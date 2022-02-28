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Войска РФ периодически обстреливают Чернигов с определенным интервалом в одну точку, возможна пристрелка в радиотелецентр, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ периодически обстреливают Чернигов с определенным интервалом в одну точку, возможна пристрелка в радиотелецентр, - МВД

Противник с начала понедельника, 28 февраля, с периодичностью обстреливает центр Чернигова, возможно, пристреливаясь в радиотелецентр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в фейсбуке.

28 февраля начиная около 02:00 в результате вражеских обстрелов в г. Чернигов (периодически враг производит обстрелы с определенным интервалом в одну точку, возможно пристреливание по радиотелецентру), произошло:

- попадание боеприпаса в фундамент пятиэтажного жилого дома по ул. Ремесленная, 55 с последующим возгоранием двух квартир на первом и втором этаже. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС (5 человек, 1 ед. техники).

– попадание боеприпаса в здание магазина на центральном рынке по ул. Рыночная, 1. Пожар ликвидирован подразделением ГСЧС на площади 70 м. кв. (10 человек, 2 ед. техники).

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- попадание боеприпаса в здание детского сада на ул. Ремесленная, 53 с последующим возгоранием (в настоящее время подразделения ГСЧС к тушению не привлечены в связи с продолжением обстрелов).

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Войска РФ периодически обстреливают Чернигов с определенным интервалом в одну точку, возможна пристрелка в радиотелецентр, - МВД 01

Автор: Анастасія Потіха
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В військоматі сьогодні: Військком: як служити то всі хворі, а як воювати-то всі здорові)(С)
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28.02.2022 09:23 Ответить
Люди, піднімайте Молдову, Білорусь щоб відбирали свою землю!!!

іншої можливості у них НЕ буде! ЦЕ СВІТОВА БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом!

Степан Андрійович... про ЦЕ тільки мріяв....
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28.02.2022 09:34 Ответить
*****. Але ми ся діждемо щоб їхня мааасква, пітер, звісно, воронеж - на попіл зтерти
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28.02.2022 09:36 Ответить
на жаль ,пристрілявся.. зараз ТЕРМІНОВИЙ вихід один -розх..чити чим тільки можливо тих,хто пристрілювався..

ДО УВАГИ БІЙЦІВ ТЕРОБОРОНИ,КОМУ НЕ ВИСТАЧАЄ ЗБРОЇ.

Думаю ви знаєте адресу найближчого "храму божого" Московської патріархії.

КІлькість запасів зброї і *********** дуже залежить від військового звання "настоятеля"./
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28.02.2022 09:45 Ответить
Герою древнему Чернигову Слава!!!!!!
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28.02.2022 09:46 Ответить
 
 