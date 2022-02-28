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Украинская делегация прибыла в район проведения переговоров с РФ. Ключевой вопрос - немедленное прекращение огня и отвод войск оккупантов, - ОПУ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"В состав делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", - говорится в сообщении.
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+55 wittmann1980
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+49 Серьога Харківський
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+30 Yan Pastars
показать весь комментарий28.02.2022 10:44
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Слава её героическим защитникам! Смерть рашистским захватчикам!
Я имел ввиду только сегодняшние переговоры.
а чего мертвечука не послали "договариваться" вместе с кивой?
что эти "переговорщики"******** хотят от кацапофашистов услышать? а?
Повинна бути офіційно делегації
они никогда не оставят попытку уничтожить Украину, не сейчас, так через год, два, десять лет..
сейчас есть возможность задавить московию, потому, что она скоро развалится изнутри..
никаких переговоров..
кабаев военный преступник! говорить кабаев может только в Гааге на скамье подсудимых, давать признательные показания !
нелох голобородько этого не понимает, потому что рядом ему на ушко ****** шпионы кремля дерьмаки..
народу Украины ,ВСУ Украины ,российской делегации ,всему миру
твёрдое и неизменное требование : - РФ и Белоруси освободить ВСЮ
территорию Украины .
Переговори ведуться тільки рівними рангами.
раша не то, что должна отвести войска, а оставить оккупированные территории, подписать капитуляцию и выплатить огромные контрибуции Украине!
Не очікуйте проукраїньських результатів.
Перемовини на підконтрольній ворогу тереторії... Ну що, очікую відосики від гравця на роялі, про то яких успіхів досягли таловиті політики з партії "зєлєних чєловєчков".
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Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: - "Украинцы, проживающие в Киеве, могут беспрепятственно покинуть город"...
Русский генерал-майор, иди *****...
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Что тут непонятного?
Крым .это Украина,лугандон тоже Украина.
А по другом никак.