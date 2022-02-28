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Войска РФ обстреляли Бородянку под Киевом: вспыхнули два супермаркета, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате российского обстрела Бородянки под Киевом вспыхнули два супермаркета.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"В результате обстрелов в пгт Бородянка возник пожар супермаркетов ФОРА и АТБ. Продолжается ликвидация пожаров подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших предварительно нет", - говорится в сообщении.
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