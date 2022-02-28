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РФ сбросили с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний, - Кулеба. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ответ на полномасштабное вторжение в Украину ряд стран уже закрыли авиапространство для России.

Об этом сообщил в фейсбуке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Россию сбросили с неба. Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам", - написал он.

РФ сбросили с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний, - Кулеба 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+76
В військоматі сьогодні: Військком: як служити то всі хворі, а як воювати-то всі здорові)(С)
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28.02.2022 09:14
+47
Аэрофлот - пошёл НА ***
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28.02.2022 09:15
+42
пусть падлы летают только у себя...
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28.02.2022 09:14
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пусть падлы летают только у себя...
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28.02.2022 09:14 Ответить
В простоквашино
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28.02.2022 09:18 Ответить
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28.02.2022 09:36 Ответить
у себе вони скоро теж не сможуть літати,
всі літаки в ********** взяті в лізінг, так що скоро Захід забере свої літаки з паРаши
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28.02.2022 09:27 Ответить
тогда пусть на телегах ездят
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28.02.2022 09:29 Ответить
Морячок⚓@akvevitt·54 мин

Маршрут Москва-Белград сегодня
Я так понимаю, этот рейс будет самым востребованным сейчас в попытке свалить к "проклятым гейропейцам"

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28.02.2022 09:33 Ответить
З якого це воно над Еладою буде летіти? Нє нє. Ще в об'їзд! Аж через Каспій, Іран та Сирію
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28.02.2022 09:43 Ответить
Наврядчи і так вже вийде: Пн. Македонія вже тоже закрила небо!)
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28.02.2022 09:56 Ответить
..не правильно розумієте!!! Греція та Північна Македонія вже зачнинили повітряні дверцята для смердячої!!! Тепер і Сербія.... з таким же дурнуватим населенням НЕДОСЯЖНА!!!
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28.02.2022 10:26 Ответить
Судя по картинке Турция очень сильно подосрала, не закрив воздушное пространство. Кроме того, США все еще разрешают им летать.
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28.02.2022 12:34 Ответить
Та вроде большенство самолетов было в лизинге взятом у Ирландии? В общем, мало кто ещё летать продолжать будет.
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28.02.2022 09:57 Ответить
.. безработными останутся до 80 процентов лётного состава авиации смердячей... Плюс незаконное использование лизинговых самолётов в самой смердячей повлечёт штрафные санкции. Симферополь сдох!! Запрещены все рейсы. А то что ранее лизинговые самолёты летали НЕЗАКОННО на закрытый ИКАО Симферополь...ЭТО ПРОКОЛ нашей власти... не подававшей в международные суды иски на лизингодателей!
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28.02.2022 10:31 Ответить
У себе вони сядуть за два-чотири тижні. Бо усі літаки мають обслуговуватись за регламентом. А до москві заборонили експорт запчастин. Тож і в самій кацапії швидко настане колапс.
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28.02.2022 11:53 Ответить
В військоматі сьогодні: Військком: як служити то всі хворі, а як воювати-то всі здорові)(С)
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28.02.2022 09:14 Ответить
нема дурных)) одно дело "приСлуживать" на выгоду генералов и тратить время на белить бордюр - другое дело Родину защищать
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28.02.2022 09:26 Ответить
.. а сколько бегунов на пограничных пунктах от 18 до 60? Вот там надо мобилизовывать и без оружия с лопатами строить укрепления. Нормальные вывезли семьи и вернулись. Тузики всеми способами пытаются выехать.
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28.02.2022 10:34 Ответить
Чудово!!!
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28.02.2022 09:14 Ответить
Тепер тільки на оленях!
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28.02.2022 09:15 Ответить
Що не так з США? Чому відкрито?
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28.02.2022 09:15 Ответить
пастка
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28.02.2022 09:18 Ответить
Та і Байдена чомусь не чути....
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28.02.2022 09:39 Ответить
Аэрофлот - пошёл НА ***
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28.02.2022 09:15 Ответить
руцкие с неба идут ***** !!
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28.02.2022 09:29 Ответить
це п№зда тобі )(уйло
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28.02.2022 09:16 Ответить
Лаптнікі-тєпєрь апять хадаки...
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28.02.2022 09:16 Ответить
схоже що все таки ми добилися))) Курт Волкер: США установит бесполетную зону над Украиной. Причина такого решения: Россия, которая не смогла с наскока захватить Украину, начала захват и разрушение ядерных объектов, а также разрушает мирные дома и инфраструктуру, убивает мирных жителей, в том числе и детей.
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28.02.2022 09:16 Ответить
откуда инфа
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28.02.2022 09:18 Ответить
Твітер
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28.02.2022 09:19 Ответить
чей
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28.02.2022 09:22 Ответить
Ніде поки не підтвердили. Давай джерело
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28.02.2022 09:19 Ответить
Не знаю насколько это будет доведено до конца, но твит такой действительно есть. Я перевел смартфоном.
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28.02.2022 12:45 Ответить
Дуже сподіваюсь, що це справді, буде зроблено, і швидко!
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28.02.2022 09:24 Ответить
можно на каникулы в Гренландию полетать
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28.02.2022 09:16 Ответить
то якась помилка бо Данія теж закрила .
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28.02.2022 09:19 Ответить
ну тогда можно в Китай, подышать свежим воздухом
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28.02.2022 09:22 Ответить
Як там в Глухові? Ніде не знайду інформації.
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28.02.2022 09:35 Ответить
спокійно , кацапів немає . вони стоять блок постами на трасі М 02 . в міста заходить бояться . Шостку трохи обстрілюють . по селах шастають кацапські дезертири голодні і злі , але на людей не нападають , займають не жилі хати на околиці для ночівлі . головна проблема відсутність палива .
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28.02.2022 10:33 Ответить
Спасибі, заспокоїли, побоювався, що Гетьманську столицу запаскудять.
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28.02.2022 11:33 Ответить
..чтобы засрать ещё и Гренландию? На Тикси и мыс Шмидта пусть едут отдыхать...козломордые..))) Особо денежным на курорт на Новую Землю.... Тем более с утренним долларом по 190 деревяшек ещё и растопку буржуйки хватит!!!
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28.02.2022 10:37 Ответить
путинососы, курорты Северной Кореи ждут вас!
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28.02.2022 09:17 Ответить
А курс доллара у них ммммм, прям музыка звучит у меня в голове...
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28.02.2022 09:19 Ответить
Пусть они там в очередях перебьют друг друга за курс 400 деревянных за доллар
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28.02.2022 09:20 Ответить
буде як в їхньому улюбленому совку за офіційний курс 100+ фублів потрібно буде переплатити в 3 рази. Ой забули кацапи що таке совок
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28.02.2022 09:43 Ответить
на ішаках нехай їздять підари
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28.02.2022 09:19 Ответить
Для Путина это не проблема. Можно сколько хочешь вокруг Спасской Башни на стерхе летать.
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28.02.2022 09:20 Ответить
Є знайомі в США. Втекли з Росії і попросили там політичний притулок, ще пару років тому, бо в Рашці їх заледве серйозно не защемили за підтримку України.
Кажуть, що їх одразу ненавидять, як тільки чують акцент. Вони спокійно показують фотографії участі в проукраїнських мітингах в США, де вони постійно приймають участь - зразу їх обнімають, вибачаються і бажають всього найкращого.
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28.02.2022 09:28 Ответить
i vse ix nachiali liubit. foto ruskix na mitingax
knigi ne pitalsia pisat?
anderson, ne ????
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28.02.2022 12:38 Ответить
Супер,не *** шастать)
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28.02.2022 09:29 Ответить
***
говорят в бункере изменилось время проветривания....
теперь каждые полчаса !!!
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28.02.2022 09:30 Ответить
Пора б там підключати апарати ШВЛ!
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28.02.2022 09:33 Ответить
Якби такий движ був ще в 2008 році, скільки б жертв вдалося б відвернути! Все ж таки краще пізно чим ніколи.
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28.02.2022 09:30 Ответить
в Северную Корею пусть летают.....
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28.02.2022 09:32 Ответить
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28.02.2022 09:36 Ответить
Спасибі за ідею))
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28.02.2022 09:49 Ответить
Ситуація наступна

Погані новини:

1. Шукали по підрозділу шматок сала, бо пройшла інформація про кадирівців і ми хотіли змастити кулі салом, щоб ці посилки страждали і після смерті. Не знайшли, бо сало в Україні довго не живе. І це, здається, єдине, що споріднює сало та росіян.

Хороші новини:

1. Луганський напрямок - ситуація стабільна, але важка, ворог знищує артилерією все, що бачить, не розбираючись. Армія стоїть, все під контролем;

2. Запорізький напрямок - ситуація складна; наші прикрили Запоріжжя з півдня і розвалили «Градами» одну з російських груп неподалік Мелітополя, але супротивник через Бердянськ перекидує колони у напрямку Маріуполя для спроби блокади; по Запорізькому летовищу завдано ракетного удару з незрозумілою метою - здається, просто проїбали зробити це раніше;

3. Маріупольський напрямок - окупант хотів оточити місто, ***** не вийшло, але спроби продовжуються. У місті і передмістях багато поранених та загиблих мирних жителів, в тому числі дітей; артилерія Збройних Сил України працює на повну і знімає з окупанта данину кров'ю та залізом. Ситуація важка, але контрольована;

4. Київський напрямок - битва за Київ продовжується у агломерації; росіяни отримують лютої ***** у передмістях, лінії оборони вибудовані і мається без діла, бо обіцяний білоруський десант запізнюється. Ніякого оточення немає і близько, це неправда і *****; якщо взяти північ за 12 годин, то окупанти лазять з 9 по 12 годину, всі інші напрямки вільні. Супротивник намагається перегрупуватися, але виходить ******, як і все на цій війні. Ситуація стабільна;

5. Донецький напрямок - точаться пекельні бої під Волновахою і на інших напрямках; армія стоїть. Ситуація важка, але під контролем;

6. Херсонський напрямок - ворог контролює Нову Каховку і Каховську ГЕС, але місто Херсон утримують українські військові. По області точаться бої, ситуація складна;

7. Харківський напрямок - ворог отримав естетично довершеної ***** при спробі штурму Харкова, російські військові помирають спантеличеними: їм обіцяли квіти, але не уточнили, що на могилу. Ситуація під контролем;

8. Сумський напрямок - ідуть бої у області і безпосередньо під Сумами; місто було і буде під синьо-жовтим прапором. Чим займається українська армія? Правильно, дає ***** всьому, що ворушиться. Також зафіксовані випадки, коли наша армія щось розворушила і дала ***** по розворушеному. Ситуація непроста, але стабільна;

9. Чернігівський напрямок: ідуть бої по області, російські посилки отримують ***** і знайомляться з особливостями чорнозему; ситуація контрольована.

10 - Миколаївський напрямок: місто під контролем ЗСУ, по місту завдано ударів з повітря, ситуація контрольована;

11 - Одеський напрямок: ЗСУ, прикордонники, добровольці і всі інші нудьгують у очікуванні обіцяного десанту, ситуація спокійна.

Супротивника деморалізовано, чорнозем удобрено, вогні ворожих танків запалено. Пом'яніть загиблих українських героїв і давайте з новою люттю ***** окупантам. Всі ми зараз створюємо навіть не історію - легенду. Легенду, якою весь світ буде захоплюватися віками.

Ми перемагаємо, бо не можемо програти.

Юрій Гудименко
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28.02.2022 09:43 Ответить
Чечня, оголушуй незалежність. Грузія, Молдова, Японія... Звільняйте свої території від російських окупантів. https://youtu.be/MFKw1AkeSwk
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28.02.2022 09:45 Ответить
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28.02.2022 09:45 Ответить
Чому Гренландія червоним не замальована? В Королівстві Данія можуть образитись
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28.02.2022 09:45 Ответить
Якщо б ще південь закрили - Туреччина, Грузія і Азербайджан)) Щоб кацапи в Єгипет літали через Китай
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28.02.2022 09:48 Ответить
Скоро кацапам повідомлять, що "мудре" ху@ло перенесли особисто для них Єгипет на Байкал. Правда, є нюанс - китайці можуть висловити протест. Та й на@уй їм той Єгипет? Там рублі не ходять.
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28.02.2022 10:05 Ответить
А коли закриють небо над нами. Ось що головне!!!!!
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28.02.2022 09:56 Ответить
Все правильно: хочеш літати військовими літаками в українському небі - цивільними будеш літати лише в Китаї і Казахстані. Ми трохи не такого "закритого" неба просили, але вже як є. І за це добре. Кому цікаво - вчорашнє роздовбана колона з "V" - то швидше не кадироці, а вагнерівці. Ті, перезвалені спеіи, які полювали на наше керівництво. Питання в іншому - чи то вже всі.
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28.02.2022 09:59 Ответить
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28.02.2022 11:32 Ответить
Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Португалию, принудительно развернули в воздухе. Об этом сообщается на странице посольства России в Лиссабоне в Facebook.
Согласно публикации, в воскресенье, 27 февраля, португальские власти решили без какого-либо предварительного уведомления закрыть свое воздушное пространство для российской гражданской авиации.
«Рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший за нашими туристами на остров Мадейра, был принудительно развернут в воздухе, и группа соотечественников не смогла сегодня вернуться домой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудники дипмиссии прорабатывают варианты организации возвращения туристов в Россию. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/incidents/48216610/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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28.02.2022 10:00 Ответить
Галеру им пусть найдут и нехай гребут вручную. Через Северное море в Мурманск, а там и до масквьі недалеко
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28.02.2022 11:18 Ответить
Как гововорят эстонцы -;рождённый ползать летать не может ...Слава Украине и ЗСУ !!!
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28.02.2022 10:00 Ответить
Министерство обороны России обратилось к гражданам Украины с призывом потребовать от руководства своей страны немедленно убрать тяжелые вооружения от домов и кварталов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Еще раз подчеркну - российские вооруженные силы никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят», - заявил собеседник «Ленты.ру».

В Минобороны добавили, что разведка продолжает фиксировать размещение украинскими националистами реактивных и артиллерийских подразделений в жилых кварталах Киева и других украинских городов.
«Руководство Украины многократно заявляло, что не прикрывается мирным населением и не ставит тяжелые огневые средства в городах. Такая откровенная ложь может повлечь тяжелые последствия», - отметили там. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/army/48210997/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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28.02.2022 10:01 Ответить
скоты
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28.02.2022 16:46 Ответить
Ну вот, кацапы должны радоваться мировой поддержке:

Одна из крупнейших сетей финских супермаркетов S-ryhm убирает из ассортимента российские товары. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении компании. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/48216420/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Россия оккупировала южную часть Курильских островов, что противоречит международному праву, как и нападение на Украину. Об этом в понедельник в ходе дебатов в парламенте Японии заявил директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/48215775/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Совет директоров Банка России решил поднять ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 9,5% до 20% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://finance.rambler.ru/economics/48216701/?utm_content=mfinance_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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28.02.2022 10:08 Ответить
Ничего страшного: дорогие россияне вполне могут провести свой отпуск на Лазурном побережье Ледовитого океана.
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28.02.2022 10:39 Ответить
Слава Украіні ! Слава нашим Збройним Силам! смерть рашиській чумі.
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28.02.2022 12:23 Ответить
Новости транспорта.
Аэрофлот запустит новые регулярные рейсы Внуково - Шереметьево с пересадкой в Домодедово

Новости финансов. Национальный банк Украины продолжает формировать курс гривни. Вооруженные силы Украины приступили к формированию курса рубля
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28.02.2022 12:26 Ответить
Молдавия закрыла свое воздушное пространство из-за обострения ситуации на Украине. Об этом заявил сегодня, 24 февраля, вице-премьер Андрей Спыну. Он уточнил, что по рекомендации Высшего совета безопасности воздушное пространство Республики Молдавия с 12.00 по местному времени (13.00 мск) все рейсы будут перенаправляться в другие аэропорты.

https://eadaily.com/ru/news/2022/02/24/moldaviya-zakryla-svoe-vozdushnoe-prostranstvo
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28.02.2022 14:44 Ответить
 
 