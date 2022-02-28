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"Ядерное оружие": Смены пунктов управления Ракетных войск РФ начали боевое дежурство усиленным составом

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Путину, что очередные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ РФ, командование далекой авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ru.

"Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину, что дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов ВМФ РФ, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", - говорится в сообщении.

27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США отреагировали на решение Путина привести ядерные войска в режим готовности: "Мы должны останавливать его действия сильнейшим образом"

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+64
Вы бензовозы довезти к месту дислокации не можете)
Ядерное оружие они расчехлили)
Отберите кто-нибудь у обезьяны гранату)
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28.02.2022 14:46
+58
Тихо уползал в тайгу в жопу раненый Шойгу...
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28.02.2022 14:45
+44
В жопу вам запихнем ваше ЯО *******.
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28.02.2022 14:45
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⚡️В сторону Энергодара идет еще одна колонна с российскими танками, - городской глава Дмитрий Орлов.
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28.02.2022 14:44 Ответить
Кому така новина подобається ?
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28.02.2022 15:36 Ответить
5!!! Лайків стоїть, то ппц
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28.02.2022 15:37 Ответить
Не кому не нравится , но распространять и предупреждать надо .
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28.02.2022 15:39 Ответить
*не кому*,- это фыздець, ты настоящее хрюсское неграмотное животное
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28.02.2022 19:51 Ответить
➡️
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28.02.2022 21:47 Ответить
Правду немцов казав
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28.02.2022 14:44 Ответить
воно *******.
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28.02.2022 14:51 Ответить
вони
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28.02.2022 14:57 Ответить
Тихо уползал в тайгу в жопу раненый Шойгу...
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28.02.2022 14:45 Ответить
***..дь вяликая расея, министр обороны оленевод тувинец и сын шамана
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28.02.2022 14:48 Ответить
дарма смієтеся: у Шойгу зараз прямий доступ до вуха хла, тож він і має всі підстави сприйматися як легітимний наступник, коли покладе на суд історії хлову голову на блюді
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28.02.2022 14:59 Ответить
Шойгу один з ініціаторів війни!!!Який в біса наступник?! Шойгу треба так само пристрелити!
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28.02.2022 15:38 Ответить
Оленевод такой же фигурант Гааги, как и Окурок
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28.02.2022 15:42 Ответить
Саме завдяки зв"язкам з шаманами, Шойгіч досягнув свого статусу і тому сформував таємну зброю - ментальне військо шаманів!
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28.02.2022 15:47 Ответить
В жопу вам запихнем ваше ЯО *******.
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28.02.2022 14:45 Ответить
dyk kitaiskij "partner" užo skazav svoemu smerdu - NE SMETJ !
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28.02.2022 17:20 Ответить
Экий ты пафосный ,хрюсский...
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28.02.2022 19:53 Ответить
пісда пуйлу от всього світу
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28.02.2022 14:45 Ответить
Пристрелите уже, кто-нибудь, маразматика!!!
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28.02.2022 14:45 Ответить
Вы бензовозы довезти к месту дислокации не можете)
Ядерное оружие они расчехлили)
Отберите кто-нибудь у обезьяны гранату)
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28.02.2022 14:46 Ответить
русскій іксклюзіф:
як піднімати курс ***** в пікє ядерною кузькінойматєрью...
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28.02.2022 15:01 Ответить

⚡️По подтвержённым оценкам, с утра и до 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной российской техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса, - советник президента Украины Алексей Арестович
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28.02.2022 14:46 Ответить
на південь не вистачає снарядів, колони московитів почувають як дома
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28.02.2022 14:56 Ответить
А ты откуда знаешь,хитрожопый паренек?
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28.02.2022 19:55 Ответить
москалі ніяк не можуть без жопи, ну ніяк
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02.03.2022 08:20 Ответить
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28.02.2022 14:46 Ответить
Це типу вони США погрожують адерними ударами, нюню...
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28.02.2022 14:46 Ответить
їх там можна голими руками брати.
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28.02.2022 14:52 Ответить
нам мир дает кучу денег, ну наймите вы спеца на убийство этого маразматика!! та даже вагнеровцев перекупите, они же за бабло мать родную сольют
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28.02.2022 14:46 Ответить
СССР ---ШОЙГУ ВСЕ ГОДЫ НЕС БОЕВЫЕ ДЕЖУРСТВА..... А ЗА ТРЕМЯ СТАКАНАМИ ТРИ МУЖИКА РЕШИЛИ НЕФИГ ДЕЖУРИТЬ И ЗАКРЫЛИ СТРАНУ СССР ОШИБКА 500 ОШИБКА 500..
А за Парашу даже стаканов поднимать не будут... да Кужегетович не дай БОГ запустить тебе ракету бабахнет так что половина сопок Магаданской и Анадырских областей слетит в Космос...
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28.02.2022 14:46 Ответить
******* *****! Хрущов хоч мав "кузькіну мать"
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28.02.2022 14:47 Ответить
⚡️Минфин США запретил осуществлять операции с Центробанком РФ.
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28.02.2022 14:47 Ответить
Загнанная в угол крыса очень опасна
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28.02.2022 14:47 Ответить
Ну то дрином її прип##дити, не наближаючись.
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28.02.2022 14:50 Ответить
Значит надо дать ей яду.😁Думаю что этим все и закончится.
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28.02.2022 14:54 Ответить
Еще один путинский ублюдок! Я так понял его в один ряд с путлером, лошадью и письюковым поставили по санкциям!!! Так шо недолго тебе еще жопу путину подтирать!!!
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28.02.2022 14:48 Ответить
Оленевод ***..ий, ти думаеш цим налякати світ. Ідіть у тайгу з ****** і чпокайте один одного. Курва, я б зараз прибив того аптекаря, що продав вашим батькам браковані презервативи.
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28.02.2022 14:48 Ответить
Агония каздамордых
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28.02.2022 14:49 Ответить
Градами по містах, пугалки ЯО - це агонія *****
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28.02.2022 14:49 Ответить
а ватные людишки не понимают что страной руководит престарелый, выживший из ума маразматик
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28.02.2022 14:50 Ответить
От ви дєбіли там... Якщо прибить отого гобліна нікому, ходили б до ***** у бункер, як у психлікарню, доповідали б - всьо зроблено, гаспадін царь! всє в шокє от вашей мудрасті! - а самі б жили нормально, і весь світ би вас не проклинав.
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28.02.2022 14:50 Ответить
Даю пораду всім моцкалям:
щоб не було ядерної війни, декілька ударів завдайте по місцю перебування Хутіна.
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28.02.2022 14:50 Ответить
Это как обосраный таракан, который бегал с аксу без магазина, только масштаб другой. И в отличии от таракана против хла не цветочки на коленках, а все адекватные люди Планеты, настроенные крайне решительно.
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28.02.2022 14:52 Ответить
ай да серёнька-пассивный ********... не удивляйтесь... благодаря своей жопе, которую подставил путьке и еще одному, он имел должности...
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28.02.2022 14:56 Ответить
Он, видимо, никогда не проигрывал и делать этого не умеет. В этом вся опасность. В какой-то момент он может решить, что империя не построена, конец близок, надо утащить на тот свет всех.
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28.02.2022 14:57 Ответить
Вполне себе правдоподобно...Но есть еще и провидение, а там все не так просто
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28.02.2022 15:46 Ответить
Якщо до цього дійде, я сподіваюсь, що їх металобрухт кацапський, здетонує не старті!
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28.02.2022 14:59 Ответить
И че типа бункер для себя вырыли
А как же великая россия
А вы на том свете будете Путинский рай строить?
Неужели вы даже богу войну устроите?
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28.02.2022 15:00 Ответить
Да пошли вы лапти на со свои ЯО. ху.те оккупанта. и не обращайте на это внимание.
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28.02.2022 15:02 Ответить
Riuzge jadrionnyj oružije, - іди там же...
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28.02.2022 17:26 Ответить
Это рассчитано на внутренних холопов,чтобы они не заметили крах экономики рфии!
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28.02.2022 15:02 Ответить
Надеюсь, найдётся кто-то из ближнего окружения, кто просто застрелит его. Даже самые упоротые до корней офицеры иногда прозревают
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28.02.2022 15:03 Ответить
Є ліпша ідея: ми вже запропонували купляти танки в кацапських екіпажів по 5М, то треба зробити тоталізатор: зі збільшенням суми поки, хтось не замочить це ху..ло: замочив і отримав поточну сумму. відразу знайдуться охочі. Або зробити кріто-гаманець та збирати туди гроші для кіллера - Anonymous!!! ДЕ ВИ???
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28.02.2022 15:22 Ответить
Дуже хочеться, щоб Вову Пу найскоріше замуровали в Кремлівську стіну.
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28.02.2022 15:04 Ответить
Ну, ну... давайте, показуйте надалі на весь світ які ви там всі дебільні старі шизофренікі. Тим скоріше порвемо вас на мотлох!
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28.02.2022 15:09 Ответить
Японці хитро підіграли сша в цьому ядерному шантажі - сказала зранку що Курили і Сахалін "нє_раssия", а вони обісрались. Одне діло напасти на нас а друга справа втримати вкрадені території, от і реально почали очкувати. Москалі історично знають що таке японський імператорський флот.
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28.02.2022 15:10 Ответить
Россия будущего. Экскурсия.
- А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.

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28.02.2022 15:16 Ответить
США, Великій Британії потрібно просто негайно завдати масованого яденого удару по всій росії включно з пересувними і стаціонарними точками ядерних ракет,це має робитись вже і зараз! бо скоро можебути пізно.
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28.02.2022 15:22 Ответить
Зовсім дурний як *****??? Чи фізику в школі не викладали? РАДІАЦІЯ НЕ ЗНАЄ КОРДОНІВ! ЦЕ СМЕРТЬ ВСЬОМУ СВІТУ!
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28.02.2022 15:41 Ответить
Да засунь его себе в сраку -мы не боимся
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28.02.2022 15:36 Ответить
Надеюсь, что Китай его приструнит. Он уже высказал свое фе по этому поводу.
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28.02.2022 15:39 Ответить
Два больших банка Китая присоединились к санкциям!
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28.02.2022 17:40 Ответить
Его предшественник - строитель немецкого мира - в 1945 году тоже надеялся на чудо-оружие.
Со всем известным для него итогом.
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28.02.2022 15:39 Ответить
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28.02.2022 15:39 Ответить
Этих ********, СРОЧНО, срочно гасить трэба!
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28.02.2022 15:41 Ответить
И шо? Денег от этого больше не станет. Ты теперь вроде той Буренки, доить которую будут китайцы до последнего галлона и кубометра.
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28.02.2022 15:45 Ответить
шойгу,застрель путіна,ввійди в історію!
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28.02.2022 15:49 Ответить
и чтобы его наградили?
да нехрена
за сирию, за украину он должен вместе с ним сидеть
он, лаврноконь, машказахарка, соловьиный помет, ********* и прочие
чтобы мрази потом в своей искаженной истории не придумывали
что они с нато воевали в 22м году "нА Украине"
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28.02.2022 16:58 Ответить
dyk za zaslugu možlivo sidetj, a ne visetj. Dve bolšie raznicy.
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28.02.2022 17:30 Ответить
понты кацапские
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28.02.2022 17:14 Ответить
 
 