Украина готовит заявку на вступление в ЕС. Народ давно сделал свой выбор, - Шмыгаль

Украина готовит заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Историческое предложение премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера о членстве Украины в ЕС. Уже готовим заявку. Народ Украины давно сделал свой выбор. Искренняя благодарность за действенную поддержку!" – заявил Шмыгаль.

Напомним, на фоне вторжения России президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился в Евросоюз с просьбой о безотлагательном присоединении по специальной процедуре.

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