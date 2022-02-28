Существует высокая вероятность применения вооруженных сил Беларуси, - Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 11:00 28 февраля
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Противник продолжает наступательную операцию против Украины при поддержке оперативно-тактической и армейской авиации с применением высокоточного оружия дальнего действия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Отмечается, что за предыдущие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных ударов (до 30 ракет) и 4 авиационных удара преимущественно с воздушного пространства Республики Беларусь.
"С начала открытой агрессии противник применил около 180 крылатых и оперативно-тактических ракет "Искандер". Воздушно-космические силы ВС РФ находятся на дежурстве в воздушном пространстве Республики Беларусь. Для перевозки личного состава и грузов используется аэродромная сеть Республики Беларусь. Существует высокая вероятность применения вооруженных сил РБ", – говорится в сообщении.
На Полесье противник понес ощутимые потери и пытается пополнить их за счет воздушно-десантных войск ВС РФ.
На Сиверском направлении он завершил перегруппировку и пытается продолжить наступление на направлении ЧЕРНИГОВ – КИЕВ. Три БТГр в районах ХОМУТОВКА, ГЛУХОВ, БАТУРИН остановлены.
Кроме того, отмечается, что мотострелковое подразделение 14 Армейского корпуса Северного флота на рубеже СУМЫ – АХТЫРКА – ПОЛТАВА понесло значительные потери и потеряло наступательный потенциал.
На Слобожанском направлении противник остановлен.
В Донецком операционном районе противник силами 1 и 2 АК при артиллерийской поддержке ВС РФ пытается вести наступательные действия. Цель захватчика по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей не достигнута.
На Таврическом направлении противник после перегруппировки пытается организовать наступление на НИКОЛАЕВ и не оставляет попыток высадки морского десанта в районе МАРИУПОЛЯ. Вооруженные Силы ведут оборону рубежей.
"Несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, враг не отказывается от своей основной цели – получение контроля над КИЕВОМ. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию врагу", - отметили в Генштабе.
Группировка разнородных сил ВМС продолжает ведение боевых действий в юго-западной части акватории Черного моря. Осуществляет оборону пунктов базирования и портов ОДЕССА, ЮЖНЫЙ, ОЧАКОВ, ЧЕРНОМОРСК по морскому направлению.
Группировка Воздушных Сил ВС Украины прикрывает с воздуха части и подразделения оперативных группировок войск по всей территории Украины.
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«Конфликт, который разразился на Украине, - это цветочки. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки», - сказал политик.
Как считает Лукашенко, то, что происходит сейчас - «это конфликт. День, два - будет война, а через три дня - мясорубка»..
Он добавил, что в случае полноценной войны президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся «спрятаться в каком-либо бункере», даже американском. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: https://news.rambler.ru/world/48213583/?utm_content=mnews_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Интересно узнать -как быстр бегает Лукашенко сам и куда побежит? белорусам для своего же блага нужно остановить усатого псевдо- воина
Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
Йх треба знищувати не манші!!!!!!!!
https://www.dialog.ua/ukraine/247232_1646060107
Водки нет, Иван, тут убогим не подают.
(кацапи, хоч пакетами для трупів із братішками поділіться... Що? Самим скоро не вистачатиме? А, ну ок)
Ну а зараз Лукашенко вже в полоні ***** і нічого не може йому перечити.
https://twitter.com/ATS_company_/status/1498277148435623941?s=20&t=iTQB7FbYCavuSS2aiWP9rQ
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498339533741559811
мочити кацапів, чи бульбашів?
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383