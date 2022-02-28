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Решаешь головоломку – блокируешь сайты врага, - группа львовских программистов придумала, как помочь Украине прямо из браузера

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Решаешь головоломку – блокируешь сайты врага, - группа львовских программистов придумала, как помочь Украине прямо из браузера

Во Львове группа программистов разработала онлайн-браузерную головоломку для помощи Украине в борьбе с агрессией путинской России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Что за игра

Playforukraine.live – это наша вариация всемирно известной головоломки "2048", где нужно составлять одинаковые числа в большие. Однако суть не в самой игре: каждый ход игрока приближает сайты РФ к блокировке.

По словам создателей, один игрок в течение часа может отправить более 20 тыс. запросов на обслуживающие оккупантов сайты. Естественно, точный список таких ресурсов не объявляется в целях безопасности инициативы.

Что нужно для участия

  • Перейдите по ссылке playforukraine.live.
  • Как заявили разработчики, эффект будет в разы сильнее, если открыть страницу с ПК.
  • При этом играть не обязательно. Даже если вы просто оставите открытую страницу на компьютере или смартфоне, атака на сайты агрессора автоматически продолжается.
  • Решаешь головоломку – блокируешь сайты врага, - группа львовских программистов придумала, как помочь Украине прямо из браузера 01

Важно! Если вы играете из Украины, не забудьте включить VPN, чтобы скрыть свое IP. Если вы играете из других стран, использование VPN не является обязательным.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
Спочатку ти ставиш мітки для приземлення російських ракет та ударів російської авіації, а потім сам ударно приземляєшся на українську пляшку.

https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:20
+18
- Рускій, який курс рубля?
- 300.
- Відсмокчи в артилериста
-
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28.02.2022 15:29
+10
А можна ще простіше: Наші туристи в Єгипті луплять кацапів.
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28.02.2022 15:28
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Правила форума Совет форумчан
Спочатку ти ставиш мітки для приземлення російських ракет та ударів російської авіації, а потім сам ударно приземляєшся на українську пляшку.

https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:20 Ответить
не варто це поширювати
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28.02.2022 15:48 Ответить
тварь должна так сесть на эту бутылку, чтобы из его вонючего рта она вылазила
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28.02.2022 15:49 Ответить
ИВАНОВ ЧЕЧЕНЦЫ САЖАЛИ НА БУТЫЛКУ А ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И БЕНДЕРОВЦЫ!!!ЧТО ЭТО ЗА НАЦИЯ ЧМЫРДЯЕВ Я НЕ ПОНИМАЮ)))))))
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28.02.2022 15:51 Ответить
Прикольно! Тут і діток задіяти можна!
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28.02.2022 15:20 Ответить
потрібно гарантоване підтвердження, що це не нашкодить Україні
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28.02.2022 15:21 Ответить
какое подтверждение? как можно навредить ддося российские ресурсы?
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28.02.2022 15:45 Ответить
А можна ще простіше: Наші туристи в Єгипті луплять кацапів.
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28.02.2022 15:28 Ответить
То хай би наших туристів дрючками забезпечили!
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28.02.2022 15:37 Ответить
- Рускій, який курс рубля?
- 300.
- Відсмокчи в артилериста
-
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28.02.2022 15:29 Ответить
Как это работает?
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28.02.2022 15:32 Ответить
Там написано на украинском языке
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28.02.2022 15:44 Ответить
Я ЗАШОЛ ЧЕРЕЗ ТОР.НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ
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28.02.2022 15:48 Ответить
Работает норм с ТОРом
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28.02.2022 15:50 Ответить
ПОПРОБУЮ ЩА ЕЩЕ
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28.02.2022 15:52 Ответить
6600 набрав, треба постаратись краще
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28.02.2022 15:43 Ответить
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28.02.2022 15:45 Ответить
не обязательно даже играть, просто запустить сайт
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28.02.2022 15:52 Ответить
Люди интересуются вирус не подхватишь
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28.02.2022 16:11 Ответить
нема там вірусів.
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28.02.2022 17:30 Ответить
Кто может подсказать?
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28.02.2022 16:12 Ответить
зайшов.було більше 40 тис. атак зайшов знову 25 тис.
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28.02.2022 16:20 Ответить
Пускай лучше IT сделают инструкцию по LOIK, что бы каждый желающий мог присоединиться своим "железом" к прессингу сайтов кацапии в месте с анонимусами. Траффик есть у всех, компы тоже.
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28.02.2022 16:28 Ответить
Напевно добре працює, за годину Your attacks: 109468
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28.02.2022 16:37 Ответить
Если запущу через браузер Tor все заработает?
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28.02.2022 18:01 Ответить
Если здесь есть эти программисты,положите сайт Fishki.net огромедный развлекательный портал,но там с 2014 года такая жесткая пропоганда льется на Укарину,капец.Даже сегодня зная что их пиз....а,боты там накручивают рейтинг что мы фашисты и люди верят.Работайте пацаны,а я страницу вашей игры держу открытой.Молодцы ребята,удачи и Украина по над усе.
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28.02.2022 19:24 Ответить
 
 