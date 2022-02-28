Кулеба призвал мир разорвать все бизнес-связи с РФ: Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии и Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать бизнес-связи с Россией.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Разорвите все бизнес-связи с Россией. Все. Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии, военных преступлений, дезинформации, кибератак и лично Гитлера 21 века по имени Владимир Путин", - говорится в сообщении.

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