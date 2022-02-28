Швейцария отменяет нейтралитет, вводит санкции против РФ и закрывает небо для российских авиакомпаний
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Швейцария отменяет нейтралитет из-за войны в Украине. Власти страны приняли решение ввести санкции Европейского Союза в отношении России, а также закрыть небо для российских самолетов.
Об этом заявил представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Отмечается, что в понедельник, 28 февраля, Федеральный совет Швейцарии провел экстренное совещание по Украине. В ходе заседание было принято решение отказаться от нейтралитета и применить санкции ЕС в отношении Российской Федерации.
"Военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии. В этих решениях учитывались аспекты политики нейтралитета и мира. Швейцария будет рассматривать каждый последующий пакет санкций со стороны ЕС в индивидуальном порядке", - написал Симонацци.
Также Швейцария закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой
Более того, Швейцария доставит в Польшу около 25 тонн гуманитарной помощи для украинских беженцев.
Пожалуйста, подождите...
ІМХО.
швейцарія допоможе дозрітитому кто-нибудь
Уясе?!?! В Україне по детям лупят из самолётов, а "наш" аэродром - военно-испытательный, на которым те самые самолёты, может, и базируются. Понимаешь уровень их? И ведь это родня, ять!
Да ************ нах, и в землю семечек посадить. Вам же проще - ударной волной по ушам целый день бить не будет. И потом везти ножки буша по курсу одна тара - одна боеголовка.
Вот такая дожна быть деколонизация. Как у Японии после второй мировой.
И это я, интеллигентская морда говорю, который в жизни слово "фигня" слишком непристойным для себя считает.
Ну що ж, тепер ми згідні на "фінляндизацію"!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
"У цих рішеннях були враховані нейтралітет та аспекти мирної політики. Швейцарія окремо розгляне будь-який додатковий пакет санкцій, запроваджений ЄС. "
Продолжающееся военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии: https://admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87386.html (BK)
главное душа
а деньги пусть оставят "клятым" европейцам