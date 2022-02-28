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Армия РФ накрыла двумя пакетами кассетных боеприпасов н.п. Киинка на Черниговщине, - Оперативное командование "Север"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Армия РФ накрыла двумя пакетами кассетных боеприпасов н.п. Киинка на Черниговщине, - Оперативное командование

Российские оккупанты убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

"Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия РФ накрыла н.п. Киинка на Черниговщине. Захватчики бьют гражданским оружием, запрещенным Женевской конвенцией. Но, о чем может быть речь, когда они коварно напали на независимую страну, заставляя их "любить" разрушая села и унося жизнь. Так поступают только трусы", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В школах РФ начали проводить уроки о войне в Украине: называют "защитой против геноцида". ФОТО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
У ***** вже агонія.Бліцкриг провалився.Відчуває п..здець.
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28.02.2022 15:32
+25
Мы можем разхерячить откуда они ведут обстрелы? пох если это беларусь или рф. Мочите
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28.02.2022 15:33
+22
Короче! После таких обстрелов любого захваченного кацапа будут рвать на куски даже женщины, старики и дети !!!
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28.02.2022 15:37
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У ***** вже агонія.Бліцкриг провалився.Відчуває п..здець.
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28.02.2022 15:32 Ответить
Мы можем разхерячить откуда они ведут обстрелы? пох если это беларусь или рф. Мочите
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28.02.2022 15:33 Ответить
Это бомбы, сбрасываются с самолётов.
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28.02.2022 16:01 Ответить
Хтось тут писав що штати приймають рішення закрить воздушний простир України, схоже то був фейк.
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28.02.2022 16:56 Ответить
Не знаю, я таких сообщений не видела. Пока, во всяком случае. Хотя у них сегодня какой-то большой хурал собрался. Прийти к такому решению они могли бы, если паче чаяния Генассамблея ООН примет решение принять резолюцию по оркам с обвинением в геноциде. Вот тогда возможно. Остается надеяться.
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28.02.2022 21:25 Ответить
Срут они кирпичами, куйла боятся. Поэтому, очень сомневаюсь.
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01.03.2022 01:39 Ответить
Це звичайна тактика мордора: тиск при перемовинах для "результату".
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28.02.2022 15:35 Ответить
Про яких полонених може йти мова після такого, винищувати як щурів усіх кацапів
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28.02.2022 15:35 Ответить
Короче! После таких обстрелов любого захваченного кацапа будут рвать на куски даже женщины, старики и дети !!!
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28.02.2022 15:37 Ответить
Окупанти московіі казяться від безсилля !!!
Смерть московським окупантам та їх агентурі в Україні!!
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28.02.2022 15:47 Ответить
Слава Нації - пізда федерації
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28.02.2022 15:49 Ответить
безопаснее конечно когда падают банки и их отделения,вчера 3 штуки в рашке. Будешь без порток но хоть живой....мрази они конченные,просто играют в свою рулетку,развлекаются.
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28.02.2022 15:53 Ответить
Внинмаие !
https://www.facebook.com/sveta.vardanova.73/videos/325595799623105/
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28.02.2022 15:55 Ответить
Загнанную крысу надо уничтожить.
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28.02.2022 15:55 Ответить
жалейте дальше русского окупанта (((( я уже все сказал про обстрел Харькова градами !!!
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28.02.2022 15:57 Ответить
привязывайте по крышах пленных орков , снимайте и фото в рашу , с не людьми только так !!! идёт война за выживание!!!!!
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28.02.2022 15:59 Ответить
Захватчики бьют гражданским оружием, запрещенным Женевской конвенцией.
Я не понимаю - что значит "гражданское оружие"?
Херня какая то.
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28.02.2022 16:13 Ответить
Вивчи українську. Нею все правильно написано
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28.02.2022 16:26 Ответить
пошла тактика "умиритворения" как в алеппо
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28.02.2022 16:52 Ответить
Московити набагато хужі фашистов .Не люди,а варвари.Будьте ви прокляті за сльози наші,за наше горе,за нашу кров.
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28.02.2022 16:59 Ответить
 
 