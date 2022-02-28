Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Беларуси, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 11:00 28 февраля

Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации с применением высокоточного оружия дальнего действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Отмечается, что за предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь.

"С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер". Воздушно-космические силы ВС РФ находятся на дежурстве в воздушном пространстве Республики Беларусь. Для перевозки личного состава и грузов используется аэродромная сеть Республики Беларусь. Существует высокая вероятность применения вооруженных сил РБ", – говорится в сообщении.

На Полесье противник понес ощутимые потери и пытается пополнить их за счет воздушно-десантных войск ВС РФ.

На Сиверском направлении он завершил перегруппировку и пытается продолжить наступление на направлении ЧЕРНИГОВ – КИЕВ. Три БТГр в районах ХОМУТОВКА, ГЛУХОВ, БАТУРИН остановлены.

Кроме того, отмечается, что мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже СУМЫ – АХТЫРКА – ПОЛТАВА понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал.

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На Слобожанском направлении противник остановлен.

В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке ВС РФ пытается вести наступательные действия. Цель захватчика по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.

На Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на НИКОЛАЕВ и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе МАРИУПОЛЯ. Вооруженные Силы ведут оборону рубежей.

"Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, враг не отказывается от своей основной цели – получение контроля над КИЕВОМ. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию врагу", - отметили в Генштабе.

Группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. Осуществляет оборону пунктов базирования и портов ОДЕССА, ЮЖНЫЙ, ОЧАКОВ, ЧЕРНОМОРСК по морскому направлению.

Группировка Воздушных Сил ВС Украины прикрывает с воздуха части и подразделения оперативных группировок войск по всей территории Украины.