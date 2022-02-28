Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня будет длится с 20:00 до 07:00
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Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня начнется раньше и продлится с 20:00 до 07:00.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.
"В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуска нового образца Военного коменданта города Киева. Пропуска, выданные до этого, отменяются", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго-настрого запрещено.
"Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - сообщили в ведомстве.
Также отмечается, что во время комендантского часа выйти из домов можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.
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