.net/s/b2nod66
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28.02.2022 09:02 Ответить
Мало.Надо утроить!
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28.02.2022 09:04 Ответить
хто там занимается "вернись живым из Украины"? обапдейтите эту https://imgbb.com/6g47Wmc картинку до сегодняшнего положения дел. чтобы можно было отскринить, по новой захостить и раскидывать по камментах в парашных соцсетях, ютьюбе, ....... потому, шо имхо так больше шансов максимально распространить инфу, (я канешно циник, но колличество потерь я бы вообще сделал в виде табло цифрового счётчика, как и колличество дней агрессии, в качестве деморализатора, захотели - пусть вкушают!) ))
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28.02.2022 09:05 Ответить
Враги настолько были уверены в собственном успехе, что даже не подумали пересмотреть график запланированных статей.

На пропагандистском российском ресурсе «РИА Новости» вышла статья, которая рассказывала о «конце операции» российских войск в Украине и возвращении Киева в лоно «русского мира».

Об этом сообщает сегодня «Зеркало недели».

В общем доступе материал пробыл порядка получаса, чего хватило, чтобы всемирная сеть «запомнила» его.

Прочитать это творение русской пропаганды можно по ссылке.

В материале ярко показано, как именно видели, до массовых поражений армии РФ в Украине, российские идеологи будущее России после ее вероломного нападения на нашу страну. И какое место в этом плане отводилось Украине и украинцам.
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28.02.2022 09:07 Ответить
ССЫЛКА-
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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28.02.2022 09:09 Ответить
Да, читал уже. Кстати, весь мир уже знает об этой статье и потешается над ней - об этом почти все мировые СМИ написали.
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28.02.2022 09:18 Ответить
Это ж надо как они верили в свою победоносную.Вот дурни.Ну как говорится Дурень-думкой богатие.Слава Украине.
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28.02.2022 12:42 Ответить
Скоро на экранах ТВ Раши .......
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28.02.2022 09:07 Ответить
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28.02.2022 09:18 Ответить
Помню тот ужас и не понимание ,который охватывал людей, когда одним летом , на нашей улице регулярно начали появляться военные машины с гробами из афганистана.
Но тогда все знали от куда груз.
Сегодня в россии на столько засраны мозги у людей...
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28.02.2022 09:23 Ответить
Почему не пишите про наши потери?
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28.02.2022 09:24 Ответить
Наши потери известны...все учтено...скорбить по нашим Героям будем после нашей Победы...
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28.02.2022 09:54 Ответить
Твои потери, мокша дырявая, волки в лесополосе догрызают
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28.02.2022 10:28 Ответить
Передавай привет своему пуйлу,он тоже как и ты - Враг рода человеческого 666.
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28.02.2022 10:50 Ответить
Российский корабль - пошел на х...й.
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28.02.2022 09:32 Ответить
Как учил нас Ильич?
Учёт и контроль!
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28.02.2022 09:32 Ответить
Уже в одной из сводок читал, что под цифрой потерь врага в живой силе понимаются не только безвозвратные потери (убитые), но и санитарные (раненые, которые выбыли на лечение). Вчера, когда эта статистика была 4500, типа убитых было 1500 из них.
Могло бы Минобороны Украины как-то уточнять (типа указывать и тех, и тех отдельно), чтобы общество правильнее картину понимало. Ясное дело, что это очень франко-потолочные цифры, потому что, когда идут бои, посчитать сложно. И всё таки.
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28.02.2022 09:36 Ответить
За пять дней войны в Украине , россияне потеряли больше техники и людей , чем за 10 лет войны в Чечне . СЛАВА ГЕРОЯМ !!!!
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28.02.2022 09:37 Ответить
По сути, как в двух чеченских за 4 дня потеряли. Это просто военная катастрофа для рашляндии.
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28.02.2022 10:05 Ответить
По мойму Буков уже с десяток набили. Сколько уже видео уничтожений Буков есть на ютубе
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28.02.2022 10:22 Ответить
Еще не вечер.
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28.02.2022 11:08 Ответить
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Добре синки духопелете путінську потвору ... Так тримати... І НЕ зволікайте . бо вже наш ЗЕ-миротворець кинувся рят-увати цю погань . затіявши перемовини ...
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28.02.2022 11:57 Ответить
Ну вот.Какая хорошая статистика.Глаз радует .А 4;5 тыс.чел.уже будут оплакивать матеря.Хотя им скажут что дети случайно умерли а не на Войне.И Белорусы туда же.Сдавайтесь и останетесь живыми или земля вам цементом... Слава Украине!!!
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28.02.2022 12:32 Ответить
Вообще то Российская армия закупила 45 тысяч черных мешочков Так что вас даже не в гробах повезут а сразу утилизируют как биомусор.Героям Слава!!!
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28.02.2022 12:34 Ответить
молодцы хлопцы!так держать!СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.02.2022 17:44 Ответить
 
 