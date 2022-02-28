РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8338 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
49 840 107
война (46904) Зеленский (16563) Путин (29865) Франция (3077) Макрон (945)

Макрон просил Путина немедленно прекратить огонь: Президент РФ "подтвердил свою готовность к этому"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Макрон просил Путина немедленно прекратить огонь: Президент РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

В Елисейском дворце сообщили, что разговор с Путиным длился полтора часа. Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и уберечь основные дороги в Украине.

По данным офиса французского президента, российский президент "подтвердил свою готовность к этому".

Макрон заявил, что настаивает на "необходимости немедленного прекращения огня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин скрывается в бункере, предположительно на Урале, - МВД

Президент Макрон также несколько раз поговорил с Владимиром Зеленским за последние часы, заявили у президента Франции.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+90
Можете будь ласка не писати шо там путін запевняє/обіцяє? Вже сил нема слухати цю брехлтву суку
показать весь комментарий
28.02.2022 17:47
+63
П издить
показать весь комментарий
28.02.2022 17:46
+53
Мантелепа@WilnoLwiw

🔴УВАГА !!!

12.40 джерело УДО в силових структурах РФ підтвердило, що Путін дозволив відкривати вогонь на ураження по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі України з метою придушення опору місцевого населення.
Iнформувати всіх, хай знищують рашистів одразу!
показать весь комментарий
28.02.2022 17:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
так они всегда когда брешут
все надо наоборот говорить
"ненацификация и демилитаризация"
это про рашку говняшку как раз актуально
показать весь комментарий
28.02.2022 19:27 Ответить
З путіним не має сенсу про щось домовлятись і у жодному разі не можна брати на себе будь-які зобов'язання, по припиненню вогню, чи забороні використання чогось, тому що як завжди дотримуватись їх будемо лише ми, а росіяни будуть ними нехтувати і цинічно порушувати. Тому треба їх вбивати, допоки вбивається. Все одно такі перемовини не мають сенсу, допоки обидві армії зберігаютьможливість вести війну.
показать весь комментарий
28.02.2022 19:27 Ответить
Это у него черный юмор такой.... Кто забыл предыдущие договоренности 1) согласованный вывод наших войск из под Иловайска- расстрелянный потом в степи. 2) Переговоры в минске (2) и одновременный штурм Дебальцево.. "Обещальщики" хреновы.
показать весь комментарий
28.02.2022 19:39 Ответить
ну не вийшло з Макарона голуба миру ...ну на Париж искандери не падають і ладно ...
показать весь комментарий
28.02.2022 19:43 Ответить
та да, зараз побачимо як "*******" вмочатиме "ботана" у лайно
показать весь комментарий
28.02.2022 20:16 Ответить
Ну верте Руssким, мира не будет...
показать весь комментарий
01.03.2022 13:43 Ответить
Страница 2 из 2
 
 