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РФ выпустила по Украине 180 ракет: крылатых и "Искандеров". Впервые с 1941 года бомбардировку испытал и Киев, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

РФ выпустила по Украине 180 ракет: крылатых и

Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 180 крылатых и оперативно тактических ракет Искандер.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, с первых дней вторжения, которое началось сразу в четырех направлениях, Путин пустил в ход почти все оружие и все роды войск.

"Крылатые ракеты, авиацию, колонны танков, наземных войск... Бомардирование с воздуха испытал и Киев. Впервые с 1941 года, когда на него падали бомбы нацистской Германии. Все преступления зафиксированы на видео", - заверил министр.

Но Украина не пала, как рассчитывали в России, напомнил Кулеба: "Ни один из самых больших городов Украины так и не был захвачен за четыре дня".

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"Мы сбили 29 российских самолетов и 29 вертолетов, сожгли 191 танк, 816 бронемашин, 47 артиллерийских орудий, один комплекс Бук, 21 установку Град, 291 автомобиль, 80 цистерн с горючим, три беспилотника, пять кораблей и пять средств ПВО".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+23
Рашка завжди вважала саме Україну своїм смертельним ворогом. Ні кого іншого.
Тому так.
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28.02.2022 16:21
+9
будет ответка и не одна
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28.02.2022 16:22
+8
Историю московиты-мокши "********" и присвоили себе. Московиты без брехни дышать не могут, никогда не верьте московитам
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28.02.2022 16:24
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Где "ответка" по территории агрессора ?????
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28.02.2022 16:21 Ответить
будет ответка и не одна
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28.02.2022 16:22 Ответить
щоб нас потім взагалі забомбили "тополями"? Кремлефюрер може...
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28.02.2022 16:53 Ответить
достаточно что они бомбят уже
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28.02.2022 16:57 Ответить
Буде, потерпіть кілька днів
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28.02.2022 17:00 Ответить
Рашка завжди вважала саме Україну своїм смертельним ворогом. Ні кого іншого.
Тому так.
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28.02.2022 16:21 Ответить
чує кощей, де його смертть
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28.02.2022 16:30 Ответить
***** мабуть там шаман нагадав, що українець його вбʼє
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28.02.2022 16:33 Ответить
Вважаєте, що в ***** є "секретне" яйце?
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28.02.2022 17:03 Ответить
от не знаю, я вже заплуталась, чи бабушка він, чи дєдушка
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28.02.2022 17:12 Ответить
вони побачили в другу світову, та мінімум в афгані, як воюють українці, та хто такі українці, й зрозуміли, що саме в Україні знаходиться голка смерті мордора. ну і звичайно - потрібно вкрасти історію України, своєї то в них не має.
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28.02.2022 16:31 Ответить
наче вже 2 буки ?
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28.02.2022 16:21 Ответить
п'ять кораблів, де це було??
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28.02.2022 16:22 Ответить
5+5????
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28.02.2022 16:29 Ответить
Историю московиты-мокши "********" и присвоили себе. Московиты без брехни дышать не могут, никогда не верьте московитам
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28.02.2022 16:24 Ответить
"...пять кораблей и пять кораблей..."

Шо, серьозно?
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28.02.2022 16:32 Ответить
Гарно розхірячили
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28.02.2022 16:33 Ответить
CIT


@CITeam_ru

·
1 ч



Появились первые свидетельства применения российскими ВКС неуправляемых бомб. Такие авиадуры широко применялись в Чечне и Сирии, нанося огромный ущерб мирному населению
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28.02.2022 16:37 Ответить
вся рашка - одна некеровна бомба з ядерним мотлохом всередині і хйлом на червоній кнопці
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28.02.2022 17:26 Ответить
Странность вот в чем американцы насчитали 320 пусков наши 180 прилетов вопрос где остальные? В болота попадали? Быстрей всего негодное или старье перелицованое снятое со старых ракет.
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28.02.2022 16:53 Ответить
Я маленько знаю, как они там разрабатываются - всё-таки родители в космической области работали. Отец бы мой сказал: странно, что больше половины вообще долетело.
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28.02.2022 16:57 Ответить
Маю честь це підтвердити
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28.02.2022 17:07 Ответить
пво
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28.02.2022 22:17 Ответить
Так чи не пора вже розбомбити керченський міст?
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28.02.2022 16:58 Ответить
Спочатку Воронеж(там виготовляють ракети і літаки), потім смерчами перекопати "перекоп", далі зачистити все, що блукає на півдні України і взяти Крим(касаби сухопутні війська, базовані в Криму похоронили на Херсонщині). Фініш це тріумфальний вхід в лугандон
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28.02.2022 17:19 Ответить
нет. это путь отступления, иначе придется перебить всю крымскую группировку. кто в курсе знает, где был другой мост того же назначения. которым уже пришлось пользоваться этой армии
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28.02.2022 22:18 Ответить
В советском союзе был такой стишок

Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...

так гитлер напал на ссср.

так же само путин напал на Украину.
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28.02.2022 17:11 Ответить
россияне вы нелюди, вы убиваете украинских граждан придумав себе оправдание про нациков, но именно вы фашисты нацисты. Смерть вам на нашей земле преступники.
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28.02.2022 17:14 Ответить
"Ми збили ... один комплекс Бук": дивно, тільки цензор розповсюдив два відео про знищення буків в різних місцях
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28.02.2022 23:36 Ответить
 
 