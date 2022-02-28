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Украина готовит заявку на вступление в ЕС. Народ давно сделал свой выбор, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина готовит заявку на вступление в ЕС. Народ давно сделал свой выбор, - Шмыгаль

Украина готовит заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Историческое предложение премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера о членстве Украины в ЕС. Уже готовим заявку. Народ Украины давно сделал свой выбор. Искренняя благодарность за действенную поддержку!" – заявил Шмыгаль.

Напомним, на фоне вторжения России президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев обратился в Евросоюз с просьбой о безотлагательном присоединении по специальной процедуре.

Читайте также: Обращаемся к ЕС по поводу безотлагательного присоединения Украины по новой специальной процедуре, - Зеленский

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Кто против?????? Медведчук, Шуфрич???? Какой ***** рехферендум???? Я с автомата могу пояснить свою позицию!
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28.02.2022 16:42
+14
Давно пора.Ми і є серце Європи.
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28.02.2022 16:42
+14
Це правильне і потрібне рішення.
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28.02.2022 16:43
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Давно пора.Ми і є серце Європи.
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28.02.2022 16:42 Ответить
Кто против?????? Медведчук, Шуфрич???? Какой ***** рехферендум???? Я с автомата могу пояснить свою позицию!
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28.02.2022 16:42 Ответить
Глава МИД Германии Анналена Бербок засомневалась в том, что Украина сможет в ускоренном порядке стать членом Европейского союза. Она считает, что этого не случится в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию МИД Германии.

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28.02.2022 16:52 Ответить
не случится в течении нескольких месяцев
зато случится в течении года
не так страшно

главное от орков отбиться
полная деоккупация
и в предентенты в ес и может нато (надо ли, можно как гарант безопасности был нато и все
хватит, главное чтобы оружие было)
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28.02.2022 17:02 Ответить
Германия продовжує себе негарно позіціювати.Де б знайти журналістський огляд,що дійсно зроблено для України,а в чому відмовлено.Странами ЄС....як дві чаши вагів,до подробиць:ось в чому допомога мала позитивні наслідки.А ось в чому відмова веде сьогодні до смерті мирних мешканців...
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28.02.2022 17:14 Ответить
Це правильне і потрібне рішення.
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28.02.2022 16:43 Ответить
а в нато?.
так як Україна вступає ще ніхто не вступав! мала би бути скидка
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28.02.2022 16:43 Ответить
Все будет хорошо!
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28.02.2022 16:45 Ответить
Якщо подолаєм корупцию !
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28.02.2022 16:44 Ответить
с тем количеством оружия, которое останется у людей, коррупционеры будут 100 раз думать прежде, чем примут решение воровать.
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28.02.2022 16:46 Ответить
Будем в этой системе.той коррупции что существовала больше не будет! Никто уже такому бардаку не позволит быть.
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28.02.2022 16:46 Ответить
Процентов 90 коррупционеров сбежало из Украины ещё до начала войны. Так что можно ставить галочку
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28.02.2022 16:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc&ab_channel=%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D
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28.02.2022 16:44 Ответить
Ну що зелене керівницьтво,зрозуміли яким народом ви керуєте?!
Пишайтеся цим,і не підведить у тяжку хвилину.
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28.02.2022 16:45 Ответить
Україна зараз стоїть, щоб вся Європа існувала. Україна заслужила бути прийнятою в ЄС.
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28.02.2022 16:45 Ответить
В історичні часи живемо !
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28.02.2022 16:45 Ответить
То ти мріяла крисюків та лугндіні бачити в ЕС?!! Хай бог милує(((
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28.02.2022 16:51 Ответить
Шмыгаль , швиденько . Ще на вчора треба було подать папери !!
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28.02.2022 16:47 Ответить
Це не можливопрямо вже і зараз з практичної точки зору. Для підготовки потрібен час
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28.02.2022 18:01 Ответить
Так мы что - и Луганду с собой в ЕС втаскиваем?! Нас же проклянут уже на следующий день все европейцы!!?
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28.02.2022 16:49 Ответить
не отдавать же их русне
она будет платить за восстановление всей украины

ярых коллабарантов под ручки и в темницу
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28.02.2022 17:10 Ответить
так вони і так багато в Польщі на заробітках де славлять Путіна та клянуть Україіну!! Топір будуть законно представляти нас(((
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28.02.2022 19:15 Ответить
Подписывайте уже ставте печатку
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28.02.2022 17:00 Ответить
НАТО це перща процедура!!!
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28.02.2022 17:03 Ответить
*перша
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28.02.2022 17:03 Ответить
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28.02.2022 17:05 Ответить
Це не тільки вибір а і залізний доказ нашої незворотності вступу як до ЕС так і в НАТО.Цікаво які нові поводи будуть вони ще придумувати щоб відсрочити прийняття України?
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28.02.2022 17:11 Ответить
Наоборот, НАТО должна подать заявку о вхождении в Украину
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28.02.2022 17:17 Ответить
NATO. А ЄС ще міг би почекати.
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28.02.2022 17:28 Ответить
УКРАЇНА І БУЛА ЄВРОПОЙ ПРИ КИЇВІ І РУСИ, ПРИ ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ,

ПРИ РІЧІ ПОСПОЛИТІ - УКРАЇНА НЕ БУЛА ЄВРОПОЙ ТІЛЬКИ ПІД ОКУПАЦІЄЙ МОСКВИ З

1654 РОКУ
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28.02.2022 17:34 Ответить
 
 