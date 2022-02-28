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Защитники Украины ударили с РСЗО "Ураган" по колонне оккупантов в Черниговской области, - Оперативное командование "Північ"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины ударили с РСЗО

Вблизи населенного пункта Хорошее Озеро в Черниговской области, в результате огневого поражения РСЗО "Ураган" задержано движение колонны противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

"Вблизи населенного пункта Хорошее Озеро в Черниговской области в результате огневого поражения РСЗО "Ураган" задержано движение колонны противника. Потери ВВТ и личного состава подразделения РФ уточняются. Верим в нашу силу!!!! ВЕРИМ В НАШУ ПОБЕДУ!!! Останавливайте врага!!! Всеми силами", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Танковая рота РФ уничтожена в районе Прилук: Оккупанты несут большие потери на Киевщине. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+54
с.Коровинці Недригайлівський р-н Суської обл кацапи кидають техніку і тікають.
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28.02.2022 12:24
+53
⚡️Прошлой ночью в столице снова были столкновения и перестрелки. Киевские бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп, - Кличко
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28.02.2022 12:23
+52
Хороше Озеро для когось стане Поганим Ставком.
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28.02.2022 12:23
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Нарешті, наперед би і більше.
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28.02.2022 12:22 Ответить
⚡️Прошлой ночью в столице снова были столкновения и перестрелки. Киевские бойцы, в том числе терробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп, - Кличко
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28.02.2022 12:23 Ответить
Хороше Озеро для когось стане Поганим Ставком.
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28.02.2022 12:23 Ответить
Символічно - на черзі увесь "кооператив озеро"
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28.02.2022 12:29 Ответить
"буков"! Ти подивися на локацію - там станція Крути недалеко! Всього 6 км на захід Історія повертається! Знову (як і 100 років тому) українці б"ються в тих самих місцях і з тим самим ворогом!
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28.02.2022 12:35 Ответить
Це Доля!
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28.02.2022 12:54 Ответить
в мене там брат живе. Я виріс в Крутах. Вчора посеред хат стояло 25 танків. Без пального, точніше мін. Просили місцевид дать соляру. Місцеві потікали. 5хв тому вони всі рушили на Нежин. Брат каже до 500 танків й бронемашин й всього. А В Хорошому озері - то вранці накрили!
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28.02.2022 13:05 Ответить
тількі що дзвонив йому. Світла немає. від авто акку. Вишкі ЖСМ відрубили. Але в Нежині є інтернет - добиває до станції Крути. Дуже сиволічно. це ті самі Крути! Тількі теперь вже окупанта погнали.
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28.02.2022 13:06 Ответить
нова інформація чутно потужні взриви! Лупашять з Нежину по колонах танків. Місцеві - хто мисливці в лісах. Хто тікаї - зразу стріляють з мисливських рушниць. Солдатня ходили мобілкі у місцевих у Крутах забирали. Люди поховали. Теперь будуть повідомлять
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28.02.2022 13:11 Ответить
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 12:23 Ответить
Хорошие новости - орки испарились!
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28.02.2022 12:23 Ответить
с.Коровинці Недригайлівський р-н Суської обл кацапи кидають техніку і тікають.
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28.02.2022 12:24 Ответить
Гарна новина
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28.02.2022 12:25 Ответить
Поблизу Охтирки приблизно те ж саме. Вчора біля Чупахівки знайшли 4шт Т-80. Прям заправляй і їдь.
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28.02.2022 12:30 Ответить
С учетом доставки в пункт приема металлолома выйдет больше 400 тысяч гривень
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28.02.2022 12:44 Ответить
за каждый танк
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28.02.2022 12:47 Ответить
Там в госдуре очередной глубь мира от кпрф закукарекал. Говорит, они не хотели войны, признавая ордло они надеялись на другой результат, но их обманули. Завертелись мрази. Уже в самых верхах свинарника кацапы пытаются откосить от гиляки.
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28.02.2022 12:31 Ответить
Со вчера сливаются постепенно
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28.02.2022 12:59 Ответить
Нех*й шастать кацапській мерзоті на нашій землі
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28.02.2022 12:25 Ответить
Горітиме земля під ногами кривавого окупанта.
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28.02.2022 12:25 Ответить
Шкода.. Шкода, що тільки зупинили, приємніше було дізнатися, що зпепелили вщент!
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28.02.2022 12:25 Ответить
Надо было ещё и технику отжать по возможности
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28.02.2022 13:16 Ответить
Паліть їх,хлопчики,паліть-українці знайдуть застосування тому попелу! Й будьте живі!
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28.02.2022 12:25 Ответить
Файне Озеро
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28.02.2022 12:27 Ответить
Прям печерна русофобія якась )
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28.02.2022 12:27 Ответить
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28.02.2022 12:27 Ответить
Не только для пво, но и вообще. По зомбоящику есть, в воспаленных мозгах кацапских свиней есть, а в живую не видно. нанотехнологии!
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28.02.2022 12:32 Ответить
тьфу ***** русзьге... капітан амеріка ... прости Боже....
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28.02.2022 14:40 Ответить
УВАГА!
Бундесвер доставил украинской армии 1000 единиц противотанкового оружия и 500 ПЗРК Stinger!

Путінські окупанти горітимуть навіть мокресенькі.
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28.02.2022 12:29 Ответить
рейхсвер начал вспоминать славное прошлое своих гросфатеров. И это очень хорошо.
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28.02.2022 13:17 Ответить
На шашлик пішли асвабадітєлі
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28.02.2022 12:29 Ответить
чернігів місто герой слава воїнам і громадянам ми з вами держітесь
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28.02.2022 12:31 Ответить
Слава Українським Збройним Силам !!!
Смерть московським окупантам та їх прихвостням в Україні!
Слава Україні !!
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28.02.2022 12:35 Ответить
Надо вагнеровскую и кадыровскую сволочь пожечь в первую очередь
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28.02.2022 12:35 Ответить
Вот бы видео того, что от них осталось!
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28.02.2022 12:39 Ответить
Алле, Чернигов!! Вы там присмотрите за Мураевым, это он метки на дорогах ставит.
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28.02.2022 12:48 Ответить
не, ну тут без вариантов. мурлая малалая нужно вешать, немедля, штоб не втик.
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28.02.2022 13:06 Ответить
Колонна колонизировала Ад .
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28.02.2022 12:50 Ответить
Київ на станції переливання НЕ МАЄ КРОВІ 4мінус . Просять всіх з цією групою крові здати для поранених (Петра Запорожця, 26). Киньте це повідомлення у всі чати по максимуму. 0931584755
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28.02.2022 12:52 Ответить
Боксер Александр Усик присоединился к теробороне
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28.02.2022 12:57 Ответить
.....к концу "программы"?....решил хайпануться....
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28.02.2022 13:06 Ответить
с паршивой овцы хоть шерсти клок.
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28.02.2022 13:08 Ответить
Так им ******, бейте их ребятки СМЕРТЬ МАСКАЛЯМ.ВСУ люблю ВАС. Нервы сдают четвертые сутки ожидаемого ужаса.
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28.02.2022 13:15 Ответить
Если попали по цели в походном состоянии то можно всех сразу записывать в утиль.
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28.02.2022 16:15 Ответить
 
 