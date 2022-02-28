Минобороны о потерях войск РФ с начала вторжения: 5300 человек, 191 танк, 816 бронированных машин, 29 самолетов, 29 вертолетов

Вторгшиеся в Украину войска РФ продолжают нести тяжелые потери.

Об этом сообщила в Фейсбуке замминистра обороны Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Суммарные ориентировочные потери врага с 24.02 по 28.02 по состоянию на 6:00:

Самолеты – 29

Вертолеты - 29

Танки – 191

Боевые бронированные машины - 816

Пушки - 74

ЗРК БУК - 1

Град - 21

Автомобильная техника - 291

Цистерны – 60

БпЛА ОТР-3

Корабли/катеры - 2

Средства ПВО – 5

Личный состав ориентировочно 5300 (уточняется)", - пишет Маляр.

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Она акцентирует внимание, что информация ориентировочная и может уточняться, поскольку ее крайне сложно получать после боя, ведь командиры прежде всего сосредотачиваются на ведении боя.

"Кроме того информацию мы можем получить только после завершения боя, а бои бывают крайне продолжительны во времени. Поступления данных могут произойти на следующий день, а иногда и через день. Кроме того, если бой длился ночью, начался в одну календарную дату, а завершился в другую, то довольно сложно отделить в какие сутки произошли те или иные потери", - резюмировала Маляр.