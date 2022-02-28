Десятки бойцов росгвардии из Сибири вместе с командиром погибли в Украине, отправили самолет с их труппами, - росСМИ

Источники российских медиа утверждают, что под Киевом погиб командир подразделения росгвардии в Кемеровской области Константин Огий совместно с десятками бойцов, и в Сибири ожидают самолет с их труппами.

Об этом пишет сибирское медиа "Тайга.Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Источники журналистов утверждают, что при попытке захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом погибли не менее 42 бойцов росгвардии совместно с командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.) по Кемеровской области полковником Константином Огием. У него был опыт боевых действий в Чечне и Афганистане.

Кроме того, источники российского медиа предполагают, что потери могут быть больше, потому что неизвестно точное количество погибших и пленных ОМОНовцев.

"Колонну **** [расстреляли]. Пацаны - Красноярск и Новокузнецк", - цитирует издание одного из собеседников.

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Позывным Огия якобы был Аббат. Также среди погибших источник издания назвал фамилии "Мурзин" и "Шлегель". "Погибли 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько омоновцев", - цитирует издание свой источник.

Подразделения ОМОН и СОБР предназначены для охраны общественного порядка в городах и преследовании преступников. Однако их, по данным источников, использовали для попытки захвата военного аэродрома в битве с вооруженными силами Украины.

В Кемеровской области ждут самолет с телами погибших 28 февраля.

В то же время, ни в российском министерстве обороны, ни в росгвардии не ответили на запросы журналистов.