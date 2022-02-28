По данным разведки оккупационные войска РФ скоро начнут глушить мобильную связь и интернет, - пресс-центр ООС

По оперативным данным украинской разведки, оккупационные войска РФ вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"По оперативным данным украинской разведки оккупационные войска Российской Федерации вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет. Вражеские силы хотят использовать отсутствие оперативных правдивых данных для массовой дезинформации населения. Ведь информационный вакуум россияне планируют заполнять лживыми сообщениями о якобы захвате городов, уничтожении Вооруженных Сил Украины, и капитуляции нашего государства.Таким образом враждебные российские силы информационного противодействия пытаются сломить дух сопротивления нашего народа, и принудить украинцев к прекращению сопротивления.

Отметим, что по состоянию на пятый день войны путинские орды не смогли выполнить ни одну поставленную перед ними задачу. Несмотря на ярые бомбардировки, воровства российских диверсионных групп Украина продолжает сопротивляться", - говорится в сообщении.

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