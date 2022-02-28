Десятки бойцов росгвардии из Сибири вместе с командиром погибли в Украине, отправили самолет с их труппами, - росСМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Источники российских медиа утверждают, что под Киевом погиб командир подразделения росгвардии в Кемеровской области Константин Огий совместно с десятками бойцов, и в Сибири ожидают самолет с их труппами.
Об этом пишет сибирское медиа "Тайга.Инфо", передает Цензор.НЕТ.
Источники журналистов утверждают, что при попытке захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом погибли не менее 42 бойцов росгвардии совместно с командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.) по Кемеровской области полковником Константином Огием. У него был опыт боевых действий в Чечне и Афганистане.
Кроме того, источники российского медиа предполагают, что потери могут быть больше, потому что неизвестно точное количество погибших и пленных ОМОНовцев.
"Колонну **** [расстреляли]. Пацаны - Красноярск и Новокузнецк", - цитирует издание одного из собеседников.
Позывным Огия якобы был Аббат. Также среди погибших источник издания назвал фамилии "Мурзин" и "Шлегель". "Погибли 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько омоновцев", - цитирует издание свой источник.
Подразделения ОМОН и СОБР предназначены для охраны общественного порядка в городах и преследовании преступников. Однако их, по данным источников, использовали для попытки захвата военного аэродрома в битве с вооруженными силами Украины.
В Кемеровской области ждут самолет с телами погибших 28 февраля.
В то же время, ни в российском министерстве обороны, ни в росгвардии не ответили на запросы журналистов.
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респект
- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть "Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный". Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - у них же это «Сичень"!!!
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"приветственное" всем у кого есть вайбер, стоит только одна птичка
Нехай вивозять кравчучками!
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Досвід не поміг? Полетів ногами вперед.
Он "херой", он убил детей в Украине
Будьте прокляты, номинация "уроды года"
Нарожаете себе еще потом уродов
Думали з наскоку, а воно он як НЕЛОВКО вийшло…
Щоб вас, падлюк, сира земля не прийняла !!
Слава Захисникам України!!!
Слава України !!,
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.