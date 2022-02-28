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По данным разведки оккупационные войска РФ скоро начнут глушить мобильную связь и интернет, - пресс-центр ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По данным разведки оккупационные войска РФ скоро начнут глушить мобильную связь и интернет, - пресс-центр ООС

По оперативным данным украинской разведки, оккупационные войска РФ вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"По оперативным данным украинской разведки оккупационные войска Российской Федерации вскоре начнут глушить мобильную связь и интернет. Вражеские силы хотят использовать отсутствие оперативных правдивых данных для массовой дезинформации населения. Ведь информационный вакуум россияне планируют заполнять лживыми сообщениями о якобы захвате городов, уничтожении Вооруженных Сил Украины, и капитуляции нашего государства.Таким образом враждебные российские силы информационного противодействия пытаются сломить дух сопротивления нашего народа, и принудить украинцев к прекращению сопротивления.

Отметим, что по состоянию на пятый день войны путинские орды не смогли выполнить ни одну поставленную перед ними задачу. Несмотря на ярые бомбардировки, воровства российских диверсионных групп Украина продолжает сопротивляться", - говорится в сообщении.

Читайте также: Маск открыл для Украины спутниковые терминалы Starlink
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Топ комментарии
+66
Уже заглушили 5000, еще хотят.
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28.02.2022 18:15
+56
ну от, мало їм було зсу, тероборони, так ще і диванні війська хочуть розлютити. камікадзе якісь.
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28.02.2022 18:18
+50
Поб'ємо їхні глушилки як і все інше
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28.02.2022 18:14
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Поб'ємо їхні глушилки як і все інше
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28.02.2022 18:14 Ответить
а заглушити їх глушилки ніяк не можна?
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28.02.2022 18:14 Ответить
Уже заглушили 5000, еще хотят.
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28.02.2022 18:15 Ответить
ну от, мало їм було зсу, тероборони, так ще і диванні війська хочуть розлютити. камікадзе якісь.
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28.02.2022 18:18 Ответить
Тоді мишки нах
...і " дідугани" стануть до зброї
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28.02.2022 18:19 Ответить
Диванная Сотня почище анонимусов будет. войска медленного реагирования. но если уже отреагировали, то держись))
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28.02.2022 18:20 Ответить
валят им с дивана то сайты то ышо чёто то ломают базы данных обиделись
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28.02.2022 18:21 Ответить
Илья ты красавчик 😁👍,диваные войска это миллионы .Вот тут серьезно.
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28.02.2022 18:53 Ответить
можно стингером
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28.02.2022 18:39 Ответить
Иван , конечно можно , ракетой , нам вроде по лен-лизу уже передали , как и новейшие птрк , в Чернигове уже применяют( птрк ) , и от бессилой ярости кацапы начали обстрел города , прилеты очень мошные , воронки метров по 8 , но наши держатся
время работает на нас , все будет УКРАИНА
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28.02.2022 18:44 Ответить
расскажите, как можно "глушить" интернет? мобильный? так там канал только до ближайшей вышки, а дальше идет обычный наземный кабель. а повредить вышку вообще ума не надо.
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28.02.2022 18:15 Ответить
Согласен. Это разве что локально можно сделать. Точечно. Магистрали везде оптоволокно. Воздух только вышка и wi-fi роутер
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28.02.2022 18:25 Ответить
СБУ вже повідомило що це все фейк!
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28.02.2022 19:08 Ответить
Они не смогли обнаружить висящий над головой Байрактар - куда им еще чего то глушить?!!
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28.02.2022 19:27 Ответить
Ну, і я подумав про це. Плюс до цього кожна глушилка це потенційна ціль.
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28.02.2022 22:34 Ответить
смiшно вони там ще cd диски використовують а тут таке зробити
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28.02.2022 18:15 Ответить
это только продвинутые удмурты знают что такое сд ром, а обычные и флоппи диски в глаза не видели. только на картинках из газеты чувашская правда.
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28.02.2022 18:41 Ответить
https://twitter.com/i/status/1498328544216293377 красивое
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28.02.2022 18:16 Ответить
Єдине що вони можуть зробити ...це обстрілювати вишки.
А ху....а чим ?
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28.02.2022 18:16 Ответить
СМЕРТЬ #БАНИМ ОКУПАНТАМ!
СМЕРТЬ #БУЧІМ МОСКАЛЯМ!
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28.02.2022 18:16 Ответить
Ну вот. Только брехня. Вот и вся их сила.
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28.02.2022 18:16 Ответить
Им это уже не поможет
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28.02.2022 18:17 Ответить
А нас ще більше розізлить
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28.02.2022 18:33 Ответить
Вони у себе не можуть це зробити не то шо в нас)))) Хер їм а не інтернет наш банити, за щоку хай бере!!!
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28.02.2022 18:17 Ответить
раздати розпорядження на довгий термін.
розгорнути дротовий (радянський) з,язок між підрозділами.
забезпечити мобільним легковим транчпортом
заборонити пересування цивільних машин по містах щоб звільнити дороги
і рації, рації, рації.....
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28.02.2022 18:18 Ответить
Особливо дротовий зв'язок потрібен, ага.
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28.02.2022 18:21 Ответить
був на моїй пам'яті перехідний період, коли старий радянський мотлох вже іскрив, пердів, але ще використовувався, а нових закупок не було. тоді да, керування підрозділами йшло через мобільний, начальник вимагав, щоб у своїх підлеглих він обов'язково був включений в "сім-сім'ю" (старі пердуни повинні пам'ятати, що це за термін, ех, до мої 25...), для довгих предметних доповідей і отримання таких же детальних вказівок по нормальній ціні)), хоча зараз це звучить як анекдот. але останні роки армію не ображали, тому польовку під артилерійським вогнем розмотувати ніхто не буде.
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28.02.2022 18:54 Ответить
я мав на увазі київ
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28.02.2022 19:03 Ответить
Бердянск - це Україна!
https://www.youtube.com/watch?v=dGC9CK_tCzs
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28.02.2022 18:19 Ответить
Дафай дасвидания! Бо чебурнет після війни, (якщо він взагалі буде ) не буде мати доступу до всесвіту Слава націі! Смерть ворогам!
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28.02.2022 19:55 Ответить
Неподалік від Харкова московські терористи втратили гелікоптер.

https://twitter.com/olehbatkovych/status/1498251725135831041?s=20&t=ubzgRI3F0UR9dm3U0A_RgQ
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28.02.2022 18:20 Ответить
Близнюки. Лететь мог на Павлоград,Гвардейское Днепр.. Нужно раздать оружие и Нлавы селянам. Они врагу кишки выпустят. В Близнюках была только тероборона. Большое село,бывший районный центр.Там очень много заядлых охотников..
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28.02.2022 19:12 Ответить
Що наші інформують- то вірно роблять. Та простіше їжака голим задом потовкти!
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28.02.2022 18:20 Ответить
кремлівська паскуда руйнувала життя українського народу на протязі останніх 8 років, а зараз намагається взагалі знищити українських громадян та державу. Послало на смерть свої перші підрозділи, щоб їх смертями розв'язати руки своїй армії та стріляти вже по мирним жителям.
Поки ми не переможемо повністю, викинувши за кордоном з ерефію їх війська з окупованих територій, та з мізків росіян думки про адин нарот, нам не бачити миру на нашій землі. Не дарма ВОЛЯ або СМЕРТЬ, іншого вибору тоталітарна нелюдська ерефія нам не дає.
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28.02.2022 18:20 Ответить
Кремлівські паскуди руйнували життя українського народу довжиною в 500 років і продовжують тепер!
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28.02.2022 18:52 Ответить
Давно вже пора !
⚡️Депутаты Виноградовской местной власти обратились к президенту с просьбой запретить партию ОПЗЖ - на Закарпатье
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28.02.2022 18:20 Ответить
лучше везде по стране
коллабаранты
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28.02.2022 19:12 Ответить
Меня эта фраза тоже смутила, думаю, что это название СМИ местного. А иначе смысл ОПЗЖ только на Закарпатье запрещать ? Его вроде там и так не особо жаловали
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28.02.2022 19:18 Ответить
мрази кацапо-фашисткие. кацапии ждет развал.
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28.02.2022 18:21 Ответить
хороший момент национализировать моб операторов и вернуть укртелеком
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28.02.2022 18:21 Ответить
⚡️Российские солдаты бросили свою технику и идут пешком. Село Подполипное, Сумская область.
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28.02.2022 18:21 Ответить
Ідуть на ***!!!
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28.02.2022 18:28 Ответить
в нафта закінчилась
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28.02.2022 18:50 Ответить
⚡️В Черниговской области захватили российскую военную технику и пленных. - Сухопутные войска ВС Украины
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28.02.2022 18:22 Ответить
Чтобы стать оккупационными войсками надо сначала победить в войне. А это не дано бурятско-козломордомым, у них даже сейчас не хватает свинособак охранять пути снабжения.
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28.02.2022 18:23 Ответить
⚡️Airbnb бесплатно даст жилье для 100 000 украинцев

Соучредитель и гендиректор компании Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky) заявил в Twitter, что компания профинансирует жилье для перемещенных из Украины лиц. "Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которые бегут из Украины", - отметил Чески. Он подчеркнул, что жилье в первую очередь необходимо в Польше, Германии, Венгрии и Румынии.
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28.02.2022 18:23 Ответить
Божееее, яке кончене....
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28.02.2022 18:25 Ответить
Хіба що, коли всій кацапії Захід інтернет відключить, то ***** скаже кацапам: "Це я сам зробив!"
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28.02.2022 18:25 Ответить
та їх будуть просто ще більше банить )))
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28.02.2022 18:30 Ответить
https://twitter.com/olehbatkovych/status/1497909185559863301

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28.02.2022 18:30 Ответить
Бензопилы? Ну их сюда никто не звал, можно и бензопилами.
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28.02.2022 18:37 Ответить
Вже глушать суки. В мене перебої
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28.02.2022 18:35 Ответить
Хлопці,що на Луганщині???? Ніякої інфи
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28.02.2022 18:39 Ответить
ГУБАМИ БУДУТ ГЛУШИТЬ?
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28.02.2022 18:39 Ответить
Укртелеком вже воює на боці окупантів, другий день їхній інтернет на нулі майже по всій країні. Особливо це критично для сільської місцевості з поганим мобільним зв"язком, люди фактично відрізані від критично важливої інформації. Інші провайдери працюють, а у укртелекома у всьому винні бойові дії, навіть на території тилових областей.
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28.02.2022 18:43 Ответить
ЧИМ ГЛУШИТИ ДУМАЮТЬ ?
ПРОСТО БУДУТ ВАЛИТИ ВИШКИ МОБ ЗВ ЯЗКА.
ЗА ЦЕ ЇХ КАЛІЧИТИ ТРЕБА
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28.02.2022 18:44 Ответить
если мордва погасит стационарный инет то есть очень простой вариант от господина Маска. старлинковские терминалы тоже думаю не станут проблемой.
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28.02.2022 18:45 Ответить
На утро 28/2/22 сотрудники копании Интел в США собрали почти пол миллиона долларов в помощь Украине. Компания Интел добавляет 100% от суммы собранных денег. Слава Украине. (Хотел добавить скриншот с сайта Интел , но не получается
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28.02.2022 18:47 Ответить
Окупанти розстріляли цивільний автомобіль в Іванкові Київської області

Батька сімейства вбили, двох його собак вбито. Врятувалися лише син та німецька вівчарка
https://t.me/operativnoZSU/9633
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28.02.2022 18:49 Ответить
Старлінк нам допоможе казав Маск!
Питання часу!
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28.02.2022 18:56 Ответить
Так і диванні війська можуть россердиться,піднімуться і підуть глушить глушилки узваром Бандери (коктелями молотова).
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28.02.2022 18:58 Ответить
а я тільки годину тому закинув грошей на місяць вперед : (

Раз так то потрібно робити якісь інформаційні щити на стінах, чи стінгазети в магазинах. Бо без інформації почнем надумувати всіляку фігню.

Добре хоч тренд в спротиві намітився позитивний. І є можливість думати в позитивну сторону.
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28.02.2022 19:08 Ответить
Путин стремительно отправляет Украину в Западный мир. Илон Маск открыл доступ для Украины к спутниковому интернету вне очереди.

https://twitter.com/OdessaHistory/status/1497709490602487816

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28.02.2022 19:10 Ответить
Почнуть українські радіолюбителі в ефірі розповідати де знаходяться цапи.Крім того, працює українське радіо на середніх хвилях. А в загалі розвідка НАТО працює з Україною.
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28.02.2022 19:20 Ответить
QRX 30 днів.
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28.02.2022 19:51 Ответить
Кацапську ракету в голову чекають?
Дивні люди.
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28.02.2022 19:34 Ответить
Особисто знаю таких довбой#бів. Мав з такими розмови у 2016-2020 роках. Один наш місцевий, із Сум, все життя пропрацював на заводі Фрунзе (все бідкався, що немає замовлень, хоча раніше їх було чимало - із Мордору), інший - з Конотопу (цей кацапам на кордоні продавав якийсь самосад). Цікаво було б тепер послухати їхні солов'їні трєлі... після завивання "Градів".
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28.02.2022 20:44 Ответить
поле битвы Земля Украина
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28.02.2022 19:29 Ответить
А это, вообще, возможно?
У мну смарт автоматически переключается на свободную сеть. В том числе СтарЛинк.
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28.02.2022 19:32 Ответить
@IsraelThreads· 2 год

⚡️⚡️⚡️ Информация из личных источников:

В Кировоградской области задержан майор ДВКР (военная контр-разведка).

Крыса работала на РФ. СЛИЛ весь свой департамент и всех подчиненных.

Спалился шакал. Мразота.
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28.02.2022 19:41 Ответить
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28.02.2022 19:41 Ответить
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28.02.2022 19:47 Ответить
Народ, хто досі користується "Тєлєграмом" та іншою кацапською х#єтою - видаляйте їх з телефонів до бісової матері!
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28.02.2022 20:33 Ответить
Если у людей отобрать интернет, они пойдут за свежей информацией в территориальную оборону.
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28.02.2022 20:37 Ответить
 
 