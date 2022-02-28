РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4549 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 914 3
КГГА (2932) Киев (24550)

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня будет длится с 20:00 до 07:00

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня будет длится с 20:00 до 07:00

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня начнется раньше и продлится с 20:00 до 07:00.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В это время передвигаться по городу могут исключительно те, кто имеет спецпропуска нового образца Военного коменданта города Киева. Пропуска, выданные до этого, отменяются", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что пропуска выдаются только для транспорта. Передвигаться пешком в комендантский час – строго-настрого запрещено.

"Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага", - сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черниговская ОГА предупреждает жителей города: Безопасных выездов из города нет, пути заминированы, город бомбят с самолетов

Также отмечается, что во время комендантского часа выйти из домов можно в случае объявления воздушной тревоги, чтобы проследовать в ближайшее укрытие.

Комендантский час в Киеве с сегодняшнего дня будет длится с 20:00 до 07:00 01

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сєпари стоять колоною під Енергодором, хочуть забрати ЗАЕС, потрібно терміново їх чимось накрит
показать весь комментарий
28.02.2022 15:51 Ответить
Вимикайте світло!Вони на світло лізуть!!!)))
показать весь комментарий
28.02.2022 15:54 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2022 16:16 Ответить
 
 