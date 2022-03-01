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С начала вторжения Россия выпустила 113 крылатых ракет по мирным городам Украины, – Залужный. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Это кровавое преступление путинского режима - вопиющее нарушение норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", - подчеркнул главком ВСУ.
Топ комментарии
+36 Максим Суворов
показать весь комментарий28.02.2022 22:18
+27 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий28.02.2022 22:22
+19 Папєрєднік
показать весь комментарий28.02.2022 22:19
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https://twitter.com/UAWeapons/status/1498304102761127943
Джохар Дудаев, из книги "Атака Ичкерийского Волка".
Очерки политической истории Украины
Він навіть не знає, бідака, що Річ Посполита, незважаючи на назву, від початку була союзом трьох народів: поляків, литів і українців.
Але поляки, зайнявши лідируюче місце в тій державі, зробили величезну помилку (яку вони не хочуть признавати і досі).
Відчувши себе володарями наймогутнішої на той час держави в Європі, вони почали гнобити і українців, а потім і литів. Почались чвари і війни всередині, чим потім дуже хитро скористалася підла московія.
В час процвітання Речі Посполитої московія була проти неї... ну як сьогодні придністров'я проти України.
Навіть в кінці свого існування, як велика держава, можна було виправити. Потрібно було урівняти повністю в правах польську і українську шляхту і все. Але ні = поляки гонорові, а москалі хитрі. Пообіцяли Хмельницькому і шляхті повне володарювання на своїй землі, а гетьман мав права, як і московський цар. Правда, текст справжнього Переяславського договору вони потім тихенько знищили і переписали під себе.
А якби у поляків не грав гонор в одному місці, то хто знає, як пішла б історія далі. Одно скажу - не було б ніякої російської імперії.
Українці (православні) приєдналися до союзу вже з готовою назвою і багато хто не знає - добровільно. І держава початково задумувалась саме як республіка, правда, з трьох королівств.
Ну тоді так думали - такий собі сімбіоз самодержавності і демократії між самодержавностями.
Але чвари все зіпсували. І не останню роль в цьому відіграла релігійна підпорядкованість.
Памятається як при Пороху, хотіли у фіннів закуповувати броню для своїх БТР, то так звані "металурги" аж з трусів вискакували, що фінська броня не якісна,навіть стріляли. Бігус вів прямий репортаж з цього дійства. А потім фінни відмовились. На хера такі покупці потрібні.
... по мирним містам і селам України ---- це по-московськи
... по мирних містах і селах України ---- це по-українськи
по-українські - так писали українські мовознавці в 1920-х роках;
українською - таке написання з'вилося вже після Другої світової війни,
тобто, це вже вплив московського комунізму. Поляки кажуть: Чи пані мовіть по-польскі?
Так і у інших слов'ян.
Информацию об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова в своем Facebook.
Вот кто уж действительно Братский Народ. Спасибо Польша!
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498274281851170821
Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
Снаряди, цистерни, запчастини. Це все автомобілі. А ще є відео, де біля Лебедина їдуть САУ МСТА-С. От їх би розхерачили, а то зло"буча штука
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498271549798891528?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
Значить байрактарів не підвезе, поки що.
бороться!!!