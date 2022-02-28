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Кулеба призвал мир разорвать все бизнес-связи с РФ: Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии и Путина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба призвал мир разорвать все бизнес-связи с РФ: Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии и Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир разорвать бизнес-связи с Россией.

Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Разорвите все бизнес-связи с Россией. Все. Ведение бизнеса с Россией сегодня означает финансирование агрессии, военных преступлений, дезинформации, кибератак и лично Гитлера 21 века по имени Владимир Путин", - говорится в сообщении.

Также читайте: Мобилизована беспрецедентно широкая антипутинская коалиция, - Оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 28 февраля

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+24
за 5 днів Кулеба показав себе як професіонал .
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28.02.2022 12:47
+15
⚡️Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" сообщил о досрочном расторжении контракта с "Газпромом".
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28.02.2022 12:50
+9
То так і є.
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28.02.2022 12:47
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за 5 днів Кулеба показав себе як професіонал .
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28.02.2022 12:47 Ответить
А Федоров?Тот вообще озверел по отношению к расеянам
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28.02.2022 13:16 Ответить
Дополню ,он таким был и раньше талантами рождаются ,а профессионалами становятся
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28.02.2022 16:07 Ответить
То так і є.
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28.02.2022 12:47 Ответить
⚡️Жители Мелитополя грабят продовольственный магазин АТБ из-за нехватки продуктов, - советник главы МВД Антон Геращенко.

"Необходимо обращаться к ООН для срочной организации поставок продовольствия на оккупированые территории", - подчеркнул он.
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28.02.2022 12:47 Ответить
⚡️Идет обстрел Чернигова войсками РФ. В зоне поражения частные и многоэтажные дома, - ГСЧС Украины.
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28.02.2022 12:49 Ответить
O!!!
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28.02.2022 12:49 Ответить
Тысячи росиян не могут вылететь из собственных аэропортов. Позитивное видео.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5012987772080051&id=100001066337747&sfnsn=mo
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28.02.2022 12:50 Ответить
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28.02.2022 12:56 Ответить
⚡️Немецкий футбольный клуб "Шальке-04" сообщил о досрочном расторжении контракта с "Газпромом".
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28.02.2022 12:50 Ответить
Kavkaz Center@newkc14

#Израиль не подписал резолюцию, осуждающую вторжение в Россию в Украину, в Совете Безопасности #ООН. Несмотря на просьбы и протесты США, #Израиль проголосует "против" в Генеральной Ассамблее ООН.

И почему это совсем не удивляет!?
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28.02.2022 12:52 Ответить
А гундосик им туда пенсии платит, ну не лох?
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28.02.2022 13:59 Ответить
Да это квалифицируется как финансирование терроризма!
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28.02.2022 13:16 Ответить
курс рубля падает .а у нас минфин как была цена таки осталась. на нефть кацапскую цена взлетела.
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28.02.2022 13:17 Ответить
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28.02.2022 13:18 Ответить
весь мир должен разорвать отношения, а вы, зелёные недоумки - ведёте переговоры с оккупантом за спиной народа Украины??!!!..
запад в шоке!

зелёные слуги могут представлять только олигархат, но никак не интересы народа Украины!
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28.02.2022 13:19 Ответить
А порошенко чьи интересы представлял?
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28.02.2022 13:21 Ответить
не народа же..
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28.02.2022 13:45 Ответить
Глибоко вдихни, затримай повітря і видихни. Попустило? Тоді перестань писати дурню.
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28.02.2022 13:22 Ответить
переговоры не отношения. говорить можно о многом, о выведении русских военных, и т.п. поговорить не значить что-то решить
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28.02.2022 13:25 Ответить
какие переговоры с террористом кабаевым? вы конченные?
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28.02.2022 13:20 Ответить
було б ще краще, якби підприємці переносили свої бізнеси із росії в Україну. Хоча б після нашої перемоги.
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28.02.2022 13:22 Ответить
Редакция, зачем Вы рекламируете убийцу хутина ????

уберите его фото
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28.02.2022 13:38 Ответить
а в труні можно ?
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28.02.2022 13:42 Ответить
Если публиковать фото этого dickhead'а, то это уже не ЦН будет, а какой-то порнхаб
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28.02.2022 13:45 Ответить
Санкции правительств мира это - первый эшелон. Второй эшелон - бизнес. У нас развёрнут уже третий эшелон: в социальных сетях публикуют штрих-код Украины и призывают покупать товары с этим кодом (товары отменного качества, часто лучше местных) и показывают, с каким кодом товары покупать западло (код России и Белоруссии).
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28.02.2022 13:42 Ответить
 
 