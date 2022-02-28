Украина готовит заявку на вступление в ЕС. Народ давно сделал свой выбор, - Шмыгаль
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Украина готовит заявку на вступление в Европейский Союз.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Историческое предложение премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера о членстве Украины в ЕС. Уже готовим заявку. Народ Украины давно сделал свой выбор. Искренняя благодарность за действенную поддержку!" – заявил Шмыгаль.
Напомним, на фоне вторжения России президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился в Евросоюз с просьбой о безотлагательном присоединении по специальной процедуре.
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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию МИД Германии.
зато случится в течении года
не так страшно
главное от орков отбиться
полная деоккупация
и в предентенты в ес и может нато (надо ли, можно как гарант безопасности был нато и все
хватит, главное чтобы оружие было)
так як Україна вступає ще ніхто не вступав! мала би бути скидка
Пишайтеся цим,і не підведить у тяжку хвилину.
она будет платить за восстановление всей украины
ярых коллабарантов под ручки и в темницу
ПРИ РІЧІ ПОСПОЛИТІ - УКРАЇНА НЕ БУЛА ЄВРОПОЙ ТІЛЬКИ ПІД ОКУПАЦІЄЙ МОСКВИ З
1654 РОКУ