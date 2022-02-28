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"Укрзализныця" призывает все граничащие с РФ стране прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение со страной-агрессором

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Укрзализныця обращается ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций со страной-агрессором — Российской Федерацией.

 Соответствующее обращение разослано в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки из России, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Россиянин, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", - говорится в сообщении.

Украинский перевозчик указывает, что проводники, диспетчеры, машинисты и другие работники РЖД выполняют преступные приказы везти оккупантов и их танки к границе Украины. Поэтому их нельзя больше называть железнодорожниками, только убийцами.

"Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом. Ты даже в своем страшном сне не видел, каково это работать под взрывами снарядов и выстрелов, днями не спав, рискуя своей жизнью, вывозить мирное население из-под обстрелов. А мы работаем так уже пятый день и дальше будем работать, пока не победим!", - уверяет УЗ.

В ведомстве добавили, что у украинских железнодорожников есть "железные нервы и не только…", а Россия – дырявая, как и ее вагоны.

Автор: Анастасія Потіха
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Дырявая расея
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28.02.2022 14:00 Ответить
Рузьке поезд, ну вы поняли
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28.02.2022 14:05 Ответить
videl son...
v dol dorogi mertvie s kosami stojat
po seredine ***** rakom, javelin v dupe, roga vilkami pribiti k cherepu
s zadi garnij hucul spickami igraet i tixo tak napevaet:
"mi poedem, mi pomchimsia
rannim utrom na oleniax....."

shoigu riadom valiaetsia v ****
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28.02.2022 14:10 Ответить
НА польшу давите чтобы ЖД луке перекрыли. Тогда Китайский дядя Си будет вне себя....
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28.02.2022 14:12 Ответить
Sratj holteli na djadju si, vot nash sosed Litva, kitaiskoi opande tak i skazala - tuda idi i nepesti.
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28.02.2022 15:54 Ответить
Правильно,поддерживаю...
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28.02.2022 14:30 Ответить
Tak poljoti nad Latvijei zapreshcheni vsem kto svjazan s rashkoi, Scha, mislj, nado datj ideju rebjatam - ostanavlivajet furu s raseiskimi nomerami - pokazivajet napravjenije v storonu Rasseji i sdobrimi slovami - ruskij shofjotr, poshjol *****. Jesli ne ponimajet, to v prjamom smisle, mashinu na stojanku ia samogo peshkom do rashki.
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28.02.2022 15:53 Ответить
 
 