В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря). ФОТОрепортаж
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили диверсантов.
Об этом сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Охрана Михайловского Златоверхого монастыря обезвредила российскую диверсионную группу, которая пыталась проникнуть на территорию. Также рядом с территорией были обнаружены метки, которые были обезврежены. Митрополит Епифаний поблагодарил охранников за внимательность.
Известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование независимой от России Церкви. Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора – лидеров украинского общества и государства.
Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора – Предстоятель ПЦУ.
Учитывая это, были приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить непоправимые последствия для Поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг достиг успеха своего замысла.
Могу официально засвидетельствовать, что Предстоятель не уезжал и не уедет за пределы Украины, само мнение об этом абсурдно.
У него надежная охрана. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы", - рассказал архиепископ.
Пожалуйста, подождите...
Повісили б на місці.
РПЦ має бути заборонена в Україні на законодавчому рівні та визнана терористичною організацією. В іншому випадку, ми, народ України візьмемо цей процес в свої руки.
Російські окупанти розстріляли українського капелана ПЦУ
Окрім того розслідування довело причетність Шарія до Костянтина Малафєєва, праворадикального російського фашиста. Шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій росії. Малафєєв був одним з авторів так званої "рускої весни" у 2014 року.
он это любит.
а мы с томосом.
и он нас бережот
в Украине не будет ни одного московского попа
перейдите в ПЦУ,
или будете гореть в аду
Єдине,що може спасти РПЦ в Україні від розгрому-
Негайне проголошення АНАФЕМИ *****!!!!!!!!!!!!!
І то ,по доброті нашій!!!!!!!!
Смерть ворогам!
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, прецеденты с отчислением зафиксированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы
Некоторые европейские вузы отчисляют российских студентов на фоне операции России на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, прецеденты с отчислением зафиксированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы. Об этом сообщается в Instagram Москальковой по итогам ее встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Отмечается, что министерство принимает все меры по защите прав российских студентов.
Слава Петру!