"Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", - Подоляк о переговорах с Россией
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе первого раунда переговоров на Припяти стороны определили "ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Об этом по результатам переговоров сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, украинская и российская делегации провели первый раунд переговоров, основной целью которых было прекращение боевых действий на территории Украины.
"Стороны определили ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения", - сказал он.
Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022
"Получив определенные логистические решения, стороны разъезжаются в свои столицы", – сказал Подоляк.
"На втором раунде переговоров эти темы будут иметь конкретную практику развития", - добавил советник главы ОП.
Пожалуйста, подождите...
Навпаки.
Зараз головне тримати стрій. Знищувати усе що рухається на Київ, та через кордон.
Нарощувати сили длугої черги і заходити у тил угрупуванням які розташувались біля міст.
Знищити корпус Бльбораші якщо той перейшов кордон.
У нас сил більше, Окупанти не мають їсти , не мають спати, не повинні мати пального. Ще доба і їм жо.а....
https://tayga.info/176295
gramotno po punktam i bez zapinki s podrobnostiami
klasnaja u vas knizka pered nosom.
za eto vas ukrainci sozgut.
vsex
Не буде з цього діла.
Й обстріли цивільних рашиссти не припиняли сьогодні.
Ни каких уступок.
И выплата репарации В пользу Украины.
Вот тогда он поймет свою роль в истории - мелкого жулика.
И все это благодаря стойкости украинского народа.
Слава Украине.