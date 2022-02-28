Черниговская ОГА предупреждает жителей города: Безопасных выездов из города нет, пути заминированы, город бомбят с самолетов
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Безопасных выездов из Чернигова нет: все готово для ведения боевых действий. Пути заминированы. Жителей города просят без необходимости не выходить из дома или укрытия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Черниговская ОГА в фейсбуке.
Так, в целях безопасности ни в коем случае не нужно покидать укрытие или дом во время комендантского часа - с 18:00 до 5:00 утра.
"Безопасных выездов из города нет: все подготовлено для ведения боевых действий. Пути заминированы! Периодически город и пригородные села россияне обстреливают из артиллерии, градов, ураганов, баллистическими ракетами, бомбят с самолетов. Передвигаться по улицам опасно.
Если вам необходимо передвигаться по городу, делайте это исключительно в светлое время суток. При себе имейте документы и спокойно реагируйте на требование их предъявить", - сообщили в ОГА.
Пожалуйста, подождите...
Горіть у пеклі, москалі!
Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.
Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси.
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