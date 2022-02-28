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В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря). ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря). ФОТОрепортаж

В Михайловском Златоверхом монастыре обезвредили диверсантов.

Об этом сообщил заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Охрана Михайловского Златоверхого монастыря обезвредила российскую диверсионную группу, которая пыталась проникнуть на территорию. Также рядом с территорией были обнаружены метки, которые были обезврежены. Митрополит Епифаний поблагодарил охранников за внимательность.

Также смотрите: "Одесса и область напичканы диверсантами", - украинские военные. ФОТОрепортаж

Известно, что в своей речи перед началом войны Путин одной из претензий к Украине назвал существование независимой от России Церкви. Также известно от международных партнеров о составленных оккупантами списках целей их террора – лидеров украинского общества и государства.

Эти публичные сообщения, а также информация, которую нельзя обнародовать, полученная от украинских и международных источников, дали основания объективно считать, что среди целей российского террора – Предстоятель ПЦУ.

Учитывая это, были приняты особые меры безопасности, чтобы предотвратить непоправимые последствия для Поместной Церкви и Украины в это время борьбы за свободу, если бы враг достиг успеха своего замысла.

Могу официально засвидетельствовать, что Предстоятель не уезжал и не уедет за пределы Украины, само мнение об этом абсурдно.

У него надежная охрана. Он работает постоянно, общаясь с архиереями и духовенством на местах, с нашими зарубежными друзьями, вознося молитвы", - рассказал архиепископ.

В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря) 01
В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря) 02
В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря) 03
В Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве обезвредили диверсантов. Епифаний может быть целью россиян, - Евстратий (Зоря) 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+42
расстреливать сразу за такое
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28.02.2022 14:39
+24
А коли візьмуься за секту фсб - церкви мп: це ж легалізовані дрг. Там в підвалах може бути зброя, як це було в Славянську в 2014р...
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28.02.2022 14:42
+23
він має бути захищенний не менше Зеленського
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28.02.2022 14:41
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расстреливать сразу за такое
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28.02.2022 14:39 Ответить
не сразу....сначала помучать
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28.02.2022 14:41 Ответить
и допросить
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28.02.2022 14:43 Ответить
геть розумом поехали "дыверсанты" конченные кто их надоумил ПЕРЕТЬ ПРОТИВ БОГА!!!!!?????
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28.02.2022 14:44 Ответить
Сатана *****...
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28.02.2022 14:54 Ответить
він має бути захищенний не менше Зеленського
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28.02.2022 14:41 Ответить
Вот твари, все готовы уничтожить, суки православные!
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28.02.2022 14:41 Ответить
Навіщо затримали?
Повісили б на місці.
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28.02.2022 14:41 Ответить
Шо то за шмата на дереві ? Кацапа повісили за яйка ?
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28.02.2022 14:42 Ответить
А коли візьмуься за секту фсб - церкви мп: це ж легалізовані дрг. Там в підвалах може бути зброя, як це було в Славянську в 2014р...
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28.02.2022 14:42 Ответить
В більшості так і чинять. Диверсанти поза конвенцією
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28.02.2022 14:44 Ответить
Звернення до української влади!
РПЦ має бути заборонена в Україні на законодавчому рівні та визнана терористичною організацією. В іншому випадку, ми, народ України візьмемо цей процес в свої руки.
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28.02.2022 14:47 Ответить
Все вірно.Одна Україна,одна церква.Ніяких уточнень ,та ще про маскальський патріархат. Хай здохнуть за благословляння кацапських ракет,військ.
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28.02.2022 14:52 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YQAcctfA3Mo
Російські окупанти розстріляли українського капелана ПЦУ
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28.02.2022 16:02 Ответить
ваня, на швабру, шагом марш
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28.02.2022 15:11 Ответить
ты иуда в лавре у мп фсб за 30 сребников.
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28.02.2022 15:19 Ответить
SSUKI гундяєвські посіпаки, зашчишчали мацковский сатанат. Хто не знає, то у гундяєва мацковцкага сатаната є своя бойова гвардія - тіпа уйобка стрєлкова-гіркіна ********.
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28.02.2022 14:49 Ответить
Шарій, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС
Окрім того розслідування довело причетність Шарія до Костянтина Малафєєва, праворадикального російського фашиста. Шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій росії. Малафєєв був одним з авторів так званої "рускої весни" у 2014 року.
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28.02.2022 14:52 Ответить
З 2014 я вимагаю прибрати з серця України - Києво-Печерської Лаври - кацапську секту ФСБ кірюші гундяєва. І що? Там резедентура ФСБ! Саме звідти почав Гіркін, саме звідти по Києву розповзаються диверсанти і мають там притулок. Києво-Печерська Лавра не має ніякого стосунку до **********!!! Це наша, київська святиня. Що там роблять кацапськи ******** під час війни? Готують хресні ходи за "мір і дрючьбу"?
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28.02.2022 14:52 Ответить
Сказав трохи ран!ше мене)))
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28.02.2022 14:57 Ответить
Та я вже "гавкати" задовбався! Склав 8 петицій і всі вони "раптово" зникають з сайту як Пєті так і Зєлі а мій від на сайт блокують...
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28.02.2022 15:05 Ответить
Відправити їх душі до найвищого начальства Епіфанія. Той точно все розсудить справедливо.
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28.02.2022 14:55 Ответить
это московскому и всея россии гундяю можно отсосать,
он это любит.
а мы с томосом.
и он нас бережот
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28.02.2022 14:56 Ответить
Онухрія ловіть і всі московські церкви перевіряйте терміново! Там точно і зброя, і москальські тварини!
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28.02.2022 14:57 Ответить
думаю, после окончания войны
в Украине не будет ни одного московского попа
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28.02.2022 14:57 Ответить
призываю всех прихожан УПЦ МП
перейдите в ПЦУ,
или будете гореть в аду
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28.02.2022 14:59 Ответить
А, что московитый дебил, по кличке Кирилл, молчит? Оно же претендует на паству здесь - и, благословила своих скотов на убийство безоружных граждан?
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28.02.2022 15:00 Ответить
Перед відправкою в Україну кацапські попи освячували зброю окупантам і благословляли на "ратний подвіг".
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28.02.2022 15:09 Ответить
Бережи вас Господь, Отче.
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28.02.2022 15:01 Ответить
та моліться за Україну...отче
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28.02.2022 15:22 Ответить
Шануймося українці!
Єдине,що може спасти РПЦ в Україні від розгрому-
Негайне проголошення АНАФЕМИ *****!!!!!!!!!!!!!
І то ,по доброті нашій!!!!!!!!
Смерть ворогам!
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28.02.2022 15:01 Ответить
На святе замахнулись пи..ери.
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28.02.2022 15:05 Ответить
Росейский десант приземлился ... на бутылку https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:06 Ответить
Зашибісь!!!
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28.02.2022 15:22 Ответить
Без коментарів.
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28.02.2022 15:08 Ответить
почему не застрелили????
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28.02.2022 15:09 Ответить
Появились первые свидетельства применения российскими ВКС неуправляемых бомб. Такие авиадуры широко применялись в Чечне и Сирии, нанося огромный ущерб мирному населению
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28.02.2022 15:09 Ответить
ну раз поймали удмуртского лазутчика в храме, так там и нужно на воротах прибить его четырьмя гвоздями сотки.
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28.02.2022 15:10 Ответить
И осиный кол в сердце. Чтобы потом не сбежал.
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28.02.2022 15:29 Ответить

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, прецеденты с отчислением зафиксированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы

Некоторые европейские вузы отчисляют российских студентов на фоне операции России на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, прецеденты с отчислением зафиксированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы. Об этом сообщается в Instagram Москальковой по итогам ее встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Отмечается, что министерство принимает все меры по защите прав российских студентов.
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28.02.2022 15:11 Ответить
Війна--якщо сказати що це погано---це не сказати НІЧОГО!! Але є і свої плюси,єдність,примирення,визнання якої країни ти громадянин і багато ще чого і я так розмірковою,що після всього цього страхіття,дуже,ні,поголовно будуть зафіксовані переходи МП під лоно ПЦУ. В свій час,Єпіфаній говорив,що всьому свій час і цей час настав!!! ГОСПОДЬ з нами і перемога буде за нами,і будемо сподіватись,що наші правителі не забудуть хто відстояв Україну,і повернуться лицем до народу,забудуть свої чвари,і будуть працювавти на благо свого народу і України!!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!!
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28.02.2022 15:14 Ответить
Військовим варто заглянути "в гості" в лавру.Цілком ймовірно що там база диверсантів.
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28.02.2022 15:15 Ответить
В 2014 році так і було на Донбасі. Масковські церкви були базами для сепаратюг і складами їхньої зброї.
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28.02.2022 15:23 Ответить
Томос - одна з основних причин початку цього масштабного наступу.
Слава Петру!
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28.02.2022 15:15 Ответить
Це вже перебор . Слава Україні ,а не Петру чи Володимиру ...
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28.02.2022 15:21 Ответить
Героям слава !!!
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28.02.2022 16:05 Ответить
Викинуть усе кончене РПЦ з Лаври, перевірте Лавру на диверсантів.
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28.02.2022 15:15 Ответить
Заборонити куйло-цЕркву по всій Україні! Чого чекаємо?
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28.02.2022 15:45 Ответить
нічого святого немає, тварі.
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28.02.2022 16:15 Ответить
просто разорвите договор аренды -чего панькатся
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28.02.2022 17:07 Ответить
О церкви: скажите мне где тот святой который предаст Путина анафеме!??
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28.02.2022 17:46 Ответить
 
 