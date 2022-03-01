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Оккупанты на Сумщине оставили технику и идут пешком к границе РФ. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В селе Подлипное Конотопского района Сумской области российские оккупанты оставили технику, в которой закончилось топливо. Под Конотопом оккупанты бросили технику и толпой бросились к границе РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram-страницу советника министра внутренних дел Антона Геращенко.
В частности, на видео видно, как российские военные идут пешком после того, как у техники закончилось топливо. Оккупанты со всеми вещами вернулись в Россию.
"Попасть под трибунал за дезертирство и отсидеть года три, все же лучше, чем стать удобрением для Украинской земли", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+63 Nothing Special
показать весь комментарий28.02.2022 19:39
+40 Алексей Технолог
показать весь комментарий28.02.2022 19:37
+26 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий28.02.2022 19:39
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А москвичи себя считают месиями.
В армии у нас был сержант з Москви, Кабанов-как сечас помню (1988г.) Любил повые.... по уставу, а если шо не так , говорил - Я б вас расстрелял.
Гнида был и чувствовал это и это ему нравилось.
Ну мы были еще "духи".
И скорей всего из подмосковья.
З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав - Ніжин Чернігівської області.
Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.
Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
https://t.me/operativnoZSU/9649
https://www.facebook.com/groups/370802020155491/posts/944767836092237
Типа, снято!
Тепер весь світ буде знати.
вояки херовы
а технику лчше не трогать, там всякого говна может быть полно, афганцы рассказать могут, так было
Він потребує щонайменше десяток тисяч гробів і на менше не погодиться.
уже сбил 14 российских самолетов.
Покрошити кулеметними чергами, це не побажання, це необхідність
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заставляют калиной пользоваться
ой блин, это же концерн RENAULT
скоро и они все перероют)
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