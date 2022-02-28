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Войска РФ обстреляли Бородянку под Киевом: вспыхнули два супермаркета, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли Бородянку под Киевом: вспыхнули два супермаркета, - ГСЧС

В результате российского обстрела Бородянки под Киевом вспыхнули два супермаркета.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов в пгт Бородянка возник пожар супермаркетов ФОРА и АТБ. Продолжается ликвидация пожаров подразделениями ГСЧС. Жертв и пострадавших предварительно нет", - говорится в сообщении. 

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Обосрашиеся кацапские свиньи агонизируют.
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28.02.2022 11:04
+11
Вчора з колгоспу ім. Лукашенка обстріляли ********** «Інскандерами» місто Житомир. Потрібно цього голову колгоспу посадити в клітку.
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28.02.2022 11:06
+6
Нелюдi
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28.02.2022 11:04
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Чорт забирай. Хочеться прокинутись, бо це страшний сон, та ні, це реальність.
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28.02.2022 11:03 Ответить
Обосрашиеся кацапские свиньи агонизируют.
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28.02.2022 11:04 Ответить
Нелюдi
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28.02.2022 11:04 Ответить
Вчора з колгоспу ім. Лукашенка обстріляли ********** «Інскандерами» місто Житомир. Потрібно цього голову колгоспу посадити в клітку.
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28.02.2022 11:06 Ответить
Картоплю треба складати туди, де їй місце: або в льох, або в землю.
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28.02.2022 11:11 Ответить
влупили саме Іскандером, щоб налякати, показати яке озброєння мають
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28.02.2022 11:19 Ответить
Посміються ці іскандери на кутні.
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28.02.2022 17:06 Ответить
Супермаркеты для наследников совка, это что-то невиданное чужеродное западное, рюмка вотки и селётка.
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28.02.2022 11:08 Ответить
Кацапня может только за спины людей прятаться также как их царек может бороться если ты одет а с раздетым человеком он ноль поэтому мы победим кацапню
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28.02.2022 11:09 Ответить
Власникам продовольчих магазинів слід мабуть роздати продукти людям навіть безкоштовно - все одно пропаде.
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28.02.2022 11:13 Ответить
столько разрушений и горя, а кто же призвал в 2014 году этого захватчика? кто помогал ему все эти годы? Этих предателей всегда буду ненавидеть.
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28.02.2022 11:15 Ответить
Не жити свинособакам на нашій землі
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28.02.2022 14:06 Ответить
 
 