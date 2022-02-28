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Переговоры между Украиной и РФ продолжаются, ожидается третий раунд, – советник главы ОП

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Переговоры между Украиной и РФ продолжаются, ожидается третий раунд, – советник главы ОП

Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются.

Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд", - говорится в сообщении.

Читайте: Абрамович по просьбе Киева помогает в украинско-российских переговорах, - The Jerusalem Post

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+36
Роман Шухевич: переговори з ворогом мають тривати не довше кулеметної черги.
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28.02.2022 17:02
+34
Видать с ****** созваниваются
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28.02.2022 16:55
+32
Забагато зайвих очей у залі щоб можна було щось реальне обговорювати, більше схоже на театр
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28.02.2022 16:55
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это эмоции,они уйдут скоро и взгляните на ситуацию трезво:
есть блокирующие требования россии-крым,вода в него ,лугандония в довоенных границах-это не обсуждаемо никак
есть интересы украины-отвод войск,репарация за ущерб и убитых,компенсация за территории,вступление в ес ,деньги,нато
есть желания западной коалиции-затянуть боевые действия для перемалывания военной машины россии и грабежа российских активов

Вот так трезво все выглядит ситуация вкратце.
Всё остальное это речи сказанные на дипломатическом новоязе
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28.02.2022 19:57 Ответить
>крым,вода в него ,лугандония
Это до разгрома войск и при фуфель - только 100 за доллар. Дальше будет меняться.
>вступление в ес ,деньги,нато
Это без москалей решается. Разрешения не требуется.
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01.03.2022 02:47 Ответить
не завалят россию за месяц-не стройте иллюзий,думаю и за год не завалят к сожалению.
Просто каждый день проволочки это тысячи жизней с обеих сторон прежде всего и банально у нас меньше сил чем у рф.Сейчас все железные дороги от волги до границ забиты эшелонами с техникой (гляньте российские твиты),снимает технику с резерва длительного хранения-а там ее хватит на 20 лет войны,призывает 500000 резервистов с боевым опытом,проводит стрельбы цирконами на северном море,начал громить инфраструктуру пока только восточных областей-то есть идет ва-банк и какие то минимальные дивиденды от операции он должен получить в любом случае ,иначе не обьяснить внутреннему пиплу такие жертвы по людях ,материально и особенно по престижу-из этого надо исходить,а не загонять раненного зверя в глухой угол

а нынешние санкции-это пока только виртуальные потери по капитализации и превратятся в реальные довольно не скоро.
Тем более есть несколько глобальных проблем-первая-это посевная в обеих странах-думаю про обьем поставок продовольствия и удобрений на внешний рынок говорить не надо-покрыть их нечем ,даже открыв госрезервы больших стран
-вторая-газ,алюминий,титан и частично нефть и нефтехимия из рф-замены пока нет ,и не предвидится
Про украинские проблемы -топливо,особенно солярка,газ на следующий год (парашенковский виртуальный реверсный не пойдет),восстановление разрушенного (реально а не обещаниями хитрожопого запада),беженцы,пенсии семьям убитых и инвалидам (тоже большие деньги и очень длительно по времени),восстановление военного имущества (его почти скорее всего уже почти нет)-все это можно торгануть с кацапов и запада ,если конечно не затягивать с конфликтом и упираться рогом по вторичным (явно уже давно потерянным територриям,на интеграцию которых все равно нет средств и взять неоткуда) требованиям -крым,лугандония в границах довоенных и воде в крым
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01.03.2022 11:40 Ответить
думаю перед самим вторжением россии сша и британия обманули зеленского,приуменьшив силы вторжения раза в три не меньше,что создало у него иллюзию невозможности вторжения
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01.03.2022 11:42 Ответить
...призывает 500000 резервистов с боевым опытом... Звідкиля така інфа? абсолютно нереальна цифра.
...снимает технику с резерва длительного хранения-а там ее хватит на 20 лет войны... Та вона там як і є, то в такому жахливому стані, торкнеш пальцем- россипеться, там максимум 5% заведеться, та й тій треба півроку цілодобово робить ТО, міняти консерваційні оливи, а резина, прокладки, підшипники, і т.д., хто це буде робить??! Особливо коли ті, хто знався на такій техніці або в землі, або скошені альцгеймером та всякими артрітами старезні дідугани?!
І ще: в такому резерві може бути техніка чи те що лишилось від неї найсвіжіше 80х років, бо до ***** 2000 там була криза, і все що можна було швидко поставити на хід згоріло і зірвано в Чечні, а з 2000р все що не використовувалось в локальних конфліктах продавалось за кордон, а як нє, то такий неконкурентний лом, що мав бути давно зданий в утиль як 8а категорія.
Так що забудь. Іди допоможи військовим чим можеш.
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01.03.2022 15:04 Ответить
Про що можна говорити з вбивцями?
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28.02.2022 17:24 Ответить
Ну, тебя уже не раз. Ты про вазелин не забывай
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28.02.2022 17:30 Ответить
какой счет первых двух? это они сказали - мы позвонили Зеленскому, потом мы ответили - они путену позвонили. Теперь их ответ мы ждем. Так?
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28.02.2022 17:27 Ответить
покажіть останні фотки з Харкова...
пуйло тягне час, а доти бульб-ло 4 дні проводить мобілізацію. і підуть знову у наступ.
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28.02.2022 17:28 Ответить
Эти переговоры - очередная ловушка московских упырей. Вспомните Минск и штурм Дебальцево в это время. С 12 -00 враг бомбит и штурмует Харьков, чтобы склонить Украину на мир на условиях параши. И "третий" раунд только затягивание времени в ожидании результатов боев за Харьков
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28.02.2022 17:29 Ответить
Ковровая бомбардировка городов мегамощными ракетами, бомбардировщиками и касетными бомбами - как реагировать на такой шантаж в переговорах?
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28.02.2022 17:29 Ответить
Я щочь не можу зрозуміти де оноайн трансляція, що ***** за секретики від народу??? Може ви там насправді домовляєтесь як перебити наш народ і поділити країну!!! Негайно онлайн!!!
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28.02.2022 17:35 Ответить
Путин послан на переговоры с Украиной чмошников даже по российским меркам - Слуцкого и Мединского. Это все равно что послать кусок говна. Не надо ждать ничего от этих переговоров
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28.02.2022 17:36 Ответить
ВАнгую: русские потянут время.... предложать закончить завтра..А ночью устроят на фроте какое-нибудь грандиозное западло на фронте.
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28.02.2022 17:40 Ответить
Еще один обстрел Харькова градами,то ******* по мосту крымскому! Поставить ультиматум
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28.02.2022 17:41 Ответить
да хотя бы по тому месту откуда стреляют. Давно пора бахнуть по белорусской территории откуда ракеты пускают. Есть все основания.
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28.02.2022 19:22 Ответить
Хочуть зраду подати як перемогу.
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28.02.2022 17:52 Ответить
Лучше пусть считают нас военной хунтой, чем подстилкой пуйла. Если бомбардировки наших городов, то в ответ бомбардировки их аэропортов, мостов. После подхода трёх белорусских бригад непосредственно к украинской границе нужно нанести упреждающий удар. Боекомплекты им уже розданы, сомнений в намерениях нет.
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28.02.2022 17:57 Ответить
я вже 20 років в Німеччині живу. Не сумніваюсь, що навіть якийсь російський військовий корабель, чи сухопутний військовій підрозділ перетнув би кордон, а ще й відкрив вогонь, його б розхєрачили нікого не питаючи.
Бо якщо б загинули цивільні, то міністр оборони в кращому випадку у відставку був відправлений.
Тому я спокійно живу, не боячись.
А чому в Україні не так? Чи так?
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28.02.2022 18:37 Ответить
різниця у 40 років цивілізованості
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28.02.2022 21:25 Ответить
ну на немецкие войска то то же не рассказывайте-в нато боеспособны только сша полноценно,это уже и так понятно со всех конфликтов где оно участвовало ,все остальные даже на массовку не тянут.
Так что нато это прежде всего сша
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01.03.2022 11:48 Ответить
Потому надо срочно принимать Украину в НАТО. Для помощи им.
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01.03.2022 19:14 Ответить
Украинская армия так крута духом, что впору НАТО проситься, чтобы её приняли в Украину.
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01.03.2022 23:48 Ответить
Так гонец сначало кал должен сдать, потом пройти пытки и наркоту, потом бункер и смерть, после чего другой специально выращенный гонец должен доставить решение мумии, короче будет нескоро
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28.02.2022 18:01 Ответить
Там в сусідній залі столи накриті, не вздумайте нічого в них їсти!
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28.02.2022 18:04 Ответить
Фейк дивилась із Путіним... Гадство.
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28.02.2022 18:08 Ответить
Чем дольше прегорворы, тем страшней за Украину. Гляди и начнут мирится и обмениватся ништяками
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28.02.2022 18:21 Ответить
Условия переговоров с фашистским Кремлем должны быть:

- немедленный вывод войск из Украины, включая тупорылое ОРДЛО;

- капитуляция и политическая ликвидация ордловских бандитов и восстановление границ Донецкой и Луганской областей в пределах территориальных областей страны;

- возвращение Крыма Украине;
- возмещение Россией ущерба Украине от войны (репатриация).
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28.02.2022 18:35 Ответить
а так же вывод с Беларуси, Молдовы, Грузии и возврат Сахалина Японии. ну и Калининград по желанию Германии.
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03.03.2022 17:15 Ответить
для зелени шмарклявой ******* шефир самый главный... зеля... переговоры твои через сцыцерона подоляка и гнойного трахамонию - это сдача интересов Украины... это чмо сегодня не сказало ничего, оно, как придорожная проститутка сказало ни о чем... вспомнишь мои слова - будешь с педофилом... ты - изменник и Украина тебе этого не простит... подоляку не переговоры вести, а хер сосать в центре Киева...
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28.02.2022 18:58 Ответить
Едут военные с ЕС бить фашистов -

Ряд стран разрешил добровольцам ехать на войну в Украину. Речь идет о Хорватии, Дании, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, а также Израиле.

"Добровольцы из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Израиля уже на пути в Украину. Готовы убивать россиян - это здорово", - сообщили в группе Промышленный портал в Twitter.
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28.02.2022 19:10 Ответить
наша влада явно переоцінює свій внесок в успішну оборону від сильного агресора, недооцінюючи силу та дух армії. поїхали вести підкилимні ігри? це для вас може дуже погано скінчитися. той, хто кожного дня під кулями та бомбами захищав суверенітет Країни, можуть не оцінити "прєлєсть вашей ігри"...
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28.02.2022 19:16 Ответить
Шо з Броварами. Є хтось?
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28.02.2022 19:28 Ответить
подоляк - застрелись... уйдешь героем, а не засранцем... вы там что жрете в офисе вонючего пердизента... вы где учились, кто вас предателей учил... пора военным изгонять вас мудаков и брать власть в свои руки... такие как подоляки, шмаркли и прочая ******** уже сегодня ведут Украину в пропасть... ВСЯ ВЛАСТЬ АРМИИ! только это СПАСЕТ УКРАИНУ! клоуны не должны больше править Украиной! уважаемый Залужный, время пришло... народ уважает армию и Вас... шмарклей с подоляками поры ставить в тот угол возле параши, где они должны стоять! Слава Украине! Слава ее армии!
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28.02.2022 19:32 Ответить
Никаких раундов!!!! Вы ****** там с раундами???
1. Вывод всех орков
2. Выход из ОРДЛО.
3. На *** из Крыма пешком через мост, после себя , что б разобрали его.
4. Компенсация всех наших потерь и ущерба!
Только так.
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28.02.2022 19:40 Ответить
доречі, чому ще досі стоїть кримський міст? таке враження, що піаніст боїться його розху#рити, бо потім пуйло не дасть піаністові можливості у дупу його заглянути. до Міллєрово дістаємо, а до мосту -- ні?
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28.02.2022 20:00 Ответить
Следующий раз мир Украину так не поддержит и москали таких ошибок не сделают. Сейчас решающий момент. Все или ничего.
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01.03.2022 02:42 Ответить
Треба офіційно звернутись до ВООЗ з вимогою зібрати консиліум ведучих психіатрів Світу для визначенням точного діагнозу психічно хворого-виродка Путіна, який знищує Україну і веде Світ до Третьої Світової Війни!!! Результати консиліуму і діагноз повідомити у російські війська і народам РФ!
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01.03.2022 09:51 Ответить
Покласти пере ПУ листок із вимогами: 1 - вивід усіх війскових і озброєнь РФ-ії з усієї території України, в кордонах визнаних ООН.
2 - виплата компенсації за заподіяні збитки від 2014 - 2022рр.

І більше ніяких перемовин, поки не будуть підписані вимоги.
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03.03.2022 13:24 Ответить
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