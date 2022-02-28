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В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить "Бандеровский смузи". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В ВСУ обнародовали изображения уязвимых мест вражеской техники, чтобы граждане Украины могли использовать эту информацию для противодействия врагу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В частности, на изображениях указаны уязвимые места грузовиков, бронеавтомобилей "Тайфун", "Тигр" и БТР-82А.

В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 01
В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 02
В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 03
В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 04

Также в ВСУ напомнили, как приготовить "Бандеровский смузи":

В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить Бандеровский смузи 05

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+46
S - sanctions

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28.02.2022 13:03
+27
Хе, хе до 2 марта.Козломордые думают что вот так все легко и просто за 2 рассосется? Наивные люди
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28.02.2022 13:02
+22
Денис Казанський


@den_kazansky

·
2 мин



Это уже истерика.

Кремль понял, что обосрался. И теперь у него плохие уже не только украинские власти, но и все украинцы.
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28.02.2022 13:01
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⚡️Аэрофлот отменяет рейсы в США, Доминикану, Мексику, на Кубу до 2 марта - пресс-служба компании
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28.02.2022 12:59 Ответить
Хе, хе до 2 марта.Козломордые думают что вот так все легко и просто за 2 рассосется? Наивные люди
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28.02.2022 13:02 Ответить
2 марта какого года?
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28.02.2022 13:05 Ответить
... уже - никакого , поезд уехал, пусть идут *****!
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28.02.2022 14:03 Ответить
А вообще это значит, что Анкоридж снова может стать одним из главных аэропортов мира.
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28.02.2022 13:16 Ответить
Денис Казанський


@den_kazansky

·
2 мин



Это уже истерика.

Кремль понял, что обосрался. И теперь у него плохие уже не только украинские власти, но и все украинцы.
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28.02.2022 13:01 Ответить
пишу тут, щоб було максимально прочитано

який ацетон, *****? де його взяти? *****, це прекурсор... він практично ніде не продається!
нах цей рецепт??!!!!!

будівельна бутилова, бітумна чи бітум-каучукова мастика добре розводиться соляркою. додається трохи бензину для легкозаймистості. суміш має бути трохи рідшою за олію, але не зовсім рідкою. вона не повинна одразу стекти на землю. має наче трохи прилипати, тому загущується мастикою. солярка дає високу температуру, бензин - легкозаймистіть. співвідношення компонентів може бути різне, в основному залежно від використаної мастики. експериментуйте.

рецепт годний. поширюйте.
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28.02.2022 14:36 Ответить
Та не куда---а откуда в сто раз важнее. И добросить, и успеть смыться. Есть другое важное. Хорошая штука глицерин---да взять нет где в больших обьёмах и срочно. Липнет бензин хорошо тогда и кучно, тягучая смесь отличная.
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28.02.2022 13:03 Ответить
Тільки не радьте до гліцерину добавляти азотну кислоту
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28.02.2022 14:29 Ответить
S - sanctions

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28.02.2022 13:03 Ответить
Не зрозуміло кінець тканини просочувти перед підпалом, чи ні?
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28.02.2022 13:05 Ответить
Ганчірка натягує бензин з пляшки, подібно до фітилю в гасовій лампі... Звичайно, це не дуже надійно, тому в фірмових коктейлях нічого запалювати не треба - всередині тонкостінна ампула з речовиною, яка дає запалювальну хімічну реакцію...
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28.02.2022 13:13 Ответить
Коктейль-смаколик
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28.02.2022 13:08 Ответить
Так, то все добре, але з ацетоном проблема - це ж прекурсор й в великих об*ємах не продається...((
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28.02.2022 13:10 Ответить
ПЛЯШКУ З ГОРЮЧОЮ СУМІШШЮ ПЕРЕД ЗАПОВНЕННЯМ ТРЕБА ПРОДРЯПАТИ СКЛОРІЗОМ, ОБЛОМАНИМ НАПИЛКОМ АБО ПРОСТО ТВЕРДИМ КАМІНЦЕМ, ЯКШО ВІН ДРЯПАЄ СКЛО.

ЦЕ ЗРОБИТЬ ПЛЯШКУ НАБАГАТО БІЛЬШ КРИХКОЮ ПРИ УДАРІ В ВОРОЖУ ТЕХНІКУ І ЗБІЛЬШИТЬ ЕФЕКТ.
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28.02.2022 13:15 Ответить
Мы , **** ты парашная , как знаем , что происходит в Украине . Ты мне падла будешь, рассказывать , я в квартирах поселил беженцев, из Мелитополя, ,. Ещё неделю назад, они жили себе и горя не знали , а теперь у детей, каждый день истерика . А мне интересно ,как у этой суки нет когнетивного диссонанса, как по его мнению нацисты уживаются с президентом Евреем , и другими руководителями . А может быть в твоих больных мозгах шо то не так . Писков *****, ты военный преступник и будешь отвечать в Гааге, ну если тебя раньше не повесят. А ***** надо уже беречь Жопу , а не лицо, в буквальном смысле .
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28.02.2022 13:15 Ответить
Жовтий фосфор + Сірковуглець + Скипідар.

На відкритому повітрю самозапалюється... В Першій Світовій ця суміш для ранцевих вогнеметів використовувалася...
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28.02.2022 13:17 Ответить
Замість ацетону піде моторна олія, якщо не помиляюсь 1:1 з бензином.
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28.02.2022 13:19 Ответить
То в тому фішка, щоб пластик розчинити в ацетоні - тоді утворюється такий собі липучий кисіль...
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28.02.2022 15:24 Ответить
Еще предложение:
Есть слив сольвентных красок с широкоформатных принтеров, он черный. Сам по себе горит он плоховато (пробовали). Но есть другой плюс: при попадании на смотровые стекла сквозь них нихера не видно. Дворники не помогут. У печатников этой хрени дофига. Можно добавлять в коктейли
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28.02.2022 13:23 Ответить
Gyro, я согласен , хороший рецепт , из учебника, по общей химии за 1943 год, идеальный вариант, но где взять фосфор жёлтый, можно конечно со спичек ,но это трудоемко
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28.02.2022 13:24 Ответить
Сейчас в Украине большая проблема с трупами русских свиней-солдат. Я вот что подумал, а если их разберут украинцы для хозяйственных нужд. Я бы смог взять десяток жмурей на удобрение! Клаптик земли у меня есть, думаю что пару солдат возьму в плен-рабство для обработки этой земли, а тут и перегной хороший подвалил
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28.02.2022 13:25 Ответить
У кацапов инфаркт хватит читая такой учебный материал в украинских новостях:
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28.02.2022 13:28 Ответить
Ютуб. 7 минут назад. Градами обстреляны жилые кварталы Харькова.
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28.02.2022 13:36 Ответить
А еслиб приняли закон об оружии, то и с коктейлем было б меньше мороки. Ну ничё. Шо есть - с тем и будем иметь дело
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28.02.2022 13:46 Ответить
мене забанено, а хто може, киньте сюди
https://www.kp.ru/online/news/4646835/#comments

одне слово
ОБОСРАЛИСЬ
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28.02.2022 13:53 Ответить
Да где ж тот ацетон взять, прекурсор же
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28.02.2022 14:01 Ответить
Бесплатные туры в Ад, в комфортабеьных газенвагенах.
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28.02.2022 14:29 Ответить
бандероевропа не торгуйте з кацапами.цим ви допоможите україні
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28.02.2022 15:22 Ответить
на музыку «вставай страна огромная»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!

Жека Новобытов, 26.02.2022
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28.02.2022 15:43 Ответить
 
 