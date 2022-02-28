Самолеты РФ ведут обстрелы с неба над ЧАЭС и ЗАЭС, чтобы их не сбили, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские самолеты Су-30 и Су-35 совершают маневры в запретной для пролета зоне над Чернобыльской атомной электростанцией и Запорожской атомной электростанцией и ведут оттуда обстрелы. Они делают это для того, чтобы украинские войска не могли стрелять в ответ – ведь сбитие самолета над атомной электростанцией может привести к экологической катастрофе.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
"Они зависают над ЧАЭС, в том числе над защитным сооружением над 4-м энергоблоком, в котором хранятся радиоактивные отходы. И ведут оттуда обстрелы по объектам инфраструктуры, по военным и гражданским объектам. Аналогичная ситуация – над ЗАЭС. Они ведут обстрелы, и мы должны их сбивать, но не можем этого сделать, – объясняет Игнат. – Потому что риски аварии на атомной станции слишком велики. Поэтому очень важно, чтобы МАГАТЭ и страны-члены НАТО срочно рассмотрели вопросы закрытия неба над Украиной, создания здесь бесполетной зоны", - сказал он.
Под защитным сооружением, построенным над 4-м энергоблоком ЧАЭС, хранятся сотни тонн радиоактивных материалов, в том числе, радиоактивная пыль, образовавшаяся в результате аварии на ЧАЭС. Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией Европы. Юрий Игнат отметил, что речь идет о безопасности не только Украины, но и всего региона, ведь действия российской армии могут повлечь за собой катастрофу континентального масштаба.
Пожалуйста, подождите...
Вы все будете привлечены к суду и понесете заслуженное наказание!!!! Готовьтесь!!! МРАЗИ !!!!
3 марта хакеры обещают опустошить счета россиян и направить эти деньги для ВСУ
YOUTUBE.COM.
Болгария (Миг-29) 16 шт
Болгария (Су-25) 14 шт
Польша (Миг-29) 28 шт
Словакия (Миг-29) 12 шт
Не исключено, что самолеты будут базироваться в польском аэропорту, из которого украинские летчики будут выполнять боевые задачи.
пс. если решишь дальше понадрываться в псевдоматематических выкладках, имей в виду, что я окончил математический факультет одного из лучших вузов Украины с отличием.
ale privet poka che nado
А вы тоже не совсем понимаете как ядерные боеголовки помогут детям донбасса?
Реактор 4 блоку зруйновано, тому на все це і насунуто захисний саркофаг.
Якщо його пошкодять радіоактивний пил відразу засічуть і в Україні, і в Білорусі, і в Росії.
и тогда их можно безболезненно мочить.
третья мировая уже идет насмерть!! а вы боитесь удорать по РБ, по мокшандии !!! слизняки!!! не хороните будущее человечества!!
и он почти стоит на месте (недолго).
Чистий цирк для авіашоу та показів потенційним покупцям.
І накінець про офіцерів. Коли великий гавноїд Сахаров носився з ідеєю термоядерної бомби, сварився доказував її потрібність. Але не було носія. Тоді вирішив зробити торпеду. І коли захищав проект, один з моряків запитав а де її будуть використовувати, сахаров сказав, наприклад торпедувати порт в Нью Йорку. Тоді цей адмірал сказав, що моряки воюють на морі а мирне населення не убивають, такі правила. А тут бабуїни з гранатами.
И пиариться во всём мире вместе с жёнушкой Еленой Боннер.
Но никак не Петляковском самолете.
И дело там было не в моторе.
https://www.youtube.com/watch?v=9SQ2nhhOl6s&list=**********************-0EArElOC9rD&index=62
3:55
только что!!! "ПРИМАРА КИЇВА" - 16 !!!!!
Его боятся больше, чем ПВО: украинский пилот сбил уже 16 российских самолетов
Неизвестный летчик, которого в Украине уже прозвали "Призраком Киева", сбил за 5 дней войны уже 16 самолетов оккупантов. Захватчики боятся его больше, чем ПВО.
Известный блогер Сергей Наумович рассказал немного деталей о загадочном пилоте-ассе.
"Узнал. Это не военный миф для поднятия духа нашей армии, что тоже надо. Он, "Привид Києва", реально существует. Фамилию держат в секрете, разумеется. На его счету уже 16 птичек оккупанта. Говорят, что российские пилоты боятся больше не ПВО Украины, а до смерти стремаются, чтобы на хвост им не сел этот парень и не нажал красную кнопку на манипуляторе истребителя", -
Им всё равно Су-30, Су-27, или Су-35 - ВОНИ НЕВИБАГЛИВІ
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ