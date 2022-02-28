"Укрзализныця" обнародовала график движения поездов с поправкой на военное положение и комендантский час

Некоторые рейсы "Укрзализныци" претерпели изменения – в связи с ограничениями, установленными военным положением и комендантским часом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, график может меняться в зависимости от оперативной ситуации, информируют в ведомстве, однако по состоянию на сегодняшний день он выглядит следующим образом.

На 28 февраля запланированы следующие рейсы по ст. Киев:

016 РАХОВ-ХАРЬКОВ 01.56

022 ТРУСКОВЕЦ-ХАРЬКОВ 02.50

002 КОНСТАНТИНОВКА-ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02

260 ВОРОХТА-КИЕВ 04.21

114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 06.23

715 КИЕВ ПАСС-ЛЬВОВ 06.50

722 КИЕВ ПАСС-ХАРЬКОВ-ПАСС 09:00 (ст. Дарница 09:22)

738 КИЕВ ПАСС-ЗАПОРОЖЬЕ 11.50

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 12.06

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 13.34

749 КИЕВ ПАСС-ИВАНО-ФРАНКИВСК 14.07

769 КИЕВ ПАСС-КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25

055 КИЕВ ПАСС-РАХОВ 15.02

013 КИЕВ ПАСС-СОЛОТВИНО 17.12

740 КИЕВ ПАСС-КР.РОГ ГОЛ 17.22

790 КИЕВ ПАСС-КРОПИВНИЦКИЙ 17.42

792 КИЕВ ПАСС-КРЕМЕНЧУГ 17.42

726 КИЕВ ПАСС-ХАРЬКОВ-ПАСС 18.03

081 КИЕВ ПАСС-УЖГОРОД 18.30

067 КИЕВ ПАСС-ВАРШАВА ВС 18.48

Дополнительно назначено:

715 КИЕВ ПАСС-ЛЬВОВ 20.00

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" уничтожила все железнодорожные узлы с Россией, - СМИ

Кроме того, в течение дня в зависимости от потока пассажиров будут назначены дополнительные эвакуационные рейсы из столицы в Закарпатье, на Волынь и Буковину с возможностью хабовой пересадки в Румынию, Венгрию и Польшу.

Расписание поездов по ст. Харьков 28 февраля будет выглядеть следующим образом:

114, 142 ЛИМАН-ЛЬВОВ 04.11

138 ХМЕЛЬНИЦК-ЛИМАН 08.20

046 КРАМАТОРСК-УЖГОРОД 12.36

723 ХАРЬКОВ-ПАСС-КИЕВ ПАС 15.00

114, 142 ЛЬВОВ-ЛИМАН 14.39

015 ХАРЬКОВ-ПАСС-РАХОВ 15.09

077 ХАРЬКОВ-ПАСС-МАРИУПОЛЬ 16.23

795 ХАРЬКОВ-ПАСС-ДНЕПР-ГЛ 19.27

021 ХАРЬКОВ-ПАСС-ТРУСКОВЕЦ 20.15

138 ЛИМАН-ХМЕЛЬНИЦК 21.26

007 ХАРЬКОВ-ПАСС-ОДЕССА ГОЛ. 21.43

045 УЖГОРОД-КРАМАТОРСК 22.40

В то же время для улучшения обслуживания пассажиров, следующих на Государственную границу Украины со странами ЕС, вместо электропоездов № 7603/7604 и № 7605/7606 сообщением Львов – Перемышль – Львов, которые отправлялись из Львова соответственно в 00:40 и 05:27, назначены электропоезда сообщением Львов – Чоп – Львов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" готова к эвакуации украинцев: откуда можно будет уехать. ПЕРЕЧЕНЬ рейсов

"Укрзализныця" напоминает, что на железнодорожном вокзале в Чопе создан транспортный хаб. Со станции Чоп в Захонь (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 пар поездов.

Дополнительный рейс в Польшу сообщением Львов-Грубешев-Замошц отправился в 08:00 с возможностью удобного трансфера в Варшаву и другие города. Также в 13:30 запланирован рейс Львов-Хелм, идет работа над назначением удобных соединений из Ковеля в Хелм (Польша), из Ивано-Франковска и Черновцов – до Вадул-Сирета (Румыния) и дополнительные поезда из Чопа в Захонь (Венгрия).

При этом отметим, что Польша и Германия гарантируют бесплатный проезд украинских беженцев рейсами железных дорог.

"Обращаем внимание пассажиров, что посадка на эвакуационные рейсы "Укрзализныцы" приоритетна для пассажиров с приобретенным билетом. Проезд регулярными рейсами в направлениях, не обеспечивающих эвакуацию пассажиров с линии огня, осуществляется на общих условиях проезда", - говорится в сообщении "Укрзализныци".