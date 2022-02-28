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Кулеба призвал мир разорвать все бизнес-связи с РФ: Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии и Путина
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать бизнес-связи с Россией.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Разорвите все бизнес-связи с Россией. Все. Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии, военных преступлений, дезинформации, кибератак и лично Гитлера 21 века по имени Владимир Путин", - говорится в сообщении.
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"Необходимо обращаться к ООН для срочной организации поставок продовольствия на оккупированые территории", - подчеркнул он.
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#Израиль не подписал резолюцию, осуждающую вторжение в Россию в Украину, в Совете Безопасности #ООН. Несмотря на просьбы и протесты США, #Израиль проголосует "против" в Генеральной Ассамблее ООН.
И почему это совсем не удивляет!?
запад в шоке!
зелёные слуги могут представлять только олигархат, но никак не интересы народа Украины!
уберите его фото