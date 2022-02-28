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В Черниговской области украинские воины захватили военную технику врага и взяли в плен оккупантов. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Черниговской области захвачена военная техника врага и взято в плен оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
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@_Fashington
·
10 ч
Рубрика "Вдруг, если вы не знали, что..."
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины - Минобороны РФ
но ваш вариант - прекраснее )))
Я не в курсе, это вообще нормально?
велком ту охтирка 3 Герої Слобожанщини роз'їбали якійсь інженерний підрозділ 4-ої гвардійської танкової дивізії рф. Там і екскаватор, що звичайно дуже зручно в ситуації, що склалася.
https://twitter.com/dr_blackerny/status/1496964160055578632
https://twitter.com/dr_blackerny/status/1496969134038413334?s=20&t=uz8n_TuamdSG_ksfFtgBHw
ТММ-3.
ЗСУ
Білоруси повідомляють, що до 20 вертольотів вилетіли до Києва з території Білорусі протягом останніх 10 хвилин.
ВІД НЬОГО - ТАКТИКУ ТРЕБА ПОМІНЯТИ, ДУМАЮ ТАК
2. Мы намного цивилизованее и человечнее, в отличие от окров
а у этих "захватчиков" особенно понравилась обувка - сразу видно что готовы "воевать" с НАТО,
ха-ха-ха