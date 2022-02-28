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Десятки бойцов росгвардии из Сибири вместе с командиром погибли в Украине, отправили самолет с их труппами, - росСМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Десятки бойцов росгвардии из Сибири вместе с командиром погибли в Украине, отправили самолет с их труппами, - росСМИ

Источники российских медиа утверждают, что под Киевом погиб командир подразделения росгвардии в Кемеровской области Константин Огий совместно с десятками бойцов, и в Сибири ожидают самолет с их труппами.

Об этом пишет сибирское медиа "Тайга.Инфо", передает Цензор.НЕТ.

Источники журналистов утверждают, что при попытке захвата аэродрома в Гостомеле под Киевом погибли не менее 42 бойцов росгвардии совместно с командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.) по Кемеровской области полковником Константином Огием. У него был опыт боевых действий в Чечне и Афганистане.

Кроме того, источники российского медиа предполагают, что потери могут быть больше, потому что неизвестно точное количество погибших и пленных ОМОНовцев.

"Колонну **** [расстреляли]. Пацаны - Красноярск и Новокузнецк", - цитирует издание одного из собеседников.

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Позывным Огия якобы был Аббат. Также среди погибших источник издания назвал фамилии "Мурзин" и "Шлегель". "Погибли 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно, сколько омоновцев", - цитирует издание свой источник.

Подразделения ОМОН и СОБР предназначены для охраны общественного порядка в городах и преследовании преступников. Однако их, по данным источников, использовали для попытки захвата военного аэродрома в битве с вооруженными силами Украины.

В Кемеровской области ждут самолет с телами погибших 28 февраля.

В то же время, ни в российском министерстве обороны, ни в росгвардии не ответили на запросы журналистов.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+135
Афган прошел, Чечню прошел.
Украину - не прошел.
Проходун, бл*ть.
Слава Украине!
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28.02.2022 13:20
+81
Кожному російському місту окремий літак з трупами.
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28.02.2022 13:20
+67
Хай ще й їхній літак з трупаками окупантів впаде. Щоб були відбивні подвійної прожарки.
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28.02.2022 13:20
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⚡️ Япония вводит персональные санкции против Лукашенко - премьер страны.
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28.02.2022 13:33 Ответить
а такаож пишуть що це - війна а не спец операція

респект
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28.02.2022 13:33 Ответить
Эта вам, ***, не протестующих бабок и гомиков разгонятьдубинками и по асфальту их тянуть в автозаки - сдохните все на нашей земле, твари.
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28.02.2022 13:34 Ответить
ой лишенько! так шо ж это получается - пуская на фарш "космонавтов", украинцы освобождают россиян от их дубинок? пусть платЮт за работу
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28.02.2022 13:34 Ответить
Счастливчики! Будут похоронены, а не съедены собаками )
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28.02.2022 13:35 Ответить
Це у кацапів цей місяць - фєвраль. А у нас це ЛЮТИЙ.
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28.02.2022 13:35 Ответить
І нехай кацапи хрестяться, що вони в СІЧЕНЬ не поперлися.
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28.02.2022 13:36 Ответить
Четвертий день російсько-української війни Горить техніка , купами везуть трупи в Росію Путін прибігає до своїх шаманів:

- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть "Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный". Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - у них же это «Сичень"!!!
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28.02.2022 15:01 Ответить
https://t.me/truexanewkr/4173 Привітання кацапам від наших кібервійськ.
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28.02.2022 13:35 Ответить
Їпашити русню треба так, щоб Талiбан хрестився
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28.02.2022 13:35 Ответить
⚡️СМИ: Поезд Полтава-Харьков стоит сейчас на платформе и не может отъехать из-за обстрелов. Машинист командовал всем лечь на пол. В поезде женщины и дети.

Информация проверяется.
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28.02.2022 13:36 Ответить
Насіння в кишені насипали..
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28.02.2022 13:37 Ответить
Горіть у пеклі рашиссти!!!
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28.02.2022 13:37 Ответить
євро вже по 114,12 рубля і падіння триває. Це - кінець сказав Штірліц засунувши в руку в кишеню, а де ж пістолет?
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28.02.2022 13:38 Ответить
насіння у кишені важливіше.
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28.02.2022 15:07 Ответить
Синку! Ти поклади, поклади насіння у кишеню. А зачем, бабуль? Ти посто поклади...
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28.02.2022 15:13 Ответить
⚡️Все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты, - Минфин Украины
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28.02.2022 13:38 Ответить
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28.02.2022 13:39 Ответить
звонить в помойку это роуминг?
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28.02.2022 13:43 Ответить
ух ты, у паРаши новая погремуха - помойка а то ЮтЮб такий пантрикапишний що блокує
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28.02.2022 14:08 Ответить
Вчора писали на вайбери, дуже успішно. Вони звичайно не відповідають, а у баскова взагалі через годину номер був не дійсний, але спробувати ще можна.
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28.02.2022 14:32 Ответить
Написал
"приветственное" всем у кого есть вайбер, стоит только одна птичка
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28.02.2022 13:52 Ответить
Меня больше всех шарий беспокоит.
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28.02.2022 19:40 Ответить
До Кобздона на концерт відправилися.Скоро у Йосі буде Аншлаг, коли приєднається головне *****.
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28.02.2022 13:40 Ответить
до аншлагу ще далеко. бо схоже що Кобздон на Маракані виступає)
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28.02.2022 14:10 Ответить
земелька стекловатой, росгады
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28.02.2022 13:41 Ответить
А ****** би кацапів кийками, як звик, то був би і живий, і при ділі.
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28.02.2022 13:41 Ответить
Смерть цапам!
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28.02.2022 13:42 Ответить
Який ще нах літак?
Нехай вивозять кравчучками!
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28.02.2022 13:43 Ответить
У нас є і буде психологічна проблема. Як убити людину. Ось так просто, на вулиці підійти ззаду до окупанта і всадити йому ніж в шию. Через це загине ще багато українців. Бо у кацапів таких проблем нема.
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28.02.2022 13:43 Ответить
так стінгерами їх, джавелінами, стугнами, NLAW треба їх х**рить, для чого ж руки марать
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28.02.2022 14:11 Ответить
Ехал в Украину за крестом на груди а получил крест у головы...
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28.02.2022 13:43 Ответить
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28.02.2022 13:51 Ответить
Так це і є той ...командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. - Ред.) по Кемеровской области полковником Константином Огием. У него был опыт боевых действий в Чечне и Афганистане.
---
Досвід не поміг? Полетів ногами вперед.
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28.02.2022 13:58 Ответить
Логічно поміркувавши можна прийти до висновку що в Афгані воно не було- хіба що сопляком на кухні в САВО при зйобувані на березі річко Ош в совку.
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28.02.2022 14:41 Ответить
Палковник бил большая **** он пасовал при трьох тузах . А в Україні зіграв тотус з повним зажмуренням!!!
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28.02.2022 14:10 Ответить
весь пробитый скрепами, абсолютно весь ...
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28.02.2022 14:23 Ответить
вся грудь в кресах но ,думал, одного креста не хватает.
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28.02.2022 14:47 Ответить
В ногах, вообще-то
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28.02.2022 13:56 Ответить
не совсем. у русни не совсем крест, а крест с домиком над могилкой. это мордва так хоронила своих рузьких лудей в домике для мертвых.
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28.02.2022 13:58 Ответить
Просмотрел кучу видео о пленных, но не видел. чтобы москвичи или петербуржцы там встречались. В основном регионы подальше от т,н, столицы
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28.02.2022 13:44 Ответить
ну дак може москвичі і петербуржці і не йдуть в рос армію. туди, мабуть, з голодухи йдуть ті, хто в регіонах. ще й данину мафії платять, я чула. кожен раз після получки.
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28.02.2022 14:14 Ответить
В одному стрімі були салаги-танкісти обісцяні з Каменки під Виборгом. В 80х точно там був танковий полк, бував там на полігоні.
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28.02.2022 14:19 Ответить
Нравится-не нравится а ОМОН зашкварится ...
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28.02.2022 13:46 Ответить
пора бомбить мацкву не ядреными бомбами , а трупами расейско-фашистских оккупантов. и не только кремль , но и каждую расейскую избу.
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28.02.2022 13:47 Ответить
це йому за чечню і вбитого героя дудаева
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28.02.2022 13:48 Ответить
Мне вот интересно , чисто гипотетически , а самки с русни , будут после этого рожать ещё? Ну бабами их не назовёшь, бабы ,берегут своё потомство ,
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28.02.2022 13:50 Ответить
Ну что, русская мать, встречай в пакете сына
Он "херой", он убил детей в Украине
Будьте прокляты, номинация "уроды года"
Нарожаете себе еще потом уродов
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28.02.2022 14:17 Ответить
пуйлоскотине повезло. не будут страдать по засортиренной пуйлом расее.
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28.02.2022 13:51 Ответить
Похороночки матусям полетілі. Зара почнеться.
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28.02.2022 13:52 Ответить
Пуйло послало соколиків на забій, повернуться на родіну свіжозамороженим "ГРУЗом200"
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28.02.2022 13:53 Ответить
Вони не "загиблi", вони - "знищенi".
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28.02.2022 13:54 Ответить
за чей счёт банкет/самолёт?
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28.02.2022 13:54 Ответить
Сначала вывозят, кому далеко, того авиа почтой
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28.02.2022 14:01 Ответить
AliExpress Standard Shipping
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01.03.2022 11:31 Ответить
Увесь цей відпрацьваний безславний непотріб гнідний слід складати пачками поблизу московитського кремля. Най володя пронюхає, чим тхне руський дух непереможний. Звісно, місця на всіх хробікав може й забракувати - то ж нехай бажаючі заздалегідь записуються у чергу, перекличка за дзвінком колокольчика з шійки деряблої скаженої кремлівської корови.
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28.02.2022 13:54 Ответить
Наїлися московські окупанти-убивці Української земельки в Київщині!!
Думали з наскоку, а воно он як НЕЛОВКО вийшло…
Щоб вас, падлюк, сира земля не прийняла !!
Слава Захисникам України!!!

Слава України !!,
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28.02.2022 13:54 Ответить
СТОП *****!!!



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28.02.2022 13:57 Ответить
у пуйла тормоза отказали . ему нужен принудительный стоп в его бункерном сортире. нету русских на расее ....... одни нацико-фафиковую каку .цапающие.
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28.02.2022 14:04 Ответить
Всё равно у дебильный родни этих жмуров плохо с причинно-следственными связями. Вряд ли они скажут хоть одно кривое слово в сторону путлера с дружками.🤷
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28.02.2022 13:59 Ответить
Интересно, что это за самолёт такой? Неужто святейшего гундяя уговорили трупы вывозить?
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28.02.2022 14:00 Ответить
Та до Чорних тюльпанів вони ще з Афгана привчені.
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28.02.2022 14:15 Ответить
Дебилы, вы бы хотя бы видео 2014 с нашими щипаными беркутами посмотрели сначала, вас же разберут как матрёшку....
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28.02.2022 14:02 Ответить
Це перша новина про велику кількість двухсотих була на ехо мацкви ще 2 год назад!!!. На форумі прихильники України викладають сайти з зажмуреними освободителямі. а пригожинські боти і кацаповата -ми побєділі.
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28.02.2022 14:02 Ответить
Було б непогано збирати тушки в вагони для скота і "виштовхувати" в *********. Хай там самі їх фасують, пакують, нюхають та ідентифікують.
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28.02.2022 14:02 Ответить
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28.02.2022 14:03 Ответить
обмен товаром - не грабеж !
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28.02.2022 14:06 Ответить
Зачем вообще тратить ресурсы на перевоз этого мяса? Закопать их где-то подальше, чтобы не воняло, и забыть.
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28.02.2022 14:08 Ответить
Хіба що поряд зі скотомогильниками, але ж коні не винні.
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28.02.2022 14:17 Ответить
42 особини це майже 2 взводи а не відділеня
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28.02.2022 14:08 Ответить
Потрібно як у фільмі «300 спартанців» побудувати стіну з їх трупів,хай нюхають
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28.02.2022 14:08 Ответить
****** сибирскую нечесть, это просто зверекак и кадыровцы
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28.02.2022 14:11 Ответить
Дуже добре, що менти місцеві дізналися. Вони на Московії сила а не армія . Може збунтуються.
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28.02.2022 14:15 Ответить
а как все радужно начиналось у мордвы. ( Аналогия с Суоми 39-40)
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
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28.02.2022 14:17 Ответить
https://youtu.be/ykFOQFBW_BA
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28.02.2022 14:21 Ответить
где наши музыканты, почему еще нету такой украинской польки с нашим текстом про Украину????
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28.02.2022 14:35 Ответить
Хіба оце погана? Для хору - якраз Написав Адміну вранці щоб знайшов вихід на музикантів - щось мовчить!

Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…



С. Гайдамака.
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28.02.2022 15:55 Ответить
Константин Огий... и фамилия наша. Но он сам выбрал свою судьбу.
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28.02.2022 14:38 Ответить
МАНКУРТ!!!
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28.02.2022 15:55 Ответить
не загинули... подохли бездомными псами... гибнут только за Родину... а они псы шелудивые, типа зверьков какдыровцев... рамзан, ссыкун... выйди на крылечко, ***** тебя по твоим яйцам, чтобы больше уродов не создавал... как твой отец, создавший тебя дебила, сейчас стоит перед Аллахом (салля ллаги алейги у саллям), прося искупления себе и лютой смерти тебе ********, которого **** все горные козлы Дагестана... стыдно ему за тебя ***********... ты оказался не гордым горцем, а ********* и просравшим свою честь и честь тэйпа бараном...
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28.02.2022 14:42 Ответить
Умер Максим - ну и *** с ним! Положат в гроб, мать его ** ...
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28.02.2022 14:50 Ответить
Люди вы думаете их на самолётах домой отвезут????А зачем закуплены 45 000 черных мешков предназначенных для утилизации в мобильных крематориях???Ответьте мне ..Зачем мешки????
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28.02.2022 15:50 Ответить
Ljudi gibnut a okupanti dohnut, tak shto rjuskij soldat - idi nahuj.
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28.02.2022 15:56 Ответить
повезло, что хоть осталось от тел что отправить
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28.02.2022 17:51 Ответить
Як би ті уроди ,,Мрії" не розбомбили то можна було б всіх за один раз відправити через тиждень
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01.03.2022 01:52 Ответить
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