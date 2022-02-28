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Байден проведет совещание с союзными странами и партнерами, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину и согласовать ответ стране-агрессору

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Байден проведет совещание с союзными странами и партнерами, чтобы обсудить вторжение РФ в Украину и согласовать ответ стране-агрессору

Президент США Джо Байден в понедельник утром по Вашингтону проведет телефонный разговор с союзными странами и партнерами, чтобы обсудить последнее развитие событий по поводу полномасштабного российского вторжения в Украину и cкоординировать ответ - сообщает Белый дом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Ранее представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд в воскресенье заявила, что США рассматривают более строгие санкции в отношении России из-за ее вторжения в Украину.

На фоне закрытия европейского авиапространства для российских перевозчиков посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию – после закрытия многими странами своего воздушного пространства для российских самолетов из-за вторжения в Украину и отмены рейсов.

Также читайте: Байден в очередной раз созывает международную встречу для обсуждения ситуации в Украине

"Все большее количество авиакомпаний аннулируют вылеты... Гражданам США следует подумать об отъезде из России теми коммерческими вариантами, которые пока остаются доступными", – говорится в сообщении на сайте американской дипмиссии.

В воскресенье стало известно, что президент России Владимир Путин отдал приказ перевести силы сдерживания российской армии на особый режим боевого дежурства, причиной которых в Кремле назвали "агрессивные высказывания" высших должностных лиц НАТО в адрес России. США назвали это неприемлемой эскалацией.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
На глазах сочувствующего, но беспомощного мира Украина выполняет свою великую историческую миссию : избавление человечества от Гитлера с атомной бомбой.
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28.02.2022 15:03
+12
Арестович заявив, що українська делегація на перемовинах наполягає на виведенні усіх російських військ - з ДОНБАСУ І КРИМУ теж
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28.02.2022 15:06
+10
⚡️Госдеп США объявил о приостановке работы посольства в Минске и разрешении на добровольный выезд из России сотрудников посольства в Москве
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28.02.2022 15:01
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⚡️Госдеп США объявил о приостановке работы посольства в Минске и разрешении на добровольный выезд из России сотрудников посольства в Москве
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28.02.2022 15:01 Ответить
На глазах сочувствующего, но беспомощного мира Украина выполняет свою великую историческую миссию : избавление человечества от Гитлера с атомной бомбой.
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28.02.2022 15:03 Ответить
⚡️ Спочатку ти ставиш мітки для приземлення російських ракет та ударів російської авіації, а потім сам ударно приземляєшся на українську пляшку☝🏻

https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:04 Ответить
Ось так остаточно росію повернуть у кам'яне століття.
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28.02.2022 15:04 Ответить
Арестович заявив, що українська делегація на перемовинах наполягає на виведенні усіх російських військ - з ДОНБАСУ І КРИМУ теж
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28.02.2022 15:06 Ответить
Все вірно. Тільки так!
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28.02.2022 15:08 Ответить
Саме це і має стати головною вимогою. Молодці !
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28.02.2022 15:18 Ответить
Вернуть статус-кво по состоянию на 23 февраля уже было бы апупительной победой.
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28.02.2022 15:28 Ответить
А в чому "победа"? Потрібно, домовлятись з союзниками та не знімати санкції, до тих пір, поки оккупант не виведе всі війська з ОРДЛО та Криму.
Через 2-3 місяці такого тиску, Росія розпадеться не 4-8 княжеств і тоді Україна поверне свої території.
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28.02.2022 15:57 Ответить
Ще й про репарації потрібно згадати. Але агресор на це ніколи не погодиться на таку капітуляцію. Який сенс цих переговорів?
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28.02.2022 16:04 Ответить
Ще ***** видати до гаазі
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28.02.2022 15:13 Ответить
Це майже нагадує відомий сов-фільм про Абдуллу, якому, засипаному по горлянку у пісок пустелі та спрагнілому, до рота із чайника льється живляча вода.
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28.02.2022 15:16 Ответить
Гидко на цього "лідєра свабодного міра" дивитись. Чекали до понеділка(у нас вже кінець дня), щоб вирішити які ще санкції....а дружній візит Дональда Кука з Дефендером до Одеси слабо? А закрити повітря над Україною слабо?......Будуть ще місяць чекати, пока санкції запрацюють?.....сцикота.
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28.02.2022 15:18 Ответить
США, Великій Британії потрібно просто негайно завдати масованого яденого удару по всій росії включно з пересувними і стаціонарними точками ядерних ракет,це має робитись вже і зараз! бо скоро можебути пізно. Бо ЯЗ впершу чергу націлена на США і Європу, часу на роздуми 0.
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28.02.2022 15:27 Ответить
Цього ніколи не буде. США і Європа ще не зійшли з розуму). У них є система ПРО, у нас немає
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28.02.2022 16:07 Ответить
Зрады нет!!!!!

Стало известно о требовании Украины по Крыму на переговорах с Россией, которые проходят в Гомельской области. Ранее говорилось, что киевские власти запросят прекращение огня и вывода российских войск с украинской территории.

Украина потребовала вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Это подтвердили РБК в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
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28.02.2022 15:34 Ответить
Це найменше, що вони мали вимашати, щоби їх не зжерли, з огляду на справи.
Я б почав з вимоги про демілітарізацію Білорусі і всіх областей по кордону України.
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28.02.2022 17:31 Ответить
Почему никто не упоминают белоруSSию ?
Она тоже напала на Украину !
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28.02.2022 15:37 Ответить
Потому что никто ее за страну не считает, говорят о Рашке в целом
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28.02.2022 17:32 Ответить
підозрюю,що путін хоче кинути ядерну на Київ і ,схоже,Львів.аналогія Хіросіма,Нагасакі.зараз тягтиме переговори,щоб все підготувати.
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28.02.2022 15:40 Ответить
потрібно здаватися?
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28.02.2022 16:05 Ответить
ні.потрібно нейтралізувати путіна.закрити небо.
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28.02.2022 16:09 Ответить
ядерна зброя це інший рівень глобальний, це зона відповідальності НАТО.
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28.02.2022 16:20 Ответить
Думаю у США уже таку можливість прорахували.
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28.02.2022 16:11 Ответить
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28.02.2022 15:41 Ответить
 
 