Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена: "Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции?"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сможет посетить заседание Совета ООН по правам человека в Женеве, поскольку от него из-за санкций требуют оформить дополнительные документы, которые российский МИД отказывается оформлять.

Об этом в эфире телеканала Россия-1 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Захарова эмоционально возмутилась необходимости преодолевать новые санкционные ограничения, наложенные на Россию в Европе. "Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чем это?" – сказала официальный представитель МИД РФ.

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Причиной возникновения проблем стало то, что ЕС наложил на РФ авиационные санкции, запретив пролет российских бортов, а Лавров хотел полететь в Женеву на самолете правительства РФ. Захарова пояснила, что из-за этого у российской делегации требуют "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, что попали под санкции".

Россия не будет выполнять санкционные требования.

"Это обязанность Организации объединенных наций и страны, которая ее принимает, обеспечить работу странам-членам, тем более в кризисный момент", - считает представительница МИД.

Как результат, Лавров не сможет посетить встречу ООН высокого уровня.