Украинская делегация прибыла в район проведения переговоров с РФ. Ключевой вопрос - немедленное прекращение огня и отвод войск оккупантов, - ОПУ

Украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В состав делегации вошли: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий. Ключевой вопрос переговоров – немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины", - говорится в сообщении.

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