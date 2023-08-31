В составе делегации Украины в Беларусь летят Резников, Умеров, друг Ермака и Подоляк

Стал известен состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с россиянами в Беларуси.

В состав делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Украинская делегация летит на переговоры из Польши, сообщила ранее нардеп Евгения Кравчук.

Делегация должна прибыть в Беларусь около 12 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация летит на переговоры через Польшу, - нардеп Кравчук