Решаешь головоломку – блокируешь сайты врага, - группа львовских программистов придумала, как помочь Украине прямо из браузера

Во Львове группа программистов разработала онлайн-браузерную головоломку для помощи Украине в борьбе с агрессией путинской России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Что за игра

Playforukraine.live – это наша вариация всемирно известной головоломки "2048", где нужно составлять одинаковые числа в большие. Однако суть не в самой игре: каждый ход игрока приближает сайты РФ к блокировке.

По словам создателей, один игрок в течение часа может отправить более 20 тыс. запросов на обслуживающие оккупантов сайты. Естественно, точный список таких ресурсов не объявляется в целях безопасности инициативы.

Что нужно для участия

Перейдите по ссылке playforukraine.live.

Как заявили разработчики, эффект будет в разы сильнее, если открыть страницу с ПК.

При этом играть не обязательно. Даже если вы просто оставите открытую страницу на компьютере или смартфоне, атака на сайты агрессора автоматически продолжается.

Важно! Если вы играете из Украины, не забудьте включить VPN, чтобы скрыть свое IP. Если вы играете из других стран, использование VPN не является обязательным.

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