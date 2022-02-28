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Венгрия не позволит транзит летального оружия для Украины по своей территории, - Сийярто
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Венгрия не будет отправлять войска или оружие в Украину и не позволит транзит летального оружия через свою территорию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Причина принятия этого решения состоит в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий, и... мы должны обеспечить безопасность Венгрии... чтобы мы не втягивались в эту войну".
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+65 Constantine N
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+52 Юрий Новак
показать весь комментарий28.02.2022 17:27
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Может Польша сможет инициировать?
Ведь модяры потомки орков монгольских,вот и не хотят обидеть своего в Кацапстане. Почитайте историю откуда появились Модяры.
Министр иностранных дел Венгрии- иди ***** !