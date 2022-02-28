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Обращаемся к ЕС по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращаемся к ЕС по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре, - Зеленский

Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу по новой специальной процедуре.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель - быть вместе со всеми европейцами. И главное, быть на уровне. Я уверен, что мы все это заслужили", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Брифинг Зеленского по поводу российского вторжения. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
еэс это экономический союз. они не воюют а помогают друг другу. соответственно и украина сможет получить доступ к финансированию. там же тоже есть законы, ограничения и пр. и просто так вынуть деньги и дать кому то не так просто. польша в свое время при вступлении в еес получила только на дороги 100 млрд.
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28.02.2022 11:08
+13
ЗЕленый корабль иди на#уй!!!
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28.02.2022 11:06
+12
Казахстан закрыл Раша ТВ!!!!
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28.02.2022 11:08
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І повну пазуху цицьок.

Щоб здобутків вже точно було більше, ніж в Порошенка.
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28.02.2022 11:01 Ответить
порешенко уже давно бы капитулировал и сделал тебе зеленый коридор
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28.02.2022 11:03 Ответить
ЗЕленый корабль иди на#уй!!!
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28.02.2022 11:06 Ответить
При Порохе отвоевали 2/3 Донбасса.

При ЗЕ в первый же день войны кацапы уже стояли под Харьковом, Киевом, Херсоном.

Вот такая арифметика, зебил конченый....
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28.02.2022 11:08 Ответить
Герхард --ТЫ ДОЛБОЙОБ !!! Иди в сраку саботажник. Прилезло мутить
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28.02.2022 11:11 Ответить
При Порохе отвоевали 2/3 Донбасса.

При ЗЕ в первый же день войны кацапы уже стояли под Харьковом, Киевом, Херсоном.

Вот такая арифметика, зебил конченый....
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28.02.2022 11:11 Ответить
До того ж йому вдалося асвабадіть 2/3 дамбацу без армії, якої не було і яку він потім саздал з нуля, коли переможно підписав бєзальтирнативні мінські договорняки. Ну то таке
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28.02.2022 11:16 Ответить
эти договорённости удерживали от полномасштабной войны 8 лет, пока кто-то не расслабился и не начал строить дороги вместо армии. А ты сейчас самоотверженностью и сплоченностью украинского народа прикрываешь зеленый зад.
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28.02.2022 11:24 Ответить
Пам'ять у маскваротих як у акваріумних рибок

http://knt.sm.gov.ua/index.php/ru/potochna-diyalnist/byudget/8-novini/10598-volodimir-grojsman-zavdannya-yake-stavit-uryad-za-p-yat-rokiv-z-ednati-yakisnimi-dorogami-usi-oblasni-tsentri

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: ЗАВДАННЯ, ЯКЕ СТАВИТЬ УРЯД, - ЗА П'ЯТЬ РОКІВ З'ЄДНАТИ ЯКІСНИМИ ДОРОГАМИ УСІ ОБЛАСНІ ЦЕНТРИ

Уряд цього року фінансує ремонт більш ніж 3500 км українських автошляхів. Прем'єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН неодноразово заявляв, що якісний ремонт українських доріг є одним із пріоритетів Уряду. Починаючи від 2016 року, фінансування дорожньої галузі щорічно зростає

Так що дороги побудував не клован, а вірний ідеям потужного реформізму Гройсман. Ось падлюка, яка змарнувала такі гарні мінські договорняки, якими до цих пір кацапи тикають в Україну і якими виправдовують своє вторгнення
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28.02.2022 12:02 Ответить
ты наркоман?
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28.02.2022 13:02 Ответить
Да, ******* отвоевали. Отбили Славянск, Мариуполь и переферию, сдали Луганск и Донецк. Потому что тупо, чтобы Петя мог сказать про 2/3 территории, вывели оттуда войска. С ключевых городов и целей противника. Слава Пете Главнокомандующему!
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28.02.2022 11:19 Ответить
Вот делает он сейчас что-то, хай делает и не *********. Гетьман великий.
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28.02.2022 11:20 Ответить
при поросвине не было 200 тыс армии *********, так что не кизди дурачек
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28.02.2022 11:11 Ответить
ЗЕленый корабль иди на#уй!!!
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28.02.2022 11:12 Ответить
Тебя **** надо повесить вся страна защищается
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28.02.2022 11:16 Ответить
свыня с сыновьями донбасс отвоевывала с оружием в руках
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28.02.2022 11:13 Ответить
Два ********-провокатора,идите-на ***.
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28.02.2022 11:15 Ответить
правильно робить, треба зараз вимагати щоб потім не забули і всякі ****** не заважали. А закони і спільний ринок без митниць швидко справляться з корупцією.
І так дуже символічно, актор знищив совок, актор знищить недосовок
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28.02.2022 11:06 Ответить
Нагадую вам і всім взагалі ,зараз війна ворог загальний раша ,розшарування і розподіл суспільства всередині країни як було до війни не допустимо
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28.02.2022 11:13 Ответить
Я порохобот, але ви вже замахали! Не на часі зараз сратись! Будемо сратись вже після нашої спільної перемоги!
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28.02.2022 11:27 Ответить
Я теж звертався з подібним. Але марно.
Огидно дивитись як українці х##сосять один одного навіть в такий час.
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28.02.2022 11:59 Ответить
І шо воно дасть?ес все одно не буде за нас воювати
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28.02.2022 11:03 Ответить
еэс это экономический союз. они не воюют а помогают друг другу. соответственно и украина сможет получить доступ к финансированию. там же тоже есть законы, ограничения и пр. и просто так вынуть деньги и дать кому то не так просто. польша в свое время при вступлении в еес получила только на дороги 100 млрд.
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28.02.2022 11:08 Ответить
Ещё как даст! Это будет чёткий знак кремлёвской крысе, что потуги путинской ********* напрасны.
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28.02.2022 11:08 Ответить
путлєра більше ковбасить від нашого вступу в НАТО.
Що є більш доречним під час військової аргесії.
Але зеленський в останні дні чомусь педалює саме тему вступу в ЄС.
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28.02.2022 11:16 Ответить
Зеленский всё делает правильно: сейчас это важнее, да и реальнее.
А что касается членства в НАТО, то и без него Украина дала по зубам путинской *********.
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28.02.2022 11:33 Ответить
Що заважає такому видатному діячу і економіку країни самому підняти?
Не його дружбани Бєня з більш мілкими трухіними?
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28.02.2022 11:56 Ответить
І я не виключаю, що отримавши членство в ЄС, зеленський, єрмак, подоляк заявлять, що це величезна перемога, а НАТО зачекає.
путлєру сподобається.
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28.02.2022 11:29 Ответить
Корупцию побидил?
Не? Прокурора САП год прошел,невыбрали.
Палец об палец неударил,а чего то там требует.
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28.02.2022 11:03 Ответить
свыня с каноненками, грановскими и остальной мразью корупцию довели до небес
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28.02.2022 11:14 Ответить
Млжна подумать в країнах ЄС того немає.
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28.02.2022 11:22 Ответить
Молодець Зеленський. Тепер треба ВИМАГАТИ! Бо які ще "перевірки" і "екзамени" повинна проходити Україна?
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28.02.2022 11:03 Ответить
Борьба с коррупцией.
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28.02.2022 11:06 Ответить
Что бы вступить в ЕС,нужно проводить реформы.Которые нихто не делает.
Не ну можно конечно очередной видосик снять,ну то такое.
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28.02.2022 11:05 Ответить
реформы люди проведут у которых десятки тысяч стволов на руках. вся эта корумпированная п*издота тикать с украины будет дольше чем видит
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28.02.2022 11:12 Ответить
Не, Вовино стремление заехать на этой волне в Евросоюз понятно. Но вряд ли осуществимо. Зачем мы там нужны с таким головняком, как Россия, на шее, разваленной экономикой и ворами у власти?
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28.02.2022 11:06 Ответить
Нужны, им нужны новые рынки и работящие люди, Украина идеальный кандидат, поэтому все возможно
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28.02.2022 11:11 Ответить
Мы и так рынок. И граждане наши там работают.
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28.02.2022 11:12 Ответить
Но это только 5 процентов того что Европа может получить, поэтому вполне возможно, требовать нужно
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28.02.2022 11:14 Ответить
Знаєш чуваче. Питання не стоїть навіщо ми їм потрібні. А питання стоїть що вони нам потрібні. У вас трохи поразкова логіка.
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28.02.2022 11:23 Ответить
У меня с логикой порядок, а у тебя вообще никакой нету. Если собрался к кому-то напрашиваться, то объясни этим людям, чем это для них выгодно, а не рассказывай им, как тебе самому от этого хорошо будет.
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28.02.2022 11:28 Ответить
да хотя бы быть бампером между ними и непредсказуемой россией. мы и так им являемся. но с их финансами этот бампер может стать из пластикового китайского в немецкий от бронированного мерседеса. об который даже уралы мяться будут
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28.02.2022 12:38 Ответить
Для этого не обязательно брать нас к себе. Бабло? Оружие? Так вот же, дают.
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28.02.2022 12:41 Ответить
фонды оказания помощи внешней стороне и вутренние фонды развития несопоставимы. посмотри какие суммы вливаются в ту же грецию. сотни миллиардов евро. и это самая бесполезная страна для еэс
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28.02.2022 14:16 Ответить
Наприклад - гейропі цікава мирна країна у її кордоні - чи озброєна країні з ядерною зброєю - вибирай гейросаюс.
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28.02.2022 11:24 Ответить
та в НАТО...
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28.02.2022 11:07 Ответить
Казахстан закрыл Раша ТВ!!!!
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28.02.2022 11:08 Ответить
Як порохобот кажу-:"Зараз спільний ворог,весна покаже,потім розберемось між собою"
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28.02.2022 11:09 Ответить
Редакторы российского пропагандистского издания РИА Новости забыли удалить запланированную публикацию о «победе» над Украиной 26 февраля 2022 года, то есть через двое суток после начала полномасштабной войны и ввода своих войск

Как сообщает Центр журналистских расследований , публикацию удалили, но есть веб-архив , в котором все хранится.

По данным кэша, редакторы сайта запланировали выход статьи на 08:00 26 февраля 2022 г., и в это время она автоматически опубликовалась. Однако было удалено в 08:01. То есть просто, она вышла на сайте, однако редактор сразу убрал ее в черновик

РАЗМЄЧТАЛІСЬ СУКИ - ТОМУ Й КАДИРІВЦІВ КИНУЛИ 27-го ВЖЕ ЗАЧИЩАТИ КИЇВ ВІД НАЦИКІВ ПО СПИСКУ КРЕМЛЯ -А вони ж не воїни -вони борцуни з пакуванням мітингарів
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28.02.2022 11:10 Ответить
Та мы одним ударом 70кадыровцев сожгли(Слава Турции!) -кадырка вчера сообщение написал,что с Украиной он больше не воюет
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28.02.2022 11:18 Ответить
І повну пазуху цицьок.

Щоб здобутків вже точно було більше, ніж в Порошенка.
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28.02.2022 11:10 Ответить
Але це запропонувала Словакія - треба добивати...
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28.02.2022 11:12 Ответить
Це прямо зараз настільки ж нереально, як мільярд дерев чи інша уйня, яку генерує мозок наркомана.
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28.02.2022 11:14 Ответить
І нациста. Егеж?
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28.02.2022 11:22 Ответить
Ні.

Просто дебіла та наркомана ЗЄ, який 3 роки забивав #уй на Українску армію та грабував країну.
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28.02.2022 11:28 Ответить
а раптом то все було в минулому -закінчиться війна він розжене своїх слуг й перевибере ВР
мєчтать жє нє врєдно -дно-дно-дно?
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28.02.2022 11:40 Ответить
Ну який же він нацист? Він корисний для кацапів ідіот.
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28.02.2022 11:31 Ответить
Не тільки. Взагалі першою запропонувала Польща. Пізніше Литва. Потім Словакія.
Всі то запропонували з однієї і тієї ж причини.
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28.02.2022 12:02 Ответить
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що після початку військового вторгнення Росії необхідно запропонувати Україні «особливий шлях інтеграції до Євросоюзу». НОВОЕ ВРЕМЯ
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28.02.2022 11:27 Ответить
Всем впору к нам присоединяться -причем всеми ассоциациями...Українці!Ми найкращі )
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28.02.2022 11:14 Ответить
Умничка. Наглый, но умничка.
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28.02.2022 11:14 Ответить
Зеля предает Украину, Запад, и США в Минске. А в СМИ делает завесу. как будто он думает о стране.
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28.02.2022 11:15 Ответить
Этого я и боюсь...какие переговоры,если мы так мочим вторую армию в Мире...
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28.02.2022 11:20 Ответить
ЗЄ навіть з війни та крові робить собі піар.

Причому піар направлений на нереальних дебілів, які не дружать с реальністю.
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28.02.2022 11:16 Ответить
Это нужно было сделать сразу же после голосования у кацапов по Донбассу
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28.02.2022 11:18 Ответить
Питання стохть так - або ми з вами разом, або окремо. Якщо окремо - ми удуємо нашу ядерну державу і будемо якось з вами зрадниками існувати.
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28.02.2022 11:25 Ответить
Так тому и быть!Я верю ,что Украина с ближайшем будущем станет членом Европейской семью..
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28.02.2022 11:27 Ответить
 
 