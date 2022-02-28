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Швейцария отменяет нейтралитет, вводит санкции против РФ и закрывает небо для российских авиакомпаний

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Швейцария отменяет нейтралитет, вводит санкции против РФ и закрывает небо для российских авиакомпаний

Швейцария отменяет нейтралитет из-за войны в Украине. Власти страны приняли решение ввести санкции Европейского Союза в отношении России, а также закрыть небо для российских самолетов.

Об этом заявил представитель Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Отмечается, что в понедельник, 28 февраля, Федеральный совет Швейцарии провел экстренное совещание по Украине. В ходе заседание было принято решение отказаться от нейтралитета и применить санкции ЕС в отношении Российской Федерации.

"Военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии. В этих решениях учитывались аспекты политики нейтралитета и мира. Швейцария будет рассматривать каждый последующий пакет санкций со стороны ЕС в индивидуальном порядке", - написал Симонацци.

Также читайте: Боррель о вступлении Украины в ЕС: Сегодня это не в повестке дня. Теперь мы должны сражаться против агрессии РФ

Также Швейцария закрывает свое воздушное пространство для всех рейсов из России и любых самолетов с российской маркировкой

Более того, Швейцария доставит в Польшу около 25 тонн гуманитарной помощи для украинских беженцев.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+64
Такого навіть при Гітлерові не було!
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28.02.2022 17:01
+57
если честно, то неожиданно.
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28.02.2022 17:00
+56
Швейцарские банки помашут ручкой и ***** в тот же вечер дерипаски всякие вынесут на вилах
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28.02.2022 17:00
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Швейцарские банки помашут ручкой и ***** в тот же вечер дерипаски всякие вынесут на вилах
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28.02.2022 17:00 Ответить
если честно, то неожиданно.
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28.02.2022 17:00 Ответить
Це ж як треба було усіх за€бать…
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28.02.2022 17:07 Ответить
Знав що кацапи спеціалісти, але Швейцарію...
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28.02.2022 17:11 Ответить
уявляю, як це для кацапів неочікувано
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28.02.2022 17:19 Ответить
Не верил что Швейцария пойдёт против фашистов. А вот ошибся.
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28.02.2022 18:33 Ответить
*Я не верил
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28.02.2022 18:33 Ответить
і думки такої взагалі не було )
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28.02.2022 20:50 Ответить
и Швейцарія шмалить санкціями кацапів. Вот така європейська єдність з Україною. Вона для такого випадку скасувала нейтралітет свій
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28.02.2022 17:00 Ответить
прощаем за Лигу Наций
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28.02.2022 17:00 Ответить
Біле пухнасте звірятко підкралось до козломордих непомітно
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28.02.2022 17:01 Ответить
...А потім маленьке звірятко загортає кацапстан у фольгу.

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28.02.2022 17:40 Ответить
Такого навіть при Гітлерові не було!
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28.02.2022 17:01 Ответить
100%
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28.02.2022 17:01 Ответить
Тепер, коли вже всі знають що таке Гітлер, на другого реагують правильно.
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28.02.2022 17:11 Ответить
Проте дуже повільно та тяжко до них доходить очевидне.
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28.02.2022 18:43 Ответить
У Гитлера было хоть какое то понятие чести и кнопки ядерной не было.
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28.02.2022 17:20 Ответить
Просто вже весь світ бачить що хвора мразота керує фашистською перерацією
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28.02.2022 17:01 Ответить
"За што нас так все нилюбят?"
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28.02.2022 17:01 Ответить
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28.02.2022 17:03 Ответить
за то що вилазило з ногами на стіл клало купу під носом і бикувало - какіє ваши даказательства
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28.02.2022 17:03 Ответить
"Ну што вы, ведь по парашетудай правдививо сказали шта ихтамнет. А парашатудай - ана правды нибаицца."
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28.02.2022 17:06 Ответить
А оце вже серйозно панове, дуже-дуже серйозно. Значить швейцарці щось та знають,раз так вчиняють. "Запасаємося попкорном",далі все буде ще цікавішим.
ІМХО.
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28.02.2022 17:01 Ответить
просто бабки їм вже не віддадуть
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28.02.2022 17:51 Ответить
Саме так! Вони давно так баранів стрижуть. Всі людожерської режими які використовували Свісс чи Британію щоб ховати крадене рано чи пізно залишалися без штанів
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28.02.2022 19:01 Ответить
пйонтковскі прямим текстом каже - надо шоб его кто-нибудь просто убил...
швейцарія допоможе дозрітитому кто-нибудь
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28.02.2022 17:01 Ответить
Ну це вже тиндець... Що Гітлєр нє дабілса...Хуйло ако божа роса
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28.02.2022 17:02 Ответить
Теперь точно войдёт в историю раиси как виликий лидир. Теперь даже через 30 лет депутинизации его там будут любить больше, чем сталина, да даже и гитлера.
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28.02.2022 17:04 Ответить
Курва, а нам знову їх "деколонізовувати"
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28.02.2022 17:51 Ответить
Я так скажу. Разговаривал с роднёй на раисе. Мне и говорят: "Ненависть до добра не доводит! Ты будешь ликовать, если бомбы на наш аэродром полетят?"

Уясе?!?! В Україне по детям лупят из самолётов, а "наш" аэродром - военно-испытательный, на которым те самые самолёты, может, и базируются. Понимаешь уровень их? И ведь это родня, ять!

Да ************ нах, и в землю семечек посадить. Вам же проще - ударной волной по ушам целый день бить не будет. И потом везти ножки буша по курсу одна тара - одна боеголовка.

Вот такая дожна быть деколонизация. Как у Японии после второй мировой.

И это я, интеллигентская морда говорю, который в жизни слово "фигня" слишком непристойным для себя считает.
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28.02.2022 18:05 Ответить
будут плавать в Швейцарию на удмуртских каяках через казахстан
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28.02.2022 17:02 Ответить
Это круто. Они даже во вторую мировую придерживались нейтралитета ! СПАСИБО !
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28.02.2022 17:02 Ответить
тоді ніхто не грозив в європі ядрьоною дубіною
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28.02.2022 17:04 Ответить
Не успели - не по своей вине, они очень старались.
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28.02.2022 18:45 Ответить
с 1815 года держались
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28.02.2022 18:14 Ответить
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28.02.2022 17:02 Ответить
Не ожидала от них но их банки и санкции мощная санкция,но ещё много денег Путина и к нему приближенных на кипре
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28.02.2022 17:02 Ответить
Фінляндія буде приєднуватися до НАТО.

Ну що ж, тепер ми згідні на "фінляндизацію"!
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28.02.2022 17:02 Ответить
что-то много неожиданного в последние дни - видимо зря ***** о ЯО статусе вспоминал в последнее время - запад таки испугался
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28.02.2022 17:03 Ответить
Нихрена себе! Они даже против Гитлера санкции не застосовували!
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28.02.2022 17:03 Ответить
які санкції ? гітлер, фактично, їх захопив, але геть не втручався у справи банків та країни
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28.02.2022 21:04 Ответить
це вже піздець, банкіри навіть другу світову пронейтралітетили
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28.02.2022 17:04 Ответить
Капец, это что-то эпическое. Это чуть ли не новость дня. Они обслуживали Третий Рейх без проблем, а тут. ***** переиграло самого себя.
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28.02.2022 17:04 Ответить
Наконец-то. Ну теперь всё бабло алигахеров заморозят. А оно у них, вроде у нас писали, почти всё в Швейцарских банках.
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28.02.2022 17:05 Ответить
Вот это да!
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28.02.2022 17:07 Ответить
ого
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28.02.2022 17:13 Ответить
Швейцарии не было смысла закрывать своё небо, так как вокруг неё и так все тсраны закрыли же... всё равно не долетели бы самолёты из РФии..
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28.02.2022 17:17 Ответить
Это символический жест. Одна из санкций. Дальше - больше.
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28.02.2022 18:13 Ответить
Швейцарія дійсно впроваджує санкції але не скасовує нейтралітет.
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28.02.2022 17:17 Ответить
та, як шо вона просто скаже "фе", комусь стане дуже зле
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28.02.2022 21:08 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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28.02.2022 17:22 Ответить
я зайшов на офіційний сайт admin.ch - такої інформації немає. Сімонацці написав y твіттері про санкції :

"У цих рішеннях були враховані нейтралітет та аспекти мирної політики. Швейцарія окремо розгляне будь-який додатковий пакет санкцій, запроваджений ЄС. "
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28.02.2022 17:22 Ответить
я зашел - вот так
Продолжающееся военное нападение России на суверенную европейскую страну является очень серьезным нарушением международного права. Поэтому Федеральный совет меняет предыдущую практику санкций Швейцарии: https://admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-87386.html (BK)
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28.02.2022 17:27 Ответить
Скасувати так швидко нейтралітет неможливо. Для цього спершу потрібно провести референдум, і якщо народ готовий, то потім провести голосування в обох парламентах і нарешті внести зміни до Конституції
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28.02.2022 17:27 Ответить
Schweiz übernimmt EU-Sanktionen gegen Russland
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28.02.2022 18:20 Ответить
груповой отъ@б кацапской алёнушки .
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28.02.2022 17:23 Ответить
Гейропейці вони такі...
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28.02.2022 17:39 Ответить
Сегодня ирландский лизингодатель отобрал у мокшо-лоукостера "Победа" три своих самолёта Boeing 737.
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28.02.2022 17:24 Ответить
Ну это реально уже жесть. Чтобы Швейцария да нейтральный статус отменила. В аду гитлер плачет горькими слезами в ожидании своего более талантливого плешивого ученика)
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28.02.2022 17:24 Ответить
Осталось еще одно. Чтобы банк Ватикана заморозил кацапские деньги.
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28.02.2022 17:27 Ответить
зачем рпц деньги
главное душа
а деньги пусть оставят "клятым" европейцам
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28.02.2022 17:46 Ответить
Это деньги не церкви, там вклады еще времен совка. Пуйло - наследник.
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28.02.2022 20:04 Ответить
Світ таки дійсно перевернувся з ніг на голову...Швейцарія блокує рахунки забувши про нейтралітет, Папа Римський пішки йде в рашистське посольство просити миру, Анонімус оголошує війну окупанту, терористи Талібан просять припинити кровопролиття. Що буде далі?!...
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28.02.2022 17:27 Ответить
Агов, хто ще не ****** кацапів, відгукніться !!!
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28.02.2022 17:36 Ответить
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28.02.2022 17:48 Ответить
Вот это надо умудриться!
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28.02.2022 17:49 Ответить
Оце круто. Пастор Шлак тепер теж йде слідом за урюкским воєнним ******.. 😁
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28.02.2022 17:49 Ответить
Даже так? Сама хранительница бабла и тайн? Неожиданно!
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28.02.2022 19:22 Ответить
Они даже Гитлера терпели а хйла нет.
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28.02.2022 20:16 Ответить
Германия в однозначном плюсе - о Гитлере скоро все забудут
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01.03.2022 01:43 Ответить
 
 