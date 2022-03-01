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Оккупанты на Сумщине оставили технику и идут пешком к границе РФ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты на Сумщине оставили технику и идут пешком к границе РФ. ВИДЕО

В селе Подлипное Конотопского района Сумской области российские оккупанты оставили технику, в которой закончилось топливо. Под Конотопом оккупанты бросили технику и толпой бросились к границе РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Telegram-страницу советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

В частности, на видео видно, как российские военные идут пешком после того, как у техники закончилось топливо. Оккупанты со всеми вещами вернулись в Россию.

"Попасть под трибунал за дезертирство и отсидеть года три, все же лучше, чем стать удобрением для Украинской земли", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Черниговской области украинские воины захватили военную технику врага и взяли в плен оккупантов. ФОТО
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Топ комментарии
+63
Брешуть сукі. Якщо б хотіли здатися, здалися б українцям, це набагато меньше сидіти ніж 3 роки. А тут - йдуть назад перегрупуватися. Таких треба добивати.
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28.02.2022 19:39
+40
***** шастать!
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28.02.2022 19:37
+26
Навищо палити? Згодится в господарстве...
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28.02.2022 19:39
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***** шастать!
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28.02.2022 19:37 Ответить
Є свідчення місцевих з с.Хотинь про розстріл кацапами екіпажа танка яким місцеві допомогли повернутися до кордону з росіе все те що вони робили у 2014 році повторюється,свідки поразок які можуть зіпсувати настрій інших військових фуйлу не потрібні.
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28.02.2022 19:58 Ответить
Московско-путинское кодло забило х... и на свой народ.
А москвичи себя считают месиями.
В армии у нас был сержант з Москви, Кабанов-как сечас помню (1988г.) Любил повые.... по уставу, а если шо не так , говорил - Я б вас расстрелял.
Гнида был и чувствовал это и это ему нравилось.
Ну мы были еще "духи".
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28.02.2022 20:47 Ответить
там есть дивизия которая занимлась таким на Донбассе Отдельная орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая дивизия оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского (коротко - Дивизия имени Дзержинского, ОДОН)
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28.02.2022 20:55 Ответить
Мне кажется шо она в подчинении КГБ-ФСБ.
И скорей всего из подмосковья.
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28.02.2022 21:53 Ответить
Обережно!

З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав - Ніжин Чернігівської області.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.

Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
https://t.me/operativnoZSU/9649
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28.02.2022 20:06 Ответить
Спалюйте цю техніку. Обережно на розтяжки.
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28.02.2022 19:38 Ответить
Навищо палити? Згодится в господарстве...
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28.02.2022 19:39 Ответить
Но на растяжки надо проверить. Гоблины любят ставить подобные сюрпризы.
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28.02.2022 19:40 Ответить
скоро в кожній хаті в селах замість трактора буде по танку)
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28.02.2022 19:44 Ответить
Забагато палива курви жруть
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28.02.2022 20:09 Ответить
але разок на дівки до клубу можна буде зганяти)
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28.02.2022 20:12 Ответить
Tam uze mesnyje etu texniku po castiam razbyrajet
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28.02.2022 20:27 Ответить
⚡️Украина обратилась к ЕС с просьбой о предоставлении военной техники, в том числе систем ПВО и ПРО, а также пушек, минометов и автоматов - Bloomberg.
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28.02.2022 19:39 Ответить
бендеры кровожадные астановитесь!!)))
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28.02.2022 20:02 Ответить
Остапы?
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28.02.2022 20:34 Ответить
Брешуть сукі. Якщо б хотіли здатися, здалися б українцям, це набагато меньше сидіти ніж 3 роки. А тут - йдуть назад перегрупуватися. Таких треба добивати.
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28.02.2022 19:39 Ответить
Чим їх селяни постріляють, це ж не ніч для сафарі(гадяцького)
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28.02.2022 20:11 Ответить
Коктелями молотова закидати, ні?
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28.02.2022 20:15 Ответить
Это наступление рашевского танкового батальона войдет в историю,уторонив с моста танк они двинулись на Полтаву думая что наступают на Киев а потом рванули назад и начали петлять до самого разгрома.
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28.02.2022 20:25 Ответить
трофеї
https://www.facebook.com/groups/370802020155491/posts/944767836092237
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28.02.2022 19:39 Ответить
https://www.facebook.com/groups/370802020155491/posts/944767836092237
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28.02.2022 20:37 Ответить
Надеюсь, их потом замочили в лесу!
Типа, снято!
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28.02.2022 19:40 Ответить
На органи уродів!
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28.02.2022 20:32 Ответить
Ця дійсно "Армия Дебилов Непобедимая и Легендарная"
Тепер весь світ буде знати.
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28.02.2022 19:41 Ответить
это поколение компов и игр)) они для числа,потемкинские вояки))
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28.02.2022 20:05 Ответить
это просто треш
вояки херовы
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01.03.2022 00:07 Ответить
в Херсоне на ночлег остановилась колонна ростанков...шуменский микрорайон прямо сейчас ..заехали с Чернобаевки
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28.02.2022 19:42 Ответить
да сейчас начало гупать,разговор прервался
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28.02.2022 20:06 Ответить
занадто людяно з ними, не треба так. не нульова вірогідність, що хтось з них, чи навіть всі, на руках мають українську кров. я розумію, що у них зброя в руках, а у наших немає, але краще б мовчали тоді.
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28.02.2022 19:43 Ответить
Ну-ну, а на кордоні їх вже чекають "заградотряды" Кадирова...
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28.02.2022 19:43 Ответить
в матушке росии их ждет звание "враги народа" вряд ли они добровольно вот так вот пешком вернуться. они не просто так топают, ой не просто так... ловите их потом по кустам и лесопосадкам.
а технику лчше не трогать, там всякого говна может быть полно, афганцы рассказать могут, так было
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28.02.2022 19:44 Ответить
не треба ЇЇ рухать- пляшку бандер смузі в люк і пішов посвистуючи далі
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28.02.2022 20:44 Ответить
рашкованский солдат, иди на х..й. пешком
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28.02.2022 19:44 Ответить
*********
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28.02.2022 19:48 Ответить
це вже сюр якийсь
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28.02.2022 19:44 Ответить
особенно маленький вожачек этой стайки,в резиновых сапогах не по размеру
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28.02.2022 20:08 Ответить
Похожее видео 1945 года
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28.02.2022 19:45 Ответить
панове, я не знаходжу новини про Бердянськ. скажіть, що та хто там?
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28.02.2022 19:49 Ответить
говорят орки ушли, но хз
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28.02.2022 19:55 Ответить
дякую! Дай Боже, щоб так і було!
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28.02.2022 20:01 Ответить
Червона рута, все по-прежнему. Бердянская ОГА занята орками. Вся администрация работает в другом месте.
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28.02.2022 20:27 Ответить
дякую. то зле. Боже, бережи нас і наших воїнів.
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28.02.2022 20:37 Ответить
Основной инстинкт 😊. Слава ВСУ и всем гражданским психотерапевтам 😆
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28.02.2022 19:51 Ответить
Особливо сподобався коментар жіночки про те чи "все своє забрали". Українські жінки то непереможна сила!
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28.02.2022 19:51 Ответить
бо те що залишили, то надбання селян
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28.02.2022 20:27 Ответить
Даже чаю не попили. 😄
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28.02.2022 20:28 Ответить
як вони перейдуть кордон, то за ними загуде щоб поховатися, а тоді у них почнеться квест- спочатку "знайди якщо зможеш", а потім "впіймай якщо зможеш"
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28.02.2022 20:01 Ответить
там вокруг живут одни пацифисты и ни у кого нет ружья?
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28.02.2022 19:59 Ответить
Расстрелять немедленно!!!
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28.02.2022 20:00 Ответить
Бачу, що з місцевих не до всіх дійшло, коли бажають окупантам повертатися живими...
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28.02.2022 20:03 Ответить
почему не разоружили и не спалили нах ... этим тварям верить нельзя - повторно зайдут ..
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28.02.2022 20:06 Ответить
Невиправданий гуманізм - в полон або при спротиві розстріляти. Падли вернуться знову.
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28.02.2022 20:08 Ответить
Щас их заградотряд порешает на границе.
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28.02.2022 20:11 Ответить
пишуть, що ******** Білу церкву. Сушки, ракети.
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28.02.2022 20:12 Ответить
Можливо, в мене чути. ***** так просто не відступить.
Він потребує щонайменше десяток тисяч гробів і на менше не погодиться.
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28.02.2022 20:18 Ответить
Це волонтер писав, в Білій Церкві живе.
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28.02.2022 20:23 Ответить
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28.02.2022 20:18 Ответить
Легендарный украинский пилот, прозванный "Призраком Киева",
уже сбил 14 российских самолетов.

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28.02.2022 20:21 Ответить
Це неймовірно!
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28.02.2022 20:36 Ответить
бережи його Боженька !!! і наші молитви...
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28.02.2022 20:40 Ответить
16 !!!! на 21.00 - уже 16 !!!!!
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28.02.2022 21:43 Ответить
Пусть пригоняют ещё технику и оставляют на границе
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28.02.2022 20:21 Ответить
idut *****
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28.02.2022 20:21 Ответить
Под Конотопом оккупанты бросили технику и толпой бросились к границе РФ Источник: https://censor.net/ru/n3320178
Покрошити кулеметними чергами, це не побажання, це необхідність
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28.02.2022 20:23 Ответить
че там за дезертирство у "асвабадителей"?
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28.02.2022 20:24 Ответить
"Российские оккупанты побросав технику, в которой к тому же закончилось топливо, пешком идут на ***! То есть в Россию."
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28.02.2022 20:24 Ответить
Разоружать нужно тварей! Могут по дороге убить и захватить транспорт!
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28.02.2022 20:24 Ответить
Идут кучно, хватило бы одной гранаты или троих охотников с двухстволками и картечью. Перегруппируются и войдут снова. Наших бы так не отпустили.
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28.02.2022 20:25 Ответить
слили солярку и бегом назад . топливо у них закончилось .
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28.02.2022 20:25 Ответить
ать-два, ать-два, ать-два. Вперед и с песней.
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28.02.2022 20:26 Ответить
Какие же они все таки ******. Вернутся, чтобы их развернули пинком и назад в пекло. Надо было сдаваться идти, хоть бы выжили.
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28.02.2022 20:27 Ответить
лишний раз убеждаешься право на оружия у гражданского населения помогает в борьбе с оккупантами .
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28.02.2022 20:28 Ответить

Volvo приостановил производство в Калуге
Шведский автоконцерн Volvo приостанавливает продажу и производство в России своих автомобилей. Об этом со ссылкой на представителя концерна Класа Элиассона сообщает РИА Новости
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28.02.2022 20:30 Ответить
шведские русофобы
заставляют калиной пользоваться
ой блин, это же концерн RENAULT
скоро и они все перероют)
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28.02.2022 20:42 Ответить
Вообще-то людям об этой компашке надо было сразу сообщить в полицию.
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28.02.2022 20:31 Ответить
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях «до дальнейшего уведомления». Об этом говорится в пресс-релизе ФИФА.
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28.02.2022 20:33 Ответить
Лучше бы сдались. Потом обменяют и они почти не при делах. А тут так откровенно под трибунал...
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28.02.2022 20:35 Ответить
Ніхера їм не буде! Повернуться знову на іншій техніці. Правильно тут уже писалося - повертати тільки у вигляді 200 і ніяк інакше.
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07.03.2022 11:58 Ответить
Может стоило крикнуть Ганьба!, хотя фиг его знает...Ситуация напоминает Обитаемый остров.
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28.02.2022 20:37 Ответить
Технику нужно уничтожать. ( если нет возможности угнать).
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28.02.2022 20:38 Ответить
Вот хотя бы одну лимонку в середину группы...
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28.02.2022 20:40 Ответить
Зря конечно так отпустили.... Но я думаю что они уже все поняли.
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28.02.2022 20:41 Ответить
Перед тим як використовувати трофеї, треба уважно подивитись на присутність GPS маячок на техніці яку залишили окупанти https://armystandard.ru/news/20191311618-PK41D.html
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28.02.2022 20:51 Ответить
Шо за цирк? Захотели пришли, захотели ушли. Надо было разоружить, до трусов раздеть, и хай *******
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28.02.2022 20:53 Ответить
Нельзя быть милосердными, нельзя быть добрыми с кацапами!
Не берите пленных, добивайте их!
Посмотрите на Харьков, кацапы - не люди!!!
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28.02.2022 20:54 Ответить
tochno!!!! feikovie zoldaten iz feovoi nedostrani!!!!
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01.03.2022 00:07 Ответить
Добивать *********

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28.02.2022 21:25 Ответить
Повернуться на заправлених....мочить їх треба і не водою
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28.02.2022 21:33 Ответить
Почему все радуются? Технику бросили это хорошо, но они не обезврежены, и идут ВООРУЖЕННЫЕ, значит опасные. В это же время россияне-фашисты расстреливают мирных жителей.
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28.02.2022 21:50 Ответить
таких треба розстрілювати. вони зброю не кинули..
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28.02.2022 23:23 Ответить
Чому йдуть, а не тікають?
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01.03.2022 01:09 Ответить
Дурня якась, вони не повинні дійти...
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02.03.2022 06:29 Ответить
 
 