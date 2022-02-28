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Новости Война в Украине
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Беларусь (7527) переговоры (4649) Умеров (281) Арахамия (956) Точицкий Николай (61) Резников (1168) Офис Президента (1694) Костин (122) Подоляк Михаил (243)

Украинская делегация прибыла в район проведения переговоров с РФ. Ключевой вопрос - немедленное прекращение огня и отвод войск оккупантов, - ОПУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская делегация прибыла в район проведения переговоров с РФ. Ключевой вопрос - немедленное прекращение огня и отвод войск оккупантов, - ОПУ

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В состав делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", - говорится в сообщении.

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Украинская делегация прибыла в район проведения переговоров с РФ. Ключевой вопрос - немедленное прекращение огня и отвод войск оккупантов, - ОПУ 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+55
Крым, Донбасс и репарации, международный суд!
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28.02.2022 10:44
+49
Требования, пусть ********* выводит войска с Крыма и донбаса
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28.02.2022 10:43
+30
Попробуйте только здать Украинский интерес, капец Вам.
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28.02.2022 10:44
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У нас визвольна війна і прада за нами. Підорасів мочити до кінця. Інакше ми будемо в лайні плавати довго ще.
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28.02.2022 11:19 Ответить
Зеля та уся ця зелена камарилья- зрадники ! Краще б вони не повертались !
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28.02.2022 11:49 Ответить
Тема переговоров может быть одна: срок и темпы вывода войск агрессора с территории Украины.

Слава её героическим защитникам! Смерть рашистским захватчикам!
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28.02.2022 10:56 Ответить
Не тільки. Репарації і видача всіх військових злочинців.
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28.02.2022 11:20 Ответить
Конечно, путинская ********* будет платить репарации за ущерб.
Я имел ввиду только сегодняшние переговоры.
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28.02.2022 11:27 Ответить
Виведення альо3
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28.02.2022 11:00 Ответить
*****!!!знову ці перемовини аби послабити санкції.чергове перемир'я
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28.02.2022 11:00 Ответить
Сейчас вопрос ослабления санкций на повестке дня не стоит. Стоит введение или не введение новых.
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28.02.2022 12:23 Ответить
От всех етих переговоров я жду только очередную кацапскую подляну. Сейчас запоют песню что нужно режим тишины и отвод артиллерии и пока мы будем не стрелять они захватят то что им нужно. Если бы кацапоиды правда хотели мира то они бы переговоров не требовали а просто забрали свои манатки и отошли в свои *****
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28.02.2022 11:01 Ответить
нелюди стреляют по гражданским! а танки ставят в дворах и садиках!!
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28.02.2022 12:12 Ответить
голобородько белый флаг выкинуло и ударило с спину нашей Украинской Армии..

а чего мертвечука не послали "договариваться" вместе с кивой?
что эти "переговорщики"******** хотят от кацапофашистов услышать? а?
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28.02.2022 11:01 Ответить
Медвечук в Москве. Путлеру привет о шмаркли уже передал. Типа не бздо ! Все будет хорошо!
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28.02.2022 11:57 Ответить
это тОчная инфаа?
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28.02.2022 12:13 Ответить
Тайний гінець від одного президента іншому.
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28.02.2022 12:28 Ответить
Переговори мав би очолити Порошенко. Немає в Україні Людини і Політика сильнішого і авторитетнішого. І кацапи би не борзіли. А умови відомі - ВСІ кацапи ***** з Української землі. Повна компенсація за розруху і завдані збитки. Вступ України до ЄС і НАТО за прискореною процедурою.
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28.02.2022 11:01 Ответить
Та нах ваш барига.
Повинна бути офіційно делегації
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28.02.2022 11:05 Ответить
Не було б Мінського договору не було б зараз підготовленої, навченої армії. Для твоїх курячих мізків так зрозуміло?
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28.02.2022 11:32 Ответить
Ага, я помню как Петька кричал что альтернативы мирному плану нету, нужно отвести войска и тд
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28.02.2022 11:08 Ответить
Був би порох. Стогнав би в Чехії з партнерами, а лапті би вже прапори в Києві б свої вивішували
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28.02.2022 11:22 Ответить
С Зеленским, Ермаком и прочими агентами мафии и ********* или без них: *****, вон из Крыма и Донбасса - тогда еще немного будешь жить!!!
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28.02.2022 11:03 Ответить
Мордор повинен бути знищений. Крапка
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28.02.2022 11:04 Ответить
пока существует московия, никогда угроза уничтожения Украины не будет снята с повестки!!! .
они никогда не оставят попытку уничтожить Украину, не сейчас, так через год, два, десять лет..
сейчас есть возможность задавить московию, потому, что она скоро развалится изнутри..
никаких переговоров..
кабаев военный преступник! говорить кабаев может только в Гааге на скамье подсудимых, давать признательные показания !
нелох голобородько этого не понимает, потому что рядом ему на ушко ****** шпионы кремля дерьмаки..
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28.02.2022 11:06 Ответить
коментатори, будете чубитись під час війни - всіх заспамлю, сам тут залишусь)
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28.02.2022 11:07 Ответить
Поддерживаю
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28.02.2022 11:22 Ответить
Цель московии окружить нашу самую боеспособную групировку вот потому они и не заходят в города а идут транзитом ни в коем случае нельзя дать им замкнуть кольцо киев запорожье
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28.02.2022 11:07 Ответить
кацапи навалялі в порткі і їх потрібно добивати.
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28.02.2022 11:48 Ответить
Не нужно недооценивать врага он зол,коварен не далеет ни своих ни наших мирных граждан
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28.02.2022 14:39 Ответить
Украинская делегация должна коротко ,чётко и ясно заявить
народу Украины ,ВСУ Украины ,российской делегации ,всему миру
твёрдое и неизменное требование : - РФ и Белоруси освободить ВСЮ
территорию Украины .
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28.02.2022 11:08 Ответить
Це зрадники. Вони цього не скажуть !
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28.02.2022 11:53 Ответить
Резніков дарма поїхав. Шойгу 100% не буде там.
Переговори ведуться тільки рівними рангами.
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28.02.2022 12:00 Ответить
Виведеня військ яке ще відведеня
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28.02.2022 11:08 Ответить
Зеленський правильно зробив, що не поїхав. Головне не припиняти вогонь.
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28.02.2022 11:09 Ответить
сейчас ***** у нелоха потребует режим прекращения огня, и за это время ***** успеет мобилизовать несколько сотен тысяч нового пушечного мяса из провинции рф, чтобы двинуть их снова на украинские города и села!
раша не то, что должна отвести войска, а оставить оккупированные территории, подписать капитуляцию и выплатить огромные контрибуции Украине!
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28.02.2022 11:09 Ответить
Саме так - гнать ссаними ганчірками. Ініціативу не можна здавати.
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28.02.2022 11:14 Ответить
Незначна передишка дозволила нам переозброїтись.
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28.02.2022 11:12 Ответить
а їм підтягти резерви
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28.02.2022 11:35 Ответить
Яке припинення - статус-кво немає. Довбойоби.
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28.02.2022 11:13 Ответить
А перед прекращением огня спалить аэродром в Тирасполе, а то сейчас у наших руки не доходят и из этой голожопой банановой республики бьют по нашей территории.
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28.02.2022 11:16 Ответить
Не о чем говорить!
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28.02.2022 11:17 Ответить
Перемовини в Білорусі, делегація типові зрадники.
Не очікуйте проукраїньських результатів.

Перемовини на підконтрольній ворогу тереторії... Ну що, очікую відосики від гравця на роялі, про то яких успіхів досягли таловиті політики з партії "зєлєних чєловєчков".
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28.02.2022 11:21 Ответить
ключове питання шо наша делегація має на увазі під поняттям...із території України", -?
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28.02.2022 11:34 Ответить
Вона має на увазі зрадити.
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28.02.2022 11:51 Ответить
Спробувати примирити двох ворогуючих можливо, і це вірно. Але коли один вбиває іншого є тільки три варіанти - допомогти захиститися, допомогти добити, або закрити очі й "вмити руки". І, як результат три можливі цілі перемовин. Виставити ультиматум вбивці, обманути жертву, або спробувати обманути власну совість.
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28.02.2022 11:34 Ответить
Капустин Андрей

48 мин. ·



Представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил: - "Украинцы, проживающие в Киеве, могут беспрепятственно покинуть город"...

Русский генерал-майор, иди *****...
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28.02.2022 12:07 Ответить
До переговорів Зеля послав Медведчука до Путлера, щоб він заспокоїв його, що результат для Московії буде самим сприятливим.
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28.02.2022 12:25 Ответить
Ключове питання перемовин - негайне припинення вогню та відведення військ із території України", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3319985


ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Что тут непонятного?
Крым .это Украина,лугандон тоже Украина.
А по другом никак.
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28.02.2022 12:33 Ответить
Я дико извиняюсь, но наухя Украине эти переговоры вот в таком виде да еще на территории падлы Лукаша?? Ни путену ни лукашу веры нету ваабще.. эти две старые вонючие колхозно-кгб-шные консервы наверняка планируюют какую-то гадость.. Лукаш теперь типа миротворец, а Путьке нужен передых чтоб перехватить инициативу.. Ну разве что требовать прекращение огня и вывод кацапских армейских бандформирований буквально в течении нескольких часов.. Если разворот и движения колон танков на восток через 3 часа не будет... то п*зда вам всем.. Только если так.
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28.02.2022 12:53 Ответить
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