Армия РФ накрыла двумя пакетами кассетных боеприпасов н.п. Киинка на Черниговщине, - Оперативное командование "Север"

Российские оккупанты убивают мирных украинцев и стирают с лица земли целые села.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

"Двумя пакетами кассетных боеприпасов армия РФ накрыла н.п. Киинка на Черниговщине. Захватчики бьют гражданским оружием, запрещенным Женевской конвенцией. Но, о чем может быть речь, когда они коварно напали на независимую страну, заставляя их "любить" разрушая села и унося жизнь. Так поступают только трусы", - говорится в сообщении.

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