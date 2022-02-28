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Боррель о вступлении Украины в ЕС: Сегодня это не в повестке дня. Теперь мы должны сражаться против агрессии РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Боррель о вступлении Украины в ЕС: Сегодня это не в повестке дня. Теперь мы должны сражаться против агрессии РФ

У главы европейской дипломатии спросили о запросе Украины на обретение членства в Евросоюзе. Украина имеет европейскую перспективу, но членство не в повестке дня, поскольку нужно побороть агрессию России.

Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед началом неформального заседания министров обороны стран-членов ЕС, сообщает Европейская служба внешних дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности, главы европейской дипломатии спросили о запросе Украины на получение членства в Евросоюзе.

"Сегодня это не в повестке дня, поверьте мне. Мы должны работать над более практичными вещами. Членство является тем, на что, во всяком случае, понадобится много лет. И мы должны дать ответ (российской войне в Украине. – Ред.) в ближайшие часы. Не в ближайшие годы, но в ближайшие часы", - сказал Боррель.

"Украина четко имеет европейскую перспективу, но теперь мы должны бороться против агрессии. Мир не может допустить, чтобы мощная страна разгромила соседнюю страну с применением ее военных мощностей. Если мы разрешим это, это будет закон джунглей. Это закон сильнейшего: "Я сильнее, чем ты, и я убью тебя. Я применю мой закон для тебя". Это закон джунглей. И это для нас, Европейцев, экзистенциальная угроза. Мы сделаем все возможное для того, чтобы прекратить это", - подчеркнул Боррель.

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Топ комментарии
+35
Как не странно он прав. Тут бы выстоять и разбить врага, это цель номер 1.
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28.02.2022 16:52
+28
дайте оружие и идите *****. 8 лет обеспокоенности нам хватило
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28.02.2022 16:53
+23
"Ми повинні боротися..." - кто это "мы"? Борцун херов!
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28.02.2022 16:52
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***... Я в ступорі!!!і:СЬОГОДНІ це не на порядку денному: Ми, блін, їх від лавини кацапської рятуємо, ціною наших воїнів, наших жителів Харкова, Бердянська, Сум, Миколаєва, а в них бль. не на порядку денному
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28.02.2022 22:29 Ответить
Зайшов на хвилинку на форум... стомлений як загнаний кінь.. БРАТТЯ МОЇ українці - досить скубстись між собою!! Благаю вас! Зара треба Єднатись - ЯК НІКОЛИ!! *** з тим брорелєм - нам зараз головне відбитись од цьої їбучої орди! Хай ті наші друзі-союзники дають нам побільше ЗБРОЇ! Бо заїбало тягати ту ***** сумку з "бандерівським коктейлем"(вже одну пляшку ненароком розбив😒)Чекаємо ті гарненькі нлави, може ше які шведські "густави" чи щось подібне: це врятує багацько життів: наших жінок, матерів та дітей(та й нас самих) - будьте певні! Все, -пішов мо хоч трохи покімарю..Всім добра і НАСНАГИ! Ми цю мерзенну ***** все їдно ********* і викмнем за **** парєбрік - ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!🇺🇦
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28.02.2022 22:38 Ответить
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