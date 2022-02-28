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Нацполиция просит водителей не занимать полосу общественного транспорта: Такие авто будут считаться транспортом ДРГ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Нацполиция просит водителей не занимать полосу общественного транспорта: Такие авто будут считаться транспортом ДРГ

Нацполиция предупреждает, что автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп.

Об этом Нацполиция сообщает в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вниманию водителей! Занимать полосу общественного транспорта строго запрещено!

Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп!

Пользоваться полосой общественного транспорта вправе: авто со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи!" - говорится в сообщении.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
не згоден,ворога потрібно бити по всім фронтам
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28.02.2022 11:35
+12
Уважаемые украинцы, которые массово бьют русских в отелях Египта. Вас очень просят остановиться 😁
https://twitter.com/i/status/1498223276925104129
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28.02.2022 11:26
+12
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28.02.2022 11:28
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Уважаемые украинцы, которые массово бьют русских в отелях Египта. Вас очень просят остановиться 😁
https://twitter.com/i/status/1498223276925104129
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28.02.2022 11:26 Ответить
Хрюсске турист, идите на х...!
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28.02.2022 11:31 Ответить
Бити треба ворога в бою, а не в шльопках в пляжному барі, ****.
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28.02.2022 11:35 Ответить
не згоден,ворога потрібно бити по всім фронтам
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28.02.2022 11:35 Ответить
Ещё понравилось в конце "Поймите, когда вы пиз..де кацапов, то ломаете мебель. Несете отелю убытки".
Инструкция для украинца в Египте: бейте кацапов так, чтобы не ломать мебель.
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28.02.2022 11:37 Ответить
Здоровее будут.
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28.02.2022 11:42 Ответить
Поки орки масово вчаться вимовляти слово паляниця, змінемо пароль на слово нісенітниця.
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28.02.2022 11:28 Ответить
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28.02.2022 11:28 Ответить
відповідає *****: накинь братан сотку, вечером привезу
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28.02.2022 11:30 Ответить
Это гениально! Нет, правда. Должно работать лучше, чем эвакуаторы и полиция. Поставил машину на полосе, машина уходит на нужды армии.
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28.02.2022 12:02 Ответить
Грузия не будет вводить экономические санкции против Российской Федерации. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объяснил, что власти пошли на такой шаг из-за прагматических соображений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на грузинские СМИ.
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28.02.2022 12:17 Ответить
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28.02.2022 12:17 Ответить
 
 