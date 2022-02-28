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Полицейских не брали в плен в Мелитополе и Токмаке, - Запорожская ОГА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Полицейских не брали в плен в Мелитополе и Токмаке, - Запорожская ОГА

В Национальной полиции сообщили, что полицейских не брали в плен в Мелитополе и Токмаке. Так что эта информация не соответствует действительности.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Запорожскую ОГА, в Нацполиции опровергают информацию о попадании в плен полицейских в Токмаке и Мелитополе.

"Информация о попадании в плен сотрудников полиции в Токмаке и Мелитополе не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ОГА сообщили, что Бердянск временно оккупирован.

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Полицейских не брали в плен в Мелитополе и Токмаке, - Запорожская ОГА 01

Автор: Наталя Джума
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Новость звучит будто их убивали. На самом деле они или подыгрывали, или смылись.
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28.02.2022 08:46 Ответить
Тобто співпрацюють з окупантами?
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28.02.2022 08:49 Ответить
сумніваєшся?
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28.02.2022 09:34 Ответить
Не долго им осталось спивпрацюваты...идиоты
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28.02.2022 08:51 Ответить
Бо перейшли ДОБРОВІЛЬНО на бік терористів *****?
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28.02.2022 09:04 Ответить
Тобто вони там є і вони озброєні! Тоді якого біса!?

Повторюють історію 2014 року і знову сподіваються відкосити від відповідальності за зраду присязі?
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28.02.2022 09:08 Ответить
полiцейскiй вiн i у окупацii полiцейскiй
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28.02.2022 09:10 Ответить
Таких там є багато. Просто тих які зрадили в 2014 як слід не покарали. То чому б не зрадити ще раз.
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28.02.2022 09:21 Ответить
Дядя поліцейський, а тут є окупанти? - Якби були, мене б тут вже давно не було.
Вони всі повтікали в перших рядах. Південь України нагадує Донбас 2014.
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28.02.2022 09:54 Ответить
 
 