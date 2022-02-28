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Украинцы открыли киберфронт против РФ: за 3 дня "положили" систему онлайн-выборов и обеспечения российской армии

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцы открыли киберфронт против РФ: за 3 дня

В первый же день войны украинские хакеры объединились и начали "бомбить" ключевую онлайн-инфраструктуру РФ. В первую очередь – государственные ресурсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первая атака была предпринята уже 24 февраля. И с тех пор "легли" уже сотни российских ресурсов.

Одними из первых украинцы хакнули мощности компании "Систематика". Это основной подрядчик всех государственных проектов в области информационных технологий РФ. А ее владельцем является Дмитрий Медведев.

Нашим киберам удалось сломать следующие разработки "Систематики":

  • автоматизированную систему "Выборы": голосовать россияне смогут только по старинке, на бумажках;
  • системы электронного документооборота оккупационных властей на территории Крыма и ОРДЛО: все файлы с серверов загружены и переданы в СБУ для анализа и приобщения к материалам уголовных дел.

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25 февраля атаки продолжились, и благодаря им была разрушена система управления федерального казначейства РФ. Это значит, что механизмы финансирования русских армии, милиции, органов власти, бюджетных и госпредприятий нарушены, а их денежное обеспечение остановлено.

"Эти информационные ресурсы для России утрачены навсегда, бекапы уничтожены. Поднять их снова без последствий нереально", – говорят украинские хакеры.

Они обещают продолжить удары по киберинфраструктуре РФ и что это будут не просто DDOS-атаки. Но ущерб для РФ от этих кибератак уже сейчас – колоссальный. Хотя ФСБ этого не признает. Только в первый день они сделали всеобщее заявление, что существует критический уровень угрозы киберзащиты. Но на РосТВ этого не рассказывают: им спустили указания, что ситуация контролируемая и не критична. Но по факту Россия уже возвращается в 19 век.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
Ольга Рев@Olha_Rev

15 мин

Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
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28.02.2022 17:16
+20
На Троєщині в Києві бабусі качалками для тіста забили диверсанта. Після цього сміливі жінки передали його бійцям територіальної оборони.
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28.02.2022 17:17
+20
Как пишут украинские дальнобойщики, сейчас в странах ЕС начали очень враждебно относиться к фурам из России и Белоруссии. Дальнобойщики срывают с них номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку.

Об этом рассказывает портал Autoconsulting. У перевозчиков с номерами России и Белоруссии возникли большие проблемы по передвижению по территории европейских стран. Местные дальнобойщики срывают с машин государств-агрессоров номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку. Также, у них есть проблемы с оплатой горючего картами. На трассах уже очень много поврежденных фур.
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28.02.2022 17:19
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Правила форума Совет форумчан
в 16 век их..с ихними бородами и лаптями...до 1654 года
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28.02.2022 17:16 Ответить
извините в 17)))
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28.02.2022 17:20 Ответить
И зубы рвать без наркоза
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28.02.2022 17:48 Ответить
Ольга Рев@Olha_Rev

15 мин

Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
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28.02.2022 17:16 Ответить
підтримую цей коментар
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28.02.2022 17:18 Ответить
уже дебилом надо быть чтоб верить в ихние мы не знали
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28.02.2022 17:21 Ответить
Ломаченко вступил в ряды теробороны. Вчера новость проскакивала.
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28.02.2022 17:23 Ответить
і Усик теж
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28.02.2022 17:37 Ответить
Так все правильно ви написали. Зараз наших людей вбивають російські ********.Не народ ,народу там нема .А є тупе сцикливе стадо.
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28.02.2022 17:38 Ответить
Вічні ліцеміри. Переобуваються на ходу. Таких нажаль в Україні багато. дуже багато
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28.02.2022 17:42 Ответить
Бути зараз ватою це держзрада України.
Усіки, Ломаченки, Єфросініни і інша вата проходять по цій статті дуже гарно.
Хай кров вбитих українців прилипнить до них і буде на них до самої їх смерті
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28.02.2022 20:29 Ответить
На Троєщині в Києві бабусі качалками для тіста забили диверсанта. Після цього сміливі жінки передали його бійцям територіальної оборони.
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28.02.2022 17:17 Ответить
взломали бы лучше выборы вчера в Белоруси и показали что подделка
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28.02.2022 17:18 Ответить
Що там ламати? Хіба що ручку у головного підрахуя .Що чмо усате захотів те і написали.
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28.02.2022 17:41 Ответить
Оххоспадя, онлайн-выборы! Вот РЕАЛЬНОЕ ФОТО этих онлайн выборов, не пародия, не фейк.
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28.02.2022 17:18 Ответить
мені оце подобається...романтично
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28.02.2022 17:43 Ответить
вывсьоврёти! этанираися! где ракета из говна?
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28.02.2022 17:44 Ответить
Влад Борода@Analytic_center

46 мин



Увага! Не панікуємо!
Є інформація, що війська РФ сьогодні-завтра почнуть глушити зв'язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні.
Мета - запустити інформацію про здачу військ і капітуляцію України, щоби люди не чинили супротив.
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28.02.2022 17:18 Ответить
Как пишут украинские дальнобойщики, сейчас в странах ЕС начали очень враждебно относиться к фурам из России и Белоруссии. Дальнобойщики срывают с них номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку.

Об этом рассказывает портал Autoconsulting. У перевозчиков с номерами России и Белоруссии возникли большие проблемы по передвижению по территории европейских стран. Местные дальнобойщики срывают с машин государств-агрессоров номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку. Также, у них есть проблемы с оплатой горючего картами. На трассах уже очень много поврежденных фур.
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28.02.2022 17:19 Ответить
************ обізвався:"Угорщина не відправлятиме війська або зброю в Україну і не дозволить транзит летальної зброї через свою територію.Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у понеділок."Причина прийняття цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і... ми повинні забезпечити безпеку Угорщини... щоб ми не втягувалися в цю війну", - сказав Сійярто після зустрічі з косовським главою МЗС Донікою Герваллою." Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією
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28.02.2022 17:20 Ответить
Мадьярам давно подохшая империя всё свербит. А вообще забавно - такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій - с ****** втихаря Украину поделили?
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28.02.2022 17:27 Ответить
Ну выборов у них и так не было, а вот обеспечение это хорошо.
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28.02.2022 17:25 Ответить
Я сьогодні натрапили на велику кількість каналів, де нібито показують наші міста після обстрілів, завжди з супроводом, що все спокійно, все добре, а під таким прикриттям насправді робляться зйомки місцевості. Люди, будьте пильними! Коли чоловіки знімають щось на телефон довго, відразу ж викликайте поліцію. Зараз скину кілька посилань на такі канали, перший вже викрили -- Юрий Ворожко, Автокрановщик из Харькова, KALITA ALEX KALITA , ELENA MAX, Сантех-Сервис.
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28.02.2022 17:25 Ответить
КРАСАВЧИКИ! А МИ ЛАЯЛИ СВОЇХ ДІТЕЙ, ЩО ВОНИ НІЧОГО В ЦЬОМУ ЖИТТІ НЕ ВМІЮТЬ!
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28.02.2022 17:30 Ответить
"Если этот подонок хочет убить себя, ему не нужно ЯО. Пусть это сделает так, как сделал некто в также сидящий в бункере в мае 1945". Из выступления нашего посла в ООН, сейчас. Он говорит о Харькове, Василькове, Счастье...
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28.02.2022 17:44 Ответить
зорошая ответка за кибератаки на Украину
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28.02.2022 17:45 Ответить
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Биржи криптовалют начали массово блокировать российских пользователей

Биржи криптовалют прекращают работу с российскими пользователями.
По информации Replyua.net со ссылкой на ubr, криптобиржа BTC-Alpha прекратила работу с российскими пользователями, а площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.
Кроме того, представители BTC-Alpha заявили, что приостанавливают любые транзакции с российскими гражданами и со всеми аккаунтами с территории России. Как объяснили на бирже, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины, а ситуация в этой стране не стабилизируется.
Однако в то же время сообщается, что некоторые биржи приостановили работу не только с Россией. К примеру, платформа CEX IO временно прекратила регистрацию новых пользователей с территории Беларуси и России.
На бирже BaksDAO заявили, что уже готовят к заморозке все аккаунты из России на крупнейший в мире площадке криптовалюты Binance.
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28.02.2022 17:49 Ответить
 
 