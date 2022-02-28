"Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", - Подоляк о переговорах с Россией

В ходе первого раунда переговоров на Припяти стороны определили "ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".

Об этом по результатам переговоров сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение боевых действий на территории Украины.

"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал он.

Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022

"Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", – сказал Подоляк.

"На втором раунде переговоров эти темы будут иметь конкретную практику развития", - добавил советник главы ОП.