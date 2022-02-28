Войска РФ периодически обстреливают Чернигов с определенным интервалом в одну точку, возможна пристрелка в радиотелецентр, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Противник с начала понедельника, 28 февраля, с периодичностью обстреливает центр Чернигова, возможно, пристреливаясь в радиотелецентр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в фейсбуке.
28 февраля начиная около 02:00 в результате вражеских обстрелов в г. Чернигов (периодически враг производит обстрелы с определенным интервалом в одну точку, возможно пристреливание по радиотелецентру), произошло:
- попадание боеприпаса в фундамент пятиэтажного жилого дома по ул. Ремесленная, 55 с последующим возгоранием двух квартир на первом и втором этаже. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС (5 человек, 1 ед. техники).
– попадание боеприпаса в здание магазина на центральном рынке по ул. Рыночная, 1. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС на площади 70 м. кв. (10 человек, 2 ед. техники).
- попадание боеприпаса в здание детского сада на ул. Ремесленная, 53 с последующим возгоранием (в настоящее время подразделения ГСЧС к тушению не привлечены в связи с продолжением обстрелов).
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Пожалуйста, подождите...
іншої можливості у них НЕ буде! ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!
Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
ДО УВАГИ БІЙЦІВ ТЕРОБОРОНИ,КОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ ЗБРОЇ.
Думаю ви знаєте адресу найближчого "храму божого" Московської патріархії.
КІлькість запасів зброї і *********** дуже залежить від військового звання "настоятеля"./