РФ сбросили с неба. Почти все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний, - Кулеба. ИНФОГРАФИКА

В ответ на полномасштабное вторжение в Украину ряд стран уже закрыли авиапространство для России.

Об этом сообщил в фейсбуке глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Россию сбросили с неба. Практически все европейское и североамериканское небо уже закрыто для российских авиакомпаний. Всего 32 страны закрыли небо россиянам", - написал он.