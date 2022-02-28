Переговоры между Украиной и РФ продолжаются, ожидается третий раунд, – советник главы ОП

Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются.

Об этом в Twitter сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"Переговоры между украинской и российской делегациями продолжаются. Через несколько минут начнется третий раунд", - говорится в сообщении.

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