Украинцы открыли киберфронт против РФ: за 3 дня "положили" систему онлайн-выборов и обеспечения российской армии
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В первый же день войны украинские хакеры объединились и начали "бомбить" ключевую онлайн-инфраструктуру РФ. В первую очередь – государственные ресурсы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первая атака была предпринята уже 24 февраля. И с тех пор "легли" уже сотни российских ресурсов.
Одними из первых украинцы хакнули мощности компании "Систематика". Это основной подрядчик всех государственных проектов в области информационных технологий РФ. А ее владельцем является Дмитрий Медведев.
Нашим киберам удалось сломать следующие разработки "Систематики":
- автоматизированную систему "Выборы": голосовать россияне смогут только по старинке, на бумажках;
- системы электронного документооборота оккупационных властей на территории Крыма и ОРДЛО: все файлы с серверов загружены и переданы в СБУ для анализа и приобщения к материалам уголовных дел.
25 февраля атаки продолжились, и благодаря им была разрушена система управления федерального казначейства РФ. Это значит, что механизмы финансирования русских армии, милиции, органов власти, бюджетных и госпредприятий нарушены, а их денежное обеспечение остановлено.
"Эти информационные ресурсы для России утрачены навсегда, бекапы уничтожены. Поднять их снова без последствий нереально", – говорят украинские хакеры.
Они обещают продолжить удары по киберинфраструктуре РФ и что это будут не просто DDOS-атаки. Но ущерб для РФ от этих кибератак уже сейчас – колоссальный. Хотя ФСБ этого не признает. Только в первый день они сделали всеобщее заявление, что существует критический уровень угрозы киберзащиты. Но на РосТВ этого не рассказывают: им спустили указания, что ситуация контролируемая и не критична. Но по факту Россия уже возвращается в 19 век.
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Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
Усіки, Ломаченки, Єфросініни і інша вата проходять по цій статті дуже гарно.
Хай кров вбитих українців прилипнить до них і буде на них до самої їх смерті
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Увага! Не панікуємо!
Є інформація, що війська РФ сьогодні-завтра почнуть глушити зв'язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні.
Мета - запустити інформацію про здачу військ і капітуляцію України, щоби люди не чинили супротив.
Об этом рассказывает портал Autoconsulting. У перевозчиков с номерами России и Белоруссии возникли большие проблемы по передвижению по территории европейских стран. Местные дальнобойщики срывают с машин государств-агрессоров номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку. Также, у них есть проблемы с оплатой горючего картами. На трассах уже очень много поврежденных фур.
Биржи криптовалют начали массово блокировать российских пользователей
Биржи криптовалют прекращают работу с российскими пользователями.
По информации Replyua.net со ссылкой на ubr, криптобиржа BTC-Alpha прекратила работу с российскими пользователями, а площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.
Кроме того, представители BTC-Alpha заявили, что приостанавливают любые транзакции с российскими гражданами и со всеми аккаунтами с территории России. Как объяснили на бирже, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины, а ситуация в этой стране не стабилизируется.
Однако в то же время сообщается, что некоторые биржи приостановили работу не только с Россией. К примеру, платформа CEX IO временно прекратила регистрацию новых пользователей с территории Беларуси и России.
На бирже BaksDAO заявили, что уже готовят к заморозке все аккаунты из России на крупнейший в мире площадке криптовалюты Binance.