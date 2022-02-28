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Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Беларуси, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 11:00 28 февраля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Беларуси, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 11:00 28 февраля

Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации с применением высокоточного оружия дальнего действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отмечается, что за предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь.

"С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер". Воздушно-космические силы ВС РФ находятся на дежурстве в воздушном пространстве Республики Беларусь. Для перевозки личного состава и грузов используется аэродромная сеть Республики Беларусь. Существует высокая вероятность применения вооруженных сил РБ", – говорится в сообщении.

На Полесье противник понес ощутимые потери и пытается пополнить их за счет воздушно-десантных войск ВС РФ.

На Сиверском направлении он завершил перегруппировку и пытается продолжить наступление на направлении ЧЕРНИГОВ – КИЕВ. Три БТГр в районах ХОМУТОВКА, ГЛУХОВ, БАТУРИН остановлены.

Кроме того, отмечается, что мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже СУМЫ – АХТЫРКА – ПОЛТАВА понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал.

Также читайте: Российские оккупанты снизили темпы наступления, противник деморализован и несет большие потери, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 28 февраля

На Слобожанском направлении противник остановлен.

В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке ВС РФ пытается вести наступательные действия. Цель захватчика по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на НИКОЛАЕВ и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе МАРИУПОЛЯ. Вооруженные Силы ведут оборону рубежей.

"Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, враг не отказывается от своей основной цели – получение контроля над КИЕВОМ. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию врагу", - отметили в Генштабе.

Группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. Осуществляет оборону пунктов базирования и портов ОДЕССА, ЮЖНЫЙ, ОЧАКОВ, ЧЕРНОМОРСК по морскому направлению.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины прикрывает с воздуха части и подразделения оперативных группировок войск по всей территории Украины.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+75
⚡️Кличко: Мародеров и диверсантов будут ликвидировать на местах, задерживать их никто не будет.
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28.02.2022 12:30
+53
Білоруси ніколи не воювали, та й не їх ця війна. Якщо розумні, то одразу здадуться в полон. Якщо "самая сильная армія міра" всасує по повній, то шо буде з білорусами вообще можна не говорити.
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28.02.2022 12:31
+51
Бити по Мінську у відповідь.
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28.02.2022 12:30
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Страница 2 из 2
бульбаруси вже не партизани проти ворога незалежності Беларусі
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28.02.2022 13:46 Ответить
Смерть всем оккупантам! Кто бы они не были!
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28.02.2022 13:28 Ответить
бульбаруси здавайтеся в полон у нас бульба (картопля) (патата) має більше різновидів а ні у вас. будете жерти що за вухами шия трісне. або трісне просто - якщо підете на нас зі зброєю з росіянською зграєю путінських шакалів. . . слава захисникам України - де би вони не жили.!! Слава Україні !! слава вільній від росіян Біларусі !!! смерть ворогам України !!!
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28.02.2022 13:45 Ответить
Лукашенко полагает, что конфликт между Россией и Украиной, может разрастись, усугубиться, поэтому его следует завершить.
«Конфликт, который разразился на Украине, - это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки», - сказал политик.

Как считает Лукашенко, то, что происходит сейчас - «это конфликт. День, два - будет война, а через три дня - мясорубка»..
Он добавил, что в случае полноценной войны президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся «спрятаться в каком-либо бункере», даже американском. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/48213583/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


Интересно узнать -как быстр бегает Лукашенко сам и куда побежит? белорусам для своего же блага нужно остановить усатого псевдо- воина
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28.02.2022 13:46 Ответить
в дубай к имуществу побежит. дети уже там.
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28.02.2022 13:54 Ответить
треба спершу з тією наволоччю розібратися, що під Києвом та по всій Україні, а тоді вже і мріяти про звільненя Бєларусі.
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28.02.2022 13:49 Ответить
Главное **** думает что у него граница железобетонная, и он падла бессмертный. Ох, если один на один с ним, я бы ес удовольствием все его перья повыдёргивала.
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28.02.2022 13:50 Ответить
тут не одна вы такая. беда в том что он за 10 км до своего бункера под Минском вчера по 1 охраннику на каждые 200 м выставил, понимаете?
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28.02.2022 13:55 Ответить
Ну рассредоточил цели, падла такая, больше оружия ВСУ потратят, но где гарантии что эти расставленные охранники не побегут?
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28.02.2022 14:13 Ответить
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28.02.2022 14:20 Ответить
Хто має дати наказ бити по білоруським військовим об'єктам?
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28.02.2022 15:05 Ответить
ша р і й, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС.

Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
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28.02.2022 15:09 Ответить
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО ФОТО С ТРУПАМИ И РАЗБИТОЙ ТЕХНИКОЙ ПЛЕННЫМИ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
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28.02.2022 16:42 Ответить
блокируют молниеносно - там цензура днем и ночно ((( ссат кипятком правды.....
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28.02.2022 17:14 Ответить
Давно уже пора ликвидировать эту гнусную колхозную гниду и его людоедский гестаповский режим.
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28.02.2022 15:09 Ответить
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО ФОТО С ТРУПАМИ И РАЗБИТОЙ ТЕХНИКОЙ ПЛЕННЫМИ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
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28.02.2022 15:38 Ответить
Бесполещно- адекватные и так не собираются к вам а такие гости на шашлычок, а ябатьки слишком дауничесеие чтобы их проняло.
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28.02.2022 16:49 Ответить
Білоруси воюють на стороні українців допомогають палити цих підерасов, а ******** воюють за *****.
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28.02.2022 15:45 Ответить
Нарешті, два москальські раби вже втомилися, тепер бульбашів роздаватимуть.
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28.02.2022 15:46 Ответить
білоруські раби горять не гірше мацкальських
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28.02.2022 16:21 Ответить
Ну от з Бульлорашкі сунуть 100 машин.
Йх треба знищувати не манші!!!!!!!!
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28.02.2022 17:13 Ответить
Знизувати нА марші....
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28.02.2022 17:16 Ответить
Бульбаші довбанні!Ходили два місяці з надувними кульками і квіточками.Якого хера?Вас же було 200000 !Лукаш вже навалив повні штани і вам мало що залишалось щоб його завалити.Доходилися,а тепер ми маємо розгрібати вашу флегматичну злочинну бездіяльність
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28.02.2022 17:25 Ответить
Так бульбаши уже воюют за *****. Мне попалось видео, на котором они с репоедами охраняют какое-то здание в Бердянске. Обрати внимание на самого мелкого, у него на груди флаг бульбашии.
https://www.dialog.ua/ukraine/247232_1646060107
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28.02.2022 18:15 Ответить
А какого зуя ты так ужрался, что провалился по шею в нужник? А потом вылез и в избу дрыхнуть попёрся? Ясен хрен, говновазилово по всей избе устроил, полено ты пьяное
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28.02.2022 18:48 Ответить
Йой! Як прикро: я пропустив таку потіху - поганяти статевою ганчіркою панарєпістого любителя мамбаци!
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01.03.2022 00:40 Ответить
Репоед, ну куда тебе, конченному алкашу с одной извилиной писать на европейском украинском языке ? Тебе, идиоту, не удалось выучить даже ваше телячье наречие, а ты что-то блеешь.
Водки нет, Иван, тут убогим не подают.
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28.02.2022 18:19 Ответить
... тебя ..как национального героя смердячей мамка Иваном специально назвала? У них Иван-дурак... и мамка видно что то знала...)))))
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28.02.2022 18:22 Ответить
И тебя бить будут, не переживай. Учебником русского языка по скворечнику.
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28.02.2022 18:43 Ответить
Вот - надо было сначала закреплять, а потом уже переговариваться
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28.02.2022 17:53 Ответить
Яка жахлива новина, зараз усі цеглою гидити почнемо...
(кацапи, хоч пакетами для трупів із братішками поділіться... Що? Самим скоро не вистачатиме? А, ну ок)
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28.02.2022 18:38 Ответить
От не треба було нам Лукашенка чіпати. А то кинули його в обійма Путлеру.
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28.02.2022 18:57 Ответить
Що з тобою? Ти втратив можливість критично мислити?
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28.02.2022 19:01 Ответить
Невже не знаєш прислів'я: не чіпай гівно воняти не буде. Ото зачепили його й він завоняв.
Ну а зараз Лукашенко вже в полоні ***** і нічого не може йому перечити.
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28.02.2022 19:44 Ответить
Але це Лукашенка не виправдовує.
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28.02.2022 19:37 Ответить
Так вони тут вже воюють. https://tayga.info/176295 24 февраля нам объявили, что будем захватывать Украину. Прорывались вместе с белорусскими войсками. Сначала пошли войска РФ. На следующее утро уже ОМОН и СОБР в зачищенный сектор, там же увидели белорусских солдат. Задача была захватить Киев. Нам выдали георгиевские ленты, сказали нашить на шевроны», - рассказал он.
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28.02.2022 19:00 Ответить
Необходимо наносить ответные ракетные удары по военной технике на территории Беларусь, меньше жертв будет в Украине. Там все трусы, во главе с их Лукашенко который бегал с Колей с автоматом.
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28.02.2022 19:06 Ответить
Верховна Рада не забудь за майно білорусії в Україні
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28.02.2022 19:33 Ответить
Я уверен, что Лукашенко против войны с Украиной. Ему необходимо отгородиться от обиды от украинских властей, не брать большущий грех на душу и сказать путлеру "нет". Даже если войска пошлют без его разрешения.
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28.02.2022 19:52 Ответить
Какой Вы наивный
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28.02.2022 20:41 Ответить
Возможно он читает эту статью, то надо ему предложить - как поступить. Вряд ли так поступит, но вдруг. Может что-то человеческое у него пробудится.
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28.02.2022 21:46 Ответить
Если беларусы прийдут нас убивать, им прощенья не будет никогда. Как раз, для того чтобы нас сделать врагами на века, подлый и хитрый х-ло хочет отправить беларусов на нас.
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28.02.2022 19:59 Ответить
да ничего "братушки" Мы вам все вспомним,потом не обижайтесь.Мы вас не трогали.Вы на нас напали.
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28.02.2022 20:07 Ответить
РФ это звериное логово
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28.02.2022 20:08 Ответить
Москаля кадировця захерачили.

https://twitter.com/ATS_company_/status/1498277148435623941?s=20&t=iTQB7FbYCavuSS2aiWP9rQ
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28.02.2022 20:11 Ответить
Беларусским воинам следует, каждому, положить оружие и идти домой.
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28.02.2022 20:11 Ответить
Коли наївся бабусиного варення.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498339533741559811

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28.02.2022 20:12 Ответить
Бач паскуда, колорадську стрічку начепив на панталони. Певно хизувався, як їде "освобождать", курва ібана. Все вони, підараси, знають, куди їдуть. А ото "єхалі на учєнія, я нічєго нє знаю" - то брехня, щоб не ******* по собачому їбалу.
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28.02.2022 20:15 Ответить
Я, цих **** асвабадітєлєй в 94-му в Грозному жалів. Молодий був та наївний.
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28.02.2022 23:16 Ответить
Прошу мені пояснити "какая разніца",
мочити кацапів, чи бульбашів?
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28.02.2022 20:39 Ответить
"Промисловий комплекс в Мозирі, Білорусь. Російські солдати завантажили вбитих і поранених на спецпотяг назад до Росії. У Мозирі сьогодні було помічено щонайменше вісім таких військових автобусів швидкої допомоги, тож я вважаю, що потяг вже заповнений."

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
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28.02.2022 20:47 Ответить
Белорусы идите на х...й, здесь вам картошки нет.
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28.02.2022 22:24 Ответить
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