Венгрия не позволит транзит летального оружия для Украины по своей территории, - Сийярто

Венгрия не будет отправлять войска или оружие в Украину и не позволит транзит летального оружия через свою территорию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий, и... мы должны обеспечить безопасность Венгрии... чтобы мы не втягивались в эту войну".

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