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В составе делегации Украины в Беларусь летят Резников, Умеров, друг Ермака и Подоляк
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Стал известен состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с россиянами в Беларуси.
В состав делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Украинская делегация летит на переговоры из Польши, сообщила ранее нардеп Евгения Кравчук.
Делегация должна прибыть в Беларусь около 12 часов.
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