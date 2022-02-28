Войска РФ обстреляли Бородянку под Киевом: вспыхнули два супермаркета, - ГСЧС

В результате российского обстрела Бородянки под Киевом вспыхнули два супермаркета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов в пгт Бородянка возник пожар супермаркетов ФОРА и АТБ. Продолжается ликвидация пожаров подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших предварительно нет", - говорится в сообщении.

Также смотрите: "Чтобы вы cдохли нах#й, п#дары": Большая колонна военной техники российских оккупантов замечена в Мелитополе. ВИДЕО