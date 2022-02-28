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В результате российского ракетного обстрела на Киевщине разрушены общежитие и 2 пятиэтажных дома, - МВД
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
На Киевщине оккупанты нанесли ракетный удар по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка. Есть попадания в жилые дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Около 19:10 в результате ракетного удара по г. Васильков, г. Белая Церковь и с. Калиновка произошло разрушение 5 этажного общежития и 2 пятиэтажных жилых домов. Для оказания помощи к общежитию в г. Белая Церковь следует 3 единицы техники ГСЧС , в г. Васильков и с. Калиновка подразделения не задействованы в связи с обстрелами", - говорится в сообщении.
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РЕПОСТ‼️
У Василькові їздить автобус і збирає жінок і дітей на евакуацію!
В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ СІДАЙТЕ В ЦЕЙ АВТОБУС!
Це провокація! Окупанти намагаються знову прикриватися жінками і дітьми!
#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
Мордор признает только Силу.
Тимур Муцураев "Мама, приезжай и меня забери..."
«Если он (Путин) хочет совершить самоубийство то не нужно использовать ядерный арсенал. Он должен последовать примеру того чувака в берлинском бункере в мае 1945».
"Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина.
. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.
По их словам продолжается масштабная кибератака на всю инфраструктуру Российской Федерации. "Наши действия уже нанесли огромный урон по России. Но ожидайте самую крупную атаку за всю историю мира. У вас есть три дня, чтобы вытрясти средства из банков, в противном случае вы останетесь без денег. Мы - не бантиды, как президент Путин. Мы не начинали эту войну. Мы лишь хотим восстановить справедливость в мире", - отметили в Anonymous.
Но было бы отлично если правда !
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498341311799250947
і застрелитися , так як Украіна тобі , не по зубах !
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498304102761127943
Было видео на 2-й день войны, возле Ирпеня у взорванного моста (между Ирпенем и с. Романовка) лежали горелые кацапы у техники в живописных позах, если кто сможет найти - плиз киньте сюда ссылку. Спасибо.
Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт