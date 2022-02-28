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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России Война
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авиация (2598) война (46875) Лавров (2207) ООН (3932) санкции (10622) Швейцария (522) авиасообщение (786) Захарова Мария (340)

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена: "Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции?"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Лаврова не пускают на встречу ООН из-за санкций, Захарова возмущена:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не сможет посетить заседание Совета ООН по правам человека в Женеве, поскольку от него из-за санкций требуют оформить дополнительные документы, которые российский МИД отказывается оформлять.

Об этом в эфире телеканала Россия-1 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Захарова эмоционально возмутилась необходимости преодолевать новые санкционные ограничения, наложенные на Россию в Европе. "Какая-то чушь! Какие документы, какие правила, какие инструкции? О чем это?" – сказала официальный представитель МИД РФ.

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Причиной возникновения проблем стало то, что ЕС наложил на РФ авиационные санкции, запретив пролет российских бортов, а Лавров хотел полететь в Женеву на самолете правительства РФ. Захарова пояснила, что из-за этого у российской делегации требуют "оформлять какие-то документы, которые сейчас придумают страны Евросоюза для тех бортов, что попали под санкции".

Россия не будет выполнять санкционные требования.

"Это обязанность Организации объединенных наций и страны, которая ее принимает, обеспечить работу странам-членам, тем более в кризисный момент", - считает представительница МИД.

Как результат, Лавров не сможет посетить встречу ООН высокого уровня.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+101
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28.02.2022 09:04
+61
А ещё чиповать надо этого старого мерина
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28.02.2022 09:04
+61
как говорят ехай *****
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28.02.2022 09:04
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Страница 2 из 2
Надо ещё детей российских политиков ( дочку Лаврова, сына Медведева и т д) выставить из стран западного мира КАК НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
БУДЕТ ПАМЯТЬ этим семьям на 10 поколений - они своих родителей сожрут без хлеба
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28.02.2022 09:52 Ответить
Давно уже сказал что это просто обязательны сделать. Чтобы виновные в этой воне получили по сусалам от своих же родственников. А те чтобы поняли что у жизни в раю есть свои правила.
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28.02.2022 12:33 Ответить
А можливо їх краще "того" і по запчастинах відправити в Мухосранск?
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01.03.2022 04:56 Ответить
Руская грустная лошадка, іді *****.
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28.02.2022 09:54 Ответить
русский конь иди *****!
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28.02.2022 09:54 Ответить
От мені дуже цікаво: а яке, взагалі, відношення до прав людини має якась стара кацапська коняка ???
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28.02.2022 09:55 Ответить
Фото в паспорте не совпадает с реальностью сказали и посоветовали обратиться для дополнительных документов в программу "В мире животных"
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28.02.2022 09:56 Ответить
Какое может быть участие во встрече по поводу прав человека государства, прямо сейчас эти права попирающего? Только в качестве подсудимого и так нужно до этих преступников и довести! Нех настить! Русский самолет! Лети на.уй!
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28.02.2022 09:57 Ответить
Пішки розучився ходити???
Як пєшков шодив пішки - сапоги на шию, щоби не псувались і вперед… перед Женевою ноги помиєш у калюжі і зайдеш як гаспадін…
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28.02.2022 09:58 Ответить
вралов - иди *****
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28.02.2022 10:00 Ответить
А если б пустили, на чём бы летел? На ковре-самолёте?)
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28.02.2022 10:00 Ответить
Что за проблема у коня ? Цепляй крылья и будешь Пегасить хоть на Луну .
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01.03.2022 04:55 Ответить
А вот мне интересно, конемордого хоя калантаряшку с машуткой грязной головой расстреляют или повесят?
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28.02.2022 10:01 Ответить
Ото ещё подстилка путинская! Возмущается она там! Хавло б свое закрыла и не вякала! ГОРИТЕ ВЫ ВСЕ ТАМ В АДУ!!!!!!!!
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28.02.2022 10:04 Ответить
Я щось не зрозумів, чи захарова вже навчилась відмовляти "нісенітниця"?
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28.02.2022 10:08 Ответить
- Глава российского МИД, пошёл на х..., - ответили в ООН.
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28.02.2022 10:09 Ответить
В ООН уже есть спец. представитель от РФ и нет необходимости присутствия ещё каких-то членов...Лавров видимо решил "встать на лыжи" и остаться в Европе ? )
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28.02.2022 10:20 Ответить
Сказанула дура типа раша не будет выполнять санкционные требования, ну тогда придётся лошади и другим прыгать с парашютом и попадать в плен
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28.02.2022 10:21 Ответить
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28.02.2022 10:23 Ответить
У кого то конь Буцефал , а у Моли - Калантар .
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01.03.2022 05:01 Ответить
"...забезпечити роботу країнам-членам...". Не країнам-членам, а країнi-члену.
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28.02.2022 10:25 Ответить
Конемордий хай жре расіянський овес в стойлі.
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28.02.2022 10:26 Ответить
Лошадь должна стоять в стойле!
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28.02.2022 10:30 Ответить
Все! Кремлевским убийцам дорога только в тайгу!
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28.02.2022 10:36 Ответить
Нехай летить через Казахстан , скотиняка срюська 😡
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28.02.2022 10:37 Ответить
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28.02.2022 10:39 Ответить
Ну і сиди в своєму Мордорі. Світові ви вже не потрібні...
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28.02.2022 10:46 Ответить
Через Гаагу
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28.02.2022 10:56 Ответить
ЯКІ, ЯКІ !!! ДЕ ЦЕ БАЧЕННО ЩОБ КОНЯ В САЛОН ЛІТАКА ПУСКАЛИ !?)
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28.02.2022 11:40 Ответить
Велосипедом нехай їде.
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28.02.2022 11:50 Ответить
А для чого слухати злодія і його нісенітниці.....вони завжди брешуть-гопники пристарілі,безславні мародери.
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28.02.2022 11:52 Ответить
машка, пошла на ***.
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28.02.2022 15:38 Ответить
пинком под сраку рашист!
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28.02.2022 17:42 Ответить
Коня в стойло загнали
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28.02.2022 18:45 Ответить
А шо,всё по- пацански.
Пацан сказал,пацан сделал.
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28.02.2022 19:13 Ответить
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