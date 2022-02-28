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Новости Война в Украине
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война (46904) Киевская область (3539) МВД (9224) обстрел (20230)

В результате российского ракетного обстрела на Киевщине разрушены общежитие и 2 пятиэтажных дома, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

На Киевщине оккупанты нанесли ракетный удар по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка. Есть попадания в жилые дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи к общежитию в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС , в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Войска РФ обстреливают Васильков ракетами, - мэр Баласинович
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Топ комментарии
+30
Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".

"Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина.

. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.

По их словам продолжается масштабная кибератака на всю инфраструктуру Российской Федерации. "Наши действия уже нанесли огромный урон по России. Но ожидайте самую крупную атаку за всю историю мира. У вас есть три дня, чтобы вытрясти средства из банков, в противном случае вы останетесь без денег. Мы - не бантиды, как президент Путин. Мы не начинали эту войну. Мы лишь хотим восстановить справедливость в мире", - отметили в Anonymous.
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28.02.2022 21:48
+25
С кем ты договариваться собрался? С ордой зверья?
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28.02.2022 21:49
+21
От тварюки! Горіть в пеклі!
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28.02.2022 21:43
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От тварюки! Горіть в пеклі!
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28.02.2022 21:43 Ответить
‼️УВАГА‼️

РЕПОСТ‼️

У Василькові їздить автобус і збирає жінок і дітей на евакуацію!
В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ СІДАЙТЕ В ЦЕЙ АВТОБУС!
Це провокація! Окупанти намагаються знову прикриватися жінками і дітьми!

#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
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28.02.2022 21:59 Ответить
Може військові між собою домовляться..?
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28.02.2022 21:45 Ответить
С кем ты договариваться собрался? С ордой зверья?
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28.02.2022 21:49 Ответить
думаю, пентагон там у вас ищет пути решения укрощения и зверья и обезумевшего шакала, как их главаря.
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28.02.2022 22:12 Ответить
Поставить в Украину 20 комплексов ПВО "Пэтриот" , ещё 3 тысячи джавелинов, а уже после этого можно и переговоры разгововаривать...

Мордор признает только Силу.
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28.02.2022 23:33 Ответить
Будешь договариваться с зверями, дай им сначала послушать
Тимур Муцураев "Мама, приезжай и меня забери..."
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28.02.2022 21:54 Ответить
Тут уже не хочется что то говорить, тут уже хочется брать оружие и мочить орков.
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28.02.2022 21:46 Ответить
Щоб ви тварі здохли разом зі своїм карликом.
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28.02.2022 21:47 Ответить
⚡️Украинский посол на генеральной ассамблее ООН:

«Если он (Путин) хочет совершить самоубийство то не нужно использовать ядерный арсенал. Он должен последовать примеру того чувака в берлинском бункере в мае 1945».
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28.02.2022 21:47 Ответить
Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".

"Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина.

. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.

По их словам продолжается масштабная кибератака на всю инфраструктуру Российской Федерации. "Наши действия уже нанесли огромный урон по России. Но ожидайте самую крупную атаку за всю историю мира. У вас есть три дня, чтобы вытрясти средства из банков, в противном случае вы останетесь без денег. Мы - не бантиды, как президент Путин. Мы не начинали эту войну. Мы лишь хотим восстановить справедливость в мире", - отметили в Anonymous.
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28.02.2022 21:48 Ответить
Говорят это фейк ….
Но было бы отлично если правда !
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28.02.2022 22:56 Ответить
Gutt. Posle takogo riuzge bankam - 200procentnyj belyj zverjok.
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01.03.2022 09:05 Ответить
Це вже вiдчай не знають що робить. Намагаються залякати. Гниди московськi
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28.02.2022 21:50 Ответить
може краще рахунки мо зпустошити?
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28.02.2022 21:57 Ответить
До чого дотягнуться, нехай то і спустошують. А то - дай меду, та ще й ложку.
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28.02.2022 22:26 Ответить
Увеличением убийств мирных жителей этот ******** пекла давит перед следующими переговорами если в его окружении кто-то его замочит снимет с себя все грехи
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28.02.2022 21:54 Ответить
Попередньо повідомляють, що по військ. частині у Броварах було випущено 2 іскандери, але 1 з них впав поруч на території птахофабрики і не розірвався.
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28.02.2022 21:56 Ответить
Так что и здесь распил?
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28.02.2022 22:14 Ответить
Воно старе й іржаве.
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28.02.2022 22:29 Ответить
брат на Лесном говорит смотрю летят над нами в сторону Быковни
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28.02.2022 22:56 Ответить
если с кассетной боевой частью-нельзя даже близко подходить
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28.02.2022 23:09 Ответить
У Чернігівській області розбили кацапську колону.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498341311799250947
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28.02.2022 22:00 Ответить
Кремлівський вилупок , тобі залишилось спуститися в свій бунькер
і застрелитися , так як Украіна тобі , не по зубах !
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28.02.2022 22:01 Ответить
У ***** в роду, похоже, не обошлось без каннибалов и людоедов. Приводит же дьявол вот таких в этот свет…
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28.02.2022 22:05 Ответить
Це Сумська область. Москалі сикучі покидали свої танчики та *********. Деяких кацапів убили.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498304102761127943
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28.02.2022 22:17 Ответить
https://twitter.com/UAWeapons/status/1497904414178349060
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28.02.2022 22:18 Ответить
У Василькові пожежу вже загасили, є постраждалі. Сирени, блд, не було. Попереджень- не було. За увесь час сирена лише раз була перед нальотом і волала до самого ранку, коли у всіх містах вже відбій був.
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28.02.2022 22:26 Ответить
Як загасили? Я з вікна бачу, як палає дім...
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28.02.2022 22:43 Ответить
Ще й біля базара дев'ятиповерхівка горить.
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28.02.2022 22:56 Ответить
То вы не поняли! Это они нам так свои ракеты сдают! Резников, готовь бабулясы, скоро придут! Если за танк = 5 мультов платим, то за искандер?
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28.02.2022 22:36 Ответить
камрады, кто может выложить видео с горелыми кацапами? Я кацапам хочу поотправлять, а видео с Ютуба с шашлыком выпиливают.
Было видео на 2-й день войны, возле Ирпеня у взорванного моста (между Ирпенем и с. Романовка) лежали горелые кацапы у техники в живописных позах, если кто сможет найти - плиз киньте сюда ссылку. Спасибо.
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28.02.2022 22:39 Ответить
https://korrespondent.net/ukraine/4451540-v-sety-pokazaly-sozhzhennuui-kolonnu-roshvardyy-v-pryhorode-kyeva
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01.03.2022 02:58 Ответить
✔️+70 літаків для української армії!

Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.

Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт
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28.02.2022 22:50 Ответить
Кацапские-самки матери, вы вырастили военных преступников.
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28.02.2022 23:06 Ответить
 
 