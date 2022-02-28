Абрамович по просьбе Киева помогает в украинско-российских переговорах, - The Jerusalem Post
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Миллиардер Роман Абрамович по просьбе Украины находится в Беларуси для помощи в переговорах между Украиной и РФ в рамках усилий по прекращению войны.
Об этом пишет The Jerusalem Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.
Отмечается, что российский миллиардер, имеющий тесные связи с еврейскими общинами Украины и России, по просьбе властей Украины находится в Беларуси для оказания помощи в переговорах
Эту информацию подтвердил продюсер Александр Роднянский, сославшийся на разговор с Абрамовичем.
"Украинцы пытались найти в России кого-то, кто мог бы помочь в поиске мирного решения. Они обратились за помощью, и Роман – это тот человек, который решил помочь и мобилизовать поддержку для мирного решения проблемы", - сказал Роднянский.
Представитель Абрамовича не стал комментировать сообщение о том, что владелец "Челси" находится в Беларуси, но подтвердил обращение к нему официальных лиц Украины.
"Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь.
Учитывая, о чем идет речь, просим понять, почему мы не прокомментировали ни ситуацию как таковую, ни его причастность", - сказал представитель бизнесмена.
На фотографиях из зала переговоров между Россией и Украиной Романа Абрамовича нет.
Ранее Абрамович передал управление ФК "Челси" благотворительному фонду.
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Результаты нескольких дней военных действий:
- Мы - мировые изгои. Не думаю, что россияне осознают весь масштаб случившейся катастрофы. Это не про курс доллара. Против нас сейчас весь мир. Атака Россией Украины осмыслена планетой как САМАЯ крупная варварская военная агрессия за последние 80 лет, абсолютно ВСЕ от Великобритании с Австралией, до Китая и Талибана - возмущены, резко против и мобилизуются для поддержки Украины. На нас теперь клеймо нацистской Германии и от него не отмыться будет долгие десятилетия. Россия оказывается в мировой изоляции беспрецедентного уровня. Не только экономической, но и социальной изоляции. Отныне россиян будут сторониться, их товары - бойкотировать, Россию - изолировать. Сегодняшняя попытка ядерного шантажа Путиным только убедила мир в том, что Россия today - мировая проблема #1.
Уверена, что будет новая Гаага, а российскому обществу предстоит долгая работа по очищению от путинского и коммунистического наследия. Повторюсь, российский режим переосмысляется планетой, как основной вызов мировому порядку сегодня.
- The West is back. Уникальная сплоченность Запада. Такого не ожидал никто. Мощнейшие беспрецедентные в истории западные санкции, их скоординированность и скорость, с которой они были введены, показывают, что слухи о смерти Запада были сильно преувеличены. Запад резко возрождается, сплачивается, усиливается. Это все - в течение 4х дней! Возвращение Германии к активной геополитической роли. И что особенно заметно и радует,- это растущая роль ЕС (не США) в последних раундах санкций. Неповоротливая забюрократизированная европейская машина вдруг очнулась, завелась и рванула вперед. Путин резко просчитался с этим (хотя и не только с этим).
- Абсолютный героизм Украины. И контраст между нашими двумя странами. Прекрасный, мужественный, воюющий вместе со своим народом Зеленский ПРОТИВ прячущегося в бункере озлобленного Путина. Сплоченные, героические украинцы, готовые жизнь отдать за свою свободу, превратившиеся в мощнейшую нацию, ПРОТИВ пассивных, атомизированных, напуганных и промытых пропагандой россиян. Два мира, две страны с совершенно противоположным зарядом. Символично, что этот контраст так высветился именно благодаря Украине - стране, где происходит по Хантингтону разлом между западно- и восточноевропейской цивилизациями (в смысле культурного и институционального наследия разных империй).
Вообще, мы переживаем беспрецедентный исторический момент. Stay tuned.
Точно также как и Израиль для евреев.
Хто це розповідає про яйця Зеленського?
... в інтерв'ю британському The Times керівники трасту зробили заяву про те, що вони "не погоджувалися взяти на себе ці функції, незважаючи на відповідні слова бізнесмена".
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
Именно поэтому, еврейская мафия Украины в лице своего ставленника Зелемойского и помогает Абрамовичу спасти свои капиталы от конфискации и создать ему некий благородный имидж за соответствующее еврейское "спасибо", разумеется. Еврейская мафия всегда была подельником *****, т.к. она с ним одной крови под названием "коррупция".
У Путина полный провал и с логистикой (где соляра?), и с боевым духом своих рабов, которые шли сюда убивать бИндер за 1-2 дня всю Украину, а получили все наоборот!
Путину осталось тут агонизировать неделю, ну две, а потом эпохальный исторический разгром Мордора с его дальнейшим развалом и дезинтеграцией по всему периметру границы и изнутри (Татарстан и др.).
Переговоры с врагом сейчас могут вести только предатели, которые хотят продать врагу Победу цивилизации над Мордором!
В Расии что-то Пупркину сказать против его бреда может КТО?
Реально?
Вот еврейская громада, да ради своей клопеечки в банках Лонона....