Войска РФ периодически обстреливают Чернигов с определенным интервалом в одну точку, возможна пристрелка в радиотелецентр, - МВД

Противник с начала понедельника, 28 февраля, с периодичностью обстреливает центр Чернигова, возможно, пристреливаясь в радиотелецентр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в фейсбуке.

28 февраля начиная около 02:00 в результате вражеских обстрелов в г. Чернигов (периодически враг производит обстрелы с определенным интервалом в одну точку, возможно пристреливание по радиотелецентру), произошло:

- попадание боеприпаса в фундамент пятиэтажного жилого дома по ул. Ремесленная, 55 с последующим возгоранием двух квартир на первом и втором этаже. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС (5 человек, 1 ед. техники).

– попадание боеприпаса в здание магазина на центральном рынке по ул. Рыночная, 1. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС на площади 70 м. кв. (10 человек, 2 ед. техники).

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- попадание боеприпаса в здание детского сада на ул. Ремесленная, 53 с последующим возгоранием (в настоящее время подразделения ГСЧС к тушению не привлечены в связи с продолжением обстрелов).

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.