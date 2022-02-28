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Семьям погибших во время войны с РФ воинов будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, - постановление Кабмина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Семьям погибших во время войны с РФ воинов будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, - постановление Кабмина

Семьям наших военнослужащих, погибших во время войны, будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

Соответствующее решение принято сегодня Кабинетом министров Украины во исполнение Указов Президента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

Согласно постановлению, в условиях военного положения военнослужащим Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Главного управления разведки Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Государственной специальной службы транспорта, лицам рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейским выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 30 000 грн в расчете на месяц.

Также читайте: Мы будем платить военнослужащим, защищающим страну от агрессора, по 100 тыс. грн в месяц, - Зеленский

Военнослужащим, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивают проведение мероприятий по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий размер дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 грн в расчете на месяц, пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях.

Также сообщается, что семьям наших военнослужащих, погибших в этой войне, будет выплачиваться единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн, которая распределяется равными долями на всех получателей.

"Об этом вчера сказал президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня решение выполнено Кабинетом министров. И я хочу повторить слова президента: это делается не для того, чтобы нам сказали спасибо. Это делается, чтобы наши защитники и защитницы знали, что страна им благодарна. Государство должно достойно платить за эту важную работу. Кроме того, мы продолжаем делать все для усиления нашей обороноспособности на международном уровне! Спасибо за поддержку всем странам-партнерам! Слава Украине!", - добавил министр обороны Украины Алексей Резников.

Автор: Анастасія Потіха
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28.02.2022 16:52 Ответить
...на освітній сертифікат - замість отетіх

Georgia ❤️🇬🇪💒@Tbili5·4 ч

Гарвард приостанавливает процесс обучения граждан рф и детей чиновников рф, попавших под санкции:
«вам не нравится америка, значит вам не нужно американское образование»
*прекрасно, как по мне ))
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28.02.2022 16:52 Ответить
і ці гроші потрібно стягнути з росії
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28.02.2022 16:56 Ответить
стягнуть обов"язково, порахують усе до копійочки
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28.02.2022 17:02 Ответить
А кацапы свои трупы забрать не хотят. Хочется сказать : Россия, как же ты пала! А потом отдергиваешь себя и говоришь, да блин, она же такой была всегда
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28.02.2022 17:15 Ответить
какой забрать ? там уже в каждом кармане семена которые дороже самих кацапов .
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28.02.2022 17:19 Ответить
Куди це Параша впала ? Вони такими є всю свою історію з того моменту, як Золота Орда їх зняла з дерев і дала їм пляшку і швабру
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28.02.2022 17:40 Ответить
А З ЯКОГО ЧИСЛА ******* !?
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28.02.2022 17:16 Ответить
Кацап да!?
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28.02.2022 17:29 Ответить
НЕТ
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28.02.2022 17:37 Ответить
Пропорционально времени участия?
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28.02.2022 17:26 Ответить
Чот мутно написано...15 лямов на всех или на каждую семью ?
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28.02.2022 17:28 Ответить
Делится на всех членов семьи
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10.03.2022 10:19 Ответить
я не побачила... А де компенсації для ТеРоборони!?
Компенсація сім'ям загиблих у війні з Піідарашкою з 2014!?!?
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28.02.2022 17:28 Ответить
Тероборони???Туди йдуть добровiльно.
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10.03.2022 10:23 Ответить
ТАК ці репарації мають бути зафіксовані,, а далі будк довго..
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28.02.2022 17:35 Ответить
 
 