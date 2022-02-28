Защитники Украины ударили с РСЗО "Ураган" по колонне оккупантов в Черниговской области, - Оперативное командование "Північ"

Вблизи населенного пункта Хорошее Озеро в Черниговской области, в результате огневого поражения РСЗО "Ураган" задержано движение колонны противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

"Вблизи населенного пункта Хорошее Озеро в Черниговской области в результате огневого поражения РСЗО "Ураган" задержано движение колонны противника. Потери ВВТ и личного состава подразделения РФ уточняются. Верим в нашу силу!!!! ВЕРИМ В НАШУ ПОБЕДУ!!! Останавливайте врага!!! Всеми силами", - говорится в сообщении.

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