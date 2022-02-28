По данным разведки оккупационные войска РФ скоро начнут глушить мобильную связь и интернет, - пресс-центр ООС
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По оперативным данным украинской разведки, оккупационные войска РФ вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет.
Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.
"По оперативным данным украинской разведки оккупационные войска Российской Федерации вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет. Вражеские силы хотят использовать отсутствие оперативных правдивых данных для массовой дезинформации населения. Ведь информационный вакуум россияне планируют заполнять лживыми сообщениями о якобы захвате городов, уничтожении Вооруженных Сил Украины, и капитуляции нашего государства.Таким образом враждебные российские силы информационного противодействия пытаются сломить дух сопротивления нашего народа, и принудить украинцев к прекращению сопротивления.
Отметим, что по состоянию на пятый день войны путинские орды не смогли выполнить ни одну поставленную перед ними задачу. Несмотря на ярые бомбардировки, воровства российских диверсионных групп Украина продолжает сопротивляться", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
...і " дідугани" стануть до зброї
время работает на нас , все будет УКРАИНА
А ху....а чим ?
СМЕРТЬ #БУЧІМ МОСКАЛЯМ!
розгорнути дротовий (радянський) з,язок між підрозділами.
забезпечити мобільним легковим транчпортом
заборонити пересування цивільних машин по містах щоб звільнити дороги
і рації, рації, рації.....
https://www.youtube.com/watch?v=dGC9CK_tCzs
https://twitter.com/olehbatkovych/status/1498251725135831041?s=20&t=ubzgRI3F0UR9dm3U0A_RgQ
Поки ми не переможемо повністю, викинувши за кордоном з ерефію їх війська з окупованих територій, та з мізків росіян думки про адин нарот, нам не бачити миру на нашій землі. Не дарма ВОЛЯ або СМЕРТЬ, іншого вибору тоталітарна нелюдська ерефія нам не дає.
⚡️Депутаты Виноградовской местной власти обратились к президенту с просьбой запретить партию ОПЗЖ - на Закарпатье
коллабаранты
Соучредитель и гендиректор компании Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky) заявил в Twitter, что компания профинансирует жилье для перемещенных из Украины лиц. "Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которые бегут из Украины", - отметил Чески. Он подчеркнул, что жилье в первую очередь необходимо в Польше, Германии, Венгрии и Румынии.
ПРОСТО БУДУТ ВАЛИТИ ВИШКИ МОБ ЗВ ЯЗКА.
ЗА ЦЕ ЇХ КАЛІЧИТИ ТРЕБА
Батька сімейства вбили, двох його собак вбито. Врятувалися лише син та німецька вівчарка
https://t.me/operativnoZSU/9633
Питання часу!
Раз так то потрібно робити якісь інформаційні щити на стінах, чи стінгазети в магазинах. Бо без інформації почнем надумувати всіляку фігню.
Добре хоч тренд в спротиві намітився позитивний. І є можливість думати в позитивну сторону.
https://twitter.com/OdessaHistory/status/1497709490602487816
Дивні люди.
У мну смарт автоматически переключается на свободную сеть. В том числе СтарЛинк.
⚡️⚡️⚡️ Информация из личных источников:
В Кировоградской области задержан майор ДВКР (военная контр-разведка).
Крыса работала на РФ. СЛИЛ весь свой департамент и всех подчиненных.
Спалился шакал. Мразота.