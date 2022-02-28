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Черниговская ОГА предупреждает жителей города: Безопасных выездов из города нет, пути заминированы, город бомбят с самолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Черниговская ОГА предупреждает жителей города: Безопасных выездов из города нет, пути заминированы, город бомбят с самолетов

Безопасных выездов из Чернигова нет: все готово для ведения боевых действий. Пути заминированы. Жителей города просят без необходимости не выходить из дома или укрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская ОГА в фейсбуке.

Так, в целях безопасности ни в коем случае не нужно покидать укрытие или дом во время комендантского часа - с 18:00 до 5:00 утра.

"Безопасных выездов из города нет: все подготовлено для ведения боевых действий. Пути заминированы! Периодически город и пригородные села россияне обстреливают из артиллерии, градов, ураганов, баллистическими ракетами, бомбят с самолетов. Передвигаться по улицам опасно.

Если вам необходимо передвигаться по городу, делайте это исключительно в светлое время суток. При себе имейте документы и спокойно реагируйте на требование их предъявить", - сообщили в ОГА.

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Черниговская ОГА предупреждает жителей города: Безопасных выездов из города нет, пути заминированы, город бомбят с самолетов 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+17
Вот так русские освободили мирные украинские города...
Горіть у пеклі, москалі!
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28.02.2022 15:37
+14
Твари, ненавижу!!!!!
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28.02.2022 15:38
+13
Тварі кацапські,будьте прокляті!
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28.02.2022 15:40
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Вот так русские освободили мирные украинские города...
Горіть у пеклі, москалі!
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28.02.2022 15:37 Ответить
Твари, ненавижу!!!!!
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28.02.2022 15:38 Ответить
Тварі кацапські,будьте прокляті!
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28.02.2022 15:40 Ответить
Среди раненых и убитых оккупантов на территории Украины - белорусские военные.

Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.

Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси.
https://t.me/charter97_org/64046
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28.02.2022 15:41 Ответить
Всё это закончится так же, как расстреливали из танков сами кацапы свой так называемый белый дом, помните? Тогда это был ГКЧП и распад СССР. Точно ТАК ЖЕ они будут уже очень скоро расстреливать из их танков их собственный кремль ,когда будет распадаться расея. Уже скоро.
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28.02.2022 15:46 Ответить
Как-то всё равно что у них будет. Это заботы Европы и США.
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28.02.2022 15:58 Ответить
А этот раз они будут Кремль расстреливать. ***** уже ничего даже ЯО не спасет.
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01.03.2022 06:10 Ответить
кацапи зовсім здуріли.******** наші міста
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28.02.2022 15:50 Ответить
кацап-м'ясник...
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28.02.2022 15:58 Ответить
кацап обычный скорее.
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28.02.2022 16:00 Ответить
Ви новини читаєте сракою?
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28.02.2022 16:02 Ответить
для оленів цитую: "все готово для ведения боевых действий. Пути заминированы"
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28.02.2022 16:04 Ответить
 
 