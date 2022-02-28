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Российский миллиардер Тиньков выступил против войны с Украиной: "Государства должны тратить деньги не на войну. Мы против!"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский миллиардер, основатель TCS Group Олег Тиньков выступил против войны с Украиной.
Соответствующую публикацию Тиньков сделал в Instagram, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, исследование победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" – говорится в сообщении.
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Японія заявила про повернення Курил.
це по принципу і ваним і нашим
Все будьте внимательны, не открывайте незнакомые письма, ничего не устанавливайте, - глава Минцифры Украины Федоров.
А чого ти **** це не казав одразу на початку війни?
А почав волати, коли твої грошики почали тю-тю!!
Моє питання, сподіваюся, зрозуміло?
САМИ , ЦУКИ , виноваты
терпели ЧМО 23 года . Всех все устраивало?
РАЗОРЯЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХАЙТЕ В ТАЙГЕ
ВАС В ПРИЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО БОЛЬШЕ НЕ ПУСТЯТ
Джерело:
телеграм-канал STERNENKO
Гарно було б якби вони його самі тихо прибрали, скільки людей недоумок вбив і так обманює
"Альонушка уже табакерку на стол поставила" .
Я гадав ***** до літа дотягне але бачу що ні. Згадаєте Укроповича потім
когда одним чудесным утром проснешься с пустыми карманами, еще и не такое скажешь!
Рускій "протів" - іді *****.
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А раз против, то устрани пуйла.
Денег у тебя достаточно, на которые найдутся желающие.
т.е. если бы было достаточно денег и не заметно было что тратится
то было все ок что ли?
ах ты тварь
вас тольк деньги заботят
"братский" народ блин