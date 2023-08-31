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Новости Война в Украине
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война (47249) Арахамия (956) Резников (1165) Подоляк Михаил (243) переговоры с Россией (448)

В составе делегации Украины в Беларусь летят Резников, Умеров, друг Ермака и Подоляк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Стал известен состав украинской делегации, которая будет вести переговоры с россиянами в Беларуси.

В состав делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат "Голоса" Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Украинская делегация летит на переговоры из Польши, сообщила ранее нардеп Евгения Кравчук.

Делегация должна прибыть в Беларусь около 12 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская делегация летит на переговоры через Польшу, - нардеп Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
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як мінімум половина делегації - потенційні зрадники або клінічні дурні
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28.02.2022 10:37
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Русня хоче передишку... Старий трюк
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28.02.2022 10:38
+35
ТРЕБУЕМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РОССИИ В ИСТОРИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ МОСКОВИИ
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28.02.2022 10:40
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шикарний склад - добра половина - зрадники на чолі з людиною на дивній посаді - друг ермака, + крутий переговорник арахамія та ін... пр..
Нет в составе ни ПОРОХА, ни ЯРОША, ни ТУРЧИНОВА. Д а а Клоун як був "я не лох" так і..

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28.02.2022 18:32 Ответить
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