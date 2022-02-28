Обращаемся к ЕС по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Украина должна присоединиться к Европейскому Союзу по новой специальной процедуре.
Об этом сообщил сегодня на брифинге президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы обращаемся к Европейскому Союзу по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша цель - быть вместе со всеми европейцами. И главное, быть на уровне. Я уверен, что мы все это заслужили", - заявил он.
Топ комментарии
+14 Юрий Орлов 82996db3
показать весь комментарий28.02.2022 11:08
+13 Герхард
показать весь комментарий28.02.2022 11:06
+12 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий28.02.2022 11:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Щоб здобутків вже точно було більше, ніж в Порошенка.
При ЗЕ в первый же день войны кацапы уже стояли под Харьковом, Киевом, Херсоном.
Вот такая арифметика, зебил конченый....
При ЗЕ в первый же день войны кацапы уже стояли под Харьковом, Киевом, Херсоном.
Вот такая арифметика, зебил конченый....
http://knt.sm.gov.ua/index.php/ru/potochna-diyalnist/byudget/8-novini/10598-volodimir-grojsman-zavdannya-yake-stavit-uryad-za-p-yat-rokiv-z-ednati-yakisnimi-dorogami-usi-oblasni-tsentri
ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН: ЗАВДАННЯ, ЯКЕ СТАВИТЬ УРЯД, - ЗА П'ЯТЬ РОКІВ З'ЄДНАТИ ЯКІСНИМИ ДОРОГАМИ УСІ ОБЛАСНІ ЦЕНТРИ
Уряд цього року фінансує ремонт більш ніж 3 500 км українських автошляхів. Прем'єр-міністр України Володимир ГРОЙСМАН неодноразово заявляв, що якісний ремонт українських доріг є одним із пріоритетів Уряду. Починаючи від 2016 року, фінансування дорожньої галузі щорічно зростає
Так що дороги побудував не клован, а вірний ідеям потужного реформізму Гройсман. Ось падлюка, яка змарнувала такі гарні мінські договорняки, якими до цих пір кацапи тикають в Україну і якими виправдовують своє вторгнення
І так дуже символічно, актор знищив совок, актор знищить недосовок
Огидно дивитись як українці х##сосять один одного навіть в такий час.
Що є більш доречним під час військової аргесії.
Але зеленський в останні дні чомусь педалює саме тему вступу в ЄС.
А что касается членства в НАТО, то и без него Украина дала по зубам путинской *********.
Не його дружбани Бєня з більш мілкими трухіними?
путлєру сподобається.
Не? Прокурора САП год прошел,невыбрали.
Палец об палец неударил,а чего то там требует.
Не ну можно конечно очередной видосик снять,ну то такое.
Как сообщает Центр журналистских расследований , публикацию удалили, но есть веб-архив , в котором все хранится.
По данным кэша, редакторы сайта запланировали выход статьи на 08:00 26 февраля 2022 г., и в это время она автоматически опубликовалась. Однако было удалено в 08:01. То есть просто, она вышла на сайте, однако редактор сразу убрал ее в черновик
РАЗМЄЧТАЛІСЬ СУКИ - ТОМУ Й КАДИРІВЦІВ КИНУЛИ 27-го ВЖЕ ЗАЧИЩАТИ КИЇВ ВІД НАЦИКІВ ПО СПИСКУ КРЕМЛЯ -А вони ж не воїни -вони борцуни з пакуванням мітингарів
Щоб здобутків вже точно було більше, ніж в Порошенка.
Просто дебіла та наркомана ЗЄ, який 3 роки забивав #уй на Українску армію та грабував країну.
мєчтать жє нє врєдно -дно-дно-дно?
Всі то запропонували з однієї і тієї ж причини.
Причому піар направлений на нереальних дебілів, які не дружать с реальністю.