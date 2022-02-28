Украинцы открыли киберфронт против РФ: за 3 дня "положили" систему онлайн-выборов и обеспечения российской армии

В первый же день войны украинские хакеры объединились и начали "бомбить" ключевую онлайн-инфраструктуру РФ. В первую очередь – государственные ресурсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первая атака была предпринята уже 24 февраля. И с тех пор "легли" уже сотни российских ресурсов.

Одними из первых украинцы хакнули мощности компании "Систематика". Это основной подрядчик всех государственных проектов в области информационных технологий РФ. А ее владельцем является Дмитрий Медведев.

Нашим киберам удалось сломать следующие разработки "Систематики":

автоматизированную систему "Выборы": голосовать россияне смогут только по старинке, на бумажках;

системы электронного документооборота оккупационных властей на территории Крыма и ОРДЛО: все файлы с серверов загружены и переданы в СБУ для анализа и приобщения к материалам уголовных дел.

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25 февраля атаки продолжились, и благодаря им была разрушена система управления федерального казначейства РФ. Это значит, что механизмы финансирования русских армии, милиции, органов власти, бюджетных и госпредприятий нарушены, а их денежное обеспечение остановлено.

"Эти информационные ресурсы для России утрачены навсегда, бекапы уничтожены. Поднять их снова без последствий нереально", – говорят украинские хакеры.

Они обещают продолжить удары по киберинфраструктуре РФ и что это будут не просто DDOS-атаки. Но ущерб для РФ от этих кибератак уже сейчас – колоссальный. Хотя ФСБ этого не признает. Только в первый день они сделали всеобщее заявление, что существует критический уровень угрозы киберзащиты. Но на РосТВ этого не рассказывают: им спустили указания, что ситуация контролируемая и не критична. Но по факту Россия уже возвращается в 19 век.