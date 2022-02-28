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Абрамович по просьбе Киева помогает в украинско-российских переговорах, - The Jerusalem Post

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Абрамович по просьбе Киева помогает в украинско-российских переговорах, - The Jerusalem Post

Миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и РФ в рамках усилий по прекращению войны.

Об этом пишет The Jerusalem Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Отмечается, что российский миллиардер, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, по просьбе властей Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах

Эту информацию подтвердил продюсер Александр Роднянский, сославшийся на разговор с Абрамовичем.

"Украинцы пытались найти в России кого-то, кто мог бы помочь в поиске мирного решения. Они обратились за помощью, и Роман – это тот человек, который решил помочь и мобилизовать поддержку для мирного решения проблемы", - сказал Роднянский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стартовали переговоры украинской и российской делегаций. ВИДЕО

Представитель Абрамовича не стал комментировать сообщение о том, что владелец "Челси" находится в Беларуси, но подтвердил обращение к нему официальных лиц Украины.

"Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь.

Учитывая, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность", - сказал представитель бизнесмена.

На фотографиях из зала переговоров между Россией и Украиной Романа Абрамовича нет.

Ранее Абрамович передал управление ФК "Челси" благотворительному фонду.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+66
Мария Снеговая - российская Журналистка

Результаты нескольких дней военных действий:
- Мы - мировые изгои. Не думаю, что россияне осознают весь масштаб случившейся катастрофы. Это не про курс доллара. Против нас сейчас весь мир. Атака Россией Украины осмыслена планетой как САМАЯ крупная варварская военная агрессия за последние 80 лет, абсолютно ВСЕ от Великобритании с Австралией, до Китая и Талибана - возмущены, резко против и мобилизуются для поддержки Украины. На нас теперь клеймо нацистской Германии и от него не отмыться будет долгие десятилетия. Россия оказывается в мировой изоляции беспрецедентного уровня. Не только экономической, но и социальной изоляции. Отныне россиян будут сторониться, их товары - бойкотировать, Россию - изолировать. Сегодняшняя попытка ядерного шантажа Путиным только убедила мир в том, что Россия today - мировая проблема #1.
Уверена, что будет новая Гаага, а российскому обществу предстоит долгая работа по очищению от путинского и коммунистического наследия. Повторюсь, российский режим переосмысляется планетой, как основной вызов мировому порядку сегодня.

- The West is back. Уникальная сплоченность Запада. Такого не ожидал никто. Мощнейшие беспрецедентные в истории западные санкции, их скоординированность и скорость, с которой они были введены, показывают, что слухи о смерти Запада были сильно преувеличены. Запад резко возрождается, сплачивается, усиливается. Это все - в течение 4х дней! Возвращение Германии к активной геополитической роли. И что особенно заметно и радует,- это растущая роль ЕС (не США) в последних раундах санкций. Неповоротливая забюрократизированная европейская машина вдруг очнулась, завелась и рванула вперед. Путин резко просчитался с этим (хотя и не только с этим).

- Абсолютный героизм Украины. И контраст между нашими двумя странами. Прекрасный, мужественный, воюющий вместе со своим народом Зеленский ПРОТИВ прячущегося в бункере озлобленного Путина. Сплоченные, героические украинцы, готовые жизнь отдать за свою свободу, превратившиеся в мощнейшую нацию, ПРОТИВ пассивных, атомизированных, напуганных и промытых пропагандой россиян. Два мира, две страны с совершенно противоположным зарядом. Символично, что этот контраст так высветился именно благодаря Украине - стране, где происходит по Хантингтону разлом между западно- и восточноевропейской цивилизациями (в смысле культурного и институционального наследия разных империй).

Вообще, мы переживаем беспрецедентный исторический момент. Stay tuned.
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28.02.2022 15:32
+27
Роман просто хочет зберечь хоть пару миллиардов. Так как заблокировали почти все.
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28.02.2022 15:36
+20
Это ******, нашли помощника
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28.02.2022 15:33
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Правила форума Совет форумчан
Мария Снеговая - российская Журналистка

Результаты нескольких дней военных действий:
- Мы - мировые изгои. Не думаю, что россияне осознают весь масштаб случившейся катастрофы. Это не про курс доллара. Против нас сейчас весь мир. Атака Россией Украины осмыслена планетой как САМАЯ крупная варварская военная агрессия за последние 80 лет, абсолютно ВСЕ от Великобритании с Австралией, до Китая и Талибана - возмущены, резко против и мобилизуются для поддержки Украины. На нас теперь клеймо нацистской Германии и от него не отмыться будет долгие десятилетия. Россия оказывается в мировой изоляции беспрецедентного уровня. Не только экономической, но и социальной изоляции. Отныне россиян будут сторониться, их товары - бойкотировать, Россию - изолировать. Сегодняшняя попытка ядерного шантажа Путиным только убедила мир в том, что Россия today - мировая проблема #1.
Уверена, что будет новая Гаага, а российскому обществу предстоит долгая работа по очищению от путинского и коммунистического наследия. Повторюсь, российский режим переосмысляется планетой, как основной вызов мировому порядку сегодня.

- The West is back. Уникальная сплоченность Запада. Такого не ожидал никто. Мощнейшие беспрецедентные в истории западные санкции, их скоординированность и скорость, с которой они были введены, показывают, что слухи о смерти Запада были сильно преувеличены. Запад резко возрождается, сплачивается, усиливается. Это все - в течение 4х дней! Возвращение Германии к активной геополитической роли. И что особенно заметно и радует,- это растущая роль ЕС (не США) в последних раундах санкций. Неповоротливая забюрократизированная европейская машина вдруг очнулась, завелась и рванула вперед. Путин резко просчитался с этим (хотя и не только с этим).

- Абсолютный героизм Украины. И контраст между нашими двумя странами. Прекрасный, мужественный, воюющий вместе со своим народом Зеленский ПРОТИВ прячущегося в бункере озлобленного Путина. Сплоченные, героические украинцы, готовые жизнь отдать за свою свободу, превратившиеся в мощнейшую нацию, ПРОТИВ пассивных, атомизированных, напуганных и промытых пропагандой россиян. Два мира, две страны с совершенно противоположным зарядом. Символично, что этот контраст так высветился именно благодаря Украине - стране, где происходит по Хантингтону разлом между западно- и восточноевропейской цивилизациями (в смысле культурного и институционального наследия разных империй).

Вообще, мы переживаем беспрецедентный исторический момент. Stay tuned.
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28.02.2022 15:32 Ответить
Все эти побасенки пофиг! Когда евреи начинают """ спасать"" Украину , украинцам наступает жопа. Нах всех ! Украиной должны управлять украинцы!
Точно также как и Израиль для евреев.
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28.02.2022 15:47 Ответить
А это я не понял
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28.02.2022 15:32 Ответить
Роман просто хочет зберечь хоть пару миллиардов. Так как заблокировали почти все.
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28.02.2022 15:36 Ответить
мировой сионистский заговор (упс, меня забанят)) никто не отменял, н7о тут вмешался безумный русский и превзошел их самих.... думаю, они включатся и ликвидируют зарвавшегося гоя....
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28.02.2022 15:42 Ответить
Абрамович к слову сказать давно на ножах с Путиным он кстати помог США и Британии и сдал многие схемы вывоза Путиным и кооперативом Озеро капиталов все цепочки что были известны ему США и Британия с Путина потребовали гарантий безопасности для Абрамовича.. и он неприкасаемых в любых случаях.. я не пою реляции Абрамовичу но факт...... деньги любят тишину и должны приносить прибыль...... а не убытки причем убытки по воле неадекватного идиота... который сам и рубля не заработал...
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28.02.2022 15:45 Ответить
Гоша Фантомас b9eb6379 у Ромы Абрамовича-- мама ЕВРЕЙКА..... ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ЗА БРЕД...
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28.02.2022 15:48 Ответить
с такими деньгами Рома 1000% еврей для них и таки да
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28.02.2022 15:56 Ответить
Глупости. Если б он был "на ножах" с путеном, он уже давно кормил бы червей на глубине 2 м.
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28.02.2022 16:07 Ответить
Это ******, нашли помощника
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28.02.2022 15:33 Ответить
Там не лише цей френд *****. Там, здається, усе москальсько-маланське кодло.
Хто це розповідає про яйця Зеленського?
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28.02.2022 16:15 Ответить
Наші олігархи співпрацюють з російскими олігархами, щоб захистить їх від санкцій западу.
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28.02.2022 16:44 Ответить
шо за бред?до чого тут директор Челсі?
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28.02.2022 15:35 Ответить
Абрамович віддав Челсі повністю!
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28.02.2022 15:41 Ответить
ЩО ЦЕ ЗА *****?????????????
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28.02.2022 15:36 Ответить
неужели Абрамович знает, как правильно перевести для рашистов фразу "идите ***** !"
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28.02.2022 15:36 Ответить
О заметались свиньи кацапские!
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28.02.2022 15:37 Ответить
Чи не занадто дивний з Абрамовича вийде кацап?
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28.02.2022 15:47 Ответить
Нашли к кому обратиться. К кошельку ельцина и карманному олигарху *****.... Тупые...
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28.02.2022 15:38 Ответить
Согласен на все сто. Это очень сомнительный трюк какой-то. Да и состав укр-делегации, мягко говоря, не сильно русофобный
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28.02.2022 15:50 Ответить
Просто у наших олігархів так само "мордочки в пушку" як у їх російских друзів.
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28.02.2022 16:46 Ответить
Коли мегрели і жиди починають якісь гешефти на крові українців то толку з цього не буде ніякого. Така собі "димова завіса" облуди, брехні і шкурного інтересу.
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28.02.2022 15:39 Ответить
Протухшого Медведчука поміняли на свіжішого Абрамовича
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28.02.2022 15:39 Ответить
просто он пытается спасти хоть какое то свое бабло, но это ему уже не поможет
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28.02.2022 15:39 Ответить
От шабата до шабата, брат на**вает брата.
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28.02.2022 15:39 Ответить
Абрамович- іди нах..й
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28.02.2022 15:39 Ответить
Що ви від зе очікувала. Замість надійних союзників Абрамович. Він профукає всі досягнення армії.
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28.02.2022 15:43 Ответить
Тобто канал зв'язку с потенціальними вбивцями ***** є. Далі буде...
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28.02.2022 15:46 Ответить
Это кошелек Путина, он должен сказать что он тереь сам себе кошелёк
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28.02.2022 15:46 Ответить
Ни у кого никаких вопросов не возникает по поводу этих переговоров теперь? По просьбе Киева? Абрамович? Это как? Это шутка какая-то? Я знаю, что Зеленского сейчас всуе пе принято как-то вспоминать, но это что вообще ...... ???
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28.02.2022 15:47 Ответить
Це з якого дива на прохання Києва?
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28.02.2022 15:48 Ответить
"… російський мільярдер, який має тісні зв'язки з єврейськими громадами України та Росії, на прохання влади України перебуває в Білорусі для надання допомоги в переговорах "
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28.02.2022 15:51 Ответить
З якого дива ПЕРЕГОВОРИ на прохання Києва? Читай, що саме пишеш.
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28.02.2022 15:55 Ответить
Чого чіпляєшся до слів? Написано ж "для надання допомоги в ПЕРЕГОВОРАХ". Для чого його іще туди покликали??? Чи просто так - посидіти десь біля дверей???
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28.02.2022 16:40 Ответить
Бо слова розумні люди складають у РЕЧЕННЯ.
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28.02.2022 16:54 Ответить
А люди навпаки чіпляються до слів.
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28.02.2022 17:23 Ответить
Для того щоб помогти знять санкції з росіских братів-олигархів, з якими в них спільний бизнес, та в надії, що може й своє накрадене в Україні не буде під слідством.
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28.02.2022 16:51 Ответить
Українські санкції зняти?
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28.02.2022 16:54 Ответить
Україна не вводила санкцій, не погано так з рфією вела спільний бізнес під час війни.
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28.02.2022 17:01 Ответить
Вводила, москалику.
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28.02.2022 17:58 Ответить
мы начинаем Ералаш...
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28.02.2022 15:47 Ответить
Шось мені цей маланський "междусобойчік" зовсім не подобається
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28.02.2022 15:49 Ответить
А що ти ще чекав від нашої влади.
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28.02.2022 16:53 Ответить
Украиной должны управлять украинцы! Хотите управлять страной, вам в Израиль.
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28.02.2022 15:49 Ответить
надо было еще усилить переговорщиков нашим главным "инвестором" Ахметовым, кстати интересно где он ?
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28.02.2022 15:49 Ответить
pashol ***** "miratvorec" nasholsa !!!
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28.02.2022 15:50 Ответить
Трастовий фонд заперечує передачу прав на Челсі Абрамовічем

... в інтерв'ю британському The Times керівники трасту зробили заяву про те, що вони "не погоджувалися взяти на себе ці функції, незважаючи на відповідні слова бізнесмена".
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28.02.2022 15:51 Ответить
Какой то источник прорашисткий!На просьбу Киева?Наверно Абрамович сам попросился в делегацию от Путина потому как не хочет остаться без Челси и жить в Зажопинске!)
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28.02.2022 15:52 Ответить
Рома увидел свет в конце тоннеля - и подумал, может все-же пронесёт.
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28.02.2022 15:54 Ответить
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО ФОТО С ТРУПАМИ И РАЗБИТОЙ ТЕХНИКОЙ ПЛЕННЫМИ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
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28.02.2022 15:58 Ответить
**** хочет свое баблишко сохранить
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28.02.2022 15:59 Ответить
Санкции, вот и запереживал, тот что наши сами его позвали это конечно пзц
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28.02.2022 16:05 Ответить
А ПРИ ЧЁМ ТУТ ЕВРЕЙСКИЕ ГРОМАДЫ !!!???
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28.02.2022 17:07 Ответить
Еврейская мафия спасает свои капиталы и хочет править дальше. Они с Путиным одной крови, имя которой коррупция.
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28.02.2022 17:07 Ответить
Великобритания намерена арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов - глава МИД Британии Лиз Трасс

Именно поэтому, еврейская мафия Украины в лице своего ставленника Зелемойского и помогает Абрамовичу спасти свои капиталы от конфискации и создать ему некий благородный имидж за соответствующее еврейское "спасибо", разумеется. Еврейская мафия всегда была подельником *****, т.к. она с ним одной крови под названием "коррупция".

У Путина полный провал и с логистикой (где соляра?), и с боевым духом своих рабов, которые шли сюда убивать бИндер за 1-2 дня всю Украину, а получили все наоборот!

Путину осталось тут агонизировать неделю, ну две, а потом эпохальный исторический разгром Мордора с его дальнейшим развалом и дезинтеграцией по всему периметру границы и изнутри (Татарстан и др.).

Переговоры с врагом сейчас могут вести только предатели, которые хотят продать врагу Победу цивилизации над Мордором!
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28.02.2022 18:36 Ответить
Так, всем заткнуться и слушать!
В Расии что-то Пупркину сказать против его бреда может КТО?
Реально?
Вот еврейская громада, да ради своей клопеечки в банках Лонона....
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28.02.2022 19:50 Ответить
 
 