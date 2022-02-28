"Ядерное оружие": Смены пунктов управления Ракетных войск РФ начали боевое дежурство усиленным составом
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Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что очередные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ РФ, командование далекой авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.
"Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ РФ, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", - говорится в сообщении.
27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.
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Ядерное оружие они расчехлили)
Отберите кто-нибудь у обезьяны гранату)
як піднімати курс ***** в пікє ядерною кузькінойматєрью...
⚡️По подтвержённым оценкам, с утра и до 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной российской техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса, - советник президента Украины Алексей Арестович
А за Парашу даже стаканов поднимать не будут... да Кужегетович не дай БОГ запустить тебе ракету бабахнет так что половина сопок Магаданской и Анадырских областей слетит в Космос...
щоб не було ядерної війни, декілька ударів завдайте по місцю перебування Хутіна.
А как же великая россия
А вы на том свете будете Путинский рай строить?
Неужели вы даже богу войну устроите?
- А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.
Со всем известным для него итогом.
да нехрена
за сирию, за украину он должен вместе с ним сидеть
он, лаврноконь, машказахарка, соловьиный помет, ********* и прочие
чтобы мрази потом в своей искаженной истории не придумывали
что они с нато воевали в 22м году "нА Украине"