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Макрон просил Путина немедленно прекратить огонь: Президент РФ "подтвердил свою готовность к этому"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
В Елисейском дворце сообщили, что разговор с Путиным длился полтора часа. Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и уберечь основные дороги в Украине.
По данным офиса французского президента, российский президент "подтвердил свою готовность к этому".
Макрон заявил, что настаивает на "необходимости немедленного прекращения огня".
Президент Макрон также несколько раз поговорил с Владимиром Зеленским за последние часы, заявили у президента Франции.
Топ комментарии
+90 Руслан Фнтонь
показать весь комментарий28.02.2022 17:47
+63 Yaroslav Kozachok
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+53 olele
показать весь комментарий28.02.2022 17:48
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все надо наоборот говорить
"ненацификация и демилитаризация"
это про рашку говняшку как раз актуально