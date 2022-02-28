Самолеты РФ ведут обстрелы с неба над ЧАЭС и ЗАЭС, чтобы их не сбили, - Воздушные силы

Российские самолеты Су-30 и Су-35 совершают маневры в запретной для пролета зоне над Чернобыльской атомной электростанцией и Запорожской атомной электростанцией и ведут оттуда обстрелы. Они делают это для того, чтобы украинские войска не могли стрелять в ответ – ведь сбитие самолета над атомной электростанцией может привести к экологической катастрофе.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

"Они зависают над ЧАЭС, в том числе над защитным сооружением над 4-м энергоблоком, в котором хранятся радиоактивные отходы. И ведут оттуда обстрелы по объектам инфраструктуры, по военным и гражданским объектам. Аналогичная ситуация – над ЗАЭС. Они ведут обстрелы, и мы должны их сбивать, но не можем этого сделать, – объясняет Игнат. – Потому что риски аварии на атомной станции слишком велики. Поэтому очень важно, чтобы МАГАТЭ и страны-члены НАТО срочно рассмотрели вопросы закрытия неба над Украиной, создания здесь бесполетной зоны", - сказал он.

Под защитным сооружением, построенным над 4-м энергоблоком ЧАЭС, хранятся сотни тонн радиоактивных материалов, в том числе, радиоактивная пыль, образовавшаяся в результате аварии на ЧАЭС. Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией Европы. Юрий Игнат отметил, что речь идет о безопасности не только Украины, но и всего региона, ведь действия российской армии могут повлечь за собой катастрофу континентального масштаба.

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