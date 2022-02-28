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В Черниговской области украинские воины захватили военную технику врага и взяли в плен оккупантов. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Черниговской области захвачена военная техника врага и взято в плен оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В Черниговской области украинские воины захватили военную технику врага и взяли в плен оккупантов 01
В Черниговской области украинские воины захватили военную технику врага и взяли в плен оккупантов 02
В Черниговской области украинские воины захватили военную технику врага и взяли в плен оккупантов 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - украинцы взяли в плен еще одного военного армии РФ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+67
Герої! Слава ВСУ!
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28.02.2022 19:11
+51
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28.02.2022 19:24
+32
В расход тварей, нахер они пленные нужны!
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28.02.2022 19:13
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Герої! Слава ВСУ!
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28.02.2022 19:11 Ответить
Аж тепер УКРАЇНЦІ показали світу що це не армія, а якесь шобло в кирзаках і гумових чоботах, яку женуть ***** 70 річні баба і дід. А всі їх боялись до срачки в шовкові труси. А коли побачили, "що король голий", то від встиду навперебій постачають зброю.
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28.02.2022 20:20 Ответить
Так, все вiрно 😂🇺🇦
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28.02.2022 20:50 Ответить
В расход тварей, нахер они пленные нужны!
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28.02.2022 19:13 Ответить
На обмен. Это в своей форме, с документами, и очень похоже что сами хотели сдаться т.к. даже не потрепанные.
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28.02.2022 20:19 Ответить
А все ж таки треба спочатку всипати 3,14-здюлєй для профілактики путінізму.
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28.02.2022 20:40 Ответить
Герои плять Рассии.
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28.02.2022 19:14 Ответить
Они только в мультиках непЭдимiэ
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28.02.2022 20:51 Ответить
Сегодня третий день как ***** Киев взяло - по самые ФАБЕРЖЕ
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28.02.2022 19:14 Ответить
кирза ???!
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28.02.2022 19:14 Ответить
Гумаки. Кирза вже згнила.
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28.02.2022 19:17 Ответить
Та вони ще й в хімозі.
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28.02.2022 19:19 Ответить
каша кирзова
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28.02.2022 20:13 Ответить
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
10 ч



Рубрика "Вдруг, если вы не знали, что..."

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины - Минобороны РФ
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28.02.2022 19:15 Ответить
Вони вже понад 300 років пишуть нісенітниці (переписують історію) і в те вірять. І в це повірять. Буде більге добрива на наші землі. От якби ще й Бог дав українцям дар не вмирати, взагалі було б добре.
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28.02.2022 19:24 Ответить
Да крутые фантазии в крелевском дурдоме, что они курят такое забористое, аж завидки беруть.
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28.02.2022 19:39 Ответить
Фокс Новини повідомляють, що близько 400 катів ваґнерівців направлені до Києва із метою вбивства керівних осіб. Кияни будьте уважні і обережні, ця сволота нелюди і убивці. Також сказано, що враховуючи брак проґресу, москалі можуть почати застосування термобаричних бомб, руйнування усьоґо, тому ґромадяни по тривозі обов'язково усі у сховища. Бережіть себе, з нами справедливість і Боґ.
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28.02.2022 19:16 Ответить
против термобара хорошо работает обыкновенный костер ( багаття )
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28.02.2022 19:37 Ответить
Хрюсская чертяка,что за пургу ты несешь,животное?
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28.02.2022 20:57 Ответить
гарик , ты либо кацапский бот , либо физику в школе плох учил
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28.02.2022 21:18 Ответить
Ванґнерівці, кадирівці, буряти, якути, москалі - чорнозем всіх перетравить.
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28.02.2022 19:38 Ответить
Нам уже реально треба якийсь табір будувати для цих полонених, їх уже майже півтисячі
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28.02.2022 19:17 Ответить
Где-то сегодня звучало больше1000.
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28.02.2022 19:20 Ответить
А строить они его будут сами
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28.02.2022 19:23 Ответить
Я уже предлагала - Бортники, станция аэрации. Там как раз есть достаточная глубина, чтобы они стояли в дерьме по горло.
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28.02.2022 20:11 Ответить
якина - первым делом на кол! (тм)
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28.02.2022 19:18 Ответить
Як казав колись Лопахин в "Они сражались за родину", "Мне они пленнимі не нужни, стреляй в ніх, пока оні рукі не поднілі".
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28.02.2022 19:20 Ответить
кацапськы "вояки" у гумових чоботах!!!!!
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28.02.2022 19:22 Ответить
А хрен хто має таке взуття. Справді немає АНАЛогів
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28.02.2022 20:16 Ответить
Червоний ромб, це сябри.
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28.02.2022 19:24 Ответить
Лахта - а може повідпускати заодно всіх кацапських полонених, що скажеш?
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28.02.2022 20:15 Ответить
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28.02.2022 19:24 Ответить
100 %
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28.02.2022 20:38 Ответить
Их диды у власова с аквафрешем и у кизяков СС служили.
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28.02.2022 21:02 Ответить
Они идут на Лондон.....но очень, очень медленно....со сточными водами!
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28.02.2022 19:28 Ответить
тепер на тій техніці вдарити москалям з тилу і прямо в очко, щоб голови на сторони не крутились
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28.02.2022 19:29 Ответить
боты со сказками детскими подтянулись)) этих встретят родственники по дальней линии из иностранного легиона))
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28.02.2022 20:17 Ответить
тупий, тупий а дупу прикрив.... боъться падло, мабуть вже був досвід
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28.02.2022 19:34 Ответить
на бутылке сидел
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28.02.2022 20:10 Ответить
так мягче сидеть в железяке ))) шоб не скользила сидушка )))
но ваш вариант - прекраснее )))
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28.02.2022 20:13 Ответить
Там один в сапогах..
Я не в курсе, это вообще нормально?
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28.02.2022 19:34 Ответить
нет...но для раша-параши - норма )))))
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28.02.2022 20:13 Ответить
добре, що хоч не в лаптях з онучами))
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28.02.2022 20:17 Ответить
они меняются этими большими сапогами каждый км...... как в песне *один на всех мы за ценой не постоим*))
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28.02.2022 20:22 Ответить
Ахтырка, Сумская область.

велком ту охтирка 3 Герої Слобожанщини роз'їбали якійсь інженерний підрозділ 4-ої гвардійської танкової дивізії рф. Там і екскаватор, що звичайно дуже зручно в ситуації, що склалася.

https://twitter.com/dr_blackerny/status/1496964160055578632

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28.02.2022 19:41 Ответить
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28.02.2022 19:42 Ответить
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28.02.2022 19:43 Ответить
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28.02.2022 19:43 Ответить
Video

https://twitter.com/dr_blackerny/status/1496969134038413334?s=20&t=uz8n_TuamdSG_ksfFtgBHw
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28.02.2022 19:44 Ответить
Це Крази -комплект моста-4 машини у кожної мост-10м.
ТММ-3.
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28.03.2022 20:27 Ответить
Екскаватор саперної роти, тех. взводу-раніше - Е-305.
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28.03.2022 20:29 Ответить
Лахта Українську мову так і не вивчив ?
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28.02.2022 20:12 Ответить
Оно і видно що немає української розкладки на клавіатурі
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28.02.2022 20:13 Ответить
Цензор!!!!!
ЗСУ
Білоруси повідомляють, що до 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі протягом останніх 10 хвилин.
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28.02.2022 20:03 Ответить
Да вывсёврёти! Это же бомжи какие то!
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28.02.2022 20:09 Ответить
ВСЕ ЦЕ ГАРНО, АЛЕ ТРЕБА ЗНИЩИТИ ВОРОГА, А НЕ ОБОРОНЯТИСЬ
ВІД НЬОГО - ТАКТИКУ ТРЕБА ПОМІНЯТИ, ДУМАЮ ТАК
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28.02.2022 20:12 Ответить
Да на хрен вы берете пленных? Чтоб потом отдать россии?
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28.02.2022 20:13 Ответить
1. Это аргумент в переговорах.
2. Мы намного цивилизованее и человечнее, в отличие от окров
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28.02.2022 20:44 Ответить
Сори, ' от орков'
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28.02.2022 20:45 Ответить
Ой ***,эта гуманность нас погубит.
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28.02.2022 20:47 Ответить
че там один с какой то пластиной на жопе?
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28.02.2022 20:13 Ответить
то сухар великий
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28.02.2022 20:17 Ответить
То анальний бронік))
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28.02.2022 20:34 Ответить
Не можете угнать .. уничтожайте ее. Делайте не работоспособной на долго.
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28.02.2022 20:13 Ответить
ВСУ молодцы, респект и Слава,
а у этих "захватчиков" особенно понравилась обувка - сразу видно что готовы "воевать" с НАТО,
ха-ха-ха
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28.02.2022 20:23 Ответить
У ни еще кальсоны образца "эпохи" сталина
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28.02.2022 20:27 Ответить
Отрежьте головы *****
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28.02.2022 20:42 Ответить
Перед тим як використовувати трофеї, треба уважно подивитись на присутність GPS маячок на техніки яку залишили окупанти https://armystandard.ru/news/20191311618-PK41D.html
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28.02.2022 20:46 Ответить
Дужє файно!
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28.02.2022 20:47 Ответить
так это не военные в прямом смысле. это пантонеры, но без них мордовская панцермашина никуда через канаву или речку не поедет. Они даже важнее чем другие удмуртские зеленые зайцы.
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28.02.2022 21:11 Ответить
Навіщо брати в полон?
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28.02.2022 22:27 Ответить
 
 