Обращаемся к ЕС по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре, - Зеленский

Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу по новой специальной процедуре.

Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обращаемся к Европейскому Союзу по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель - быть вместе со всеми европейцами. И главное, быть на уровне. Я уверен, что мы все это заслужили", - заявил он.

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