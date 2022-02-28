Байден проведет совещание с союзными странами и партнерами, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину и согласовать ответ стране-агрессору
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент США Джо Байден в понедельник утром по Вашингтону проведет телефонный разговор с союзными странами и партнерами, чтобы обсудить последнее развитие событий по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину и cкоординировать ответ - сообщает Белый дом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Ранее представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в воскресенье заявила, что США рассматривают более строгие санкции в отношении России из-за ее вторжения в Украину.
На фоне закрытия европейского авиапространства для российских перевозчиков посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию – после закрытия многими странами своего воздушного пространства для российских самолетов из-за вторжения в Украину и отмены рейсов.
"Все большее количество авиакомпаний аннулируют вылеты... Гражданам США следует подумать об отъезде из России теми коммерческими вариантами, которые пока остаются доступными", – говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии.
В воскресенье стало известно, что президент России Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания российской армии на особый режим боевого дежурства, причиной которых в Кремле назвали "агрессивные высказывания" высших должностных лиц НАТО в адрес России. США назвали это неприемлемой эскалацией.
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Через 2-3 місяці такого тиску, Росія розпадеться не 4-8 княжеств і тоді Україна поверне свої території.
Стало известно о требовании Украины по Крыму на переговорах с Россией, которые проходят в Гомельской области. Ранее говорилось, что киевские власти запросят прекращение огня и вывода российских войск с украинской территории.
Украина потребовала вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Это подтвердили РБК в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Я б почав з вимоги про демілітарізацію Білорусі і всіх областей по кордону України.
Она тоже напала на Украину !