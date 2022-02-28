Боррель о вступлении Украины в ЕС: Сегодня это не в повестке дня. Теперь мы должны сражаться против агрессии РФ

У главы европейской дипломатии спросили о запросе Украины на обретение членства в Евросоюзе. Украина имеет европейскую перспективу, но членство не в повестке дня, поскольку нужно побороть агрессию России.

Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров обороны стран-членов ЕС, сообщает Европейская служба внешних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, главы европейской дипломатии спросили о запросе Украины на получение членства в Евросоюзе.

"Сегодня это не в повестке дня, поверьте мне. Мы должны работать над более практичными вещами. Членство является тем, на что, во всяком случае, понадобится много лет. И мы должны дать ответ (российской войне в Украине. – Ред.) в ближайшие часы. Не в ближайшие годы, но в ближайшие часы", - сказал Боррель.

"Украина четко имеет европейскую перспективу, но теперь мы должны бороться против агрессии. Мир не может допустить, чтобы мощная страна разгромила соседнюю страну с применением ее военных мощностей. Если мы разрешим это, это будет закон джунглей. Это закон сильнейшего: "Я сильнее, чем ты, и я убью тебя. Я применю мой закон для тебя". Это закон джунглей. И это для нас, Европейцев, экзистенциальная угроза. Мы сделаем все возможное для того, чтобы прекратить это", - подчеркнул Боррель.

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