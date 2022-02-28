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война (46875) комендантский час (143) мародерство (434) Сумская область (1848)

В Ахтырке вводится комендантский час, за мародерство расстрел на месте. Поднятие цены на товары расценивается как мародерство, - мэр Кузьменко. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Комендантский час введен в г. Ахтырке Сумской области с 17:30 до 7:00, сообщил городской глава Павел Кузьменко.

"Во время комендантского часа никто никуда не ходит... Военные обеспечивают безопасность нашего города, нашей страны, и также они обеспечивают покой в ​​нашей громаде. Поэтому ночью во время комендантского часа есть разрешение стрелять сначала на предупреждение, а затем на поражение", - сказал Кузьменко в видеообращении в понедельник утром, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал жителей города носить с собой документы. "В Ахтырке несколько воинских частей. Если вас останавливают, пусть и через каждые 50 метров, и говорят, чтобы вы показали свои документы – ходим все с документами, показывайте, не говорите, что я только что показывал. Это не полиция. Это военные части, и каждый военный хочет знать, что вы являетесь украинцем", - сказал мэр города.

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Кузьменко призвал не провоцировать военных и не появляться на улице в нетрезвом виде. "Любое пьянство и пьяные люди, которые будут ходить по городу, могут быть расстреляны, они будут восприниматься как враг", - сказал он.

Мэр также заявил, что в городе начались случаи мародерства, мародеров будут уничтожать с поличным. "По городу началось мародерство в частном секторе, и если вы видите, что где-то люди уехали, но там появляются какие-то неизвестные, сообщайте, будут телефоны… будет выезжать туда батальон территориальной обороны. За мародерство – расстрел на месте", - сказал он.

Кузьменко также обратился к предпринимателям, которые поднимают цены на продукты питания: "Пока поднятие цены на товары будет расцениваться как мародерство".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+25
Ну є ж адекватні люди, не то що той мер на Харківщині що здав місто. Слава Героям України!
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28.02.2022 10:20
+11
Наконец то правильное решение.Без человеколюбивых соплей.
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28.02.2022 10:32
+9
Молодець.
Розстріл на місці -коротенько ,проте переконливо.
Рюській корабель,пішов *****.
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28.02.2022 10:35
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Ну є ж адекватні люди, не то що той мер на Харківщині що здав місто. Слава Героям України!
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28.02.2022 10:20 Ответить
То чмо из партии петуха шария.
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28.02.2022 10:35 Ответить
Молодец!

!
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28.02.2022 10:25 Ответить
То другое!!!
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28.02.2022 10:33 Ответить
Наконец то правильное решение.Без человеколюбивых соплей.
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28.02.2022 10:32 Ответить
За мародерку все вірно, а підняття цін залежить від логістики, як в ту Охтирку їх доставляти, тупо закриють магазини.
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28.02.2022 10:33 Ответить
u vas voina - kakaja tut mozhet byt logistika voobshe
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28.02.2022 10:34 Ответить
Я це і маю на увазі.
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28.02.2022 10:37 Ответить
Молодець.
Розстріл на місці -коротенько ,проте переконливо.
Рюській корабель,пішов *****.
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28.02.2022 10:35 Ответить
Всім міським та селищним головам - беріть приклад з людини, що на своєму місці !
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28.02.2022 10:37 Ответить
Вот это правильно
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28.02.2022 10:51 Ответить
КРАСАВА . ВСЕМ МЕРАМ ВЗЯТЬ НА ЗАМЕТКУ ОПЕРАТИВНЕНЬКО
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28.02.2022 10:51 Ответить
Умница
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28.02.2022 10:57 Ответить
молодец...все четко и по делу
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28.02.2022 11:51 Ответить
Вообще расписал все от и до. Вот такого в Раду надо вместо опзжшников.
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28.02.2022 12:05 Ответить
 
 