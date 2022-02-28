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Самолеты РФ ведут обстрелы с неба над ЧАЭС и ЗАЭС, чтобы их не сбили, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Самолеты РФ ведут обстрелы с неба над ЧАЭС и ЗАЭС, чтобы их не сбили, - Воздушные силы

Российские самолеты Су-30 и Су-35 совершают маневры в запретной для пролета зоне над Чернобыльской атомной электростанцией и Запорожской атомной электростанцией и ведут оттуда обстрелы. Они делают это для того, чтобы украинские войска не могли стрелять в ответ – ведь сбитие самолета над атомной электростанцией может привести к экологической катастрофе.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Они зависают над ЧАЭС, в том числе над защитным сооружением над 4-м энергоблоком, в котором хранятся радиоактивные отходы. И ведут оттуда обстрелы по объектам инфраструктуры, по военным и гражданским объектам. Аналогичная ситуация – над ЗАЭС. Они ведут обстрелы, и мы должны их сбивать, но не можем этого сделать, – объясняет Игнат. – Потому что риски аварии на атомной станции слишком велики. Поэтому очень важно, чтобы МАГАТЭ и страны-члены НАТО срочно рассмотрели вопросы закрытия неба над Украиной, создания здесь бесполетной зоны", - сказал он.

Под защитным сооружением, построенным над 4-м энергоблоком ЧАЭС, хранятся сотни тонн радиоактивных материалов, в том числе, радиоактивная пыль, образовавшаяся в результате аварии на ЧАЭС. Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией Европы. Юрий Игнат отметил, что речь идет о безопасности не только Украины, но и всего региона, ведь действия российской армии могут повлечь за собой катастрофу континентального масштаба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЧАЭС работает в плановом режиме. Оккупанты захватили и удерживают персонал
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Топ комментарии
+105
⚡️Хакерская группировка Anonymous сообщает, что 3 марта 2022г. с банковских счетов граждан РФ будут списаны все деньги и перечислены в пользу Вооруженных Сил Украины.
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28.02.2022 21:02
+69
Все одно вони будуть збиті Київським Привидом!
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28.02.2022 21:00
+52
это будет самая страшная, самая мерзкая война за всю историю Украины..., русские летчики, горите в аду, вы не люди, вы безумные, бездушные твари...
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28.02.2022 21:02
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https://youtu.be/PhzGwPYzIlA?t=341
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28.02.2022 21:29 Ответить
Вся кацапня, находящиеся с оружием в руках на территории Украины - международные военные преступники !!!! Международные военные преступления не имеют срока давности !!!
Вы все будете привлечены к суду и понесете заслуженное наказание!!!! Готовьтесь!!! МРАЗИ !!!!
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28.02.2022 21:16 Ответить
Сайт РБК лежить
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28.02.2022 21:18 Ответить
не можу зайти на сайт РБК УА...
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28.02.2022 21:19 Ответить
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28.02.2022 21:20 Ответить
⚡️Обращение от Anonymous к россиянам

3 марта хакеры обещают опустошить счета россиян и направить эти деньги для ВСУ
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28.02.2022 21:18 Ответить
Почему они вообще к ней смогли подлететь что бы над ней зависнуть? Где обещанное союзниками ПВО?
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28.02.2022 21:19 Ответить
Та были сотни ядерных испытаний.
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28.02.2022 21:31 Ответить
А Земля плоская?
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28.02.2022 21:50 Ответить
Интересно, а во всём цивилизованном мире теперь остались какие-либо сомнения, - кто сбил МН-17 ??
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28.02.2022 21:19 Ответить
не рушь интригу , всё не так однозначно
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28.02.2022 21:26 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Gd30Yhz7Jp4







YOUTUBE.COM.
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28.02.2022 21:20 Ответить
они сказали, что их нет .... нет так нет
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28.02.2022 22:53 Ответить
Эти страны решили отдать Украине свои истребители.

Болгария (Миг-29) 16 шт
Болгария (Су-25) 14 шт
Польша (Миг-29) 28 шт
Словакия (Миг-29) 12 шт

Не исключено, что самолеты будут базироваться в польском аэропорту, из которого украинские летчики будут выполнять боевые задачи.
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28.02.2022 21:20 Ответить
А пилотов где брать?
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28.02.2022 21:44 Ответить
рашкинские самолеты для избежания попадания в радары ПВО придерживаются малых высот. Тут хорошо помогают Stinger, но ночью Стингером сбить самолет практически не реально. Тут нужны ПВО для поражения надземных целей
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28.02.2022 21:20 Ответить
стингер бьёт на 5- 6км , поставить 5 шт в линию чрз 1 км закроют 30 км на выход там и ******* ,
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28.02.2022 21:22 Ответить
Чтобы закрыть 30 км, надо ставить 5 шт. через 5-6 км., а не через 1 км. Тебе стингер не даем, т.к. не дружишь с арифметикой
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28.02.2022 23:38 Ответить
разве ?не дружишь с арифметикой ты вернее с геометрией, р ечь идёт про линию гипотенузу, на ней мах углы обстрела , стратег *** , возьми листок и нарисуй тогда вдуплишься
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01.03.2022 00:15 Ответить
мы закроем площадь пролёта 16км*36 км, думай как построение стингеров
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01.03.2022 01:09 Ответить
чо?? а ты вообще сам понял, что ты понаписал во всех 3х репликах выше? от какой-то линии в 30 км. перешел к площади в 576 кв. км., какие-то углы на гипотенузе, что вообще какой-то бред, т.к. углы могуть быть между гипотенузой и катетами, а не НА гипотенузе. какой-то *** бессмысленный с математической точки зрения словесный салат.

пс. если решишь дальше понадрываться в псевдоматематических выкладках, имей в виду, что я окончил математический факультет одного из лучших вузов Украины с отличием.
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01.03.2022 02:37 Ответить
думай математический факультет одного из лучших вузов Украины , хорошо думай стыдно будит потом, а = 16км* в =36 км всё правильно мы то жё не пту закончили
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01.03.2022 04:35 Ответить
про линию гипотенузу, на ней мах углы обстрела ------ --- мах углы обстрела -- , Ватсо а не ( какой-то бред, т.к. углы могуть быть между гипотенузой и катетами)
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01.03.2022 04:50 Ответить
расийский воздушный корабль иди на ....
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28.02.2022 21:24 Ответить
Ну коли ж то вони заправляються,чи пальним, чи набоями?Але ,мені здається, що зненшкодити їх може якась спецгруппа,чи патризани, у При,яті ліси темні)
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28.02.2022 21:25 Ответить
Бить на отходе нех шастать
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28.02.2022 21:25 Ответить




ale privet poka che nado

А вы тоже не совсем понимаете как ядерные боеголовки помогут детям донбасса?
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28.02.2022 21:25 Ответить
cегодня говорил тут с коренным камрадом, у него есть родственные связи с белорашей. так там есть еще те, кто по ночам бьёт стёкла дальнобойщикам, едущим фурами в сторону раши.
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28.02.2022 21:39 Ответить
Євросоюз передасть Україні дані космічної розвідки про російські війська - Боррель
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28.02.2022 21:27 Ответить
тварюки цапорилі
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28.02.2022 21:28 Ответить
Увага! Кривий Ріг! У нас теж сирена!
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28.02.2022 21:29 Ответить
У нас вже відбій. Але напружили всі прилеглі до Білорусі області.
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28.02.2022 21:30 Ответить
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28.02.2022 21:29 Ответить
российские военные самые подлые в мире
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28.02.2022 21:30 Ответить
По чому, зависаючи над ЧАЕС, він стріляє? По лісу? (з ЗАЕС можливо). Будівельні норми таких об'єктів мають витримувати землетрус 6-7 балів. Тому падіння і розрив БК не завдадуть шкоди. Тут, щось не те....
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28.02.2022 21:30 Ответить
Це для неушкодженої АЕС падіння літака не страшне.
Реактор 4 блоку зруйновано, тому на все це і насунуто захисний саркофаг.
Якщо його пошкодять радіоактивний пил відразу засічуть і в Україні, і в Білорусі, і в Росії.
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28.02.2022 21:35 Ответить
7 балів зараз норма для будівництва багатоповерхових на Закарпатті. Так що думаю, що більше
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28.02.2022 22:22 Ответить
Рашистские самолёты не могут долго находиться над ЧАЭС - у них кончается топливо, и они вынуждены покидать опасную зону
и тогда их можно безболезненно мочить.
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28.02.2022 21:31 Ответить
Ничего не будет. Саркофаг реактора рассчитан на большие нагрузки чем падения самолета
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28.02.2022 21:31 Ответить
сучий потрох ООН и США!!
третья мировая уже идет насмерть!! а вы боитесь удорать по РБ, по мокшандии !!! слизняки!!! не хороните будущее человечества!!
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28.02.2022 21:33 Ответить
Як "сушки" можуть зависати? може хтось пояснити .Починає складатися враження. що нас свідомо і цинічно обманюють .Це називається терміном -ХУЦПА.
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28.02.2022 21:37 Ответить
Манёвр называется "Кобра": угол атаки повышается, поступательная скорость уменьшается, даётся тяга, компенсирующая вес самолёта,
и он почти стоит на месте (недолго).
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28.02.2022 21:41 Ответить
Ну то скільки він в Кобрі буде часу зависати ?) тим більше .що цей маневр не кожен рукожопий москальський літун виконає
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28.02.2022 21:49 Ответить
Кілька секунд. Практичної користі цей маневр не має.
Чистий цирк для авіашоу та показів потенційним покупцям.
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28.02.2022 21:54 Ответить
Пепелац в этот момент - идеальная цель для ПЗРК. Стоит на месте и газует, хрен промахнешься.
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28.02.2022 23:01 Ответить
Стійка "Кобри". Фігура вищого пілотажу, дуже складна. Но чомусь мене беруть сумніви, що в ********* є такі аси.
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28.02.2022 21:56 Ответить
Хіба сушки вертикального злету не мають?
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28.02.2022 23:31 Ответить
щодо тих літунів. Колись в них був такий собі Чкалов. Про його політ під мостом навіть фільм зняли. Правда за це його посадили на гаупвахту. А прикол був в тому, що Чкалов по пяні поспорив про цей проліт. Його потім перевели випробовувачем, часто розбивався бо ліхачив. А в тоому знаменитому перельоті, вже в Америці попали в туман, датчики палива барахлять. Другий пілот вимагав садити на ближній аеродром, в Америці цього хватало і тоді а Чкалову був потрібен тільки кілометраж. Але нагадали, що сталін не пожаліє їх за розбитий літак, він таки сів. А загинув чисто по чкаловські, Новий літак, мотор не входить, підпиляли раму, інженер по моторах не дає дозвіл, матюкаються. Прийшов Чкалов, як завжди під шофе, викинув папіроску і "!летим" в польоті відірвався мотор. нквд зразу ж всіх арештувало на чолі з петляковим, залишили тільки інженера, бо той в журнал встиг записати відмову. А в афганістані ці літуни викинули четверту частину бомб Другої світової війни. Доходило навіть до психозу, коли не було чим бомбити в агітаційні бомби напихали все, що могло здетонувати, навіть каміння і кидали. Від них можна всього чекати, основа була закладена раніше.
І накінець про офіцерів. Коли великий гавноїд Сахаров носився з ідеєю термоядерної бомби, сварився доказував її потрібність. Але не було носія. Тоді вирішив зробити торпеду. І коли захищав проект, один з моряків запитав а де її будуть використовувати, сахаров сказав, наприклад торпедувати порт в Нью Йорку. Тоді цей адмірал сказав, що моряки воюють на морі а мирне населення не убивають, такі правила. А тут бабуїни з гранатами.
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28.02.2022 21:39 Ответить
Сахаров конченное ЧМО и МРАЗИНА, котороя дало Хрущёву водородную бомбу. А потом начало строить из себя целку-диссидента.
И пиариться во всём мире вместе с жёнушкой Еленой Боннер.
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28.02.2022 21:46 Ответить
Чкалов погиб на Поликарповскои и-180 если не ошибаюсь.
Но никак не Петляковском самолете.
И дело там было не в моторе.
https://www.youtube.com/watch?v=9SQ2nhhOl6s&list=**********************-0EArElOC9rD&index=62
3:55
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01.03.2022 00:40 Ответить
вибачаюсь, таки полікарпов. Літак був хороший, але через цю аварію тему закрили. Проблема була саме з установкою мотора. Мотор виготовлявся в Запоріжжі. і залишились спогади того самого інженера із заводу, опубліковано у Фактах. А Полікарпова відправили у шаражку до Туполева. А скандали з моторами мали таку довгу бороду, що у 1946 році навіть зняли Маленкова а комавіації Новікову дали десятку.
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01.03.2022 03:35 Ответить

только что!!! "ПРИМАРА КИЇВА" - 16 !!!!!

Его боятся больше, чем ПВО: украинский пилот сбил уже 16 российских самолетов



Неизвестный летчик, которого в Украине уже прозвали "Призраком Киева", сбил за 5 дней войны уже 16 самолетов оккупантов. Захватчики боятся его больше, чем ПВО.

Известный блогер Сергей Наумович рассказал немного деталей о загадочном пилоте-ассе.

"Узнал. Это не военный миф для поднятия духа нашей армии, что тоже надо. Он, "Привид Києва", реально существует. Фамилию держат в секрете, разумеется. На его счету уже 16 птичек оккупанта. Говорят, что российские пилоты боятся больше не ПВО Украины, а до смерти стремаются, чтобы на хвост им не сел этот парень и не нажал красную кнопку на манипуляторе истребителя", -
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28.02.2022 21:42 Ответить
Вот для него нам и поступили новейшие ракеты класса "воздух-воздух".
Им всё равно Су-30, Су-27, или Су-35 - ВОНИ НЕВИБАГЛИВІ
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28.02.2022 21:51 Ответить
В СССР была популярна документалистика, где в кадре стоит такой прожжённый ас в парадном, весь звенит как рождественский бубен от медалей, и двумя ладонями показывает салагам лётной академии, как надо выполнять виражи в бою с противником.Все стоят, слушают, еле дышат..За кадром патетическая музыка мирного времени..Вот нам бы такое снять, только чтобы на заднем плане висел портрет Бандеры, музыка Скорика и голос Русланы Писанки - "он за 5 дней боёв сбил 16 российских самолётов"..
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28.02.2022 21:59 Ответить
афишка уже есть...правда статистика устарела )))) не успевает )))

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28.02.2022 22:05 Ответить
Кстати может вовсе и не миф. Ракетой с тепловым наведением из засады на небольшой высоте, как вьетнамцы в свое время, вполне реально. Жертва даже не поймет, что случилось.
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28.02.2022 23:10 Ответить
Український вояк знищив москальську БМП-2 із гранатомета. Місто Буча, Київська обл.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
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28.02.2022 21:49 Ответить
похоже пора подключать ООН к уже не обсуждению,а "спасать мир"
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28.02.2022 22:01 Ответить
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28.02.2022 22:01 Ответить
Российские фашисты - самые мерзкие твари на этой планете!
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28.02.2022 22:08 Ответить
не нужно сравнивать русню с фашистами. эти дегенеративные расово неполноценные монголоидные североазиатские свинособаки вообще не относятся к виду человека разумного.
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28.02.2022 22:11 Ответить
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