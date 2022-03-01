Оккупанты на Сумщине оставили технику и идут пешком к границе РФ. ВИДЕО

В селе Подлипное Конотопского района Сумской области российские оккупанты оставили технику, в которой закончилось топливо. Под Конотопом оккупанты бросили технику и толпой бросились к границе РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram-страницу советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

В частности, на видео видно, как российские военные идут пешком после того, как у техники закончилось топливо. Оккупанты со всеми вещами вернулись в Россию.

"Попасть под трибунал за дезертирство и отсидеть года три, все же лучше, чем стать удобрением для Украинской земли", - говорится в сообщении.

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