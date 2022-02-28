В ВСУ показали уязвимые места вражеской техники и напомнили, как приготовить "Бандеровский смузи". ИНФОГРАФИКА

В ВСУ обнародовали изображения уязвимых мест вражеской техники, чтобы граждане Украины могли использовать эту информацию для противодействия врагу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В частности, на изображениях указаны уязвимые места грузовиков, бронеавтомобилей "Тайфун", "Тигр" и БТР-82А.









Также в ВСУ напомнили, как приготовить "Бандеровский смузи":